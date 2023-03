(opens in new tab)

De Bose QuietComfort Earbuds 2 zijn wederom heer en meester van de noise-cancelling. Bose is er niet alleen in geslaagd zijn herontwerp goed uit te voeren, het heeft ook de noise-cancelling verbeterd en het geluid nog beter laten klinken. De batterij en de gesprekskwaliteit zijn niet om over naar huis te schrijven, maar dit zijn wel de beste noise-cancelling oordopjes die je kan vinden... als je ze kan betalen.

Bose QuietComfort Earbuds 2: review in een notendop

De Bose QuietComfort Earbuds II zijn afkomstig van het merk dat noise-cancelling praktisch heeft uitgevonden. Bose's eerste poging tot draadloze oordopjes met noise-cancelling kon helaas niet tippen aan de noise-cancelling in zijn hoofdtelefoons, waardoor Sony en Apple de bovenhand haalden.

Bose's tweede generatie QuietComfort Earbuds II doen het gelukkig stukken beter. Dat alles begint met een volledig herzien ontwerp dat het nieuwe model veel comfortabeler maakt. De tweede generatie is kleiner, lichter en lijkt eindelijk de concurrentie aan te gaan met Sony.

De eerste generatie Bose QuietComfort Earbuds had geen slechte noise-cancelling, maar de nieuwe oordopjes tonen aan dat Bose ook wist dat er ruimte was voor verbetering. Hoogfrequente geluiden zoals sirenes komen nog steeds door, maar aanzienlijk minder dan bij het oudere model.

En de verbeteringen aan ANC zijn niet ten koste gegaan van de algehele geluidskwaliteit. Sterker nog, we zouden zelfs zeggen dat het deze keer beter is. Elk oordopje past het geluid aan de contouren van je gehoorgang aan, zodat wat je hoort prachtig gebalanceerd is met zeer duidelijke details. Net als de ANC-prestaties is ook dit weer afhankelijk van hoe goed de oortjes in je oor passen.

Hoewel Bose veel goed heeft gedaan, is de batterijduur niet enorm verbeterd. De case kan iets meer stroom leveren, maar breekt zeker geen records. De gesprekskwaliteit laat daarnaast veel te wensen over.

De grote verbeteringen komen echter met een hoger prijskaartje. Ook zijn de Sony WF-1000XM4 oortjes nu sterk in prijs gedaald, waardoor Bose het niet bepaald makkelijk heeft.

(Image credit: TechRadar)

Bose QuietComfort Earbuds 2 review: Prijs en beschikbaarheid

Overal beschikbaar

Adviesprijs van 299,99 euro

Duurder dan zowel Apple als Sony

Het is misschien onopgemerkt gebleven, maar de Bose QuietComfort Earbuds II werden aangekondigd op dezelfde dag dat Apple de iPhone 14 en de AirPods Pro 2 verschijnen, met name 8 september 2022 om precies te zijn. Toen kregen ze een adviesprijs van 299,99 euro.

Voorlopig lijken de oordopjes niet in prijs te dalen. Ondertussen vind je de Sony WF-1000XM4 makkelijk voor 200 euro of minder en zelfs de AirPods Pro 2 vind je soms met een paar euro's korting.

De eerste generatie QuietComfort Earbuds zag na verloop van tijd wel prijsdaling. We verwachten daarom dat ze tijdens Prime Day al met korting te vinden zijn.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

(Image credit: TechRadar)

Bose QuietComfort Earbuds 2 review: Features

CustomTune audio

Topklasse noise-cancelling

Bluetooth 5.3

Bose heeft een manier gevonden om zowel de audiorespons als de noise-cancelling van de QuietComfort Earbuds II aan te passen aan de gehoorgang van je oor. Het bedrijf noemt deze eigen technologie CustomTune en gebruikt een audiosignaal om automatisch de noise-cancelling en geluidsfrequentie te kalibreren die het beste bij je oor past. Bose geeft geen details over de frequentierespons, maar nu we de QuietComfort Earbuds II een tijdje hebben gebruikt, schatten we in dat die gaat van 'extreem diep' tot 'zeer hoog'.

Het geluid zelf wordt geleverd via een duo 9,3 mm full-range dynamische drivers en de earbuds maken gebruik van Bluetooth 5.3. De enige ondersteunde codecs zijn SBC en AAC, hoewel eigenlijk meer verwachten. De audiochip in de oordopjes kan namelijk hi-res audio codecs ondersteunen, maar die ondersteuning is (nog) niet actief.

Specs Kleur: Triple Black

Connectiviteit: Bluetooth 5.3, 9 meter bereik

Codecs: SBC, AAC

Noise-cancelling: ja

Waterbestendigheid: IPX4

Batterij: 6 uur (oordopjes); 18 uur (case)

Gewicht: 6,2g (per oortje); 59,8g (case)

De eerste grote firmware-update die we kregen was een functie genaamd Independent Single-Bud Use. Hiermee kun je één oordopje gebruiken om naar muziek te luisteren of gesprekken aan te nemen. Hiervoor pauzeerde de muziek namelijk automatisch als je maar één oordopje in had.

