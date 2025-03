Nieuwe Windows 11 roadmap vertelt je precies wanneer je Microsofts volgende storende functie kunt verwachten

Raak je soms ook in de war van alle aankomende veranderingen in Windows 11? Dat is begrijpelijk, want zelfs als je Microsofts besturingssysteem op de voet volgt, is het niet altijd duidelijk welke functies er precies getest worden of wanneer ze uitkomen.

Microsoft erkent zelf ook dat er een gebrek aan duidelijkheid is rond functies die nog in ontwikkeling zijn voor Windows 11. Om dat te verbeteren, komt het bedrijf nu met iets nieuws: een overzichtelijke roadmap.

Zoals Windows Central meldt, is Microsofts nieuwe Windows Roadmap-portaal inmiddels live. In een blogpost legt het bedrijf uit waarom deze site er gekomen is:

“De Windows-roadmap toont verwachte releasedata en beschrijvingen van functies die gepland staan. Alle informatie is onderhevig aan veranderingen. Wanneer een functie of product geannuleerd of uitgesteld wordt, wordt die informatie van de site verwijderd.”

Met andere woorden: als een functie op de roadmap verschijnt, is dat geen garantie dat die ook daadwerkelijk naar Windows 11 komt. Dat is ook nooit echt zo geweest. Als een functie in de testfase tegenvalt of veel negatieve feedback krijgt, bestaat de kans dat Microsoft ze schrapt. En als we ze later alsnog zien verschijnen, is dat vaak in een aangepaste vorm.

Nuttige informatie

De nieuwe Windows Roadmap is een goed initiatief van Microsoft. Via deze online tool kun je zien welke functies in ontwikkeling zijn voor Windows 11, met bijbehorende verwachte uitroldata. De roadmap is in eerste instantie gericht op IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor meerdere apparaten binnen organisaties, maar ook voor gewone gebruikers is het handig om te weten wat eraan komt. of om op te zoeken of een functie (waar je al langer op zit te wachten al wordt uitgerold.

De roadmap helpt ook om verwarring te voorkomen rond functies die plots opduiken in latere testkanalen zonder eerdere vermelding. Microsoft gebruikt vier testkanalen, van Canary (vroegste fase) tot Release Preview (vlak voor release). Sommige functies, zoals de PC-specificatiekaarten, lijken stappen over te slaan: deze functie dook onverwacht snel op in een preview-update in maart 2025, zonder een duidelijk testtraject.

Volgens de roadmap wordt de uitrol van die spec-kaarten nu langzaam gestart, met verwachte brede beschikbaarheid in een update in april 2025. Toch is het waarschijnlijk dat de meeste gebruikers deze functie pas in mei zullen ontvangen via de reguliere maandelijkse update. Microsoft zou dit soort nuance wellicht duidelijker kunnen uitleggen, maar ondanks die kleine onduidelijkheden is de roadmap een waardevolle bron om Windows 11-updates beter te volgen.