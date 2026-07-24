Is de Garmin CIRQA nauwkeurig? We vergeleken hem met een hartslagband en dit is het resultaat

Hij is eindelijk hier! Na maanden leaks en geruchten heeft Garmin eindelijk officieel zijn nieuwe schermloze tracker aangekondigd: de Garmin CIRQA Smart Band. Wij kregen al de kans om er vroegtijdig mee aan de slag te gaan bij het officiële lanceringsevenement. De CIRQA heeft een stijlvol, stoffen bandje en is beschikbaar in vier kleuren (French grey, Zwart, Captain blue en Mauve). Het gekleurde stoffen bandje zit natuurlijk ook nog om een plastic sensor die alle metingen uitvoert. Het valt verder niet te ontkennen dat deze slimme band heel erg lijkt op de Whoop-bandjes, Polar Loop en (een iets dikkere versie van de) Google Fitbit Air.

De plastic behuizing bevat een Elevate V4-hartslagsensor. Dit is dezelfde sensor die in sommige van de beste Garmin-horloges terug te vinden is. De krachtigere Elevate V5-sensor was blijkbaar volgens Garmin te groot voor in dit apparaat.

De tracker geeft je toegang tot sommige van de beste features van Garmin, waaronder Gezondheidsstatus (Garmins feature die je gezondheid gedurende de nacht in de gaten houdt), Body Battery, Training Readiness, Pulse Ox, menstruatiecyclustracking, stresstracking en nog veel meer. De Garmin CIRQA heeft een batterijduur tot 10 dagen en laadt met dezelfde aansluiting op als de sporthorloges van het merk. Zoals verwacht, is er (helaas) geen ingebouwde gps aanwezig, maar hij kan wel gebruikmaken van de gps in je telefoon.

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Qua formaat is dit apparaat wat dunner dan de Whoop MG, maar wel weer dikker dan de Fitbit Air.

(Image credit: Future)

Veel andere schermloze trackers beschikken verder overigens ook niet over knoppen, maar Garmin heeft toch wel één knop in de behuizing verwerkt.

Je kan deze knop indrukken om een activiteit naar keuze te starten (en stoppen). In principe gebruikt het apparaat natuurlijk ook automatische detectie en tracking voor activiteiten, maar misschien is het wel handig voor een meer niche activiteit of eentje waarbij je zo accuraat mogelijke tracking wil.

Garmin geeft ook aan dat de automatische tracking wel beter wordt naarmate je het bandje meer draagt. Het is ook mogelijk om je activiteiten naderhand in de Connect-app nog te bewerken om ervoor te zorgen dat alles juist is geïnterpreteerd. Als je bijvoorbeeld veel hardloopt, moet de Garmin CIRQA na een tijdje doorhebben dat je aan een hardloopsessie begint wanneer je armen flink heen en weer beginnen te bewegen en je snelheid toeneemt. Dan kan het apparaat dus zelf meteen een hardloopsessie starten.

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Geen abonnement vereist... of toch wel?

(Image credit: Future)

Je hoeft los van de prijs van het bandje zelf (199,99 euro) niet ook nog eens voor een maandelijks abonnement te betalen. Veel schermloze trackers, zoals die van Whoop en Oura, vereisen wel een abonnement om te functioneren. Toch is er ook hier wel een optie voor een abonnement. Als je toegang wil tot de gepersonaliseerde trainingsplannen van Garmin Coach, dan moet je wel een abonnement nemen op Garmins premium Garmin Connect+-abonnement.

Dit is de eerste keer dat Garmin Coach achter de Garmin Connect+-betaalmuur is geplaatst. Voorheen was de feature gewoon inbegrepen bij sporthorloges of niet.

Chrissy Wheeler, Garmins EMEA Senior Product Manager voor Fitness, was ook bij de lancering aanwezig. Ze zei over de CIRQA: "Je hebt wel de optie voor premium content met Garmin Connect+. Er zijn extra features, als je wil, kan je daar voor betalen, zoals alle coaching-gerelateerde zaken bij dit apparaat. Voor sommige van onze meer premium apparaten, zijn deze inbegrepen, maar omdat dit geen scherm heeft, heb je Garmin Connect+ nodig om toegang te krijgen tot de coaching, onze voeding-app... en Active Intelligence en AI-insights."