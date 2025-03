Woedende Garmin gebruikers komen in opstand over nieuwe abonnementsdienst: “Geef een krachtig signaal af!”

Slechts enkele uren nadat Garmin een gloednieuwe Premium-abonnementsdienst aankondigde, hebben duizenden boze klanten hun ongenoegen geuit op Reddit.

Garmin Connect+ heeft namelijk een nieuw abonnementsniveau voor Garmin-gebruikers geïntroduceerd. Voor 8,99 euro per maand of 89,99 euro per jaar krijgen gebruikers AI-inzichten in hun trainingen, een prestatie-dashboard, een Live Activity-functie, uitgebreide LiveTrack en meer.

Garmin benadrukte tegenover TechRadar dat “de Garmin Connect-app een gratis, gepersonaliseerde ervaring blijft, en dat zal niet veranderen”, duidelijk in een poging om een gebruikersopstand voor te zijn. Helaas lijkt dat niet gelukt te zijn.

Een post op de Garmin-subreddit met meer dan 6.000 upvotes en een overvloed aan boze reacties is inmiddels trending, terwijl klanten massaal reageren op het nieuws.

“Aan iedereen die geeft om de toekomst van Garmin’s klantenservice: MELD JE NIET AAN,” schrijft de originele poster. “We moeten een krachtig signaal afgeven om deze totaal schadelijke trend van overal maar abonnementen te stoppen. We betalen al honderden euro’s voor horloges die maar een paar jaar meegaan omdat de batterijen niet te vervangen zijn.”

De felle post roept gebruikers op om “de handen ineen te slaan en op te komen voor ons recht op software-ondersteuning bij een horloge van duizend euro” en zich te verzetten tegen deze verandering die volgens hen “de bruikbaarheid en het eigenaarschap van onze producten in de toekomst zal beperken.”

Garmin gebruikers eensgezind in hun ergernis

"Ik ga nooit betalen voor dat abonnement," zei een van de reacties, "maar het zorgt er wel voor dat ik mijn toekomstige horlogeaankopen ga heroverwegen." De gebruiker vervolgde: "Ik kon de prijs van een Garmin horloge verantwoorden zolang ik wist dat ik alle functies erbij kreeg, maar we weten allemaal wat er gebeurt zodra er een betaalde laag wordt ingevoerd."

Andere gebruikers riepen op om via Garmin’s ideeënpagina feedback achter te laten. ‘Unaniem’ is misschien een groot woord, maar we hebben tot nu toe geen enkele positieve reactie op de abonnementsaankondiging gezien.

Het gaat gebruikers niet alleen om het principe van een abonnement, maar ook om de waarde van de specifieke functies die achter de betaalmuur verdwijnen. “Ik heb me aangemeld voor de gratis proefperiode, maar zie er totaal geen meerwaarde in. Ik hoopte dat ik mijn Strava Premium kon opzeggen, maar nee hoor,” schreef iemand.

Garmin had waarschijnlijk wel wat tegenwind verwacht: het aankondigen van een abonnement voor wat eerst een gratis softwareplatform was, blijft een risicovolle zet, maar of ze zó’n felle reactie hadden voorzien, is de vraag.

Het probleem zit hem deels in de context. Garmin-gebruikers hebben dit jaar al te maken gehad met een grote storing, waarbij hun apparaten meer dan 24 uur onbruikbaar waren. En recent zijn er zorgen geuit over hoe bepaalde dure en krachtige horloges achterblijven doordat nieuwe functies en updates niet naar alle horloges worden uitgerold.

Een volledige terugdraaiing van het abonnement lijkt onwaarschijnlijk, maar met de huidige situatie lijkt Garmin wel gedwongen om iets te doen.