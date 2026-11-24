Als je het verhaal van de gelekte XBOX-build van GTA 6 een beetje gevolgd hebt, dan weet heb je misschien ook al meegekregen dat het laatste onderdeel van de volledige build gisteren gedeeld werd. Dit maakte het eindelijk mogelijk voor modders om aan de slag te gaan met het creëren van een onofficiële pc-versie van de game.

De groep (of het individu) die verantwoordelijk is voor de leak, Cyberleek, gaf eerder aan dat het EXE-bestand dat als enige nog miste (nadat de rest van de build al gelekt was), op 23 november zou worden vrijgegeven. Dat is uiteindelijk ook gebeurd.

Tenminste, dat is wat er op verschillende plekken gemeld wordt. Er is ook genoeg zogenaamd bewijs om te suggereren dat dit klopt. Zo zijn er ook al wat beelden te vinden van de vooruitgang van de ontwikkeling van een pc-versie. Die ontwikkeling is overigens natuurlijk illegaal.

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Al binnen een paar uur nadat het EXE-bestand werd gedeeld, verschenen er al beelden op Reddit van iemand die GTA 6 wist op te starten. Het ging hier om het 'Leonida project' en we zagen wel alleen nog maar de intro en de pagina's voor de setup van de game. Niet lang daarna bleken verschillende modders echter al meer vooruitgang te hebben geboekt.

Zo geeft een Reddit-post aan: "dit is een historisch moment". We zien dat sommige modders al in de game zijn beland. De eerste cutscene is ook al vertoond, naar het ziet er voor nu nog redelijk uit als een 'work-in-progress'. We hebben echter ook al een versie gezien van een in-game scène (van Lucia in de gevangenis aan het begin van de game) waarbij de shaders al lijken te werken. Ook in dit geval zien de graphics er nog niet helemaal normaal uit.

Hoewel de game dus nog niet echt speelbaar lijkt te zijn op pc, is dit allemaal binnen 24 uur na het lekken van het EXE-bestand gebeurt. Deze vooruitgang is dus toch wel heel indrukwekkend.

AI, scepticisme en de onvermijdbare scams

(Image credit: Rockstar Games)

De reden waarom deze ontwikkeling zo snel verloopt is in ieder geval deels doordat veel modders AI gebruiken om de gelekte XBOX-code om te zetten tot een pc-versie. Er zijn in principe twee manieren om een XBOX-game te laten draaien op een pc: óf je maakt gebruik van emulation, óf er wordt een 'recompilation' van de gelekte XBOX-code gemaakt, waarbij de code dus echt wordt omgeschakeld naar code die een pc kan begrijpen, waardoor de game 'natively' kan draaien.

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Er zijn groepen mensen bezig met allebei deze opties. Zo ook het eerder genoemde Leonida project. De groep daarachter werkt aan zo'n recompilation. Tenminste, voordat dit project werd stopgezet. De GitHub en de Discord-server van het project zijn offline gehaald. Dat heeft de leider van het project laten weten via X (via Notebookcheck.net).

Het komt ook niet als een verrassing dat we nu horen dat Rockstar juridische stappen onderneemt. Andere groepen die proberen om een onofficiële pc-versie in elkaar te zetten zullen misschien dus ook op vergelijkbare manieren onder druk worden gezet.

Cyberleek liet eerder weten dat er verwacht werd dat de community GTA 6 wel "binnen een week" na de leak zou kunnen emulaten. Hoewel we nog lastig kunnen vaststellen of dat misschien een beetje optimistisch was of niet, is het wel duidelijk dat het proces inmiddels erg snel verloopt.

Het is wel belangrijk om in gedachten te houden dat zelfs een speelbare pc-versie van de game misschien niet meteen zal draaien zonder allerlei glitches en bugs. Het is natuurlijk al een prestatie om een speelbare versie met bugs te creëren, die misschien ook nog af en toe crasht, maar de game vlekkeloos laten draaien op de pc is een ander verhaal.

Er zit ook nog een andere kant aan dit verhaal. Deze ontwikkeling is een geweldige kans voor scammers om te proberen misbruik te maken van mensen die op zoek gaan naar een pc-port. We keuren vanuit TechRadar natuurlijk het illegale downloaden van een game of andere software sowieso niet goed, maar als je het toch van plan bent, zit hier dus wel een risico aan vast.

Vanwege deze leak en al het gepraat over hoe snel een onofficiële pc-versie misschien zal verschijnen, zullen scammers waarschijnlijk snel downloads beschikbaar stellen die claimen dat ze voor de volledig werkende pc-versie zijn. In werkelijkheid gaat het dan natuurlijk om malware.

Het is natuurlijk logisch dat er veel interesse is in een pc-versie. Niet iedereen heeft een console en sommige mensen willen gewoon een pc-versie in de hoop dat die de game met een hogere framerate dan 30fps kan spelen. Misschien zorgt deze situatie er echter ook voor dat Rockstar nu gewoon zal proberen om zo snel mogelijk zijn eigen officiële pc-port voor GTA 6 te lanceren. Dat zou mogelijk al aan het begin van volgend jaar kunnen gebeuren.