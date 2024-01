De Lenovo Legion Go is op papier de krachtigste gaming handheld van het moment en ook in de praktijk maakt hij de verwachtingen waar. Hij is uitgerust met het grootste display tot nu toe en de kwaliteit is geweldig. Verder zijn de prestaties niet alleen sterk, maar ook stabiel, wat grotendeels te danken is aan de uitstekende ventilatie. De snelle instellingen zijn daarnaast zowel eenvoudig als uitgebreid. Aan de andere kant is de batterijduur teleurstellend en zitten er nog kleine bugs in de software. Ten slotte is de Legion Go groter en zwaarder dan de concurrentie, waardoor hij niet zomaar in elke rugzak past.

Na de aankondiging van de Lenovo Legion Go is er geen twijfel meer mogelijk dat gaming handhelds in opmars zijn. Hoewel ik verwachtte dat dit een kopie van de Asus ROG Ally zou zijn, heeft Lenovo op de juiste plaatsen afgekeken bij Nintendo. Ik had in september 2023 alvast de kans om kort de Lenovo Legion Go uit te proberen en eind december heb ik hem voor een langere periode kunnen gebruiken.

Lenovo Legion Go review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 799 euro

Één configuratie in de Benelux: 16GB RAM + 512GB opslag

Verkrijgbaar bij de meeste retailers sinds december 2023

Specs Dit zijn de specs van de Lenovo Legion Go: CPU: AMD Ryzen Z1 Extreme

Graphics: AMD RDNA Graphics

RAM: 16GB LPDDR5X (7500Mhz)

Display: 8,8 inch QHD+, 144Hz, 500 nits, 97% DCI-P3 color gamut

Opslag: 512GB M.2 2242 SSD

Aansluitingen: 2x USB Type-C met Thunderbolt 4, 3,5mm-audiopoort, microSD-kaartslot

Connectiviteit: 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1

Gewicht: 854 gram

Afmetingen: 298,83 x 131 x 40,7 mm

In tegenstelling tot de Steam Deck en de ASUS ROG Ally is de Lenovo Legion Go slechts beschikbaar in één configuratie. Die bestaat uit 16GB RAM (LPDDR5X) en 512GB interne opslag. Hij maakt wel gebruik van dezelfde processor als de ASUS ROG Ally, met name de AMD Ryzen Z1 Extreme. De adviesprijs van de Lenovo Legion Go bedraagt 799 euro en daarmee is hij een stuk duurder dan de goedkopere configuraties van de concurrentie.

De Lenovo Legion Go is sinds december 2023 beschikbaar in de Benelux bij verschillende retailers of de webshop van Lenovo zelf. Op het moment van schrijven zijn er daarom nog geen kortingen te vinden, terwijl zowel Asus als Valve reeds korting geven op hun handhelds. Zo is de ASUS ROG Ally met 16GB RAM en 512GB opslag momenteel te vinden voor 649 euro in plaats van 799 euro. De nieuwe Steam Deck OLED met 512GB opslag kost daarentegen maar 569 euro en het instapmodel met LCD-display en 256GB opslag doet daar nog wat af met een adviesprijs van 419 euro.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Lenovo Legion Go review: design

Grootste en zwaarste gaming handheld

Afneembare controllers en kickstand zijn handig

Klikmechanisme werkt wat stroef

Toen ik de Lenovo Legion Go voor het eerst zag, leek hij op een Asus ROG Ally en Steam Deck. Het duurde echter niet lang voor de product expert van Lenovo de twee controllers aan de zijkanten los klikte zoals bij een Nintendo Switch. Lenovo is erin geslaagd om een gaming handheld te maken die zich onderscheidt van zijn twee grootste concurrenten, want laten we eerlijk zijn: het doelpubliek van de Nintendo Switch is niet hetzelfde.

Door op een releaseknop onderaan de controller te drukken, kan je hem los klikken/schuiven. Deze beweging vind ik echter minder intuïtief dan bij de Nintendo Switch, waar je de Joy-Con gewoon recht naar beneden schuift. Bij de Lenovo Legion Go druk je op de releaseknop, schuif je hem een tikje naar boven en klik je hem dan helemaal los. Mijn eerste poging eindigde met een controller die op de grond viel (en gelukkig nog werkte daarna). Het vastklikken is net zo onhandig, want je moet de controller dus eerst weer in de opening klikken en dan een tikje naar beneden schuiven tot hij vastzit.

Er is duidelijk nagedacht over deze controllers. Zo zit er een klein trackpad op de rechter controller waarmee je de cursor kan bedienen en zelfs een scrolwiel achteraan. Het trackpad is weliswaar enorm klein en over het algemeen is het touchscreen een betere manier om hem te bedienen. Daarnaast is er nog een accessoire dat lijkt op een hockeypuck met een gat erin. Daarin kan je namelijk de rechtse controller klikken om hem vervolgens te gebruiken als een joystickvormige computermuis.

Alsof de gelijkenissen met de Nintendo Switch nog niet groot genoeg zijn, is er achteraan een kickstand. Je kan de Legion Go daarom makkelijk op een tafel neerzetten, de controllers los klikken en zo rustig gamen. Iets dat ik wel miste, was een tussenstuk zoals bij de Nintendo Switch, waarmee je de twee controllers samen kan houden. Ze hebben samen dan wel dezelfde knoppen en functies als de gemiddelde pc-controller, maar het voelt gewoon raar om een halve controller in elke hand te hebben.

