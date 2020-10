Beste koptelefoon 2020: jouw definitieve gids voor de nieuwste en beste audio

Een geweldige koptelefoon is essentieel voor iedereen die van podcasts houdt, naar audioboeken luistert of voor muziekliefhebbers die de voorkeur geven aan topgeluid boven iets anders. Het goede nieuws is dat er genoeg keuze is. Je kunt altijd een koptelefoon vinden die bij je past, of je nu op zoek bent naar de beste geluidskwaliteit of naar budgetvriendelijke oortjes voor het sporten.

En er is binnenkort meer keuze. Geruchten over de allereerste Apple over-ear-koptelefoon, de AirPods Pro Lite en de AirPods 3 doen al maanden lang de ronde.

Met veel opties om uit te kiezen, kan het maken van de juiste aankoopbeslissing lastig zijn. Daarom is het onze missie om jou op weg te helpen naar de beste koptelefoon die aan jouw eisen voldoet.

Er is ook een nieuwe algehele winnaar, de Sony WH-1000XM4 heeft de XM3 van de toppositie gestoten als onze beste koptelefoon voor 2020, dankzij een voortdurend geweldig geluid, plus een groot aantal coole nieuwe functies, waaronder audio upscaling, adaptieve ruisonderdrukking en Speak to Chat.

Onze keuze van de beste koptelefoons

Beste koptelefoon 2020: Sony WH-1000XM4 De koploper Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 254g | Lengte kabel: 1,20m | Frequentierespons: 4 Hz - 40.000 Hz | Drivers: 40mm | Drivertype: Dome-type | Gevoeligheid: 104,5 dB / mW (1 kHz) | Impedantie: 47 ohm | Batterijduur: 30 uur | Draadloos bereik: 30m | NFC: Ja € 349,95 Bekijken bij Amazon Verbeterede noise-cancelling DSEE Extreme Audio opschaling Multipoint pairing Niet waterbestendig

De Sony WH-1000XM4 levert uitstekende ruisonderdrukking en een verrassende geluidskwaliteit in een lichtgewicht, comfortabel ontwerp.

Hoewel hij er niet noemenswaardig anders uitziet dan zijn voorganger, de Sony WH-1000XM3, zien we een aantal nieuwe functies zoals multipoint pairing, DSEE Extreme opschaling, conversatiebewustzijn en auto-play/pauze met behulp van een ingebouwde sensor. De WH-1000XM4 claimt hiermee de titel van beste koptelefoon in 2020.

De Sony WH-1000XM4 is in alle mogelijke opzichten een prachtige draadloze koptelefoon met noise-cancelling. Hij doet precies wat hij beloven (en meer!) dankzij zijn uitzonderlijke noise-cancelling en geavanceerde codec-ondersteuning.

Bovenop de bovenstaande aanpassingen ondersteunt de Sony WH-1000XM4 Sony's 360 Reality Audio formaat dat ruimtelijke audio op stereo-koptelefoons mogelijk maakt, plus de LDAC codec die een bitrate tot 990 kbps kan versturen. Het ongelukkige is echter dat hij niet langer aptX of aptX HD ondersteunt, dus je krijgt misschien niet altijd Hi-Res Audio.

Hoewel de XM4 beter presteert dan de XM3 blijft de oudere koptelefoon nog steeds een optie. De kans is bovendien heel groot dat het oude model nu flink wat korting krijgt.

Lees meer: Sony WH-1000XM4 review

Beste oortjes: 1More Triple Driver In-Ear Headphone Je zoektocht naar geweldige oortjes met uitstekend geluid stopt hier Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20-40,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 99 dB/mW | Impedantie: 32 ohms | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A € 64,88 Bekijken bij Bol.com Netherlands Weelderige geluidskwaliteit Uitstekende bouwkwaliteit en ontwerp Ongeëvenaarde prijs-kwaliteit Plastic bedieningspaneel voelt goedkoop

Na een paar weken met zowel de 1MORE Triple Driver oortjes en de 1MORE Quad Driver oortjes, waren we omver geblazen door de prijs-kwaliteitverhouding in beide prijscategorieën.

Voor zo'n 100 euro is het moeilijk om een beter klinkende en steviger gebouwde oortjes te vinden dan de 1MORE Triple Driver. (Dat gezegd zijnde, als je net dat beetje extra verfijning en luxe wil, dan is de 1MORE Quad Drivers een koopje voor het dubbele van de prijs.)

