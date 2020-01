Beste draadloze oortjes: de tien beste Bluetooth-oortjes en oortelefoons van 2020

Draadloos vs volledig draadloos: wat is het verschil? Draadloze oortjes - de focus van deze koopgids - bestaan al een tijdje, eigenlijk al sinds de uitvinding van Bluetooth. Hoewel ze op batterijen werken en niet fysiek verbonden zijn met je smartphone, hebben ze een kabel die beide oortjes - en soms ook een band om de nek - met elkaar verbindt. Volledig draadloze oortjes hebben nergens een kabel. Terwijl we met wireless een koptelefoon een paar meter van onze muziekspelers kunnen dragen, knipt True Wireless de kabel tussen de oortjes door, waardoor we volledige vrijheid hebben. Als je op zoek bent naar een volledig draadloze verbinding, hebben we ook een verzameling van de beste volledig draadloze hoofdtelefoons. Draadloze hoofdtelefoons zijn traditionele headphones die over je oor gaan zonder het draad - de twee oortelefoons zijn verbonden met een hoofdband. Bekijk de beste draadloze hoofdtelefoons voor meer informatie. Lees verder voor onze top draadloze Bluetooth oortjes.

Beste draadloze oortjes in één oogopslag:

Optoma NuForce BE Sport4

RHA MA390 Wireless

Sennheiser CX Sport

OnePlus Bullets Wireless 2

Jaybird Tarah Pro

Jaybird X4

Beats X

Bose SoundSport Wireless Headphones

Bose QuietControl 30

Beats Powerbeats 3

We nemen het je niet kwalijk als je denkt dat dat Bluetooth-hoofdtelefoons niet zo goed zijn als bedrade koptelefoons. Dat komt omdat Bluetooth een tijd geleden geen goede manier was om naar je favoriete muziek te luisteren.

Gelukkig zijn de tijden veranderd. Dankzij verbeteringen in draadloze transmissiestandaarden, zoals aptX en innovaties in batterijtechnologie, worden Bluetooth-oortjes snel de populairste manier om naar muziek te luisteren, en veel van de beste oordopjes zijn voorzien van draadloze connectiviteit.

De grote vraag is dus: welke merken zijn als beste naar voren gekomen als het gaat om grote Bluetooth-verbeteringen en de toekomst van audio-innovatie?

Audiobedrijven zoals Jaybird, Plantronics, Nuforce, RHA en Jabra zijn allemaal geweldige opties, omdat ze allemaal veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de geluidskwaliteit zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur van de batterij - en er zijn ook enkele goede opties van Sony, Apple en Google. Lees verder voor onze favoriete draadloze Bluetooth-oortjes.

Op zoek naar allerlei soorten draadloze hoofdtelefoons? Neem dan een kijkje bij onze beste draadloze hoofdtelefoons van 2019

Wat zijn de beste draadloze oortjes?

1. Optoma NuForce BE Sport4

Feilloze draadloze oortjes

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 15 gram | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 92dB +/-3dB bij 1kHz | Impedantie: 32 Ohm | Batterijduur: 10 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Indrukwekkend geluid

Vervangbare oordopjes

Praktisch ontwerp

Niet gemaakt om met één oor te luisteren

NuForce heeft hier echt iets bijzonders gemaakt met de BE Sport4 oortjes. Ze zijn slank en stevig gebouwd, maar toch krachtige oortjes die beter presteren dan hun vijfsterrenvoorgangers. Ze zijn ideaal om te sporten, maar ook de lichtgewicht functionaliteit en indrukwekkende geluidsisolatie zijn voor elke stadsbewoner zeer aantrekkelijk.

