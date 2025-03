Dit zijn de 5 dingen die we meteen veranderen op elk Garmin horloge

Het moment dat je je nieuwe Garmin-horloge uitpakt voelt bijna als kerst: je hebt zorgvuldig het model uitgekozen dat bij je past en staat te popelen om ermee op pad te gaan voor je eerste run. Maar voor je van start gaat, zijn er een paar instellingen en aanpassingen die je best eerst doorloopt om het meeste uit je horloge te halen – zeker als je voor het eerst met een Garmin werkt.

We hebben inmiddels heel wat Garmin-horloges getest en weten welke stappen handig zijn om meteen te nemen. Hieronder delen we vijf dingen die we altijd eerst instellen, nog vóór het horloge écht mee de weg op gaat.

1. Selecteer de favoriete workouts

(Image credit: Mike Sawh)

Om van start te gaan in de Workout-sectie van de Garmin-interface, druk je op de Down-knop (of scrol je naar beneden als je een Garmin Venu 3 of een ander touchscreenhorloge hebt) tot je bij de functie “Toevoegen” komt. Daar kun je nieuwe favoriete activiteiten selecteren.

Daarnaast kun je zelfgemaakte workouts toevoegen via Garmin Connect. Als je bijvoorbeeld graag loopbandlessen volgt die ook krachttraining combineren, kun je een workout samenstellen die beide onderdelen bevat, zodat die direct voor je klaarstaat met één druk op de knop.

2. Snelkoppelingen

(Image credit: Future)

Snelkoppelingen is een handige functie waarmee we de knoppen van ons Garmin-horloge kunnen instellen om snel naar bepaalde functies te navigeren. Ze zijn volledig naar wens aan te passen, waardoor we het horloge echt persoonlijk kunnen maken. Ga naar Systeem > Snelkoppelingsinstellingen in het radiale menu om van start te gaan.

Twee sneltoetsen die wij vaak instellen, zijn bijvoorbeeld Alarmen en Muziekbediening. Door de Start+Down- of Start+Up-knoppen ingedrukt te houden, krijgen we op elk moment eenvoudig toegang tot deze veelgebruikte functies, ongeacht welk Garmin-horloge we dragen.

3. Wijzig Glances

(Image credit: Future)

Net als bij onze workouts, passen we graag de widgets op ons Garmin-horloge aan. Dat doen we door naar onderaan de lijst met Glances te scrollen en op ‘Bewerken’ te tikken. Hier bepalen we zelf welke widgets zichtbaar zijn en in welke volgorde.

Welke we kiezen, hangt af van wat we nodig hebben. Zo laten we bijvoorbeeld de hoogtemeter en barometer weg als we weinig in de bergen zijn, maar houden we het kompas graag bij de hand. Vaak voegen we ook Training Status en Laatste Run toe.

4. Laad je favoriete routes

(Image credit: Future / Matt Evans)

We plannen graag onze favoriete hardloop- of fietsroutes met de ‘Koersen’-functie in Garmin Connect. Zo kunnen we onderweg de focus houden op onze training, zonder ons druk te maken over de route.

Via de Garmin Connect-app of de webinterface maken we eenvoudig een nieuwe koers. Onder ‘Training & Planning’ kiezen we voor ‘Koersen’ en klikken daarna op ‘Maak koers’. We selecteren het type activiteit, bijvoorbeeld hardlopen of fietsen, en bepalen of we zelf een route uitstippelen of Garmin automatisch een suggestie laten maken. Daarbij kunnen we populaire routes van andere gebruikers bekijken, wegen volgen of handmatig onze ideale route tekenen.

Eenmaal tevreden, slaan we de koers op en sturen deze direct naar ons horloge. Zo staan onze favoriete routes altijd klaar voor de volgende training.

5. Gebruik de ConnectIQ winkel

(Image credit: Future)

De Connect IQ Store is dé plek waar we apps van derden voor ons Garmin-horloge kunnen downloaden. Wat je installeert, hangt volledig af van hoe je je horloge gebruikt. Zo kiezen wij bijvoorbeeld vaak voor Surfline, waarmee we snel info krijgen over golfhoogte en getijden op onze favoriete surfspots.

Ben je eerder een wandelaar, dan is de Komoot-widget misschien iets voor jou. Of je gaat voor een paar toffe, gepersonaliseerde watch faces. Je vindt de store eenvoudig via Start > Down > Connect IQ winkel.