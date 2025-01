5 redenen waarom ik in januari eindelijk overstap naar Windows 11

Iedereen haat Windows 11, toch? Oké, dat is misschien onnodig hard, maar als je door een paar populaire online forums bladert, zul je deze mening hier en daar zeker tegenkomen. Het is zeker waar dat Windows 11 niet overal geliefd is en de adoptie van het besturingssysteem blijft ver achter bij het tempo waarmee pc-eigenaren destijds massaal overstapten op Windows 10.

Toch is Windows 11 verre van een slecht besturingssysteem. Dit is geen Windows 8 of Windows Vista (Halo 2 op pc was het beste van de Vista...) en het heeft zelfs een aantal sterke punten. Voor mij is het juiste moment om over te stappen aangebroken, mede door twee belangrijke factoren.

Allereerst loopt de klok voor Windows 10-ondersteuning af in 2025. Ten tweede heeft Windows 11 24H2 zojuist een aantal handige vernieuwingen gebracht. Er zijn ook andere redenen waarom ik heb besloten om over te stappen naar Windows 11 met het begin van het nieuwe jaar, dus laten we dieper ingaan op die overwegingen.

1. Juist NU is het tijd om actie te ondernemen

(Image credit: Microsoft)

Op 14 oktober 2025 stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows 10, wat betekent dat er geen beveiligings- (of functionele) updates meer komen. Je bent dan mogelijk kwetsbaar voor nieuwe exploits, omdat deze niet meer worden gepatcht.

Als je, net als ik, al een tijdje hebt overwogen om naar Windows 11 te upgraden, maar het steeds hebt uitgesteld, stel het dan niet langer uit. Je zou nog zes maanden kunnen wachten, maar dan loop je het risico dat onverwachte problemen opduiken. Daarom is mijn idee om het zo snel mogelijk te doen, zodat ik eventuele aanpassingen tijdig kan doorvoeren.

In mijn geval betekent dat simpelweg TPM 2.0 inschakelen in de BIOS. Het kan natuurlijk zo zijn dat jouw pc mogelijk aangeeft dat een upgrade naar Windows 11 niet mogelijk is omdat de pc niet compatibel is.

Als je echter een relatief moderne pc hebt (aangeschaft in de afgelopen vijf jaar of zo), is de kans groot dat het prima werkt en je alleen de TPM-functie in je BIOS hoeft in te schakelen. Gebruik de PC Health Check-app om te controleren of je Windows 10-computer in aanmerking komt voor een gratis upgrade naar Windows 11, mogelijk moet je TPM 2.0 inschakelen. Microsoft vertelt je hoe dat moet.

Als je niet naar Windows 11 kunt upgraden vanwege een te oude CPU of een ontbrekende ingebouwde firmware-TPM, bekijk dan onze Windows 10 End of Life-gids om je verschillende andere opties te verkennen.

2. De interface van Windows 11 is nu veel beter

(Image credit: diy13 via Shutterstock)

Toen Windows 11 in oktober 2021 werd gelanceerd, schoot de interface op een aantal belangrijke punten tekort.

Het ontbreken van de optie never combine voor apps in de taakbalk was bijvoorbeeld een dealbreaker. Niet iedereen wilt niet dat de Chrome-vensters allemaal op elkaar gestapeld worden. Er waren nog veel andere tekortkomingen (zoals het ontbreken van drag-and-drop-functionaliteit in de taakbalk), wat voor veel mensen grote obstakels vormden in Windows 11.

Het goede nieuws is dat de meeste van die irritaties en eigenaardigheden in de interface van Windows 11 de afgelopen jaren zijn opgelost. Voor mij is de interface van Windows 11 nu prima.

3. Windows 11 24H2 is een aanzienlijke stap vooruit

(Image credit: Shutterstock)

Windows 11 24H2 werd begin oktober 2024 uitgebracht en heeft belangrijke stappen gezet om het besturingssysteem te verbeteren. Versie 24H2 is gebouwd op een geheel nieuw platform, genaamd Germanium. Hoewel er visueel niet veel verschil is met 23H2, zit er onder de motorkap veel innovatie.

De resultaten? Windows 11 24H2 biedt betere security, wat altijd een voordeel is (Windows 11 was al beter beveiligd dan Windows 10). Het is ook sneller dankzij Germanium. Er zijn anekdotische meldingen dat Windows 11 met 24H2 soepeler en responsiever is. Met deze nieuwe versie die in het nieuwe jaar breder wordt uitgerold, lijkt het een goed moment om over te stappen en hopelijk van die voordelen te profiteren.

4. Het kan je geld besparen

(Image credit: Future)

Een ander potentieel voordeel is de nieuwe Energy Saver-functie die is geïntroduceerd in de 24H2-update. Dit is een verbeterde versie van de vorige Battery Saver-functie, met als belangrijke toevoeging dat het kan worden ingeschakeld op een desktop-pc. Als je een desktop hebt met Windows 11 zou je Energy Saver kunnen gebruiken om het energieverbruik te verminderen, zelfs op een pc die op netstroom is aangesloten.



We weten nog niet precies hoeveel effect dit heeft in de praktijk, maar het is een mogelijk voordeel vooral met de huidige prijzen voor... praktisch alles.

5. Windows 11 24H2 heeft nog meer handige functies

(Image credit: Shutterstock / Melnikov Dmitriy)

Er zijn genoeg andere kleine dingen die Windows 11 24H2 heeft geïntroduceerd. Deze omvatten ingebouwde ondersteuning voor meerdere compressieformaten (niet alleen basis-ZIP's), cumulatieve updates die sneller worden geïnstalleerd en ondersteuning voor Wi-Fi 7 (als je router en pc dit ondersteunen).

Daarnaast zijn er extra AI-functies, zoals Voice Clarity, die achtergrondgeluid dempt, zodat je duidelijker klinkt tijdens videogesprekken. Eerder was dit alleen beschikbaar voor Copilot+ PC's.

Let wel op de bugs!

(Image credit: Shutterstock)

Hoewel wij de voordelen van Windows 11 24H2 hebben opgesomd als redenen om nu over te stappen, zijn er ook nadelen. Je hebt misschien gehoord dat versie 24H2 behoorlijk wat bugs bevat, en dat is helaas waar. Er zijn zelfs een paar vreemde problemen geweest, misschien vanwege die grote verschuiving naar Germanium.

Toch hopen we dat Microsoft tegen de tijd dat de maandelijkse patch van januari 2024 uitkomt de grootste problemen heeft opgelost (veel oplossingen zijn al uitgerold).

Als je een pc hebt met een hardware- of softwareconfiguratie die gevoelig is voor een bekende fout, krijg je 24H2 überhaupt niet uitgerold totdat de betreffende bugs zijn opgelost. Het is dan gewoon een kwestie van geduld hebben, hopelijk niet voor lang.

Hoe dan ook, Windows 11 24H2 bevindt zich nog in de beginfase van de gefaseerde uitrol, dus je zult waarschijnlijk sowieso geduld moeten hebben, maar het zou in 2025 voor de meeste pc's beschikbaar moeten zijn.