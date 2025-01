Het concept van een gaming nhandheld is natuurlijk niets nieuws. We gokken dat de meeste lezers in het verleden wel een Game Boy of Nintendo (3)DS hebben gehad of iemand kenden met zo'n handheld. Daarnaast is Nintendo Switch wereldwijd natuurlijk een gigantisch succes geworden. De Switch is dan ook een voorbeeld van het soort handhelds waar we tegenwoordig het meest geïnteresseerd in zijn: handhelds met de kracht om volwaardige console- of pc-games te spelen.

Nou is de Nintendo Switch nog steeds niet enorm krachtig, de hardware was bij zijn release 8 jaar geleden niet eens het beste van het beste, maar hij toonde wel dat een moderne handheld nog steeds enorm succesvol kan zijn. Valve zag dan ook een kans om zijn eigen gaming handheld uit te brengen, de Steam Deck. Dit apparaat werd ook een groot succes en spoorde veel meer fabrikanten van gaming hardware aan om ook hun eigen handhelds te ontwikkelen (voor pc-games en met Windows als besturingssysteem).

Inmiddels zijn er al verschillende interessante modellen op de markt verschenen en tijdens CES 2025 kregen we van sommige fabrikanten ook al een eerste blik op de toekomst te zien. Hieronder zullen we het hebben over hoe deze toekomst eruit lijkt te gaan zien, maar eerst gaan we even in op hoe de huidige markt eruitziet.

De huidige markt

De huidige markt van gaming-handhelds is vooral gefocust op alle nieuwe handheld-pc's die zijn uitgekomen sinds de release van de originele Steam Deck. Toch is de Nintendo Switch tot op de dag van vandaag ook nog erg populair, maar de Switch is een handheld-console en geen handheld-pc. Waar de handheld-pc's meer het patroon van gaming-laptops lijken te volgen met regelmatige upgrades, krijgt de Switch waarschijnlijk na 8 jaar eindelijk een opvolger dit jaar.

Die Switch 2, of hoe hij dan ook zal heten, zal ongetwijfeld een groot onderdeel zijn van de toekomst van gaming-handhelds, maar momenteel zijn de handheld-pc's en de ontwikkelingen binnen die categorie iets interessanter.

Deze golf van gaming-handhelds werd in de eerste instantie dus veroorzaakt door de originele Steam Deck. Hoewel Valve blijft zeggen dat we nog geen Steam Deck 2 moeten verwachten, is er toch al wel een geüpgradede versie verschenen in de vorm van de Steam Deck OLED. Deze heeft natuurlijk een OLED-display, maar bijvoorbeeld ook een grotere batterij. De Steam Decks draaien standaard op SteamOS, een versie van Linux die Valve zelf heeft ontwikkeld en die op sommige vlakken een meer console-achtige ervaring biedt voor pc-games.

Aan de andere kant zijn er na de Steam Deck ook meerdere handhelds van bekende fabrikanten van gaming hardware verschenen met allemaal hun eigen sterktepunten (en/of gimmicks), maar ook allemaal met Windows als besturingssysteem.

De eerste twee concurrenten van bekende fabrikanten waren de ASUS ROG Ally en de Lenovo Legion Go. De Ally heeft niet echt een speciale gimmick, maar is compacter en krachtiger dan de Steam Deck en heeft inmiddels ook een verrassend goede softwarelaag om Windows op een gaming-handheld wat aangenamer te maken. Dit model kreeg later ook een upgrade met onder andere een veel grotere batterij, extra opslagruimte en meer RAM in de vorm van de ASUS ROG Ally X. De Legion Go haalde duidelijk inspiratie bij de Nintendo Switch en verscheen met zijn eigen versie van Joy-Con-controllers die los kunnen worden gekoppeld van het display en waarvan er één zelfs als muis kan worden gebruikt. Ook heeft de Legion Go tot nu toe het grootste display van al deze handhelds (8,8 inch).

MSI kwam relatief laat met zijn eerste model binnen deze productcategorie, de MSI Claw, en op het eerste gezicht zag deze handheld er niet heel origineel uit. Hij lijkt enorm veel op een zwarte versie van de ASUS ROG Ally (oftewel de Ally X), maar het grootste verschil is dat hij op een Intel Core Ultra-chip draait, in plaats van de AMD-chips die in alle andere pc-handhelds zitten. Deze eerste generatie was echter geen gigantisch succes, maar Intel heeft inmiddels wel veel aan zijn graphics-drivers gesleuteld, dus wie weet verschijnen er in de toekomst meer van dit soort apparaten met Intel-chips.

Naast deze apparaten van bekende merken, zijn er ook merken zoals Ayaneo en GPD Win die al voor de release van de Steam Deck aan pc-handhelds werkten (en deze voor erg hoge prijzen verkochten), maar die dankzij het succes van de Steam Deck en de andere apparaten van bekende merken ook weer allerlei nieuwe modellen aan het ontwikkelen zijn.

Nieuwe ontwikkelingen

Tegen het einde van vorig jaar en tijdens CES 2025 zijn er meerdere nieuwe gaming handhelds aangekondigd, maar daar komen we verderop nog op terug. We hebben de afgelopen tijd ook het een en ander gehoord over verschillende interessante ontwikkelingen voor deze productcategorie.

