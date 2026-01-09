Google’s Gemini voor smart homes zorgt voor verwarring en bugs bij gebruikers

De grote uitrol van Gemini for Home is in volle gang. Google vervangt daarbij stap voor stap de Google Assistent door de nieuwe, zogenaamd verbeterde Gemini-AI op smart-homeapparaten. Maar gebruikers die de overstap al hebben gemaakt, melden inmiddels de nodige problemen en bugs.

Gemini for Home is voorlopig alleen beschikbaar in een beperkt aantal landen en op een selectie van apparaten. Bovendien moet je je er actief voor aanmelden als je Gemini op je Nest-apparaten wilt gebruiken. In ruil daarvoor krijg je wel extra functies, zoals AI-gegenereerde beschrijvingen van wat je slimme camera’s zien.

Toch blijkt uit verschillende berichten op Reddit dat juist de basisfuncties soms kapotgaan. Zo meldt een gebruiker dat zijn Home Hub geen alarmen meer kan instellen of slimme verlichting kan bedienen. Dit zijn taken die de Google Assistent probleemloos uitvoerde. In dezelfde thread geven andere gebruikers overigens aan dat dit bij hen wél werkt met Gemini.

In een andere Reddit-post wordt beschreven dat Gemini ook problemen veroorzaakt bij smart-homeautomatiseringen, waarbij meerdere acties via één spraakopdracht worden uitgevoerd. Volgens de gebruiker doet Gemini bij specifieke opdrachten “gewoon waar het zelf zin in heeft”. Ook hier geldt dat niet iedereen hier last van lijkt te hebben.

Nog meer problemen

Een Reddit-gebruiker meldt dat Gemini niet goed kan aangeven of zijn garagedeur open of dicht is, terwijl de Google Assistent dat eerder probleemloos deed. Gemini zou zeggen dat er geen camera beschikbaar is, ondanks dat die wel aanwezig is.

Tegelijkertijd zijn er ook gebruikers bij wie alles wél soepel werkt. De overstap naar Gemini for Home kan dus probleemloos verlopen, maar het risico bestaat dat bepaalde bediening of automatiseringen ineens niet meer werken. Het is daarom verstandig om vooraf te checken of Gemini past bij jouw gebruik.

Gezien de schaal van deze upgrade zijn kinderziektes niet verrassend. Google rolt Gemini uit naar miljoenen smart-homeapparaten met allemaal hun eigen configuraties. Dat maakt frustratie bij gebruikers begrijpelijk. Hopelijk worden de problemen snel opgelost, want Gemini lijkt duidelijk de toekomst van Google’s smart home.