Lees de volledige review: Optoma NuForce BE Sport4

2. RHA MA390 Wireless

Geweldige draadloze geluidskwaliteit aan een onklopbare prijs

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 39 gram | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 12 uur | Draadloos bereik: 50 meter | NFC: Nee

Uitstekende bouwkwaliteit

Dynamisch geluid

Geweldige prijs-kwaliteit

Niet ideaal om te sporten

Als je het niet erg vindt om met met een nekband rond te lopen, slaat de Moto Surround de nagel op de kop qua prijs, prestaties en batterijduur. Na een aantal weken met de RHA MA390 Wireless te hebben doorgebracht, waren we zeer onder de indruk van het pakket dat RHA heeft bedacht. De oortjes zijn zeer goed gebouwd, hebben een leuke geluidssignatuur en kunnen tegen een stootje. En dat alles tegen een betaalbare prijs.

De belangrijkste concurrent, de OnePlus Bullets Wireless, zijn ook uitstekend, maar onze voorkeur gaat toch naar de RHA MA390 voor hun dynamischer geluid en betere bouwkwaliteit.

Lees de volledige review: RHA MA390 Wireless

3. Sennheiser CX Sport draadloze oortjes

Oortjes om te hardlopen met heel wat bas

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 15 gram | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 17 - 21,000 Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: 28 Ohm (Passief), 480 Ohm (Actief) | Batterijduur: 6 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Fantastische audiokwaliteit

Sportvriendelijk ontwerp

Niet de goedkoopste optie

Middenveld kon beter

De CX Sport draadloze oortjes van Sennheiser leggen de focus op de pas. Dat is ideaal als je op zoek bent naar oortjes die je looptraining zullen ondersteunen.

Dat wil niet zeggen dat ze niet goed uitgebalanceerd zijn; de Sports CX bieden over de hele lijn indrukwekkende audiokwaliteit, en hebben een batterijduur van zes uur. Hiermee gaan ze lang genoeg mee voor een gemiddelde training, maar de marathonlopers zullen het elders moeten zoeken.

Naast de ondersteuning van Bluetooth 4.2 apt-X voor draadloze audio van hoge kwaliteit, ondersteunen ze ook apt-X Low Latency, wat betekent dat je geen problemen met lipsynchronisatie zal ervaren bij het bekijken van video's.

4. OnePlus Bullets Wireless

Geweldige draadloze oortjes voor hun prijs

Akoestisch design: Closed | Gewicht: 13 gram | Frequentierespons: 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: dynamisch | Gevoeligheid: 96 dB +-3dB bij 1KHz | Impedantie: 16 Ohm | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Magnetische aan/uit-knop

Prachtig gebalanceerd geluid

Sterke draadloze verbinding

Slechte draagtas

Onhandige bediening

OnePlus staat vooral bekend voor zijn "vlaggenschip-killer" smartphones zoals de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro, maar het bedrijf maakt ook hoofdtelefoons - het beste voorbeeld hiervan zijn de uitstekende Bullets Wireless 2 van het bedrijf die een ongelooflijke waarde bieden in de categorie van de koptelefoons voor om je nek.

In termen van audiokwaliteit, produceren ze een levendig sonisch geluid en een accuraat groots geluid, hoewel liefhebbers van een krachtige bas misschien liever verder kijken.

Ze zijn ook heel comfortabel, dat merk je als je ze draagt. Maar het is wel zonde dat ze niet waterbestendig zijn, en de bediening is zo onhandig. Anders zouden ze ideaal zijn om mee te gaan hardlopen.

Ze zijn misschien wat duurder dan hun voorgangers, maar de verbeterde batterijduur en de geluidskwaliteit maakt dat meer dan goed; het is het ook zeker waard om te upgraden als je het origineel in je bezit hebt en toe bent aan een nieuw stel draadloze oortjes.

Lees de volledige review: OnePlus Bullets Wireless 2 review

5. Jaybird Tarah Pro

Degelijke draadloze oortjes voor atleten

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 18 gram | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 95dB +/-3dB | Impedantie: 16 Ohm | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Uitstekende aanpasbaar geluid

Duurzaam en compact ontwerp

Eigen oplaadstation

Oordopjes zijn niet heel stevig

De Jaybird Tarah Pro-hoofdtelefoon is een draadloze sport-hoofdtelefoon voor de langeafstandlopers, sporters en fitness-fanatiekelingen. Met een nekkabel om de oortjes bij elkaar te houden, zijn ze niet echt 'draadloos', maar zijn ze praktisch voor mensen die zich zorgen maken over het laten vallen en verliezen van een duur oortje middenin een race of trainingssessie.

