Bug in Windows 11 laat printers soms willekeurige tekens printen

De Windows 11 24H2-update is de oorzaak van veel problemen voor pc-gebruikers, met hele lijst aan mysterieuze bugs. 24H2 is niet de enige versie van Windows 11 die last heeft van problemen, want een specifieke 23H2-update zorgt nu ook voor... bijzonderheden.

Zoals PC Gamer meldt, zorgt de Windows 11 23H2-update KB5050092 ervoor dat printers die via usb zijn aangesloten pagina's met willekeurige tekens printen door een vreemde bug. Je zou kunnen denken dat een eenvoudige oplossing is om je printer los te koppelen totdat je hem weer nodig hebt... maar zo eenvoudig is het niet.

Microsoft bevestigt dat het probleem zich vooral voordoet bij het inschakelen van je printer of bij het opnieuw aansluiten. Er is dus niet echt een makkelijke oplossing als je de printer niet onder controle kunt krijgen voordat hij wartaal begint uit te kramen. Hoewel het vervelend is, is het zeker een stuk minder dramatisch dan de problemen van Windows 24H2, die maar niet opgelost raken.

Tenzij je een printer gebruikt (in het bijzonder een usb-printer), kun je het waarschijnlijk bij 23H2 houden zonder tegen fatale bugs aan te lopen die je hele pc soms slechter laten presteren.

Nog steeds liever Windows 11 23H2

De kans dat een update voor Windows 11 (of welk besturingssysteem dan ook) geheel probleem vrij is, is klein. De 24H2-update is een van de ergste die we ooit hebben gezien. Gamers hebben te maken met bugs, zoals Bluetooth-verbindingsfouten en incompatibiliteit met games. Zo was er een update nodig voor Assassin's Creed om de game überhaupt te laten werken.

Het helpt ook niet dat Nvidia's recente Game Ready Drivers problemen hebben veroorzaakt voor gamers. Een combinatie van 24H2 en GPU-stuurprogrammafouten zijn problemen die je echt niet wilt.

De printerfout in Windows 11 23H2 is vreemd (en ergens wel best grappig). Hoewel het vervelend kan zijn, is het bij lange na niet drastisch genoeg om toch over stappen op Windows 11 24H2.