Bose Noise Cancelling Headphones 700 review

Deze geweldige koptelefoon van Bose biedt je topklasse noise-cancelling en klinkt uitstekend, maar hij slaat er niet in om de Sony WH-1000XM3 te verslaan op vlak van batterijduur en prijs. Hoe dan ook kan je met deze geweldige over-ear koptelefoon weinig fout doen.

Als je op zoek bent naar de beste noise-cancelling koptelefoon, dan is Bose zeker een betrouwbaar merk. Dat heeft het grotendeels te danken aan zijn immens populaire QuietComfort-reeks. Deze vormt sinds de release van de Bose QC25 in 2014 zowat de standaard voor ruisonderdrukkende technologie.

Zoveel jaren na datum wilt Bose zijn aanbod opfrissen door een volledig nieuwe draadloze noise-cancelling koptelefoon uit te brengen. De focus ligt bij dit toestel op een strak ontwerp en 'baanbrekende' audiotechnologie. Maak kennis met de Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Prijs en beschikbaarheid

De Bose Noise Cancelling Headphones 700 is in onze regio te koop voor een adviesprijs van 399 euro. Daarmee is hij ongeveer 50 euro duurder dan zijn voorganger, de Bose QuietComfort 35 II. Laatstgenoemde combineert noise-cancelling technologie met een ingebouwde Google Assistant.

Deze headsets zijn tevens iets prijziger dan onze huidige favoriete ruisonderdrukkende koptelefoon, de Sony WH-1000XM4.

Ontwerp

Een van de meest opvallende verschillen tussen de Bose Noise Cancelling Headphones 700 en de QC 35 II is het ontwerp. De zichtbare scharnieren en bulky behuizing maken plaats voor een volledig nieuw design. Dankzij het ontwerp waardoor de headset uit één stuk gemaakt lijken, ziet het er inderdaad heel strak uit.

De koptelefoon komt met een roestvrijstalen hoofdband en is in het zwart en zilver beschikbaar. Het gaat naadloos over van een plat naar een cilindervormig ontwerp en kunnen worden aangepast door de oorschelpen over de hoofdband te bewegen.

De oorschelpen zijn ook gestroomlijnd. Door de stoffen schelpen van de QuietComfort-reeks te laten vallen, komt de naadloze overgang van hoofdband naar oorschelp beter over.

Tijdens het dragen van de koptelefoon viel ons op hoe licht deze eigenlijk voelde. De zachte oorschelpen omringden onze oren volledig om zo een fysieke ruisonderdrukking te geven, samen met een comfortabele pasvorm.

Dit zorgt er samen met de zachte hoofdband voor dat ze geschikt zijn voor langere luistersessies. Ze lijken tevens een goede keuze voor lange vluchten.

Voor sommige gebruikers zal de lichte vormfactor een leuke bonus zijn, maar het houdt wel in dat ze doorgaans wat goedkoper aanvoelen dan hun stevigere concurrenten, zoals de Sony WH-1000XM3.

Aan de buitenzijde van de oorschelpen zitten er enkele knoppen waar we dadelijk dieper op induiken. Je kan echter zowat alle functionaliteiten van de Headphones 700 bedienen met de aanraakgevoelige behuizing op de rechteroorschelp.

In tegenstelling tot de koptelefoons ui de QuietComfort-reeks kan je de Bose Noise Cancelling Headphones 700 niet naar binnen vouwen om ze zo op te slaan. Je kan ze wel plat krijgen en ze komen met een handige draagtas. Daarmee kan je ze dus perfect tijdens het pendelen gebruiken, of ze gewoon in je rugzak steken.

Functies en batterijduur

Om met de Bose Noise Cancelling Headphones 700 aan de slag te gaan moet je de Bose Music-app op jouw toestel installeren. Deze is vrij te verkrijgen via zowel de Google Play Store als App Store.

Zodra de applicatie geïnstalleerd is, moet je enkel de instructies op het scherm volgen om de koptelefoon te koppelen aan je smartphone.

De touch controls wijzen zichzelf bijna: veeg naar boven en beneden op de rechteroorschelp om het volume te wijzigen, druk twee keer om muziek af te spelen of pauzeren, en veeg naar voor of achter om een volgend of eerder nummer te selecteren.

De koptelefoon is voorzien van de stemassistent Alexa, dus door 'Alexa' te zeggen kan je er meteen mee aan de slag. Je kan ook Google Assistant en Siri oproepen door op een knop op de rechteroorschelp te drukken, waarna je jouw commando's door kan geven.

Volgens Bose komt de batterijduur neer op 20 uur, wat in de praktijk accuraat lijkt te zijn. Dat is echter wel afhankelijk van enkele zaken, waaronder het volume. Als je langdurig naar een hoog volume luistert, dan is je batterij sneller leeg.

Die batterijduur is wel opvallend minder dan de 30 uur die de Sony WH-1000XM3 biedt. Het is hoe dan ook genoeg om je bijvoorbeeld tijdens een lange vlucht te kunnen entertainen.

Noise-cancelling

Bose weet met de Headphones 700 zichzelf wel te overstijgen. Een van de grote verkoopargumenten is namelijk de geavanceerde ruisonderdrukking die de koptelefoon aanbiedt.