Het is een goed jaar geweest voor Jaybird-apparaten, met budgetlanceringen zoals de Jaybird Tarah, de meer midrange Jaybird X4, en nu de Tarah Pro. De Tarah Pro is de eerste in Jaybird's nieuwe 'Pro' serie oortjes en is gericht op het aanbieden van hogere kwaliteit audio en materialen. De Tarah Pro is geschikt voor iedereen die niet bereid is om audiokwaliteit op te offeren in ruwere omstandigheden buitenshuis of bij trainingen binnenshuis.

Lees de volledige review: Jaybird Tarah Pro

Jaybird X4 Wireless Bluetooth Headphones

compact comfort, goede kwaliteit, competitieve prijs

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 14.7 gram | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: 99dB +/-3dB bij 1 kHz | Impedantie: 16 Ohm | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Uitstekend aangepast geluid

Duurzaam en compact ontwerp

Beschermde oplaaddock

Vertraging in knop

De Jaybird X4 is erin geslaagd om zowel de Jaybird X2 en de Jaybird X3 draadloze Bluetooth oortjes te overtreffen, met een verbeterde IPX7 waterbestendige rating. Of je nu enorm aan het zweten bent of aan het rennen bent in de stromende regen, de X4 kan er wel tegen.

De Jaybird X4 behoudt daarnaast ook het verrassend goede geluid van de serie. Deze oortjes zijn met name bedoeld voor fitness, maar dat betekent niet dat ze niet voor andere doeleinden, zoals muziek, kunnen worden gebruikt.

Jaybird's uitstekende app biedt ook makkelijk EQ maatwerk, net als de mogelijkheid om je eigen geluidsprofiel aan te maken, met allerlei oortjesformaten. Een geweldige keuze voor hardlopers die niet willen bezuinigen op geluid of zich druk maken over het weer.

Lees hier de volledige review: Jaybird X4 review

7. Beats X

Draadloze oortjes met goed geluid die in vijf minuten opgeladen zijn

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Gebalanceerd geluid

Snelladen

Relatief duur

Mist helderheid

Er zullen altijd mensen zijn die klaarstaan om te klagen over de geluidsprestaties van Beats-hoofdtelefoons, maar de integratie van Apple's eigen W1 chip is een zegen voor de kracht van hun draadloze connectiviteit.

De Beats X maken hun licht basgeluid dus goed met een oerdegelijke verbinding en een koppelingsproces dat, op iOS-apparaten in ieder geval, zo feilloos is als maar kan.

Functioneel maakt dat deze draadloze oordopjes een genot om te gebruiken, maar verwacht niet de meest gedetailleerde of brede soundstage. Als je op zoek bent naar een paar oortjes die in 5 minuten opgeladen worden en het niet erg vindt om er wat extra geld aan uit te geven, dan zijn de Beats X iets voor jou.

Lees de volledige review: Beats X

8. Bose SoundSport Wireless Headphones

groot geluid en eenvoudige instellingen

Acoustic design: Afgesloten | Gewicht: 22g | Frequentie respons: N/A | Drivers: N/A | Driver type: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 6 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Comfortabel en veilig

Optionele hartslagmeter

Batterijduur kan beter

Hartslagmeter is vrij prijzig

Met het onmiskenbare geluid van het audiozwaargewicht, beschikken deze oortjes over een comfortabel en veilige pasvorm dankzij de StayHear + tips.

Met de Bose Connect app kun je ook muziek delen met meer dan een stel oortjes, ideaal als je op pad gaat met een vriend (en we vinden het heel fijn dat ze noemen welk apparaat is verbonden, dat is top als je naast je smartphone ook een media player en een tablet bij je hebt).

De SoundSport reeks wordt geleverd in twee versies, als je wat extra betaalt dan krijg je de Pulse editie die een ingebouwde hartslagmeter heeft, perfect voor hardlopers.

