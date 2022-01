HDR10+: wat houdt de nieuwe HDR-standaard in?

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van HDR, maar nu is er ook HDR10+. Hoe verschilt het, en heb je het eigenlijk nodig als je een nieuwe televisie koopt?

HDR10+ is een videoformaat dat je steeds vaker op HDR-televisies kan terugvinden. HDR-televisies zijn slechts enkele jaren oud, maar er zijn nu al een handvol verschillende en verwarrende HDR-standaarden die om hun aanwezigheid in onze toestellen strijden.

Eerst was er HDR10, gevolgd door Dolby Vision en recentelijk door Hybrid Log Gamma en Advanced HDR.

Alsof dat allemaal niet genoeg is, dan is er nu een nieuw soort televisie-tech: HDR10+. Dit videoformaat brengt je dezelfde geavanceerde functionaliteiten die je ook bij Dolby Vision krijgt, maar met een open standaard. Dat houdt in dat de makers van content daarmee geen grote licentiekosten moeten betalen aan Dolby.

Net zoals bij Dolby Vision maakt HDR10+ gebruik van 'dynamische metadata' om HDR-beelden in elke scène of schot te verbeteren. Dit houdt in dat kijkers het meeste uit elke film, documentaire of serie kunnen halen.

HDR10+ komt misschien met 10-bit kleur in plaats van de 12-bit van Dolby Vision, maar dit zorgt ten minste voor een betere balans tussen lichte en donkere scènes.

We weten wat je waarschijnlijk zit te denken. Wordt HDR10+ weer een gehypte functie die over een jaar verdwijnt? Waarschijnlijk niet. De HDR-standaard zit sinds 2017 in elke 4K-tv van Samsung verwerkt, om nog maar van de vele toestellen van Panasonic en Blu-Ray's van 20th Century Fox te zwijgen. HDR10+ lijkt dus een blijver.

We moeten ook melden dat je nu in veel high-end toestellen ook HDR10+ Adaptive terugvindt. Dit is een manier om de instellingen van jouw HDR10+-beelden te kalibreren met de hoeveelheid licht in jouw kamer rond jouw televisiescherm.

Als je dus meer te weten wilt komen over HDR10+, HDR10+ Adaptive en hun werking, dan kan je dat hieronder allemaal terugvinden.

Bekijk de onderstaande video voor alle informatie over HDR.

Waar komt HDR10+ vandaan?

HDR10+ deed in april van 2017 zijn intrede als nieuwe tv-tech. Samsung kondigde toen zijn partnerschap met Amazon Prime Video aan om het nieuwe formaat te ondersteunen. In augustus van dat jaar maakte het formaat een grote sprong toen 20th Century Fox en Panasonic een samenwerking met Samsung aankondigden om het formaat verder uit te bouwen.

Op CES 2018 verscheen het formaat op fysieke media nadat het werd aangekondigd als een deel van de Ultra HD Blu-ray-specificatie. Panasonic volgde door door bekend te maken dat zijn nieuwe spelers van 2018 het formaat zouden ondersteunen. Er was echter nog geen duidelijkheid over waar deze schijven verkrijgbaar zouden zijn.

In maart van 2018 benadrukte Samsung bij de jaarlijkse onthulling van nieuwe televisies nogmaals zijn steun voor de standaard door deze in al zijn QLED-televisies van 2018 te verwerken.

Enkele jaren later kondigde Samsung in januari van 2020 aan dat twee nieuwe partners met HDR10+ aan de slag gingen, zijnde Vizio en Google Play-streaming. Hiermee zouden consumenten makkelijker HDR10+-content kunnen vinden en afspelen.

Op gebied van content kan je nu al meerdere films en series in HDR10+ bekijken op Amazon Video. Netflix liet enkele jaren geleden vallen dat het dit formaat mee wil aanbieden, maar dat lijkt tot dusver een loze belofte.

Waarom hebben we HDR10+ nodig?

Hebben we trouwens wel een nieuwe HDR-standaard nodig?

Een van de redenen erachter heeft te maken met het maken van content. Voor zover wij het verstaan zou het eenvoudiger zijn voor productiehuizen om HDR10+-content te maken in plaats van Dolby Vision. Bij de laatstgenoemde moet er per scène een manuele kleurcorrectie plaatsvinden, en bij HDR10+ kan er gewone HDR10-content gemaakt worden die zonder extra werk wordt opgeschaald.

Dat laatste lijkt een zeer overtuigend argument voor de makers van content. Amazon heeft al een aantal HDR10+-reeksen, waaronder The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel en The Man in the High Castle, om er maar enkele op te noemen.

Alle high-end televisies van Panasonic maken sinds 2018 gebruik van de tech, waaronder ook de nieuwere toestellen.

Nu we alles rond HDR10+ hebben opgehelderd, is er nog een andere vorm beschikbaar: HDR10+ Adaptive.

HDR10+ Adaptive vormt een antwoord op een van de grote problemen die we hebben op gebied van licht. Veel van ons kijken in een gewone woonkamer in plaats van een goed afgeschermde cinemaruimte. We hebben graag wat zichtbaarheid tijdens het bekijken van een reeks om te eten, berichtjes te sturen of andere dingen te doen. Dit zorgt er wel voor dat de kijk-omstandigheden niet altijd even ideaal zijn.

Gelukkig is er HDR10+ Adaptive. Dit kalibreert de beeldinstellingen van HDR10+-content ten opzichte van de hoeveelheid licht in de kamer rond jouw televisiescherm.

In 2020 kondigde Samsung deze functie aan, waardoor hun televisies beter dan ooit in staat zijn om HDR10+-content af te spelen, ongeacht het licht in de omgeving van de televisie.

Is HDR10+ het einde voor Dolby Vision?

Dat is vrij onwaarschijnlijk.

Zelfs als HDR10+ dezelfde hoeveelheid tractie heeft, dan nog zal Dolby Vision het voordeel hebben van met meer geavanceerde tech te werken, met ondersteuning voor 12-bit kleuren en tot wel 10.000 nits helderheid.

Het gebrek aan licentiekosten bij HDR10+ zou wel belangrijk kunnen zijn voor fabrikanten en content creators, maar het is niet echt zo dat grote Hollywood-blockbusters zo krap bij kas zitten.

Het meest waarschijnlijke scenario wordt een vredevol samenleven tussen HDR10+ en Dolby Vision, wat Giles Baker, SVP van Consumer Entertainment bij Dolby lijkt te ondersteunen.

Welk formaat er ook wint, het resultaat zal hoe dan ook voor een betere beeldkwaliteit zorgen voor iedereen, en dat lijkt ons het belangrijkste.