Garmin verkoopt meer smartwatches in krimpende markt

Goed nieuws voor Garmin: het merk wint wereldwijd aan terrein. Het marktaandeel van Garmin binnen de categorie van smartwatches is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen naar 15 procent. Een jaar eerder stond de teller nog op 11 procent. Opvallend is dat zowel Apple als Samsung slechtere cijfers halen. Het percentage van Apple is gezakt van 48 naar 46 procent en bij Samsung zakt het van 17 naar 15 procent. Daarnaast is de hele smartwatchmarkt een beetje gekrompen. Het aantal verkochte smartwatches is namelijk met 2 procent gedaald.

Wanneer we naar de subcategorieën kijken, is er een duidelijke evolutie te zien. De goedkopere en middenklasse smartwatches doen het nu opvallend minder goed. Anderzijds zijn vooral de uitgebreide sporthorloges en de nieuwe schermloze activity trackers populair. Dat verklaart wellicht het succes van Garmin: het merk heeft veel premium sporthorloges in hun aanbod.

De nieuwe Garmin Cirqa heeft ten slotte nog geen invloed op deze cijfers, aangezien die pas in de verkoop ging na het tweede kwartaal. Hij kan de positie van Garmin wel versterken. Als gebruikers blijven kiezen voor schermloze activity trackers, dan moeten ze (momenteel) weg van Apple en Samsung.

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