Windows 11 24H2-update zorgt voor problemen met Bluetooth en webcams

Het is geen geheim dat Windows 11 24H2 een groot probleem is geweest voor veel gebruikers vanwege bugs en andere problemen op allerlei vlakken. Vooral gamers waren de dupe hiervan en nu duikt een nieuwe reeks problemen op die alle gebruikers treft.

Zoals gemeld door Windows Latest, laat de meest recente 24H2 KB5050009 build gebruikers achter met webcams die niet worden gedetecteerd en Bluetooth-audioapparaten die niet meer werken. Ik kan dit laatste punt bevestigen, want ik had zelf dit specifieke probleem toen mijn draadloze oordopjes verbonden waren, maar geen audio lieten horen.

Windows beweert dat dit audioprobleem zich voordoet bij zowel KB5050009 (24H2) als KB5050021 (23H2), samen met USB DAC-poorten. De enige oplossing voor het Bluetooth-probleem (tot nu toe) is het verwijderen van de recente update, terwijl de webcamproblemen naar verluidt een herinstallatie van Windows 11 vereisen. Gezien de benodigde moeite is het misschien beter om te wachten tot Microsoft een patch uitrolt.

Het grootste probleem hier is dat het moeilijk kan zijn om een diagnose te stellen van sommige van de gemelde problemen. Er is een overvloed aan verschillende pc's met verschillende applicaties die verantwoordelijk kunnen zijn voor sommige bugs. In dit geval lijkt het erop dat het inderdaad een wijdverspreid probleem is (vooral dat van de webcams).