9. Bose QuietControl 30

In-ear noise-cancelling op hetzelfde niveau als over-ear hoofdtelefoons

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 28 gram | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 10 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Geweldige noise-cancelling

Lange batterijduur

Geluid valt tegen voor de prijs

Nekband is een discussiepunt

Het leven zit vol compromissen en dat is met de Bose QuietControl 30's niet anders. Aan de positieve kant krijg je een niveau van noise-cancelling dat in de buurt komt van wat Bose aanbiedt met zijn de over-ear-hoofdtelefoons. De QC30 moet echter inboeten op het vlak van geluidsgetrouwheid, die gewoon niet op hetzelfde niveau ligt als die van andere in-ear of over-ear-hoofdtelefoons die we hebben getest.

Er is ook een duivelse nekband die de oortjes wat lomp maakt om te dragen.

Lees de volledige review: Bose QuietControl 30

10. Beats Powerbeats 3

Fitnessgerichte oortjes

Acoustisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 29g | Frequentie respons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 10mm | Driver type: N/A | Gevoeligheid: 96 dB | Impedantie: N/A | Batterijduur: 12 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Goede batterijduur

Goed draadloos bereik

Pasvorm kan beter

Prijs aan de hoge kant

De PowerBeats 3 headphones voor hardlopers zijn wederom een stel Beats headphones die ervoor zorgen dat je muziek de hele dag door lekker klinkt.

Er hangt dan weliswaar een flink prijskaartje aan, daar staan merken als Beats en Apple bekend om, maar ze bieden veel met name voor Apple iPhone-gebruikers.

Met een batterijduur van 12 uur en een snelladen functie wat een uur aan de batterijduur kan toevoegen in enkele minuten, zal het maar heel weinig voorkomen dat de PowerBeats 3 uitvallen tijdens je workout. Ook zijn ze bestand tegen al het zweet van je gezicht en kunnen ze ook wel tegen een beetje regen.

Hoewel ze misschien niet beter zijn dan sommige andere draadloze oortjes op deze lijst qua functionaliteit, zijn de PowerBeats 3 headphones perfect voor de echte Apple liefhebbers. Ze beschikken namelijk over APple's W1 vhip, die ervoor zorgt dat het Bluetooth pairen heel gemakkelijk gaat met meerdere apparaten die gelinkt zijn aan iCloud-apparaten.

Lees de volledige review: Beats PowerBeats 3 review

1. Sony WF-1000xM3 True Wireless Earbuds

Draadloze headphones die onze dromen waarmaken

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 70g | Frequentie respons: 20-20,000Hz | Drivers: 6mm | Driver type: Dome Type | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (ingebouwd): 6 uur | Batterijduur (oplaadstation): 18 uur | Draadloos bereik: 9m | NFC: Ja

Efficiënte geluidsdemping

Onopvallende looks

Plezier om naar te luisteren

Geen volumeknop op de oortjes

Niet geschikt voor het sporten

Aangezien het nog steeds zeldzaam is om oortjes met geluidsdemping te krijgen, het feit dat Sony erin is geslaagd om het te in te pakken in een stel dat niet alleen draadloos is, maar ook volledig draadloos is heel indrukwekkend.

De Sony WF-1000X biedt een niveau aan van geluidsdemping dat erg goed is voor een stel oortjes - het biedt niet dezelfde isolatie als de koptelefoons die over je oren heen gaan maar als je op zoek bent naar een mooie vormfactor dan is deze tussenoplossing het zeker waard.

Er zijn misschien een aantal kleine problemen met deze draadloze oortjes, maar we denken dat Sony mooi werk heeft afgeleverd met de WF-1000XM3; ze zijn niet alleen de best uitziende volledig draadloze headphones die er zijn, maar ze combineren ook serieuze geluidsdemping technologie en enorme muzikaliteit.

