Nieuwe Samsung-steelstofzuiger kan vloertypes herkennen dankzij AI

Samsung heeft vandaag de Bespoke AI Jet Ultra aangekondigd, ‘s werelds krachtigste snoerloze steelstofzuiger met de verbeterde AI Cleaning Mode 2.0 en geavanceerde HEPA-filtratiesysteem.

De Bespoke AI Jet Ultra heeft een zuigkracht van 400 W en een nieuwe AI-functie zodat stofzuigen minder moeite kost. De HexaJet-motor is het belangrijkste onderdeel dat een hoge zuigkracht genereert. De zeshoekige statorstructuur met een tweefasige diffuser en een dunnere waaier verbeteren de luchtstroom en verhogen de efficiëntie van de motor. Bovendien kan de stofzuiger met de motor in de Min-modus tot 100 minuten op één accu werken.

Verder beschikt de Bespoke AI Jet Ultra over de vernieudwe AI Cleaning Mode 2.0. In deze modus worden de druk op de borstel en de luchtdruk tijdens het stofzuigen gedetecteerd en kunnen er in totaal zes verschillende schoonmaakomgevingen worden geclassificeerd. Vervolgens worden waar nodig de schoonmaakprestaties automatisch aangepast. De Active Dual Brush herkent verder of tapijt normaal of hoogpolig is en de stofzuiger kan met de Slim LED Brush+ ook hoeken detecteren.

De Bespoke AI Jet Ultra komt in twee kleuren, Satin Black en Satin Mint met een adviesprijs van 1.349 euro en zal vanaf 28 april beschikbaar zijn in de Benelux.