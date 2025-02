Krijg je geen beveiligingsupdates voor Windows 11 24H2? Dit is wellicht de reden (en oplossing)

Sommige mensen die Windows 11 24H2 (dat nu breder wordt uitgerold) hebben geïnstalleerd, kunnen geen beveiligingsupdates meer ontvangen voor het besturingssysteem vanwege het specifieke installatiepakket dat ze hebben gebruikt. Het is een rare situatie, maar het probleem is eigenlijk vrij eenvoudig uit te leggen, n redelijk eenvoudig op te lossen. Het is wel wat gedoe en kost best veel tijd.

Windows 11 24H2 probleem: wat is er gebeurd?

Wat hier is gebeurd, is dat Microsoft blijkbaar een fout heeft gemaakt met de Windows 11 24H2 media-installatiepakketten die zijn gemaakt op basis van de beveiligingsupdates van oktober 2024, of november 2024. Deze zouden door veel mensen zijn gebruikt bij het installeren van Windows 11 24H2, aangezien dit destijds de meest actuele versies van het besturingssysteem waren.



Wat het exacte probleem is, legt Microsoft als volgt uit: “Wanneer media wordt gebruikt om Windows 11, versie 24H2, te installeren, kan het apparaat in een toestand blijven waarin het geen verdere Windows-beveiligingsupdates kan accepteren.”



Een ander belangrijk punt is de vermelding van "wanneer media wordt gebruikt", wat betekent dat deze bug alleen van toepassing is op degenen die een drive, zoals een usb-stick of andere media zoals een dvd en het hulpprogramma voor het maken van media hebben gebruikt om Windows 11 te installeren.



Andere gebruikers worden hier niet door getroffen, dus als jij Windows 11 24H2 niet hebt geïnstalleerd via het hulpprogramma voor het maken van media, hoef je je geen zorgen te maken. Dat betekent dat alles in orde is als je Windows 11 24H2 hebt geïnstalleerd via Windows Update binnen het besturingssysteem.

(Image credit: Shutterstock / Melnikov Dmitriy)

Wat hier nogal vreemd is, is dat dit probleem door Microsoft al op 24 december 2024 werd erkend, maar pas onlangs is opgelost en ook gemarkeerd is als "opgelost" in het Windows 11-dashboard.

Het advies van Microsoft voor deze oplossing is eigenlijk vrij voor de hand liggend. Als je dit probleem niet wil hebben, gebruik dan de oktober 2024 of november 2024 beveiligingsupdateversies niet voor het installeren van Windows 11.

Hoe dan ook, als je Windows 11 24H2 via media installeert, zorg er dan voor dat je de laatste versie gebruikt (en zeker niet een versie die je misschien nog van eind vorig jaar hebt liggen). Als je Windows 11 24H2 al op deze manier hebt geïnstalleerd en het probleem hebt ondervonden waarbij je geen beveiligingsupdates meer kunt installeren, dan moet je actie ondernemen.



In dat geval moet je Windows 11 24H2 opnieuw installeren en ervoor zorgen dat je de versie van december 2024 (of later) gebruikt. Dit betekent dat je dezelfde installatieprocedure moet volgen die je gebruikte toen je 24H2 eind vorig jaar hebt gedownload, maar zorg ervoor dat je kiest om je persoonlijke data en apps te behouden tijdens het installatieproces, zodat je alleen wat tijd verliest terwijl de herinstallatie wordt voltooid. Je moet sowieso een back-up maken van de data, want je weet nooit wat er gaat gebeuren tijdens een complete nieuwe installatie.

Het is belangrijk om op te merken dat Microsoft aangeeft dat deze bug waarbij updates niet meer kunnen worden geïnstalleerd op de Windows 11-pc "misschien" kan optreden, dus dat hoeft niet per se het geval te zijn. Dit betekent dat je misschien geen problemen ondervindt, zelfs als je installatie-media en de oktober- of novemberversies van Windows 11 24H2 hebt gebruikt.