Microsoft pusht Windows 11 23H2-update, terwijl einde ondersteuning 22H2 nadert

Windows 11 versie 23H2 is eindelijk beschikbaar om te downloaden en te installeren voor alle compatibele apparaten en dat werd tijd ook, want 22H2 nadert zijn end-of-support. Microsoft kondigde de brede beschikbaarheid van Windows 11 23H2 aan op 17 juli 2024 (gespot door XDA). Dat is beduidend later dan bij de 22H2-update, die plaatsvond in januari 2023.

In feite is het voor Microsoft niet veel goeds, want de laatste push om mensen over te halen om te upgraden naar 23H2 laat niet veel ademruimte over tot het einde van de ondersteuning voor 22H2 in oktober 2024. Het is dus niet verwonderlijk dat Microsoft de update naar 23H2 pusht. Hoewel we alleen maar kunnen gissen naar de reden voor deze vertraging, zou het kunnen komen doordat deze versie van Windows 11 met meer problemen kampte dan verwacht.

Updaten is hopelijk eenvoudig, want volgens XDA heeft 23H2 dezelfde systeemvereisten als oudere versies van Windows 11. Je kunt controleren welke versie van Windows 11 op je apparaat draait door naar Windows Update te gaan (in de Instellingen-app) en te klikken op Updategeschiedenis.

Als je Windows 11 23H2 nog niet gebruikt, moet je eerst 23H2 kunnen downloaden en installeren door naar Windows Update te gaan en op de knop Controleren op Updates te drukken.

(Image credit: TechRadar)

Vaarwel 22H2, hallo 23H2

Het is niet alleen bijna een jaar geleden sinds de release van 23H2, maar de end-of-life-datum van Windows 11 22H2 nadert snel. Dit is niet ongebruikelijk, aangezien elk Windows-product dezelfde levenscyclus doorloopt, wat in wezen een plan is voor de ontwikkeling, implementatie en uiteindelijk afschrijving. Deze datum voor Windows 11 22H2 is 8 oktober 2024 en Microsoft zal na deze datum stoppen met maandelijkse beveiligingsupdates.

Maandelijkse beveiligingspatches zijn belangrijk, omdat ze maatregelen bevatten om je pc te beveiligen tegen nieuw bedachte aanvallen en om pas ontdekte kwetsbaarheden aan te pakken. Als Microsoft stopt met het uitbrengen van deze updates, lopen alle apparaten met versie 22H2 gevaar.

Om deze reden zullen vrijwel alle apparaten met Windows 11 (Home en Pro) worden gedwongen om te updaten naar 23H2. Nadat dit is gebeurd, komen ze in aanmerking om de nieuwste beveiligingspatches voor 23H2 te ontvangen.

Het einde van de ondersteuning voor Windows 11 23H2 staat ten slotte pas gepland op 11 november 2025. Enkele veranderingen zijn hergroepering van de taakbalk waardoor gebruikers elk nieuw app-venster als een apart pictogram kunnen zien, een nieuwe volumemixer waarmee gebruikers het volume van verschillende apps en afspeelapparaten eenvoudiger kunnen regelen en native ondersteuning voor 7Z- en RAR-bestandsindelingen.