Google Gemini krijgt zijn grootste upgrade tot nu toe met 'Personal Intelligence'

Gemini's grootste upgrade tot nu toe wordt momenteel uitgerold en deze upgrade bevat de 'Personal Intelligence'-feature. Dit is een van de grootste AI-innovaties die we tot nu toe gezien hebben.

Deze uitrol begint bij gebruikers in de VS met Google AI Pro- en AI Ultra-abonnementen via een bètaprogramma. Vervolgens moet de feature volgens Google binnenkort ook in meer landen worden uitgerold en beschikbaar worden gemaakt voor gratis gebruikers. Ook zou het (op een gegeven moment) moeten werken via Zoeken in de AI-modus. Hoewel we er in de Benelux dus nog niet meteen mee aan de slag kunnen, lees je verderop wel waar je de feature kan vinden zodra deze beschikbaar is.

Wat doet Personal Intelligence eigenlijk precies? De nieuwe AI-feature van Gemini kan gekoppeld worden aan verschillende Google-apps en jouw persoonlijke data uit die apps gebruiken als extra context voor wanneer je vragen stelt of opdrachten geeft. De feature moet dus echt een evolutie van de AI-chatbot zijn, waarbij Gemini op een veilige manier toegang krijgt tot informatie uit apps zoals Google Search, Gmail, Google Foto's en zelfs YouTube.

Het is niet nieuw dat Gemini kan "samenwerken" met andere apps, maar dit gaat iets verder. Stel je voor dat je autoproblemen hebt en hier een vraag over stelt. Gemini zou dankzij Personal Intelligence via Gmail dan bijvoorbeeld kunnen zien welke auto je gekocht hebt, uit Google Foto's kunnen halen wanneer de auto voor het laatst een onderhoudsbeurt heeft gekregen en via je YouTube-geschiedenis kunnen zien welke mogelijke oplossingen je zelf al gevonden hebt.

De nieuwe feature klinkt dus als iets dat van Gemini echt de persoonlijke assistent kan maken die veel mensen graag zouden willen hebben. Hierdoor hoef je namelijk niet meer zelf steeds een heleboel extra context aan je prompts toe te voegen om een nuttig antwoord te krijgen, maar kan de AI-chatbot de nodige context dus zelf verzamelen. Als dit in de praktijk echt zo werkt als Google suggereert, dan kan dit een erg belangrijke stap zijn voor AI (voor consumenten).

Is dit ook wat we kunnen verwachten van Siri in iOS 27?

Vrijwel elke nieuwe AI-feature wordt natuurlijk gepresenteerd als een revolutionaire nieuwe feature, maar Google's voorbeelden van hoe Personal Intelligence moet werken zien er daadwerkelijk indrukwekkend uit.

Zo was één van de voorbeelden dat Gemini beter dan ooit tevoren een schema voor een aankomende reis kan maken. De AI-assistent linkt niet meer gewoon naar de meest populaire plaatsen in de buurt. Dankzij Personal Intelligence kan Gemini genoeg informatie over je verzamelen om juist erg specifieke restaurants, activiteiten en dergelijke aan te bevelen.

In de video hieronder zie je ook een voorbeeld van hoe de assistent kan bepalen wat voor banden iemand nodig heeft voor zijn auto, zonder dat het specifieke model eerst moet worden genoemd. Gemini kan vervolgens zelfs je kenteken achterhalen door in Google Foto's op zoek te gaan naar afbeeldingen van je auto.

Personal Intelligence lijkt dus erg op een functie die Apple beloofde voor Siri-gebruikers tijdens WWDC 2025. Nu we weten dat Apple en Google samenwerken aan AI en dat de volgende generatie van Apple's implementatie gebaseerd zal zijn op Gemini, zou het ons niets verbazen als dit indirect ook onze eerste blik is op hoe Siri in iOS 27 zal werken (maar dan nu nog zonder Apple-branding natuurlijk). Misschien wordt de feature eerst getest op Android en vervolgens opnieuw verpakt voor iPhones.

Privacy staat centraal

Personal Intelligence klinkt erg indrukwekkend, maar wanneer een AI-assistent zoveel toegang krijgt tot je activiteiten in andere apps, kan dat ook klinken als een gevaar voor je privacy. Google belooft daarom natuurlijk wel dat privacy centraal staat bij Personal Intelligence en dat je dus ook zelf de keuze krijgt welke apps je aan Gemini wil koppelen. Daarnaast staat de feature standaard ook gewoon uit.

Gemini gebruikt deze speciale toegang ook alleen voor je specifieke prompts. De nieuwe feature krijgt ook alleen toegang tot diensten van Google en dat betekent ook dat alle data binnen het ecosysteem van Google blijft. Er wordt dus geen gevoelige informatie gedeeld met externe partijen.

Wat ook wel handig is, is dat je bij alle resultaten die Personal Intelligence levert bronnen te zien krijgt. Zo kan je precies zien wat Gemini heeft doorzocht om je een antwoord te geven en als je hier dus informatie tegenkomt waarvan je niet eens wist dat deze online beschikbaar was, weet je nu wel meteen waar deze informatie te vinden is.

Personal Intelligence wordt standaard ook wel wat meer beperkt wanneer het gaat om gevoelige data, zoals bijvoorbeeld data over je gezondheid. Gemini zal hier alleen informatie uit halen als je daar expliciet toestemming voor geeft. Hoewel we natuurlijk nooit 100% zekerheid hebben over de veiligheid van al deze data, wil Google gebruikers dus wel zo veel mogelijk op hun gemak stellen bij het delen van zoveel persoonlijke data. Het bedrijf geeft daarom ook duidelijk aan dat Gemini niet getraind zou worden aan de hand van bijvoorbeeld jouw mailbox in Gmail of je foto's in Google Foto's.

Zo zet je Personal Intelligence aan

Nu heb je dus een beetje een idee wat Gemini straks kan doen via Personal Intelligence. Hoewel we in Nederland en België dus nog iets langer moeten wachten, weten we wel al hoe en waar je de nieuwe feature straks kan activeren. Hieronder zie je de stappen.



Personal Intelligence zal trouwens werken via de browser, op Android en op iOS. Ook werkt het momenteel alleen via persoonlijke Google-accounts.