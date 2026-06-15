Google TV krijgt nieuwe AI-functie die wél nuttig is

Als je tot nu toe niet erg onder de indruk bent geweest van de AI-toevoegingen aan tv's, zou de nieuwste update van Google Gemini je wel eens van gedachten kunnen doen veranderen. Dit is iets wat je misschien wel elke dag gaat gebruiken. Pak gewoon de afstandsbediening of zeg “Hey, Google” om Gemini te activeren, waarna je de instellingen van je tv met je stem kunt bedienen.

De functie wordt geleidelijk uitgerold en de eerste modellen die deze functie krijgen, zijn recente TCL-tv's met Google TV in de VS, waaronder de TCL QM8L (hier de TCL C8L). Andere tv's en streamingapparaten zullen deze functie in de toekomst ook krijgen, hoewel Google nog geen details heeft gegeven over welke specifieke modellen compatibel zijn.

(Image credit: Google)

Wat kan je allemaal aanpassen met je stem?

Google heeft vier belangrijke voorbeelden gegeven van wat je met Gemini allemaal kunt doen. Ten eerste, en dat is het handigste, kun je je audio- en video-instellingen aanpassen. Google noemt als voorbeelden “verhoog de bas” en “stel de beeldmodus in op ‘Sport’”.

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Ten tweede kan je de instellingen van je tv optimaliseren voor wat je aan het kijken bent. Zeg dan bijvoorbeeld: “Het is filmavond — help me dit als een bioscoopervaring te laten voelen”. Hopelijk is er een minder omslachtige manier om dat te doen.

Ten derde kan je problemen met beeld en geluid oplossen: “het scherm is te donker”, of “ik kan de dialogen niet duidelijk horen”. En tot slot kun je specifieke menu's openen met commando's zoals “open beeldinstellingen”.

Google is zeker niet de eerste die dit doet. LG heeft bijvoorbeeld spraakassistenten in veel van zijn tv's, en je kunt op deze manier vragen stellen over beeldproblemen. De oplossing van Google is veruit de handigste omdat het de nuttige aanpassingen voor je doet, zonder dat je menu's nodig hebt.

Selecte TCL-tv's in de VS zullen de update als eerste krijgen. Er is echter geen timing voor andere regio's of tv's van andere merken.