Lees de volledige review hier: Sony WF-1000XM3 review

Cambridge Audio Melomania 1

Overdonderend geluid zonder de draadjes

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 9.2g | Frequentie respons: 20-20,000Hz | Drivers: 5.8mm | Driver type: Dome Type | Gevoeligheid: 9.8dB | Impedantie: N/A | Batterijduur (ingebouwd): 9 uur | Batterijduur (oplaadstation): 36 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Ja

Buitengewone audiokwaliteit

Goede prijs-kwaliteit

Comfortabel ontwerp

Bediening kan vervelend zijn in gebruik

Geen geluidsdemping

Cambridge Audio staat bekend om zijn kwalitatieve audiomateriaal, maar tot nu toe hebben ze nog niet begeven in de wereld van volledig draadloze oortjes. Maak kennis met de Cambridge Audio Melomania 1s: met een buitengewone batterijduur van 45 uur, combineren ze de prijswinnende techniek met het gemak van volledig draadloos luisteren.

Voor een stel volledig draadloze oortjes is het geluid wat de Cambridge Audio Melomania biedt, sensationeel. Sterker nog, het is beter dan sommige headphones die over het oor gaan, wat eigenlijk ongehoord is voor oortjes van dit formaat.

Ze hebben dan misschien niet de geluidsdemping technologie die de Sony WF-1000XM3 Wireless Earbuds bieden, maar ze wel goedkoper en hebben een superieure batterijduur.

Ze overtreffen de Apple AirPods in alle opzichten buiten het gebrek aan een draadloos oplaadstation. Dat is dan de kleine prijs die je ervoor moet betalen voor die uitstekende audiokwaliteit, en we denken ook dat ze veel meer waar voor je geld bieden.

Lees de volledige review: Cambridge Audio Melomania 1 review

3. Klipsch T5 True Wireless

Audiofielen zullen de geluidskwaliteit van de Klipsch T5 geweldig vinden

Akoestisch Design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Frequentierespons: 20Hz – 20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dome | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (ingebouwd): 8 uur | Batterijduur (oplaadstation): 24 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Ongelooflijke kwaliteit

Warm, gedetailleerd geluid

Uitstekende batterijduur

De pasvorm is niet voor iedereen prettig

Met uitmuntend geluid en bouwkwaliteit, de lange batterijduur en een van de coolste hoesjes die we hebben gezien, zijn de Klipsch T5s een van de beste modellen op de markt van dit moment.

Natuurlijk, je koopt een Klipsch product omdat het het kenmerkende geluid bevat van Klipsch, wat warm, gedetailleerd en nooit hard is. Akoestische muziek is weelderig en vol met details, en het detail wordt ook omhoog uitgebreid, wat ervoor zorgt dat de oortjes de hoge registers bereiken zonder dat ze gaan sissen.

De batterijduur gaat tot 8 uur per keer dat je de oortjes oplaadt en het oplaadstation voegt daar nog eens 24 uur aan toe - dat betekent dat deze volledig draadloze in-ear headphones het een volledige vluchtduur volhouden, geen probleem.

Lees de volledige review: Klipsch T5 True Wireless review

4. RHA TrueConnect

Op vlak van geluidskwaliteit, zijn deze volledig draadloze oortjes de beste

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 13g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 25 uur (met case) | Draadloos bereik: 10m | NFC: N/A

Gebalanceerd, gedetailleerd geluid

Uitstekende bouwkwaliteit

Betrouwbare verbinding

Zachte knoppen

Geen app om geluid aan te passen

Hoewel de TrueConnect de eerste echte draadloze oortjes van RHAs zijn, liet het bedrijf zien dat het tijd heeft gestoken in zijn onderzoek en ontwikkeling door er een paar van de beste echte draadloze oortjes op de markt van te maken. De combinatie van geluidskwaliteit, batterijduur en draadloze betrouwbaarheid betekent dat dit een paar oortjes is waarop je elke dag kunt vertrouwen.

De Jabra Elite 65t zet de standaard voor wat volledig draadloze oortjes moet zijn en, ongeacht wat RHA hier heeft gedaan met de TrueConnect, zijn het nog steeds geweldige oortjes. Vergeleken met de RHA TrueConnect heeft de Jabra meer functies met zijn handige modus voor omgevingsgeluiden om je bewust te maken van de omgeving en een app waarmee je het geluid op maat kan afstemmen.