Een andere ontbrekende functie waarvan we hoopten dat die naar de QuietComfort Earbuds II zou komen is multipoint-connectiviteit, waarmee je twee Bluetooth-apparaten tegelijk kunt koppelen. Die feature is nu vooral aanwezig in koptelefoons, maar begint ook zijn weg naar oordopjes te vinden. De Google Pixel Buds bevatten die feature bijvoorbeeld wel.

Draadloos opladen ontbreekt ook. Dit is misschien niet de meest gebruikte functie bij draadloze oordopjes, maar letterlijk elke concurrent op dit prijspunt heeft een draadloos oplaadbare case. Volgens Bose bieden de QuietComfort Earbuds II tot zes uur batterij in de oordopjes en kan je ze drie keer volledig opladen met de case. Dat is één extra laadbeurt tegenover de vorige oordopjes, maar nog steeds niet geweldig als je ziet wat de concurrentie aanbiedt.

Tijdens onze reviewperiode konden we inderdaad de geadverteerde zes uur halen met noise-cancelling voortdurend ingeschakeld. Erg snel laden de oordopjes helaas ook niet op. Het duurt een uur om ze weer helemaal vol te krijgen en na twintig minuten opladen kan je weer twee uurtjes muziek luisteren.

(Image credit: TechRadar)

Waar de QuietComfort Earbuds echt in uitblinken is noise-cancelling. Bose beweert dat de oordopjes "de beste noise-cancelling ter wereld" hebben en daar zijn we het mee eens. Dit is mogelijk dankzij vier microfoons per oordopje en een exclusief algoritme in een eigen chip die de geluiden in een fractie van een milliseconde kan onderdrukken. Hoewel we deze claim niet kunnen meten, kunnen we bevestigen dat het opmerkelijk goed werkt. Het is hier erg belangrijk dat de oordopjes juist passen in je oor. Als dat niet zo is, zal de noise-cancelling minder goed werken.

Een andere functie die we erg goed vinden is de ActiveSense-technologie die in werking treedt wanneer de QuietComfort Earbuds II in de 'Aware'-modus staan. Deze past automatisch de noise-cancelling aan, zodat je muziek niet volledig wordt overstemd door harde omgevingsgeluiden, terwijl je nog wel kunt horen wat er om je heen gebeurt. Auto Transparency is ook heel handig als je met iemand moet praten. Dit treedt automatisch in werking wanneer je een oortje verwijdert zodat het niveau op het andere oortje wordt aangepast naar het laagste niveau. Wanneer je het ene oortje weer in doet, gaat de noise-cancelling terug naar zijn oorspronkelijke niveau.

De Bose Music-app is niet veranderd, maar heeft nog niet zo lang geleden een equalizer gekregen waarmee je de muziek naar wens kunt aanpassen, iets wat ontbrak toen de oudere QC Buds voor het eerst op de markt kwamen. De oordopjes koppelen gaat erg makkelijk en met de app kun je noise-cancelling instellingen opslaan (maximaal vier) en de aanraakbediening herconfigureren.

Features score: 4,5/5

(Image credit: TechRadar)

Bose QuietComfort Earbuds 2 review: Design

30% kleiner

Case is ook lichter

Pasvorm werkt niet voor iedereen

In tegenstelling tot de originele QuietComfort Earbuds, die werkelijk enorm waren, zijn de nieuwe QuietComfort Earbuds II veel kleiner. De oordopjes hebben een dik steeltje en "stabiliteitsband" waardoor ze altijd goed blijven zitten. We zouden ze niet durven dragen bij het hardlopen, maar tijdens een rustig fietstochtje blijven ze zeker zitten.

(Image credit: Simon Lucas / Future)

Natuurlijk is er een pasvormtest in de Bose Music-app om je te helpen en die heb je ook echt nodig. Terwijl je misschien weet welke maat dopje je meestal hebt, is het niet eenvoudig om uit te zoeken welke stabiliteitsband je nodig hebt. We moesten ze allemaal uitproberen met een oordopje naar keuze en elk knopje met elk bandje opnieuw in het oor plaatsen om tot een besluit te komen. Dit proces is uitgebreider dan bij andere oordopjes, maar sla het zeker niet over. Zowel de band als het dopje hebben een impact op de noise-cancelling, dus je hebt er alleen maar voordelen bij om deze test correct uit te voeren.

Zelfs de dopjes en stabiliteitsbandjes zijn superzacht, dus de QuietComfort Earbuds II zijn misschien wel de meest comfortabele oortjes die we ooit getest hebben. De bouwkwaliteit is alles wat je zou verwachten op deze prijs, inclusief de IPX4-waterbestendigheid die we eerder zagen.

