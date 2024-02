Teufel lanceert Rockster Go 2 Bluetooth-speaker met extra stevig ontwerp

Vanwege zijn waterdichte behuizing volgens beschermingsklasse IP67 kun je met de Rockster Go 2 zelfs muziek in de stromende regel luisteren. En als de speaker per ongeluk in het zwembad valt, is er ook geen nood aan de man. Bij middelhoog volume gaat de batterij ruim 15 uur mee, en in de spaarstand zelfs meer dan 28 uur. En dankzij de handige flexibele draagriem en ¼ inch schroefdraad kun je de Rockster Go 2 vrijwel overal aan bevestigen.

Sterk qua geluid, batterijwerkduur en behuizing

De Rockster Go 2 biedt alles wat je nodig hebt om op avontuur te gaan: prestatievermogen, een lange werkduur en veerkracht. Binnen de robuuste behuizing met een rubberen rand zorgen twee full-range drivers voor onvervalst stereogeluid. Het markante passieve basmembraan aan de voorzijde van de speaker staat garant voor een vol basgeluid. De door Teufel in eigen beheer ontwikkelde Dynamore technologie kan met een druk op een knop worden geactiveerd om het stereopanorama duidelijk hoorbaar te vergroten.



Een volledig opgeladen batterij is bij middelhoog volume goed voor een speelduur van zo’n 15 uur. Maar als de spaarstand is geactiveerd, bedraagt die bij hetzelfde volume meer dan 28 uur. De Rockster Go 2 kan via de USB-C poort aan de zijkant energie bijtanken.

Waar de oplaadpoort van zijn voorganger nog met een rubberen kapje tegen spatwater moest worden beschermd, is de ROCKSTER GO 2 stof- en waterdicht volgens beschermingsklasse IP67. Dat betekent dat je ook in de stromende regen naar muziek kunt luisteren en er geen nood aan de man is als de speaker in het zwembad kiepert. Avonturiers die al snel onder de vlekken zitten, kunnen de Rockster Go 2 dus ook probleemloos onder de kraan schoonspoelen.

Slimme functies

De Party Link-functie maakt het mogelijk om twee exemplaren van de Rockster Go 2 tot een stereoset om te toveren. En als dat niet genoeg is, kunnen er tot maar liefst 100 exemplaren via bluetooth in serie worden geschakeld. De Rockster Go 2 wordt geleverd met een handige flexibele draagriem, zodat je de speaker met één hand kunt dragen of aan pakweg een rugzak kunt bevestigen. Aan de onderzijde bevindt zich een onopvallende schroefdraad in het standaard ¼ inch-formaat dat ook voor camera’s en action cams wordt gebruikt. Daarmee komt er bijna geen einde aan de bevestigingsmogelijkheden. In de winkel zijn statieven en houders voor alle denkbare situaties verkrijgbaar.

Naast de kleurencombinatie Black & Red van zijn voorganger is de Rockster Go 2 verkrijgbaar in de stijlvolle combi Grey & Black. Wie grijs zelfs nog te kleurrijk vindt, kan kiezen voor een volledig zwarte variant in de kleur Night Black. De Rockster Go 2 is per direct verkrijgbaar via teufelaudio.nl en teufelaudio.be voor 149,99 euro.