Er is weinig aan te merken op de Triple Drivers. Zijn rubberen kabel is vervelend en het bedieningspaneel voelt goedkoop, maar dat zijn kleinigheden. Voor die prijs is het onmogelijk om beter te doen dan de 1MORE Triple Driver oortjes.

Lees de volledige review: 1More Triple Driver oortjes

Beste goedkope oortjes: RHA S500u Goed geluid voor een ongelooflijk lage prijs Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 14 grams | Lengte kabel: 1,35m | Frequentierespons: 16-22,000Hz | Drivers: Micro Dynamic | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 100dB | Impedantie: 16 ohms | Batterijduur: N/A | Draadloos bereiek: N/A | NFC: N/A € 59,45 Bekijken bij Amazon Uitstekende bouwkwaliteit Gebalanceerde, rijke audio Soms sissende geluiden Beperkt geluidsveld

Als je de neiging hebt om je oortjes kwijt te raken, maar toch goede geluidskwaliteit wil, is het moeilijk om een beter exemplaar dan de RHA S500u te vinden. Deze oortjes klinken heel goed voor hun prijs: de geluidskwaliteit is gebalanceerd met een beetje extra bastonen. De bas wordt een beetje benadrukt, maar niet overdreven en heeft een goede impact terwijl hij toch goed gecontroleerd blijft. Hoge tonen kunnen wat sissend klinken, maar laten de muziek over het algemeen meer opgewekt klinken.

Lees de volledige review: RHA S500u

Beste on-ear koptelefoon: Grado SR60e Uitstekend geluid voor een prachtige prijs Akoestisch design: Open | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20Hz-20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 99db | Impedantie: 32 ohm | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A € 105,20 Bekijken bij Amazon Heel comfortabel Indrukwekkende scherpte voor de prijs Een echte aanrader Geen ingebouwde instellingen

Voor dit geld kan je niets beters krijgen dan de Grado SR60e. Deze derde generatie van de Prestige-reeks van het bedrijf in Brooklyn is de meest verfijnde tot nu toe. De SR60e in het bijzonder is een slimme keuze als je op zoek bent naar een instapmodel dat klinkt alsof hij veel meer zou moeten kosten. Zijn oorschelpen hebben een open rug waardoor je een luchtigere ervaring krijgt dan bij de concurrentie. Kort gezegd is hij onze gouden standaard op het vlak van on-ear koptelefoon.

(We hebben de SR60i getest, maar de nieuwere SR60e is grotendeels vergelijkbaar qua design en prestaties.)

Lees de volledige review: Grado SR60e

Beste goedkope on-ear koptelefoon: Urbanears Plattan II Perfecte prijs-kwaliteitverhouding als je goedkoop comfort wilt Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20Hz-20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 99db | Impedantie: 32 ohm | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A € 37,45 Bekijken bij Amazon Heel comfortabel Goede prijs-kwaliteit Beperkt geluidsveld Geen volumeknoppen

Hoewel de originele Plattan-koptelefoon een uitstekend exemplaar was, was Urbanears niet tevreden met gemiddeld zijn. Het bedrijf heeft de feedback van zijn klanten ter harte genomen en veel klachten over het comfort, geluid, de kwaliteit en de isolatie aangepakt. Urbanears is grotendeels geslaagd in hun opzet en de Plattan II is dan ook een waardige opvolger van de populairste koptelefoon van het bedrijf.

Kortom is dit een basic koptelefoon zonder allerlei extra functies. Maar omdat ze weinig functies hebben, krijg je een bekabelde hoofdtelefoon met goed geluid voor een aanzienlijk lagere prijs dan bij de concurrentie.

Lees de volledige review: Urbanears Plattan II

Beste over-ear koptelefoon: Beyerdynamic DT 1990 Pro Een professionele koptelefoon met een leuk kantje Akoestisch ontwerp: Open | Gewicht: 370 g | Lengte kabel: 1,3 of 3,2 meter | Frequentierespons: 5 – 40.000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: 102dB | Impedantie: 250 Ohms | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A € 423 Bekijken bij Amazon Stevig gebouwd Uitstekend comfort Adembenemende resolutie Middentonen niet fantastisch

Beyerdynamic is niet het meest bekende audiomerk, maar heeft wel een lange geschiedenis om op verder te bouwen.

Deze Beyerdynamic DT 1990 Pro is een andere versie van de Beyerdynamic DT 1770 Pro, maar dan met een open rug. Hij heeft onze Editor's Choice award voor design, geluidsweergave en prijs-kwaliteit. Beide koptelefoons kosten bovendien evenveel.

