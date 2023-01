De nieuwe Apple TV 4K is niet bepaald een radicaal vernieuwde versie van de streaming box van Apple, maar hij is iets kleiner en voegt een aantal nuttige functies toe, zoals ondersteuning voor HDR10+, de mogelijkheid om de afstandsbediening via USB-C op te laden en de A15 Bionic-processor, waarmee je sneller door menu's kan navigeren en soepelere gameplay kan verwachten bij de games in de Apple Arcade. Het is vooral een aanrader voor Apple-gebruikers, omdat de apparaten van Apple zo goed met elkaar integreren. Ook mensen die echter geen Apple-apparaten hebben, zullen onder de indruk zijn van dit apparaat.

Apple TV 4K (2022): Review in een notendop

Nadat we een tijdje veel geruchten hoorden over of Apple nou wel of niet een goedkoper streamingapparaat zou uitbrengen, onthulde het bedrijf eindelijk in oktober 2022 een nieuwe Apple TV 4K. Deze is beschikbaar vanaf 169 euro en dat is 30 euro goedkoper dan de prijs van de vorige versie bij release.

De nieuwe Apple TV 4K heeft twee verschillende varianten: de standaard box met 64GB en alleen streaming via Wi-Fi, en een 128GB-versie met streaming via Wi-Fi en Ethernet. De setup en het bedienen van het apparaat werken vlekkeloos via iPhone en met de AirPlay-output kan je ook gemakkelijk verbinding maken met twee paar AirPods . Het is dus echt een ideale keuze voor mensen die al wat dieper in het Apple-ecosysteem zitten.

De nieuwe box is ook iets compacter dan zijn voorganger en dat heeft Apple voor elkaar gekregen door een interne ventilator te verwijderen. Verder is het design vrijwel hetzelfde. Alleen is nu de Lightning-poort voor het opladen van de afstandsbediening vervangen door een USB-C-poort.

Het instellen van het apparaat is vrij gemakkelijk, zeker als je een iPhone gebruikt. Dankzij Apple's nieuwe A15 Bionic-processor gaat het navigeren van de interface met de Siri-afstandsbediening ook enorm soepel en snel en dat merk je ook in games uit de Apple Arcade.

Apple’s nieuwe streamingapparaat beschikt over veel van dezelfde uitstekende functies waar zijn voorganger ook al over beschikte, zoals de optie om de framerate en het dynamisch bereik automatisch in te laten stellen aan de hand van de content die wordt afgespeeld. HDR10+ wordt nu ook ondersteund naast de bestaande opties voor Dolby Vision en HDR10 op de voorgaande Apple TV 4K. Ook QMS (Quick Media Switching) komt later via een software-update naar de nieuwe Apple TV 4K. Dit is een functie waarmee het apparaat automatisch kan wisselen tussen verschillende framerates zonder tussendoor het scherm op zwart te zetten.

Siri-stembediening en de bijbehorende zoekfunctie hebben ook een update gekregen. Er verschijnt nu een zwevend venster op het scherm met je zoekresultaten. Ook kan je nu de microfoon in je AirPods gebruiken voor stembediening en dan reageert de Apple TV 4K daar hetzelfde op als bij de Siri-afstandsbediening.

Siri-zoekopdrachten (via stembediening) activeren een zwevend venster met resultaten waar je vervolgens doorheen kan scrollen. (Image credit: Future)

Apple TV 4K (2022) review: Prijs en releasedatum

64GB met Wi-Fi: 169 euro

128GB met Wi-Fi en Ethernet: 189 euro

Uitgebracht in november 2022

De nieuwe Apple TV 4K (2022) is Apple’s goedkoopste 4K streaming box tot nu toe. De basisversie met Wi-Fi en 64GB aan opslag kan je voor 169 euro kopen, en een versie met een Gigabit Ethernet-poort eraan toegevoegd kost je 189 euro. Beide versies zijn inmiddels al breed beschikbaar.