De RHA heeft geen van deze functies, maar we hebben ze niet gemist, dankzij de betere geluidskwaliteit en draadloze betrouwbaarheid. De RHA voelt ook meer aan als een premium product dan de volledig plastic Jabra.

Lees de volledige review: RHA TrueConnect

5. Jabra Elite 65t

Een paar van de beste volledig draadloze oortjes die je kan kopen

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Kabel lengte: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 25 uur (met case) | Draadloos bereik: 8m | NFC: N/A

Uitstekende batterijduur

Gebalanceerde geluidskwaliteit

Beperkte eartip-keuze

Beperkte waterbestendigheid

Als je een paar volledig draadloze oordopjes van hoge kwaliteit wilt die niet de Apple AirPods zijn, dan moet de Jabra Elite 65t bovenaan je lijstje staan.

Na meer dan een maand met hen te hebben doorgebracht, waren we onder de indruk van het goed afgeronde pakket dat Jabra heeft gecreëerd: de oortjes bieden een subtiele, volwassen uitstraling en een betrouwbare draadloze verbinding, wat niet altijd het geval is met volledig draadloze oortjes. Bovendien klinken ze geweldig in vergelijking met de concurrentie.

Als je slechts voor één van deze twee het budget hebt, kies dan voor de Elite 65t.

Lees de volledige review: Jabra Elite 65t

6. Apple AirPods Pro

De perfecte oortjes, voor Apple fans

Akoestisch design: Gesloten | Gewicht: 5.4g | Frequentierespons: 20 - 20,000 Hz | Drivers: N/A | Driver type: Dynamisch | Batterijduur: 5 uur | Batterijduur oplaadstation: 24 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Yes

Goede geluidsdemping

Betere pasvorm dan AirPods (2019)

Goed voor het tracken van de gezondheid van je oren

Duurder dan de betere rivalen

USB-C oplaadkabel in een box

Kan losraken tijdens een workout

Apple heeft zijn nieuwe volledig draadloze oortjes gelanceerd, die actieve geluidsdemping met zich meebrengen en een (eindelijk) veel betere pasvorm, met een verbeterd ontwerp, in een poging om meer iPhone-gebruikers te lokken naar een volledige draadloze wereld. Al zijn ze wel wat aan de prijzige kant.

Dat gezegd hebbende, als je een iPhone-gebruiker bent en op zoek bent naar een stel goed passende oortjes met sterke geluidskwaliteit, dan kun je een stuk slechter af zijn dan met de nieuwe AirPods - het nieuwe ontwerp betekent dat de kans een stuk kleiner is dat ze uitvallen, en de toegevoegde microfoons bieden een sterke geluidsdemping (met name in woon-werkverkeer), net als een handzame Transparency modus die wel het geluid van de buitenwereld toelaat.

De geluidskwaliteit van de AirPods Pro is zeker verbeterd sinds het vorige model - er is een opmerkelijke nadruk op de vocalen en de bas, dat betekent dat de oortjes beter zijn voor fans van popmuziek dan voor de mensen die houden van een wat meer natuurlijke presentatie dat zich leent voor klassieke muziek or meer orkest-achtige klanken.

Lees de volledige review: Apple AirPods Pro review

7. Beats Powerbeats Pro

Indrukwekkende pasvorm workout buds van Beats

Akoestisch ontwerp: gesloten | Gewicht: N/A | Frequentie respons: 20Hz - 20kHz | Drivers: N/A | Driver type: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 25 uur (met oplaadstation) | Draadloos bereik: N/A | NFC: N/A

Makkelijk pairen met iOS

Perfecte pasvorm

Plezierig geluid

Oplaadstation is nogal grof

Beperkte geluidsisolatie

De nieuwe PowerBeats Pro volledig draadloze Beats headphones zijn precies de oortjes die analisten al hadden voorspeld, natuurlijk, maar ze zijn wel speciaal - ze zijn namelijk uitermate comfortabel, ze klinken fatsoenlijk en lijken nooit uit te vallen.