Aangezien de DT 1990 Pro een koptelefoon met open rug is, is hij bedoeld voor thuis- of studiogebruik tijdens geluidsanalyses. Het geluid kan naar binnen en buiten waardoor de DT 1990 Pro een geweldig ruimtelijk gevoel creëert. Het geluidsveld is ook erg breed, waardoor je altijd de exacte locatie van elk instrument kan aanduiden.

Lees de volledige review: Beyerdynamic DT 1990 Pro review

Beste goedkope over-ear koptelefoon: JBL Tune 750BTNC Goede prestaties voor een goede prijs Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 220gram | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20 - 20.000Hz | Drivers: 40mm | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: 95dB | Impedantie: 32 ohm | Batterijduur: 15 - 22 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee € 85,99 Bekijken bij MediaMarkt Goede geluidskwaliteit Sterke noise-cancelling Niet waterbestendig Gemiddelde batterijduur

JBL is een populaire naam in de wereld van koptelefoons en bluetooth-speakers, en terecht. De consument weet, met een goede betrouwbaarheid, wat hij van het merk kan verwachten: een degelijke geluidskwaliteit voor een degelijke prijs.

Dat is wat we vorig jaar bij de JBL Live 650BTNC zagen. Nu is de JBL Tune 750BTNC klaar om in zijn voetstappen te treden, een superieure opvolger van de 650BTNC. Dit is een krachtige, maar toch betaalbare koptelefoon.

De JBL Tune 750BTNC klinkt geweldig, ziet er geweldig uit en past goed. Hij is betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken, je mist misschien de waterdichtheid en een paar kleine details, maar voor deze prijs kan je daar echt niet over klagen.

Lees de volledige review: JBL Tune 750BTNC

Beste noise-cancelling koptelefoon: Bose Noise Cancelling Headphones 700 Vooruitstrevende noise-cancelling met een matige batterijduur Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 250g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 20 uur | Draadloos bereik: 10 meter | NFC: Ja € 249 Bekijken bij Amazon Topklasse noise-cancelling Elegant ontwerp Leuk, levendig geluid Batterijduur kan beter Duurder dan de Sony WH-1000XM3

Hoewel we van mening zijn dat de Sony WH-1000XM3 de beste noise-cancelling koptelefoon is, komt de Bose 700 aardig dicht in de buurt.

De Bose Noise Cancelling Koptelefoon 700 gaat een stapje verder met zijn noise-cancelling. Die wordt namelijk niet alleen toegepast wanneer je muziek luistert, maar ook wanneer een telefoongesprek voert zodat de persoon aan de andere je perfect kan horen, ongeacht je omgeving.

Het geluid zelf is zonder twijfel goed, met een levendig karakter en een goed gebalanceerd geluidsveld.

Als je twijfelt tussen de Sony WH-1000XM3 en de Bose 700, dan raden we nog steeds de eerste van twee aan vanwege de lagere prijs en betere batterijduur. De hoofdtelefoon van Bose aanschaffen is sowieso geen slechte keuze, aangezien hij nog steeds geweldig klinkt, een geweldig design heeft en verbazingwekkende noise-cancelling.

Lees de volledige review: Bose 700

Beste goedkope noise-cancelling koptelefoon: Sennheiser HD 450BT Geweldige noise-cancelling voor een betaalbare prijs Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 238g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 18Hz - 22kHz | Drivers: 40mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 100dBSPL@1kHz/1mW | Impedantie: N/A | Batterijduur: 30 uur | Draadloos bereik: 10 meter | NFC: Nee € 135,50 Bekijken bij MediaMarkt Geweldig geluid Comfortabel Niet heel stevig gebouwd Geluidsveld kan meer open zijn

Sennheiser staat bekend om zijn geweldig klinkende noise-cancelling koptelefoons. Zijn nieuwste, de Sennheiser HD 450BT, is een goedkoper alternatief voor eerdere modellen zoals de Momentum 3 Wireless en premium modellen zoals de Sony WH-1000XM3.

Met een slank ontwerp en ingebouwde noise-cancelling is deze volledig opvouwbare draadloze koptelefoon gericht op het woon-werkverkeer. Zijn uitgebalanceerde profiel moet zowel audiofielen als bassliefhebbers aanspreken.

