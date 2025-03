Microsoft voegt een krachtige nieuwe functie toe voor het gebruik van Xbox-controllers met Windows 11

Microsoft introduceert een nieuw virtueel toetsenbord voor gebruik met de Xbox Wireless Controller, waardoor Windows 11 makkelijker te navigeren wordt, vooral op handheld-apparaten.

Het nieuwe gamepad-toetsenbord voor Windows 11 is nu beschikbaar in de Windows 11 preview build (26100.3613) en wordt "geleidelijk uitgerold" met de belofte dat de functie in de komende weken voor alle gebruikers beschikbaar zal zijn.

In Microsofts eigen woorden: "Deze wijziging introduceert de mogelijkheid om je Xbox-controller te gebruiken om te navigeren en te typen." Het toetsenbord maakt gebruik van zogenaamde "button accelerators" (waarbij sommige knoppen worden gebruikt voor invoer zoals backspace en spatie) en de "toetsen zijn verticaal uitgelijnd" voor "betere navigatiepatronen met de controller".

Vooral de "button accelerators" lijken veel tijd te besparen, samen met de compacte lay-out die gericht is op handheld-spelers. LT (de linkertrigger) is gekoppeld aan de toets voor symbolen (&123), de hoofdlettertoets is toegewezen aan L3 (het indrukken van de linker joystick) en de startknop fungeert als enter-toets.

De lay-out zal bekend klinken voor pc-gamers die gewend zijn aan SteamOS, het besturingssysteem van de Steam Deck en de Steam Deck OLED. Valve's software is vanaf het begin geoptimaliseerd voor handheld-gebruik, iets wat Windows 11 tot nu toe miste op populaire handhelds zoals de Asus ROG Ally X en de Lenovo Legion Go.

Hoewel het nieuwe gamepad-toetsenbord nog niet volledig beschikbaar is, ontbreken er nog enkele praktische functies. Zo kun je momenteel nog niet inloggen op Windows 11 met een Xbox Wireless Controller, en verschijnt het toetsenbord nog niet automatisch wanneer je een tekstveld selecteert (via The Verge). Desondanks is dit een stap vooruit om Windows 11 gebruiksvriendelijker te maken voor gaming-handhelds.

Alles om Windows 11 beter te maken op handhelds

De grootste klacht over gaming-handhelds die draaien op Windows 11 is dat het besturingssysteem simpelweg niet ontworpen is voor dit soort hardware. Dit merken we bijvoorbeeld aan game-launchers (zoals Steam, Epic Games, GOG Galaxy en Ubisoft Connect) die niet goed werken met touchscreen-bediening, over een toetsenbord beschikken dat traag reageert en tekst die vaak te klein is om comfortabel te lezen.

Onlangs werd aangekondigd dat SteamOS ook ondersteund zal worden op andere handhelds dan alleen de Steam Deck. Voorheen waren deze apparaten volledig afhankelijk van Windows 11. SteamOS 3.7.0 markeert het "begin" van die bredere implementatie en we hebben al veelbelovende resultaten gezien met de Lenovo Legion Go S.