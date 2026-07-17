Garmin Cirqa verschijnt plots op Garmins eigen website

De Garmin Cirqa, de schermloze activity tracker van het merk, is nu zo goed als bevestigd. Al maanden lekken er details over de Garmin Cirqa. Hoewel we nog niet veel weten, volgt hij het principe van de Google Fitbit Air en Whoop.

Nu is er opnieuw een lek. Zoals Gadgets and Wearables opmerkte, vermeldt een recente update van de Roemeense Garmin-website het bandje. De Cirqa wordt genoemd als compatibel apparaat op de pagina met uitleg over de Gezondheidsstatus.

Gezondheidsstatus is een functie die vijf waarden combineert (hartslag, hartslagvariabiliteit, ademhaling, huidtemperatuur en zuurstofsaturatie) om een ​​overzicht te geven van je algemene gezondheid. Het is een functie die op de meeste Garmin-horloges zit en het is bijgevolg niet verrassend dat de Cirqa deze ook krijgt.

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De verwijzing naar Cirqa werd naar verluidt snel verwijderd, maar niet voor iemand een screenshot maakte.

In januari plaatste Garmin de Cirqa al kort op zijn eigen website, inclusief kleuropties. Ook dit werd snel weer verwijderd. Hetzelfde is nu opnieuw gebeurd. Tel daar andere recente lekken bij op en de lancering is in feite bevestigd.