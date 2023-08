Duitse audiofabrikant Teufel laat zien dat het kan concurreren met bekende namen als Sony, Bose en JBL. De Teufel Real Blue Pro is geen goedkope noise-cancelling koptelefoon, maar is zijn geld volledig waard. Het gepersonaliseerde audioprofiel creëert een gebalanceerde ervaring die perfect is afgestemd op jouw gehoor en laat elk muziekgenre fantastisch klinken. De bediening op de koptelefoon zelf is daarnaast erg eenvoudig en de batterijduur is eveneens top. Tot slot is alleen de noise-cancelling is minder sterk en geavanceerd dan bij de concurrentie.

De voorbije jaren is het Duitse audiomerk Teufel aan een opmars bezig in het volledige audiosegment. In hun aanbod zitten bluetooth speakers, gaming headsets, draadloze oordopjes en natuurlijk ook traditionele koptelefoons. Voor deze review gaan we aan de slag met de meest premium noise-cancelling koptelefoon van het merk, de Teufel Real Blue Pro. Hoewel de koptelefoon ironisch genoeg niet verkrijgbaar is in het blauw, doet hij op papier alvast erg veel goed. Wij zochten uit of hij kan concurreren met premium koptelefoons zoals de Sony WH-1000XM5 en de Bose 700.

Teufel Real Blue Pro review: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 349,99 euro

Beschikbaar vanaf juli 2023

De Teufel Real Blue Pro is aangekondigd in juli 2023, krijgt een adviesprijs van 349,99 euro en is per direct beschikbaar. Daarmee zit de noise-cancelling koptelefoon in de hogere prijsklasse met toppers als Sony en Bose. Er zijn twee kleuren beschikbaar: Night Black en Titanium Grey.

De concurrentie is niet mild, want je kan de Sony WH-1000XM4 en Bose 700 vaak onder de 300 euro vinden en die blijven toonaangevend in deze productcategorie. Aan de noise-cancelling van deze twee koptelefoons kan de Teufel Real Blue Pro weliswaar niet tippen. Dat is in feite het enige dat Teufel minder goed doet, want zowel de algemene audio, het ontwerp als de batterijduur en app zijn stuk voor stuk van topklasse. Het enige probleem is dat de Real Blue Pro momenteel meer kost, omdat hij gloednieuw is.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Fairbuds XL review: Design

Enorm uitgebreide bediening

Comfortabele pasvorm

Compact ontwerp

Het design van de Teufel Real Blue Pro geeft je het beste van twee werelden. Veel koptelefoons werken tegenwoordig met aanraakgevoelige oorschelpen waarmee je de muziek en/of noise-cancelling kan bedienen. Dit valt echter niet bij iedereen in de smaak en een aanraking of swipe wordt vaak verkeerd herkend. Eerder dit jaar zagen we de Fairbuds XL met een handige joystick ter vervaging van de touch controls en ik was aangenaam verrast dat de Teufel Real Blue Pro ook een joystick heeft. Naast die joystick heeft de koptelefoon nog de aanraakbediening zodat je zelf kan beslissen hoe je hem bedient.

De joystick kan vijf acties uitvoeren: naar boven bewegen verhoogt het volume, naar onder verlaagt het volume, naar links bewegen skipt naar het volgende nummer, naar rechts gaat naar het vorige nummer en hem indrukken pauzeert de muziek. Dit werkt erg accuraat en de joystick maakt een duidelijke klik waarna de aangegeven actie meteen gebeurt. De aanraakbediening op de oorschelpen kan je zelf instellen via de Teufel Headphones-app. De Real Blue Pro maakt alleen onderscheid tussen twee en drie keer tikken. Swipen kan niet en ook één keer tikken doet niets. Dat laatste vond ik een enorm pluspunt, want je hebt al snel per ongeluk één keer op een oorschelp getikt.

Zoals verwacht, is de hoofdband van de Teufel Real Blue Pro verstelbaar. De koptelefoon zit stevig op je hoofd zonder te strak aan te voelen en ik kon daardoor probleemloos een hele dag muziek luisteren zonder hoofdpijn te krijgen. Als brildrager was ik extra tevreden van de Real Blue Pro en ik kon hem een hele dag dragen het gevoel te hebben dat mijn bril in mijn schedel werd geramd dankzij de oorkussens met memory foam. Het geheel is tot slot vrij compact en past makkelijk in een rugzak. Je kan de oorkussen inklappen om plaats te besparen en de harde opbergcase is een leuke bonus.

Design score: 5/5

Teufel Real Blue Pro review: Audiokwaliteit

44mm drivers

Gedetailleerd geluid bij elk genre

Equalizer in de app en gepersonaliseerd audioprofiel

Welke muziekgenres je ook luistert, de Teufel Real Blue Pro kan ermee overweg. Om te beginnen, raad ik iedereen aan om de app te downloaden en daarin je eigen audioprofiel samen te stellen. Teufel noemt dit "Mimi" en via enkele gehoortesten wordt het geluid van de koptelefoon afgestemd op jouw gehoor. Het proces duurt iets meer dan vijf minuten en hoewel het erg repetitief is, had ik geen spijt achteraf.

Zodra je Mimi-profiel is aangemaakt, krijg je de keuze tussen een aanbevolen en rijk audioprofiel, beide met een slider om de audio te finetunen. De audio die de Teufel Real Blue Pro levert, vind je niet terug bij de concurrentie, toch niet op deze manier. Ik kreeg echt het gevoel dat elk geluid naar mijn smaak was afgesteld en in combinatie met de equalizer zal er geen enkel genre zijn waarmee deze koptelefoon niet overweg kan.