Doorgaans zijn noise-cancelling koptelefoons gemaakt om omgevingsgeluid te blokkeren, zodat je optimaal van je muziek kan genieten. Dit kan zeer goed werken als je naar muziek luistert. Als je echter een telefoongesprek voert, dan krijgt de persoon aan de andere kant van de lijn nog steeds jouw omgevingsgeluid door.

De Bose Noise Cancelling Headphones 700 probeert dit op te lossen door zowel ruisonderdrukking naar jouw telefoongesprekken als muziek te brengen.

Boss stelt dat het dit bereikt met een systeem met acht microfoons. Zes daarvan zorgen voor traditionele ruisonderdrukking zodat je ongestoord naar muziek kan luisteren.

Twee van deze microfoons zijn gekoppeld met twee aparte microfoons, en zij werken samen om jouw stem te isoleren en het omgevingsgeluid weg te filteren tijdens telefoongesprekken. Dit zorgt ervoor dat jouw stem helderder klinkt aan de andere kant van de lijn, zonder achtergrondgeluid dat roet in het eten gooit.

Tijdens het gebruik van deze koptelefoon in onze tests vonden we de kwaliteit van onze telefoongesprekken opvallend helder, zeker als we door een drukke straat wandelden.

Er zijn 11 noise cancelling-instellingen (de QC35 II heeft er ter vergelijking slechts drie) die je met de Bose-app kan bedienen. Drie van deze instellingen zijn presets waar je met een fysieke knop onderaan de oorschelp tussen kan schakelen.

We hebben dit proberen uit te testen door te wisselen tussen 0 (zeer lichte ruisonderdrukking), 5 en 10 (volledige ruisonderdrukking) terwijl onze buren constructiewerken uitvoerden. Door de hoofdtelefoon op 10, de hoogste instelling, in te schakelen, werd al het geluid aanzienlijk weg gefilterd. Tijdens het afspelen van muziek konden we ze helemaal niet meer horen.

Als je gevoelig bent aan de druk die ruisonderdrukkende koptelefoons op je oren kunnen uitoefenen, dan zal je deze een welkome verbetering vinden ten opzichte van hun voorgangers. Bose is erin geslaagd om dat aanzuigende gevoel van veel andere noise-cancelling koptelefoons te vermijden.

De Bose 'Conversation Mode' schakelt de ruisonderdrukking volledig uit en zorgt ervoor dat geluid vrij ongestoord doorgelaten wordt. Dit stelt je in staat om gewone gesprekken te voeren zonder daarvoor je koptelefoon te moeten verwijderen.

Geluidsprestaties

Hoe je het ook bekijkt, deze koptelefoon klinkt fantastisch. Hij heeft een helder, levendig en gebalanceerd geluidsbeeld.

We hebben ze uitgetest op Late Night Feelings, een album van Mark Ronson. In het nummer Truth sloegen ze erin om zowel de opborrelende bas als stemmen boven de industriële drum uit te laten komen.

Tijdens Nothing Breaks Like a Heart van Miley Cyrus bleven zowel de bas als stem zeer duidelijk in het geluidsbeeld. Ook al komen er op het einde violen bij, de koptelefoon laat steeds elk aspect goed doorkomen.

De Bose Noise Cancelling Headphones 700 zorgen voor veel details en helderheid. Tijden het luisteren naar Falls Creek Boys Choir werden we omver geblazen door texturen en harmonieën die ons nog nooit eerder zijn opgevallen.

Ook al is dat detail in de meeste gevallen fantastisch, bij nummers met veel hoge frequenties (zoals bijvoorbeeld snare drums en hi-hats) kunnen de hoge tonen soms heel ruw overkomen. Na enige tijd kan dit vermoeiend zijn voor je oren.

Het geluidsbeeld is vrij breed voor een ruisonderdrukkende koptelefoon. Deze staan immers bekend voor een 'afgesloten' geluid. Je krijgt niet hetzelfde geluid als een luxueuze koptelefoon voor audiofielen als de Focal Stellia, maar deze koptelefoon zal niet zo beklemmend aanvoelen.

In het algemeen klinkt de Bose Noise Cancelling Headphones assertief en opvallend, en ze zijn zeer comfortabel om naar te luisteren. We denken dat ze op dit vlak de Sony WH-1000XM3 kunnen overstijgen, maar ze komen toch aardig in de buurt.

Eindoordeel

Als je op zoek bent naar een geweldige ruisonderdrukkende koptelefoon, dan is de Bose Noise Cancelling Headphones 700 een uitstekende keuze.

De noise cancelling-technologie is de beste die je kan vinden, waardoor hij ideaal is voor drukke omgevingen en luidruchtige vluchten.

De geluidskwaliteit is ook zeer goed, waardoor het een plezier is om ernaar te luisteren. Als je het ons vraagt, komt hij echter niet met dezelfde flexibiliteit als de Sony WH-1000XM3.

De batterij is ook 10 uur minder dan zijn concurrent van Sony, ondanks een meerprijs van 50 euro. Bose weet alles echter wel in een knappere verpakking te krijgen met zijn strakke, moderne bouw.

Als je echt moet kiezen tussen de Sony WH-1000MX3 en de Bose Noise Cancelling Headphones 700, dan raden we aan om toch voor de eerste te kiezen, vanwege zijn lagere prijs en betere batterijduur.

Dat gezegd hebbende zou je echter geen foute beslissing maken als je toch voor de koptelefoon van Bose kiest. Hij klinkt geweldig, ziet er prachtig uit en een betere ruisonderdrukking zal je nergens vinden.