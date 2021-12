Dolby Atmos: alles over het weerkaatsende geluidssysteem

Dolby Atmos is tegenwoordig overal te vinden, zoals in de beste soundbars.

Er is veel enthousiasme over de audiotechnologie, maar wat is het eigenlijk precies? Waarom maakt het jouw luisterervaring beter?

In het kort: Dolby Atmos is een audioformaat waarmee je in een bubbel van 360 graden geluid kunt horen. De speakers in een Dolby Atmos-systeem staan naar boven of beneden gericht om audio door de kamer te weerkaatsen. Dit verandert hoe geluid door een ruimte wordt verdeeld.

In deze gids leggen we uitgebreid uit wat de technologie is, waarom het belangrijk is en hoe je het in jouw huis kunt krijgen.

De basisbeginselen: wat is Dolby Atmos?

Dolby Atmos is een audioformaat, zoals stereo of surround sound, die audio van een film of game neemt en het op een meeslepende manier aan de luisteraar toont. Dolby Atmos geeft een driedimensionale luisterervaring. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen het geluid van een helikopter die honderd meter verderop vliegt, of eentje die recht over je heen gaat.

Deze technologie wordt ontwikkeld door Dolby Laboratories, een audiobedrijf die zich specialiseert in geluidsreproductie en codering. Waarschijnlijk heb je het Dolby-logo een keer voorbij zien komen op een DVD, Blu-ray of op een audiosysteem.

Het mixen van de audio gebeurt in geluidsstudio’s waar audio-technici geluidseffecten uit films nemen en ze digitaal in een driedimensionale ruimte plaatsen. Wanneer je de film afspeelt met een Dolby Atmos-apparaat, hoor je het geluidseffect om je heen.

Om van de ruimtelijke audio te genieten, heb je uiteraard wel content en een geluidssysteem nodig die allebei Dolby Atmos ondersteunen.

Maar hoe maakt Dolby deze geluidsbubbel precies? Om dat te weten, hoef je alleen maar omhoog te kijken.

Dolby Atmos creëert een bubbel van geluid in jouw kamer door de audio van het plafond te weerkaatsen naar jouw oren. Dit kost wat kalibratie en een plat plafond. Als dat geen probleem vormt, lees dan verder.

Stap 1: het juiste systeem uitzoeken

Hoe haal je Dobly Atmos in huis? Allereerst moet je het juiste audiosysteem uitzoeken, eentje die de technologie ondersteunt.

Er zijn genoeg betaalbare manieren om dit te doen. Een Sonos Arc-soundbar in combinatie met de Xbox Series S of de Oppo UDP-203 Blu-ray-speler is een goed begin.

Als je liever jouw eigen systeem wil uitbreiden, kijk dan bij de producten van het bedrijf achter jouw geluidsopstelling. Grote namen als Denon, Yamaha en Pioneer maken allemaal audio-ontvangers die Dolby Atmos ondersteunen.

De belangrijkste les hier, is dat je Dolby Atmos-content door een speaker set-up moet sturen die Dolby Atmos ondersteunt. Als je dat kunt doen, zit je goed.

The Sonos Arc (pictured) comes with Dolby Atmos support.

Op de website van Dolby is een overzicht te vinden van producten die de technologie ondersteunen.

Stap 2: De juiste content uitzoeken

Als je de juiste speakers hebt en een Dolby Atmos-speler (zoals een Xbox of een Blu-ray-speler die Dolby Atmos ondersteunt), is het tijd om wat content uit te testen.

Gelukkig wordt het elke dag makkelijker om deze content te vinden. Op Netflix staat een groot aantal films en series die Dolby Atmos ondersteunt. Dit kun je herkennen aan het Atmos-icoontje wat naast de titel van de film staat.

Als je nog meer films en series zoekt, kijk dan op de website van Dolby. Daar staat een lijst met titels die de technologie ondersteunen.

Voor gamers is het aanbod voor Dolby Atmos nog een beetje schaars. Een handjevol spellen ondersteunt de technologie, zoals de pc-versies van Overwatch en Star Wars Battlefront.

Er is echter een andere manier om Dolby Atmos in games te krijgen.

Dolby heeft recent de Dolby Access-app uitgebracht op Xbox One en Windows 10. Hiermee wordt audio opgevoerd naar Dolby Atmos. Je kan de app gratis proberen, maar de volledige versie kost 15 euro. Dat is echter een stuk goedkoper dan een soundbar of een audio-ontvanger.

Waar moet je op letten als je van Dolby Atmos-content geniet? De technologie creëert een bubbel van geluid om je heen. Regendruppels klinken alsof ze uit de lucht komen vallen, donderwolken klinken alsof ze in je kamer hangen. Je hoort geluid vanuit elke richting. Als je dit niet hoort, check dan je verbindingen en instellingen.

Dolby Atmos werkt het beste in een kleinere ruimte met een plat plafond. De hoek van het plafond heeft namelijk invloed op de weerkaatsing van het geluid.

De audioversie van 4K

Het landschap van Dolby Atmos is nog een beetje verdeeld. De technologie is vooralsnog alleen te horen in een selectie aan games, Blu-rays en Netflix-films. Maar mogelijk heb je geen toegang tot alle drie de opties. Dolby probeert dit te verbeteren door partnerschappen aan te gaan met grote namen als Microsoft, LG, Netflix, Oppo en meer. Echter is alle Atmos-content op één plek vinden, nog niet mogelijk

Het goede nieuws, is dat de technologie nog in een vroeg stadium zit. Er zijn nog kleine problemen om weg te werken in het distributieproces. Met tijd zullen we steeds meer ondersteuning zien voor Dolby Atmos. Naar onze mening is het interessante technologie die een wereld van verschil gaat maken in thuisbioscopen.

Net zoals Ultra HD, er is nog niet veel content die de technologie ondersteunt, maar als je goed zoekt kun je al wat pareltjes vinden.

Moet je de upgrade maken?

De grote vraag is: moet je de upgrade naar Dolby Atmos maken?

Als je een echte tech-junkie bent die graag het nieuwste van het nieuwste in huis heeft, zoals een 4K-tv en een surround systeem, dan mag Dolby Atmos niet ontbreken. Als je echter een gemiddelde filmgenieter bent, kun je beter nog even wachten.

De technologie staat op het punt om in de mainstream te belanden. Verschillende game-ontwikkelaars en Hollywoord-producenten werken aan content die Dolby Atmos ondersteunt, dus er komt meer aan.

Net als met 4K-tv’s enkele jaren geleden, is Dolby Atmos niet voor iedereen. Het is een investering voor de toekomst van audiotechnologie. Nu is het misschien nog wat vroeg om de stap te zetten, maar hou Dolby Atmos goed in de gaten.