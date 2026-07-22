Garmin onthult officieel zijn Fitbit Air- en Whoop-rivaal: de CIRQA Smart Band

Eindelijk is het zover! Garmin heeft officieel zijn schermloze gezondheids- en activity tracker aangekondigd. Je geniet hier wel van geavanceerde fitness- en gezondheidstracking van Garmin, maar dan zonder afleidingen die een scherm kan introduceren. Ook is het design hierdoor wat onopvallender en comfortabeler voor lange sessies en bijvoorbeeld voor slaaptracking.

De CIRQA Smart Band zorgt ervoor dat je 24/7 inzicht hebt in je gezondheids- en activiteitsdata. Je trackt met deze band onder andere je hartslag, slaap, stress en menstruatiecyclus.

Geen scherm betekent natuurlijk ook dat je je data niet meteen op je pols kan zien. Daarvoor is er natuurlijk nog de Garmin Connect-app op je smartphone. Die geeft je inzicht in de data die de CIRQA verzamelt.

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Garmin CIRQA Smart Band: specs en features

De CIRQA Smart Band biedt dus 24/7-tracking en de batterij moet daarbij tot 10 dagen meegaan. Er is geen ingebouwde gps, maar via een verbinding met een ondersteunde iPhone of Android-telefoon kan je je activiteiten alsnog in kaart brengen. Ook krijg je op die manier (en via de Garmin Connect-app) nog steeds toegang tot de LiveTrack-feature, waarmee je je locatie kan delen met vrienden en familie.

Voor fitnesstracking krijg je hier de mogelijkheid om meer dan 80 verschillende activiteiten te tracken. Ongeveer 20 van die activiteiten kunnen ook automatisch worden gedetecteerd en getrackt, waaronder hardlopen, wandelen, yoga en meer.

Er zit verder ook nog één knop aan de zijkant van de CIRQA. Deze kan je koppelen aan je favoriete activiteit en vervolgens start je het tracken van die activiteit met een druk op die knop.

Hoe meer je (in het begin) in de Garmin Connect-app je activiteiten bevestigt of bewerkt, hoe accurater de CIRQA vervolgens je activiteiten zal detecteren en registreren. In die app vind je verder dus ook alle data die de tracker verzamelt, plus handige features zoals de Body Battery van Garmin.

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Dan is er natuurlijk ook nog slaaptracking. Dankzij de batterijduur tot 10 dagen en het compactere, comfortabelere design (in vergelijking met de gemiddelde smartwatch), is een tracker zoals de Garmin CIRQA Smart Band natuurlijk ook ideaal om je slaap mee te tracken. Je krijgt hierbij een slaapscore en persoonlijke coaching om te helpen je slaap te verbeteren als dat nodig is. De tracker houdt verder dingen bij zoals verschillende slaapfasen en dutjes, maar ook je HRV-status en huidtemperatuur om een zo compleet mogelijk beeld van je slaap te creëren.

Volgens Garmin krijg je verder op de CIRQA toegang tot de volgende features: automatische detectie van activiteiten, VO2 Max, Load ratio, Training Load focus, Training effect, Primary benefit, Workout benefit, Verbeterde hersteltijd, Training readiness, Training status, Slaapscore en Sleep coach.

Prijs en beschikbaarheid

De Garmin CIRQA Smart Band heeft al een officiële productpagina gekregen op Garmins eigen website en daar is te zien dat het apparaat een adviesprijs van 199,99 euro heeft. Dat geldt voor allebei de formaten waarin hij wordt geleverd (S-M en L-XL) en ook voor alle kleurvarianten.

Die kleurvarianten zijn overigens: Zwart, Captain blue, French grey en Mauve. Er zijn echter ook nog bandjes in andere kleuren beschikbaar. De extra polsbandjes kan je los aanschaffen voor 49,99 euro en er is ook nog een band voor om je bovenarm beschikbaar voor 59,99 euro. Waar je niet per se nog extra voor hoeft te betalen, is een abonnement. Garmin meldde meteen duidelijk bij deze aankondiging dat er geen abonnement vereist is voor alle trackingfuncties die de CIRQA biedt.

De tracker is momenteel nog niet te bestellen op de website van Garmin, maar er wordt aangegeven dat dit vanaf 24 juli mogelijk is.