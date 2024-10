Nieuwe Windows 11 24H2-update kan internetverbinding slopen

Come cambiare la dimensione del testo in Windows 11

De langverwachte Windows 11-update (versie 24H2) moest nieuwe functies en beveiligingsupdates brengen, maar lijkt vooral problemen te veroorzaken. Sommige gebruikers klagen dat hun internetverbindingen niet meer werken na de installatie van de update.

Naast problemen zoals de gevreesde blue screen of death, een glitch waardoor muiscursors verdwijnen en, erger nog, het vullen van je harde schijf met bestanden die je niet eens kunt verwijderen, kan 24H2 nu ook invloed hebben op je internetverbinding. Windows Report, dat het nieuws naar buiten bracht, verwijst naar een bericht op het Microsoft Community-forum waarin een gebruiker dit probleem op meerdere apparaten omschrijft.

Zelfs als ze verbinding konden maken, hadden sommige apparaten nog steeds geen toegang tot het internet, of ze nu verbonden waren via wifi of kabel. Om de verwarring nog groter te maken, beweert de gebruiker dat hij bijzondere IP-adresnummers heeft gezien, beginnend met "169...", wat ongebruikelijk is, omdat ze meestal beginnen met "192" en aangeven dat er geen netwerkverbinding is.

Het lijkt erop dat dit tot gevolg had dat deze pc's “dachten” dat ze verbonden waren, terwijl dat niet zo was. De getroffen gebruiker legt verder uit dat die geprobeerd heeft software te updaten en aan te passen die de internetverbinding zou kunnen beïnvloeden en zelfs de netwerkinstellingen heeft gereset. Meerdere gebruikers sloten zich aan bij de klachten en nu meldt PCWorld dat het een probleem is dat elk systeem met Windows 11 kan treffen.

Microsoft, waar blijft de oplossing?

De situatie ziet er nu niet geweldig uit, maar er is een oplossing die hopelijk werkt totdat Microsoft een update uitbrengt om het probleem op te lossen. Als je internetverbinding niet werkt na het installeren van deze update, moet je deze terugdraaien door de installatie ongedaan te maken en je pc terug te zetten naar de vorige versie van Windows 11 die je had geïnstalleerd.

Dit lijkt te hebben geholpen om het probleem op te lossen en de internetverbinding voor de meesten te herstellen. PCWorld raadt je aan om het bericht op het forum te bekijken om te zien of jouw ervaring overeenkomt en dan kun je de instructies volgen voor hoe je een problematische Windows-update terugdraait. Toch heeft deze workaround het probleem voor sommige apparaten niet opgelost en het kan de moeite waard zijn om verder te onderzoeken welke oplossingen voor andere gebruikers hebben gewerkt.

We verwachten dat Microsoft dit binnenkort zal erkennen en hopelijk een update zal uitbrengen om dit probleem op te lossen, vooral omdat Windows 11 24H2 een grote update zou moeten zijn die mensen moet overhalen om te updaten. Dit soort problemen helpen daar absoluut niet bij.