Ten eerste kondigde AMD tijdens CES zijn nieuwe Ryzen Z2-chips aan voor (onder andere) toekomstige gaming handhelds. Tot nu toe hebben bijvoorbeeld ook geüpgradede modellen zoals de Ally X nog op de eerste generatie Z1 Extreme-chip gedraaid. De originele Ally had daarnaast in sommige regio's ook een iets goedkoper model met de standaard Z1-chip. Dit keer komen er echter drie varianten aan: de Z2 Go, de Z2 en de Z2 Extreme (van minst naar meest krachtig). De Z2 Go is dus een nieuw model dat waarschijnlijk in de meest budgetvriendelijke handhelds zal zitten, maar de andere twee zijn natuurlijk geüpgradede versies van de bestaande chips en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar al in de eerste nieuwe handhelds verschijnen.

We zijn erg benieuwd hoeveel krachtiger deze nieuwe chips zijn en wat dat betekent voor welke games je in de praktijk kan spelen op de aankomende handhelds. De originele Z1 Extreme, en zeker de iets minder krachtige AMD-chip in de Steam Deck, zal namelijk bij moderne games op een gegeven moment wel zijn limiet bereiken. Gelukkig zorgt een andere ontwikkeling dat de hardware van de originele Steam Deck nog steeds niet meteen overbodig wordt. Nvidia is namelijk een speciale versie van zijn GeForce Now-app aan het ontwikkelen voor de Steam Deck (en andere apparaten). Misschien kan je de nieuwste games straks niet meer (soepel) op de Steam Deck zelf draaien, maar je kan ze natuurlijk wel naar je Steam Deck streamen via bijvoorbeeld GeForce Now en dat wordt dus nog gemakkelijker.

Als laatste moeten we alvast één van de nieuwe apparaten benoemen die onderweg is en dat is de Lenovo Legion Go S. Bij de onthulling van deze nieuwe handheld kregen we namelijk het nieuws te horen dat SteamOS ook eindelijk naar handhelds van andere bedrijven dan Valve zal komen. De Legion Go S zal namelijk een Windows-versie én een SteamOS-versie hebben. De besturingssystemen hebben allebei hun voordelen, maar SteamOS is vooral handig voor mensen die op zoek zijn naar een ervaring die iets meer op die van consoles lijkt.

SteamOS zal dus nog meer concurrentie gaan bieden voor Windows en dat zorgt ervoor dat Microsoft Windows 11 ook meer wil optimaliseren voor handhelds. De interface op een handheld moet er uiteindelijk meer uit gaan zien als een soort Xbox-interface, zodat deze ook beter te bedienen is met de gamepads van dit soort apparaten en volledig geoptimaliseerd is voor gaming.

Belangrijke releases om naar uit te kijken

Het nieuwe model van Lenovo hebben we hierboven nu al genoemd, maar er lijken het komende jaar (en in de nabije toekomst) nog veel meer interessante nieuwe gaming-handhelds aan te komen.

Een van de grootste releases zal natuurlijk de opvolger van de Nintendo Switch zijn. We hebben het hier vooral over pc-handhelds gehad, maar als je naar de originele Legion Go kijkt, zie je meteen dat Nintendo's hardware duidelijk invloed kan hebben op de andere apparaten binnen deze productcategorie.

Dat is overigens ook weer te zien bij het prototype van de echte opvolger van de Lenovo Legion Go, want die zal ook weer controllers hebben die losgekoppeld kunnen worden. Verder krijgt dat model ook een OLED-scherm met ondersteuning voor VRR en zal hij draaien op een Ryzen Z2-chip.

Ook Acer zal de markt betreden met twee nieuwe modellen: de Nitro Blaze 8 en de Nitro Blaze 11. Die getallen refereren hier naar de displaygroottes en de Nitro Blaze 11 wordt dus echt een gigantisch apparaat. Het bedrijf kondigde eerder al de Nitro Blaze 7 aan, maar die is in onze regio (vooralsnog) niet beschikbaar. De handhelds van Acer gebruiken interessant genoeg niet de Z2- of Z3-chips van AMD, maar andere laptopchips van de chipfabrikant.

Ook MSI brengt weer nieuwe versies van de Claw uit: de MSI Claw 7 AI+ en de MSI Claw 8 AI+. Deze zullen opnieuw beschikken over Intel Core Ultra-chips (van een nieuwe generatie), maar moeten dit keer natuurlijk ook weer beter presteren. Het 8-inch model krijgt ook een veel grotere batterij. Daarnaast zijn er geruchten dat MSI ook een Claw met een Ryzen Z2-processor zal aankondigen. In dat geval kan de consument, net als bij laptops, zelf kiezen tussen Intel en AMD.

Als laatste kijken we natuurlijk ook sinds de release van de originele Steam Deck al uit naar de Steam Deck 2. Ondertussen hebben we wel de OLED-upgrade gekregen, maar er wordt natuurlijk ook veel gespeculeerd over wanneer de ware opvolger zal verschijnen. Een woordvoerder van AMD claimde voor CES nog dat er een Steam Deck met een Z2-chip zou verschijnen. Inmiddels heeft een Valve-medewerker dit echter ontkracht. Valve lijkt te wachten op een grotere technologische vooruitgang, voordat ze een opvolger zullen uitbrengen. Ondertussen is het uitbrengen van SteamOS op andere apparaten natuurlijk ook een goede manier om het Steam-ecosysteem verder te versterken.

De concurrentie voor de Steam Deck wordt dus steeds groter. Hopelijk betekent dit dat we straks dus meer opties bij meer verschillende prijspunten krijgen en dat steeds meer mensen onderweg van hun favoriete games kunnen genieten, of dat nou Nintendo-games of pc-games zijn.