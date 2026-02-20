Wat is de Dyson PencilWash en heb jij er iets aan?

De Dyson PencilWash is een elektrische dweil die speciaal is ontworpen voor gebruik op harde vloeren en dan vooral in kleinere appartementen. Ten eerste is hij belachelijk compact en licht: de motor en batterij zijn verkleind en in de handgreep geplaatst, terwijl de watertanks in het vloerstuk zitten. Ten tweede maakt hij geen gebruik van zuigkracht, maar combineert hij hydratatie en beweging om vuil weg te poetsen, gemorste vloeistoffen op te nemen en harde vloeren schoon te maken.

De PencilWash voegt zich bij de WashG1 en Clean+Wash Hygiene in het assortiment elektrische dweilen van Dyson. Wat weten we tot nu toe over de Dyson PencilWash?

Dyson PencilWash: prijs en beschikbaarheid

De Dyson PencilWash is op 19 februari 2026 aangekondigd en gaat in de verkoop in Nederland en België op 24 februari. De adviesprijs bedraagt 349 euro.

Dyson PencilWash: ontwerp

Laten we het ontwerp in drie delen opsplitsen: het handvat, de vloerkop en het dock. Het handvat heeft een diameter van 38 mm en bevat een verkleinde motor. Het bovenste gedeelte van de steel is de batterij, die verwijderbaar en verwisselbaar is. Aan de voorkant van de handgreep bevinden zich de bedieningsknoppen en een scherm waarop je kunt zien in welke van de twee modi de PencilWash staat en hoe lang je nog kan schoonmaken.

Over naar de vloerkop. Die bevat twee kleine watertanks (één voor schoon en één voor vuil water) en een microvezelroller met een dichtheid van 64.000 filamenten per vierkante centimeter. Je kunt de PencilWash alleen met water gebruiken, of er wat van Dysons eigen, niet-schuimende 02 Probiotic-reinigingsmiddel voor harde vloeren aan toevoegen.

De rolborstel draait op hoge snelheid en wordt gelijkmatig gevoed met vers water uit acht inlaten. Het vieze water wordt rechtstreeks naar de vuile tank geleid (zonder filter). Tot slot is het dock alleen bedoeld om de PencilWash op te laden. Om hem aan te sluiten, verwijder je de dweilkop en plaats je deze in de bovenkant. Er is verder nog een lekbak aanwezig om de vochtige dweilkop op te plaatsen.

Dyson PencilWash: gebruik

We hebben de PencilWash nog niet zelf kunnen uitproberen, dus we weten niet hoe goed hij precies werkt. Wat we wel weten, is dat hij is ontworpen om zeer wendbaar te zijn in kleine ruimtes. Hij kan bijna plat liggen tot 170 graden en is dan slechts 15 cm hoog.

Hij is over het algemeen erg licht, met een gewicht van 2,2 kg. Nog opvallender is dat het grootste deel van het gewicht in de vloerkop zit. Dyson zegt dat het gewicht ‘in de hand’, met de PencilVac op de vloer, ongeveer 0,38 kg zal zijn.

Dyson zegt dat de PencilWash kan draaien door gewoon aan de handgreep te draaien. Dat geldt ook voor de Dyson PencilVac, die de meest wendbare stofzuiger is die we ooit hebben getest. We verwachten dat dit model iets omslachtiger zal zijn omdat de vloerkop wat dikker en zwaarder is, maar de verwachtingen blijven hooggespannen.

De watertanks zijn vrij klein, dus de PencilWash is niet geschikt voor grote huizen. De batterij gaat ook maar 30 minuten mee en met een volle watertank zou je volgens Dyson ongeveer 100m² moeten kunnen schoonmaken. Bewoners van een studio-appartement lijken daarom de doelgroep.

Qua modi en functies is het heel eenvoudig: er zijn twee vochtmodi, en dat is het zo'n beetje. Andere elektrische dweilen zijn uitgebreider en hebben functies als automatische aanpassingen en stoom- of schuimmodi. Een andere veel voorkomende functie die hier ontbreekt, is een zelfreinigingsmodus. Je zal de PencilWash daarom geregeld zelf moeten reinigen.