Sommige koptelefoons hebben de neiging om de verschillende tonen van elektronische muziek te mixen tot een vaag geheel, maar hier werd alles duidelijk van elkaar gescheiden. In de Gonna Be Good - Live Edit van Madeon werden alle elektronische tonen gedetailleerd weergegeven met net genoeg bas op de achtergrond. Bij Speed Drive van Charli XCX kreeg ik met de pop-equalizer de perfecte balans tussen middentonen (zang) en bas, terwijl deze instelling vaak de neiging heeft om te veel bas toe te voegen. Bij de openingstrack van Suzume presteerde de Real Blue Pro eveneens uitstekend. Er geen ging enkel detail verloren, de achtergrondzang en de lead klonken perfect en de instrumentale delen behielden hun impact.

De Dynamore-instelling en Bass Boost-equalizer voegen beide nog wat meer bas toe zonder de rest te overstemmen. Ben je echter een koptelefoon gewend met (te) harde bas, dan zal je even moeten wennen aan de Teufel Real Blue Pro. Toch ben ik van mening dat dit de juiste manier om met bas om te gaan, zeker in popmuziek. Tot slot is er ondersteuning voor de meeste high-end codes in de vorm van aptX Adaptive en AAC zodat muziek van Spotify of andere streamingdiensten in de hoogste mogelijke kwaliteit wordt afgespeeld.

Audio score: 5/5

Fairbuds XL review: Noise-cancelling en features

Noise-cancelling kan beter

Automatisch pauzeren gaat soms mis

Ongeveer 40 uur batterij met noise-cancelling

Op vlak van noise-cancelling loopt Teufel nog wat achter op Bose en Sony. Er zijn drie niveaus (licht, midden, hoog) en een transparantiemodus. Met de knop aan de rechter oorschelp kan je tussen deze vier modi wisselen en via de instellingen kan je bepaalde modi uitschakelen. Als je met de knop alleen wil wisselen tussen de hoogste stand en transparantiemodus, kan je dat met een paar tikjes instellen. Drie niveaus zijn niet slecht, maar voor dit geld krijg gewoonlijk je twee of drie keer meer niveaus met geavanceerdere opties.

De hoogste instelling was wat mij betreft niet altijd sterk genoeg. Waar mijn eigen Microsoft Surface Headphones 2 met de hoogste stand ervoor zorgt dat ik zelfs mijn eigen toetsenbord niet meer hoor, is dat niet meteen het geval bij de Teufel Real Blue Pro. Ik hoorde mezelf typen, mijn collega's typen en kon met voldoende focus zelfs hun gesprekken volgen. De muziek luider zetten, lost dat natuurlijk op, maar het Mimi-profiel zorgt er net voor dat details behouden blijven bij lagere volumes. De transparantiemodus was dan weer niet altijd transparant genoeg. In dit geval hoorde ik duidelijk het getik van mijn toetsenbord, maar wanneer iemand tegen me begon te praten, werd hun stem toch vervaagd.

De overige functies zijn precies wat je verwacht. In de app zit een uitgebreide equalizer, je kan met de 3,5mm-kabel in de doos apparaten verbinden, je kan een spraakassistent koppelen aan de koptelefoon en hij pauzeert automatisch de muziek wanneer je hem af doet. Dat laatste is niet altijd even consistent, aangezien de muziek soms pauzeerde toen de Teufel Real Blue Pro nog op mijn hoofd stond. Voor de vergeetachtige muziekliefhebbers is er een auto-off timer waarmee de koptelefoon zichzelf uitschakelt nadat er een aantal minuten geen muziek meer speelt.

Tot slot is de batterijduur ronduit fantastisch. Teufel geeft aan dat je 44 uur kan luisteren met noise-cancelling en dat lijkt ongeveer te kloppen. Zonder noise-cancelling kan je de batterijduur verhogen naar 56 uur. De meeste noise-cancelling koptelefoons halen een batterijduur tussen de 30 en 35 uur, maar komen niet in de buurt van de Teufel Real Blue Pro. Ik heb niet exact getimed hoeveel uur ik kon luisteren, maar het komt erg dicht in de buurt bij de 44 uur van Teufel. Dit is een koptelefoon waarmee ik elke werkdag naar muziek kon luisteren en pas in het weekend moest hij even aan de oplader.

Noise-cancelling en features score: 4/5

Moet je de Teufel Real Blue Pro kopen?

Moet je de Teufel Real Blue Pro kopen?

Koop hem als...

Je de beste audiokwaliteit wil op streamingdiensten

Dankzij uitgebreide audio-instellingen, een gepersonaliseerd geluidsprofiel en aptX-ondersteuning geeft de Teufel Real Blue Pro je de best mogelijke luisterervaring.

Je niet aan je batterij wil denken

Met een batterijduur van 44 uur is dit een koptelefoon die je elke werkdag kan dragen en pas in het weekend moet opladen.

Je geen touch controls wil

De joystick is enorm handig om de muziek te bedienen en je verliest geen functionaliteit tegenover aanraakbediening.

Koop hem niet als...

Je de beste noise-cancelling wil

De noise-cancelling is goed, maar zit niet op het niveau van andere koptelefoons in dit segment.

Je de beste prijs-kwaliteit wil

Momenteel kost de Teufel Real Blue Pro nog iets meer dan zijn rechtstreekse concurrenten die al langer beschikbaar zijn.

Teufel Real Blue Pro: Alternatieven

Fairbuds XL

Ben je helemaal weg van het idee van een joystick in plaats van touch controls? Dan is de Fairbuds XL zeker het overwegen waard. Zijn audiokwaliteit en noise-cancelling zijn minder goed, maar letterlijk elk onderdeel van deze koptelefoon kan je zelf vervangen.