De batterijduur en de connectiviteit zijn beide zeer goed en de noise-cancelling werkt goed genoeg. Je zal echter wel opmerken dat niet alle geluiden weg worden gefilterd.

Lees meer: Sennheiser HD 450BT review

Beste draadloze koptelefoon: Bowers & Wilkins PX7 Wireless Headphones Sterk over de gehelel lijn Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 310g | Lengte kabel: 1,2m | Frequentierespons: 10 - 30.000 Hz | Drivers: 43,6mm | Drivertype: Full range | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: 20kOhms | Batterijduur: 30 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A € 317,84 Bekijken bij Amazon Beste geluid in zijn klasse Competitieve batterijduur Stabiele bluetooth-verbinding Oorschelpen niet inklapbaar

Als je op zoek bent naar een echt stijlvolle draadloze koptelefoon met noise-cancelling en je niet wordt afgeschrikt door het prijskaartje van een kleine 400 euro, dan is de Bowers & Wilkins PX7 het overwegen waard.

Met geavanceerde noise-cancelling, een briljante geluidskwaliteit en een verfijnde esthetiek kan de PX7 alle hoofdtelefoons op deze lijst het vuur aan de oorschelpen leggen.

Hij ondersteunt ook aptX Adaptive voor een betere stabiliteit en latentie tussen de hoofdtelefoon en je apparaat, evenals hoogwaardige (24-bits) streaming aptX HD voor topgeluid.

Lees meer: Bowers & Wilkins PX7 review

Beste goedkope draadloze koptelefoon: Plantronics BackBeat Go 810 Stevige, betaalbare noise-cancelling uit de middenklasse Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 289g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: 40mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 24 uur | Draadloos bereik: 100 meter | NFC: No € 76,19 Bekijken bij Amazon Uitstekende bouwkwaliteit Warm, gebalanceerd geluid Betrouwbare draadloze verbinding Matige ANC Ruis wanneer muziek niet speelt

Jarenlang was de Plantronics BackBeat Pro 2 onze favoriete draadloze hoofdtelefoon door zijn uitstekende geluid, bouwkwaliteit en functies. Jammer genoeg was hij ook redelijk duur.

Voor heel wat euro's minder heeft Plantronics nu de nog steeds degelijke BackBeat Go 810 die materialen van iets lagere kwaliteit bevat, maar bijna identiek klinkt aan zijn duurdere voorganger. Naar ons gevoel is de Go 810 een betaalbare ANC-koptelefoon die reizigers en pendelaars met een beperkt budget zeker kunnen appreciëren.

Lees de volledige review: Plantronics BackBeat Go 810

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste draadloze koptelefoons.

Beste luxe koptelefoon : Focal Stellia Luxueuze koptelefoon met een luxueus prijskaartje Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 435g | Lengte kabel: 1 x 1,20m OFC 24 AWG kabel, 1 x 3m OFC 24 AWG kabel | Frequentierespons: 5Hz - 40kHz | Drivers: 40mm | Gevoeligheid: 106dB SPL / 1mW @ 1kHz | Impedantie: 35Ohms | Batterijduur: N/A | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee € 3.120 Bekijken bij Amazon Netherlands Extreem nauwkeurig geluid Open geluidsveld Comfortabel Weelderig design Enorm duur Ietwat groot

De Focal Stellia klinkt gewoon geweldig. Zijn open geluidsveld en gedetailleerd, nauwkeurig geluid maken van elk muziekgenre een kunstwerkje.

Als je luistert naar liedjes die je door en door kent, zal de exacte frequentiescheiding van de Stellia ervoor zorgen dat je details hoort die je nog nooit waren opgevallen.

Ben je een fan van minimalisme in je koptelefoon? Dan zal het opzichtige en weelderige design van de Stellia je waarschijnlijk niet aanspreken. Daarbij kan hij een beetje lomp aanvoelen bij het pendelen.

Maar als luxe je ding is, dan zullen de leren oorschelpen, geweven kabels, koperen accenten en bijpassende reistas je wel enthousiast maken.

Dat gevoel van luxe wordt meteen al duidelijk in de presentatie van de handleiding in een leren zakje. Deze details mag je weliswaar verwachten in ruil voor het monsterlijke bedrag van ongeveer 3.000 euro.