Ondanks de lagere prijs vergeleken met het vorige model, is deze Apple TV 4K (2022) nog steeds vrij prijzig voor een streaming box. Hij vormt vanwege de nieuwe toevoegingen wel een sterkere concurrent voor de andere premium streamingapparaten van bedrijven als Roku en Amazon. Met de toevoeging van HDR10+ is Apple's apparaat nu voorzien van vrijwel alle belangrijkste functies en daarnaast zijn de interface en de Siri-zoekopdrachten via stembediening ook echt van topklasse.

Het apparaat werd in november 2022 gelanceerd, nadat het in eind oktober werd aangekondigd.

Een nieuw design zonder ventilator zorgt voor de compactere behuizing van de Apple TV 4K (2022). (Image credit: Future)

Apple TV 4K (2022) review: Design

Compacte behuizing zonder de interne ventilator

Gigabit Ethernet alleen beschikbaar op de 128GB-versie

Siri-afstandsbediening heeft een USB-C-oplaadpoort

Vergeleken met zijn voorganger uit 2021 heeft de nieuwe Apple TV 4K een compactere behuizing. Dat heeft het bedrijf voor elkaar gekregen door de interne ventilator te verwijderen en over te schakelen op volledig passieve koeling. Verder heeft het apparaat nog steeds hetzelfde vierkante design met een glimmend Apple logo bovenop de zwarte bovenkant.

De aansluitingen op Apple's streamingapparaat bestaan uit een HDMI-poort en een Gigabit Ethernet-poort op de 128GB-versie. Die 128GB-versie maakt als enige van de twee versies ook gebruik van 'thread mesh networking'-technologie. Die technologie wordt ook gebruikt voor de nieuwe Matter smarthome-standaard.

Als je van plan bent om een paar van de nieuwe Apple HomePod 2-speakers te gebruiken als deel van je audiosysteem voor je tv, dan is de ondersteuning voor HDMI eARC een handige functie op de Apple TV 4K. Daarmee kan je audio van de andere apparaten die met je tv zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld van je console, naar je Apple TV 4K sturen en deze kan dat audiosignaal vervolgens draadloos doorsturen naar de HomePods.

Het design van de Siri-afstandsbediening die je bij je Apple TV 4K krijgt is niet veel veranderd. De Lightning-poort is alleen wel vervangen op het nieuwe model door een USB-C-poort. Apple zorgt er hiermee voor dat dit apparaat futureproof is, want het bedrijf gaat waarschijnlijk in de (nabije) toekomst op nog meer apparaten de Lightning-poort vervangen met een USB-C-poort. Verder zegt Apple ook dat het 100 procent gerecycled aluminium gebruikt voor de behuizing van de afstandsbediening.

Design: 5/5

De nieuwe Siri-afstandsbediening is grotendeels hetzelfde als de vorige versie, maar heeft nu een USB-C-oplaadpoort. (Image credit: Future)

Apple TV 4K (2022): Prestaties

Snelle en soepele navigatie met de A15 Bionic-processor

Uitgebreide ondersteuning voor HDR

Kan audio draadloos naar AirPods (of HomePods) sturen

Het instellen van de Apple TV 4K is erg gemakkelijk en zeker als je al een iPhone-gebruiker bent. Dat is natuurlijk ook wel te verwachten bij Apple-producten. Met de iCloud-sleutelhanger-optie aangezet in de iCloud-instellingen van je iPhone, hoef je alleen maar je iPhone naast de Apple TV 4K te houden en dan worden automatisch je Apple- en Wi-Fi-logingegevens overgezet naar het nieuwe apparaat. Als je al een vorige generatie Apple TV hebt gebruikt, dan worden ook je apps en logingegevens voor die apps overgezet (voor de meeste apps in ieder geval) van die oudere Apple TV.

HDMI-CEC wordt ook automatisch geactiveerd als je de Apple TV 4K aansluit op je tv. Met die functie kan je het volume van de tv (of een soundbar verbonden met de tv) aanpassen met de afstandsbediening van de Apple TV 4K. Als je echter de wachtwoorden van je accounts en Wi-Fi handmatig wil of moet invoeren, dan zijn gelukkig de menu's nog steeds heel duidelijk ingedeeld, zodat je alsnog gemakkelijk kan inloggen op je Wi-Fi, de video- en audio-output kan instellen en nog veel meer instellingen kan aanpassen.