Dat gezegd hebbende, ze zijn - in onze optiek - Apple's beste volledige draadloze oortjes van vandaag dankzij de kleine toevoegingen zoals de drukverminderende micro-laser barometrisch luchtdoorlatende inkeping, hun lange batterijduur en hun superieure geluidskwaliteit. Als we moesten kiezen tussen het dragen van deze en de AirPods voor thuis of op kantoor, dan kiezen we voor deze.

Lees de volledige review: Beats PowerBeats Pro review

8. Sennheiser Momentum True Wireless

Geweldig geluid en stijl

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 72.6g | Frequentierespons: 5-21,000Hz | Drivers: 7mm | Driver type: Beryllium | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (ingebouwd): 4 uur | Batterijduur (oplaadstation): 12 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Sterk totaal geluid

Stijlvol ontwerp

Oplaadstation is 2x volledig opgeladen

Onnauwkeurige volumebediening

Kan comfortabeler

Sennheiser doet ook mee met zijn Momentum True Wireless oortjes. Een uitbreiding van zijn bekende Momentum reeks, deze draadloze buds bieden Sennheiser's handelsmerk hooggetrouwe audio in een schitterende strakke uitvoering.

Je krijgt maar vier uur batterij in de oortjes, maar het oplaadstation kan ze 2x zo snel opladen, wat je 12 uur in totaal geeft als je onderweg bent.

Een behoorlijke afknapper van deze is wel de prijs, ze kosten bijna twee keer zoveel als de Apple AirPods. Hoewel je een reeks van aanraakgevoelige controls krijgt, zodat je niet iedere keer naar je telefoon hoeft te grijpen als je een nummer wilt pauzeren of overslaan. Alleen de volumebediening is heel onnauwkeurig.

Echter over het algemeen combineren Sennheiser's eerste volledig draadloze oortjes stijl en geluid zoals maar weinig anderen dat doen.

Lees de volledige review: Sennheiser Momentum True Wireless review

9. Samsung Galaxy Buds

Galaxy Buds bieden gemakkelijke verbinding, een comfortabele pasvorm, goed bas geluid

Acoustic design: Closed | Weight: 0.2 oz (Case weighs 1.4 oz) | Frequency response: N/A | Drivers: N/A | Driver type: N/A | Sensitivity: N/A | Impedance: N/A | Battery life: 13 hours (with case) | wireless range: 10m (33ft) | NFC: Yes

Comfortabele, veilige pasvorm

Stijlvol ontwerp

Makkelijk in gebruik en makkelijk te pairen

Omgevingsgeluid kan irritant zijn

Bediening is niet altijd accuraat

Het voelt alsof Samsung het eindelijk gelukt is met de Galaxy Buds, en ze zijn dan ook een serieuze concurrent van de Apple AirPods als je kijkt naar het ontwerp, het geluid en het gemak in gebruik. We vinden het parelmoer effect op de buitenkant van de behuizing van de buds prachtig, en het strakke ontwerp van de case en we vinden ze erg comfortabel en veilig aanvoelen.

De geluidskwaliteit die deze volledig draadloze buds bieden is ook heel goed, met diepe bas en een breed geluidsbeeld. Het nadeel is dat andere features die beschikbaar zijn op de app, zoals omgevingsgeluid en de equalizer instellingen die handig zijn om te hebben, maar niet altijd zo effectief werkten als we hadden gehoopt. Erger nog, deze features zijn bijna niet toegankelijk voor iOS-gebruikers, aangezien je de app alleen kunt downloaden op apparaten die op Android 5.0 of nieuwer draaien.

Dat gezegd hebbende, als je een Samsung smartphone hebt, dan zijn de Galaxy Buds een fantastisch stel volledig draadloze oortjes, met een aantal kenmerken van zeer goede kwaliteit waardoor ze vol vertrouwen de concurrentie aankunnen. En zo niet, dan mis je misschien deze extra functies, maar de hoge geluidskwaliteit, de comfortabele pasvorm en het aantrekkelijke ontwerp maken deze buds een slimme aankoop, zelfs voor de iOS mensen.

Lees de hele review: Samsung Galaxy Buds review