Lees de volledige review: Focal Stellia headphones

Beste bluetooth oortjes: Optoma NuForce BE Sport4 Feilloze draadloze oortjes Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 15 gram | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 92dB +/-3dB | Impedantie: 32 Ohms | Batterijduur: 10 uur | Draadloos bereik: 98 feet | NFC: Nee € 129,99 Bekijken bij Amazon Indrukwekkende audio Verwisselbare oordopjes Praktisch ontwerp Niet gemaakt om met één oor te luisteren

De NuForce BE Sport4 draadloze oortjes springen boven de concurrentie uit. De oortjes zijn geschikt voor bijna alle situaties, of je nu wil joggen of een rondje door de stad wandelt. Ze zijn ideaal voor bij het sporten, terwijl stadsmensen hun lichte gewicht en indrukwekkende geluidsisolatie zeker kunnen appreciëren. Ze zijn het bewijs dat draadloze oortjes vandaag ook kunnen concurreren met de grotere draadloze koptelefoons.

Lees de volledige review: Optoma NuForce BE Sport4

Wil je meer opties? Neem dan een kijkje in onze koopgids voor de beste draadloze oortjes.

Beste volledig draadloze oortjes: Sony WF-1000XM3 Noise-cancelling op zakformaat Gewicht: 70g | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dome type | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur oplaadcase: 18 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja € 165 Bekijken bij Bol.com Netherlands Efficiënte noise-cancelling Strak design Premium geluid Niet geschikt voor sporters

Noise-cancelling in oortjes met kabel is al een raar gegeven, maar Sony is erin geslaagd om het in te bouwen in volledig draadloze oortjes.

De Sony WF-1000XM3 zijn zonder twijfel de beste volledig draadloze oortjes die er bestaan. Ze bevatten noise-cancelling technologie en gooien daar prachtig geluid bovenop. Als je noise-cancelling wil zonder een volledige koptelefoon in je rugzak te steken, zijn deze oortjes de beste optie.

De enige nadelen zijn in feite de grote oplaadcase en het feit dat ze niet geschikt zijn om mee te sporten.

Lees de volledige review: Sony WF-1000XM3 Wireless Earbuds review

De beste koptelefoons van 2020 in een notendop

Waar moet je naar zoeken?

Het kiezen van de juiste koptelefoon kan een moeilijke beslissing zijn - maar dat hoeft niet als je gaat zoeken naar een paar belangrijke functies.

Bovenal is de geluidskwaliteit het belangrijkste. Dat betekent niet dat je de duurste koptelefoon op de markt moet kopen; het betekent alleen dat je een idee moet hebben van wat voor soort geluid je wilt.

Hoe je een goede geluidskwaliteit definieert, hangt af van je persoonlijke smaak. Hou je van een warm, goed afgerond geluid, of geef je de voorkeur aan ultra high-fidelity die je in staat stelt om elk detail van je muziek te horen?

Als je houdt van bas, wil je uitkijken naar dynamische drivers die veel lucht verdringen, wat leidt tot een bassistisch geluidsfase. Als belangrijk is, zoek dan naar grote frequentiebereiken: 20Hz tot 20kHz is de standaard, dus alles wat groter is dan dit, kan zorgen voor meer detail in de hoge en lage tonen.

Het is ook belangrijk om het geluidsbeeld in zijn geheel te beschouwen. Als je van een breed, open geluid houdt, probeer dan een open koptelefoon. Maak je je zorgen over de verspreiding van het geluid bij anderen bent? Probeer een koptelefoon met gesloten achterkant met een goede pasvorm om te voorkomen dat voorbijgangers je muziek horen.

Je moet ook rekening houden met het ontwerp van je nieuwe koptelefoon. Wil je de vrijheid van volledig draadloze oordopjes of de veiligheid van een stevige over-ear koptelefoon?

Draadloos of bedraad is ook een belangrijke overweging. Een paar jaar geleden hadden we misschien geprobeerd je te ontmoedigen om een draadloze koptelefoon aan te schaffen. Tegenwoordig betekent de vooruitgang in de Bluetooth-technologie echter dat een draadloze koptelefoon fantastisch kan klinken. Als je voor een draadloze koptelefoon gaat, zorg er dan voor dat de levensduur van de batterij ook degelijk is.

Je moet ook nadenken over waar je je nieuwe koptelefoon voor gaat gebruiken. Als je ermee gaat sporten, wil je kijken naar een koptelefoon die speciaal is ontworpen voor hardlopen of zwemmen.

Klik verder naar de tweede pagina om meer te leren over hoe je een goede koptelefoon kiest en nog een paar van onze aanbevelingen te bekijken.