De nieuwe Apple TV 4K maakt gebruik van de A15 Bionic-processor en deze moet zorgen voor 50 procent betere CPU-prestaties en 30 procent betere GPU-prestaties vergeleken met het vorige model. Er is niet echt een benchmark om die claims te testen, maar we hadden in ieder geval een erg soepele ervaring tijdens het scrollen door de uitstekende interface van de Apple TV 4K en door de series in apps zoals Netlfix en Apple TV Plus met de Siri-afstandsbediening.

Het gamen via de Apple Arcade werkte ook erg soepel op de Apple TV 4K. Het opstarten van een game zoals de snowboard-platformer Alto's Adventure gaat erg snel en de game reageert ook snel op je inputs. Over het algemeen was de game-ervaring dus ook verrassend leuk. Er worden overigens ook meerdere verschillende soorten Bluetooth-controllers ondersteund op de Apple TV 4K (zoals PlayStation-, Xbox- en Nintendo-controllers).

De vorige Apple TV 4K (2021) was al indrukwekkend met zijn geweldige beeldkwaliteit en handige video-opties. De nieuwe streaming box is misschien nog wel iets indrukwekkender, omdat er nu ook ondersteuning is voor HDR10+ naast de ondersteuning die er al was voor Dolby Vision en HDR10. Je kan verder video's afspelen met een 4K-resolutie en maximaal 60fps. Daarnaast heeft de Apple TV 4K ook een functie om automatisch framerates en verschillende soorten HDR aan te passen aan de bron van de video, zodat je altijd gebruikmaakt van de beste opties die worden ondersteund.

Een andere nieuwe functie op de Apple TV 4K is QMS (Quick Media Switching). Daarmee wissel je tussen verschillende framerates, bijvoorbeeld tussen 24fps en 60fps, zonder dat het scherm tussendoor zwart wordt. Dit was nog niet toegevoegd tijdens onze testperiode, maar als het goed is komt deze functie later via een software-update.

Twee andere functies die zijn toegevoegd aan de nieuwe Apple TV 4K, zijn de HomeKit-camera feeds voor wanneer je de Apple TV als HomeKit hub gebruikt en ondersteuning voor verbinding met twee paar AirPods. We hebben de HomeKit-functie niet kunnen testen, maar daarmee kan je de live beelden van ondersteunde camera's bekijken in een los venster, terwijl je tegelijkertijd ook andere content aan het bekijken bent. We hebben wel een paar AirPods Pro 2 met de Apple TV 4K verbonden. Dat was heel gemakkelijk, want je kan namelijk de AirPods gewoon selecteren als een audio-output in het bedieningspaneel. Als je AirPods verbonden zijn, dan kan je vervolgens naar film- en tv-soundtracks en naar muziek luisteren met ruimtelijk geluid.

Als je de koptelefoon-output hebt geselecteerd voor het streamen met AirPlay naar je AirPods, dan kan je ook de ingebouwde microfoon in je AirPods gebruiken voor stembediening. Zo kun je bijvoorbeeld stembediening gebruiken om de Apple TV een minuut vooruit te laten spoelen of om Martin Scorcese films te tonen. Als je aan het zoeken bent (met stembediening) dan verschijnt er een zwevend venster rechts op het scherm met een aantal zoekresultaten om uit te kiezen. Het verschijnt dus gelukkig niet midden op het scherm, recht voor de content die je al aan het kijken bent.

Je kan via Siri ook gebruikmaken van de zin "Waar moet ik naar kijken?" en dan krijg je verrassend toepasselijke aanbevelingen gebaseerd op wat je eerder hebt bekeken qua films en series. Apple heeft ook plannen om deze functie uit te breiden door de gebruiker meerdere kijkers toe te laten voegen, die allemaal via hun stem kunnen worden herkend. Siri kan dan aanbevelingen doen voor alle individuele profielen.

