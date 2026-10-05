Gratis gebruikers en AI Plus-abonnees verliezen toegang tot krachtige Gemini-modellen

Google gooit de toegang tot zijn Gemini-AI-modellen voor individuele gebruikers op de schop. Hoeveel je maandelijks betaalt, bepaalt voortaan welke modellen je kunt gebruiken. Vooral gebruikers van het goedkoopste Plus-abonnement en de gratis versie gaan daar vanaf volgende week op achteruit.

Volgens een bijgewerkt supportdocument, dat werd opgemerkt door 9to5Google, worden gebruikers zonder betaald AI-abonnement voor Gemini voortaan beperkt tot Flash-Lite (3.5), het model voor de "snelste antwoorden". Flash (3.6), bedoeld voor "algemene hulp", en Pro (3.1), voor "geavanceerd redeneren", zijn dan niet langer beschikbaar.

Wie het AI Plus-abonnement van 4,99 euro per maand heeft, verliest de toegang tot Pro (3.1), maar kan Flash (3.6) wel blijven gebruiken. Voor de duurdere AI Pro- en AI Ultra-abonnementen verandert er verder niets, behalve dat AI Pro toegang krijgt tot Deep Think. Die modus zet sterker in op parallel redeneren, maar levert daarvoor wat snelheid in.

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Als de wijzigingen gevolgen voor je hebben, kun je binnenkort een melding verwachten in de Gemini-app of in je inbox. Google zegt dat de beperkingen voor gratis gebruikers vanaf vrijdag 9 oktober ingaan. Gebruikers met AI Plus krijgen per e-mail te horen wanneer de wijzigingen voor hun abonnement precies worden doorgevoerd.

Gebruikslimiet

Wie zelf een Gemini-model wil kiezen, moet daarvoor betalen (Image credit: Future)

Tot nu toe maakten de verschillende Gemini-abonnementen vooral onderscheid op basis van gebruikslimieten. Iedereen kreeg toegang tot dezelfde modellen, maar het aantal vragen dat je kon stellen verschilde per abonnement. Daar komen nu dus extra beperkingen bovenop, afhankelijk van welke modellen beschikbaar zijn.

De exacte gebruikslimieten zijn lastig vast te leggen. Volgens Google hangen die af van "de complexiteit van je prompt, de functies die je gebruikt en de lengte van je chat". Het bedrijf voegt daaraan toe dat betalende gebruikers hogere limieten hebben dan mensen zonder Google AI-abonnement. De gebruikslimieten worden elke vijf uur vernieuwd en er gelden daarnaast ook wekelijkse limieten.

Met deze wijziging gaat Gemini wat meer lijken op ChatGPT. Ook OpenAI beperkt de toegang tot bepaalde modellen op basis van hoeveel je per maand betaalt, al pakt het bedrijf de gebruikslimieten net wat anders aan. In plaats van één algemene limiet gelden er afzonderlijke beperkingen voor verschillende modellen, soorten vragen en denkmodi.

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We weten inmiddels dat AI-rekenkracht allesbehalve goedkoop is. Vermoedelijk heeft Google daarom de rekensom gemaakt en geconcludeerd dat het met deze nieuwe beperkingen kosten kan besparen. Tegelijkertijd hoopt het bedrijf waarschijnlijk dat iets meer gebruikers daardoor alsnog voor een betaald abonnement kiezen.