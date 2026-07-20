Microsoft lost vervelende Windows 11-bugs voor Dell-laptops op

De nieuwste Windows 11 juli-update werd geblokkeerd op sommige Dell-pc's, omdat hij daar voor vervelende bugs zorgde. Het goede nieuws is dat dit probleem nu is opgelost, maar gebruikers van Windows-pc's van andere merken moeten momenteel wel even opletten dat ze niet per ongeluk deze patch installeren.

Windows Latest geeft aan dat Microsoft een noodupdate heeft uitgebracht (KB5121767) die de problemen met bepaalde Dell-laptops met Intel-CPU's moet oplossen. Onverwachts afsluiten en gewoon slechte prestaties in het algemeen (trage reacties, oververhitting en sneller een lege batterij) waren een aantal van de symptomen waar deze laptops last van hadden.

Als jouw Dell-laptop getroffen was door dit probleem (wat bij verschillende modellen mogelijk is, waaronder XPS-, Dell Pro- en Precision-modellen en mogelijk nog meer), dan is het zeker aan te raden om de noodpatch te installeren. Microsoft laat weten dat je deze terug kan vinden bij optionele updates (via Instellingen > Windows Update > Geavanceerde opties.

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Windows Latest heeft echter opgemerkt dat sommige Windows 11-pc's die niet van Dell zijn deze update soms ook automatisch proberen te installeren als je de optie 'Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn' aan hebt staan.

Een ongewenst neveneffect

(Image credit: Future)

Dit is een feature die mensen inschakelen in de hoop dat ze hierdoor zo snel mogelijk de nieuwste Windows 11-updates krijgen, en dus ook zo snel mogelijk de nieuwste features, zoals het vernieuwde Startmenu van vorig jaar. Sommige gebruikers die deze feature niet hebben ingeschakeld, hebben dat vernieuwde Startmenu nog steeds niet gekregen.

Hou er dus rekening mee dat als je deze optie hebt ingeschakeld, dat sommige updates automatisch worden gedownload, waaronder blijkbaar deze noodpatch. Helaas maakt het in dit geval dus niet uit als jouw pc deze update helemaal niet nodig hebt. Hij kan toch gewoon geïnstalleerd worden. Het helpt ook niet dat deze update een onduidelijke naam heeft gekregen: '2026-07 Update (KB5121767) (26200.8894)'. Daaruit wordt voor de gemiddelde gebruiker niet duidelijk dat het om een patch voor Dell-pc's gaat, behalve als je specifiek die codenaam 'KB5121767' opzoekt. Hoe dan ook, als je dit wil voorkomen, zet dan de optie bij Windows Update uit.

Waarom werkt deze optie op deze manier? Dat is een goede vraag. Het lijkt nogal vreemd, want Microsoft geeft zelf ook duidelijk aan dat deze noodupdate "alleen aan te bevelen is voor apparaten die getroffen zijn door dit probleem". Voor nu lijkt de update gelukkig niet voor problemen te zorgen bij pc's die niet getroffen waren door het probleem (van Dell of niet).

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Het is in ieder geval dus goed om te weten dat deze instelling in Windows Update dus dit soort optionele updates automatisch kan installeren, ook als je ze niet nodig hebt. Het zou misschien wel wat handiger zijn als Microsoft dit soort updates gewoon beschikbaar stelt, maar niet automatisch laat installeren.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Dell-pc's recent last hebben gehad van een Windows 11-probleem. Vorige maand zorgde een update voor de SupportAssist-app van het merk voor crashes ongeveer elk half uur.