Prestaties: 5/5

Apple TV 4K (2022): Prijs-kwaliteit

Prijs is redelijk vergelijkbaar met de andere beste streaming boxen

Vooral goede prijs-kwaliteit als je al een Apple-gebruiker bent

Andere streamingapparaten kunnen een betere prijs-kwaliteit leveren voor sommigen

De prijs van de Apple TV 4K is vrij vergelijkbaar met de prijzen van de andere beste streaming boxen, zoals de Amazon Fire TV Cube (die wel weer voor een stuk minder geld beschikbaar is) en de Nvidia Shield TV Pro (die weer een stukje duurder is), dus je kan de Apple TV 4K het beste met dat soort apparaten vergelijken als je een nieuwe streaming box zoekt.

De functies op deze drie apparaten zijn over het algemeen ook rdelijk vergelijkbaarm alleen hebben de Amazon- en Apple-opties betere HDR-ondersteuning. Het grootste pluspunt van de Apple TV 4K is hoe gemakkelijk deze samenwerkt met andere Apple-producten. Zo kan je hem bijvoorbeeld ook bedienen met je iPhone en verbinden met AirPods of HomePods om draadloos van ruimtelijke audio te genieten. Als je al één of een aantal van deze apparaten hebt, dan is de Apple TV 4K zijn prijs waarschijnlijk al gauw waard.

Als je verder geen Apple-apparaten bezit, dan ben je misschien beter af met de één van de bovengenoemde alternatieven of bijvoorbeeld een goedkopere Chromecast met Google TV (4K) (voor een betere prijs-kwaliteitverhouding).

Prijs-kwaliteit: 4/5

Apple TV 4K (2022) review: Moet ik hem kopen?

Swipe to scroll horizontally Apple TV 4K (2022) Categorie Opmerking Cijfer Design Nieuw, compacter design met een Siri-afstandsbediening met een stevige aluminium behuizing 5/5 Prestaties Snelle navigatie door menu's en geweldige beeldkwaliteit, zeker met de uitgebreide HDR-ondersteuning 5/5 Prijs-kwaliteit Erg goede prijs-kwaliteit, vooral voor gebruikers van met meerdere Apple-apparaten 4/5

Koop hem als...

Je uitgebreide ondersteuning wil voor HDR en hoge framerates

De toevoeging van HDR10+ betekent dat de Apple TV 4K nu net zo veel HDR-varianten ondersteunt als de Fire TV-streamingapparaten van Amazon. De functie voor het automatisch wisselen tussen 24fps en 60fps zorgt er ook voor dat je content altijd bekijkt met de framerate waarin het is opgenomen.

Je al een Apple-gebruiker bent

Het instellen van de Apple TV 4K voor de eerste keer is extreem gemakkelijk als je een iPhone bij de hand hebt en met AirPlay 2-ondersteuning kan je ook heel gemakkelijk content van een iPhone, iPad of Mac naar de Apple TV streamen. Ook kun je van ruimtelijke audio gebruikmaken als je AirPods of HomePods als audio-output selecteert.

Je graag stembediening gebruikt om dingen op te zoeken

Met Apple’s Siri-afstandsbediening kan je heel gemakkelijk alle content doorzoeken (met je stem) en dankzij de nieuwe functies wordt je beeld ook niet meteen geblokkeerd door de zoekresultaten.

Koop hem niet als...

Je het apparaat echt alleen voor streamen nodig hebt

De apps die ingebouwd zitten op de meeste smart-tv's, bieden over het algemeen ongeveer dezelfde streamingopties als de Apple TV 4K en je kan daarnaast ook nog goedkopere streamingapparaten kopen van bijvoorbeeld Amazon of Google met ondersteuning voor 4K, Dolby Vision en nog veel meer.

Je niet al te veel geld wil uitgeven aan een streaming box

Zelfs met de verlaagde prijs vergeleken met het vorige model is de nieuwe Apple TV 4K nog steeds een van de duurdere streamingapparaten op de markt.

Je verder niet in het Apple-ecosysteem zit

Technische gezien hoef je geen andere Apple-apparaten te bezitten om de Apple TV 4K te gebruiken, maar hij is ontworpen om naadloos te integreren met de smartphones, tablets en audioproducten van het bedrijf. Het is dus vooral een logische keuze voor Apple-gebruikers.

