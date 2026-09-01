Google TV Streamer kan binnenkort een flinke prijsverhoging krijgen: dit zijn de beste alternatieven

De Google TV Streamer heeft net een flinke prijsverhoging gekregen in de VS. Hij is daar met maar liefst 50% in prijs gestegen.

Tot nu toe zijn dus alleen klanten in de VS de klos, maar we verwachten dat andere landen binnenkort ook met hogere prijzen te maken krijgen. De redenen die Google aanhaalt voor de prijsverhoging gelden namelijk in principe wereldwijd. Google zegt dat deze prijsverhoging het gevolg is van "stijgende kosten voor onderdelen". Ook verschillende Google Nest-camera's en -deurbellen worden hierdoor duurder.

Google is niet het enige merk dat de prijs van zijn streamingapparaat omhoog haalt nu de prijzen voor geheugen ook belachelijk hoog zijn geworden. Ook de oplossingen van Apple, Roku en Amazon zijn bijvoorbeeld duurder geworden en in sommige gevallen zelfs met een nog groter percentage dan die 50% van Google. Het probleem is dat de verhoogde prijs bij de Google TV Streamer misschien toch wel wat lastiger te verantwoorden is vergeleken met sommige concurrenten.

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Is de Google TV Streamer zijn geld nog waard?

De langverwachte vervanger voor de huidige Apple TV 4K wordt ook binnenkort verwacht. (Image credit: Apple)

Er zit toch wel een groot verschil tussen een streamingapparaat van 99 dollar en eentje van 149 dollar. Bij ons is de TV Streamer ook al 119 euro, dus wie weet hoe hoog de europrijs nog kan worden.

Als je niet per se Cast-ondersteuning nodig hebt, is het misschien toch wel verstandig om ook wat alternatieven te overwegen als je op zoek bent naar een nieuw streamingapparaat. Nu het alweer september is, is het daarnaast ook wel aan te raden om nog even te wachten op Apple's onthulling van de langverwachte opvolger van de Apple TV 4K (2022). De nieuwe Apple TV 4K zou nu ieder moment kunnen verschijnen.

De Google TV Streamer is een geweldig apparaat, maar je moest er tot nu toe wel een duidelijke afweging bij maken: aan de ene kant was hij veel goedkoper dan een Apple TV 4K, maar aan de andere kant biedt Google's platform minder privacy en krijg je met meer advertenties te maken. Als de prijs dan ook nog eens met 50% stijgt, is het grootste voordeel (de lagere prijs) niet meer zo'n heel groot voordeel.

Als je daarnaast gewoon een goedkoop streamingapparaat zoekt, ook al zitten er wat meer advertenties bij, dan zijn de apparaten van Amazon al gauw weer interessanter. Een Amazon Fire TV Stick 4K Max kost momenteel (in Nederland) maar zo'n 80 euro, maar ook zijn adviesprijs van ongeveer 115 euro is dus nog goedkoper dan de bovengenoemde alternatieven.

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Als je wel wat meer om je privacy geeft, dan is het dus goed om te weten dat een Apple TV binnenkort misschien dus niet veel duurder meer is dan de optie van Google. Hopelijk zijn er ook nog wat extra goede deals te vinden op het huidige model wanneer de nieuwe Apple TV uitkomt.