Zelfs de case is aangepast. Hij is nu groter, dunner en lichter dan bij de oudere QC Buds, ondanks de iets grotere batterij. Zelfs met de verandering is het nog steeds een stevige case, die gelukkig veel gemakkelijker te openen is.

Design score: 5/5

Bose QuietComfort Earbuds 2 review: Audio

Gebalanceerde audio

Heldere details

Niet de beste gesprekskwaliteit

Naast de uitstekende noise-cancelling heeft Bose met de QuietComfort Earbuds II ook de geluidskwaliteit verbeterd. Toen we het oudere model testten, vonden we dat de bas te zacht was. Nu is dat verholpen en CustomTune zorgt voor een werkelijk fantastisch geluid.

(Image credit: TechRadar)

Het geluidsbeeld is prachtig in balans en je kunt een buitengewoon grote hoeveelheid details horen. Dit is vooral duidelijk als het gaat om lage tonen, waar bastonen zoals kick drums behoorlijk wat aandacht krijgen. Als je bijvoorbeeld naar Miles Davis of John Coltrane luistert, kun je de contrabas onderscheiden tussen de piano en de saxofoon. Bij blues, pop of rock worden de basdrums niet overstemd en vrijwel elk instrument houdt stand tegen de zang. Op geen enkel moment werd de zang overstemd door de instrumenten.

We verhoogden zelfs de bas op de EQ om te zien hoe dat zou klinken met Klergy's Caught In The Fire en het was ronduit geweldig. Van JJ Cale tot Royal Deluxe, Sarah McLachlan tot Beth Hart, zelfs Beethoven en Mozart... alles klonk juist. De strijkers overstemmen de lage tonen niet, de blazers blijven overeind en de piano klinkt geweldig. Het voelde soms alsof we in een concertzaal met een geweldige akoestiek voor het orkest zaten.

Hoe CustomTune precies werkt of wat het doet is onduidelijk, want er is geen manier om het uit te schakelen. Eerlijk gezegd hoefden we de EQ helemaal niet aan te passen en deden we het alleen uit nieuwsgierigheid.

De gesprekskwaliteit is niet zo geweldig. De oudere oordopjes van Bose deden het naar onze mening zelfs beter. Hoewel Bose beweert dat externe geluiden worden gefilterd, gebeurt dit niet in de praktijk, vooral wanneer het waait. De Sony WH-1000XM4 gaat iets beter om met wind en andere externe geluiden zoals verkeer en luid gepraat. Dit hoor je allemaal wel met de Bose QuietComfort Earbuds II.

Met de SelfVoice functie, die je in de app kunt aanpassen, kun je jezelf redelijk goed horen, maar de meeste mensen die we spraken, dachten dat we in de speaker aan het schreeuwen waren vanop een afstandje.

Audio score: 5/5

(Image credit: TechRadar)

Moet ik de Bose QuietComfort Earbuds 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Bose QuietComfort Earbuds 2 Attribute Notes Rating Features Beste ANC in zijn prijsklasse en een gebruiksvriendelijke app zorgen voor een niet te kloppen combinatie. 4,5 / 5 Design Er zijn kleinere oordopjes, maar het nieuwe ontwerp van Bose is uitstekend. 5 / 5 Audio De CustomTune-functie van Bose is geweldig en stemt het geluid perfect af. 5 / 5 Prijs-kwaliteit Door het gebrek aan draadloos opladen, kunnen ze iets te duur aanvoelen. 4 / 5

Koop ze als...

Noise-cancelling van groot belang is Als er iets is wat de Bose QuietComfort Earbuds II heel goed doen, dan is het wel noise-cancelling. De tweede generatie oordopjes zijn heer en meester van noise-cancelling zonder afbreuk te doen aan de geluidskwaliteit.

Je gebalanceerd geluid wilt Wat CustomTune ook doet, het werkt opmerkelijk goed. We kunnen dit niet genoeg benadrukken: het geluid is zeer goed gebalanceerd, met een heleboel details en texturen die doorkomen. Als je toch iets wilt bijstellen, kan dat via de EQ in de app.

Koop ze niet als...

Je een high-res audio codec wil Met ondersteuning voor enkel low-definition audio codecs zijn de QuietComfort Earbuds II misschien niet voor iedereen. Er is geen LDAC of aptX, noch ruimtelijke audio. Hoewel Qualcomm's Snapdragon Sound compatibiliteit op een gegeven moment kan worden toegevoegd, ligt de nadruk hier duidelijk op kan.

Je een draadloos oplaadbare case zoekt De case heeft niets te maken met audiokwaliteit of noise-cancelling, maar op dit prijspunt verwachten we wel dat je die draadloos kan opladen.

Je een klein budget hebt De noise-cancelling en audio van de QuietComfort Earbuds II zijn elke cent waard zijn, maar dit zijn dure oordopjes. Daarnaast ontbreken er features die de concurrentie wel aanbiedt aan een lagere prijs.

Bose QuietComfort Earbuds II: Alternatieven