Toch zal je dat wellicht vaker willen doen dan je aanvankelijk denkt, want de Legion Go is met zijn gewicht van 854 gram (incl. controllers) de zwaarste handheld. Ter referentie: de Steam Deck OLED weegt ongeveer 650 gram en de ASUS ROG Ally ongeveer 600 gram. Hoewel de Legion Go comfortabel is om vast te houden, moet je hem wel ondersteunen op je been, op een tafel of een ander voorwerp. Als je deze joekel vasthoudt zonder extra ondersteuning, voelt het na een paar uur aan als een soort work-out. Door het grote formaat en de enorme carry case, paste er ten slotte niet veel meer in mijn rugzak dan de Legion Go. Als er een opvolger komt, dan hoop ik vooral dat die iets lichter en kleiner zal zijn.

Design score: 4,5/5

Lenovo Legion Go review: display

8,8 inch IPS-display met QHD-resolutie (2.560 x 1.600 pixels)

144Hz refresh rate is fijn, maar wordt niet altijd gehaald

Prima helderheid

Genoeg over het design, tijd om naar het display te kijken. De Lenovo Legion Go is uitgerust met een 8,8-inch IPS-display met QHD-resolutie en 144Hz refresh rate. Het scherm zag er prima uit en de 500 nits helderheid was voldoende om goed zichtbaar te blijven binnenshuis. De Lenovo Legion Go is trouwens ontworpen om makkelijk te verbinden met een groter display. Zowel boven- als onderaan zit een USB-C-aansluiting met ondersteuning voor Thunderbolt 4. Beide aansluitingen zijn geschikt om de handheld op te laden en te verbinden met een compatibele monitor of tv.

Het display is zonder enige twijfel het hoogtepunt van de Lenovo Legion Go. Waar de Steam Deck een resolutie van 1.280 x 800 pixels heeft, verdubbelt de Legion Go dat met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels. Combineer dat met een refresh rate van 144Hz en je wil nooit meer iets anders. Toch zijn deze specificaties iets te veel van het goede voor deze processor. Hierover volgt meer verderop, maar de korte samenvatting ziet er als volgt uit: met deze processor zal je geen games kunnen spelen aan de volledige resolutie en het maximale refresh rate. In de praktijk zal je moeten kiezen tussen 60Hz bij 2.560 x 1.600p of 144Hz bij 1.280 x 800p.

Kleuren spatten hier echt van het scherm en ook de automatische helderheid reageert nauwkeurig. Tijdens de reviewperiode heb ik voornamelijk Hi-Fi Rush gespeeld, een game met een cartoonachtige, felle, kleurrijke animatiestijl. Alles zag er enorm gedetailleerd uit en zelfs toen ik de resolutie had verlaagd naar 1.280 x 800p had ik niet het gevoel dat het beeld er blokkerig uitzag. Een andere game die ik heb gespeeld, was Pokémon XD: Gale of Darkness en hoewel een GameCube-game geen goede manier is om beeldkwaliteit te beoordelen, zijn hier best wat geavanceerde graphics. Van de vurige details in Flamethrower tot de overdreven explosie van Hyper Beam, alles zag eruit zoals op mijn aanzienlijk duurdere gaming laptop.

Display score: 5/5

Lenovo Legion Go review: prestaties en software

Volwaardige versie van Windows 11

Stabiele prestaties en topklasse ventilatie

Handige snelle instellingen, maar Legion Space is waardeloos

Een belangrijk aspect van de Lenovo Legion Go is Windows 11. Je krijgt hier namelijk een volwaardige versie van Windows 11, zoals je die ook kent van laptops en desktops. Het voordeel is dat je makkelijk alles kan synchroniseren met je laptop/pc en dat je elk programma meteen kan installeren. Het nadeel is dat je ook de hele set-up moet doorlopen, ook als je alleen games wil spelen uit de Steam Store. De Steam Deck is in dat opzicht sneller ingesteld.

Lenovo heeft verder niets aangepast aan Windows 11 zelf, maar wel eigen software toegevoegd. Zo word je onvermijdelijk geïntroduceerd aan de "Legion Space". In theorie moet je hier een overzicht van je verschillende games krijgen, zodat je niet naar je bureaublad hoeft te gaan om een game op te starten. Tegelijkertijd word je hier overladen met aanbevolen games, kortingen en dat is niet wat ik persoonlijk wil zien in een verijdelde quick launcher.

Een nuttige toevoeging is het menu met snelle instellingen dat je kan oproepen met een knop op de rechter controller. Je kan hier snel wisselen tussen verschillende prestatiemodi. Standaard staan hier de power-saving mode en performance mode, maar je kan ook twee custom modi toevoegen. Instellingen die je kan aanpassen voor een custom mode zijn onder andere de maximale ventilatorsnelheid, het verbruik van de GPU en de refresh rate. Je vindt in het snelmenu nog andere instellingen, zoals de resolutie, evenals enkele sneltoetsen om bijvoorbeeld een screenshot te maken of taakbeheer te openen.

De software is hier zeker niet feilloos. Zo had de Legion Go de slechte gewoonte om zichzelf in te schakelen terwijl hij in slaapstand aan het opladen was. Soms gebeurde dat na vijf minuten al, soms pas na twee uur. Zonder oplader bleef hij daarentegen wel netjes in de slaapstand. De snelle instellingen verschenen ook niet altijd meteen bij een druk op de knop en wanneer ik met het trackpad de muis gebruikte, moest ik vaak eerst op het touchscreen tikken voor de controller weer reageerde.

Het kloppende hart van de Lenovo Legion Go is een AMD Ryzen Z1 Extreme met AMD RDNA Graphics in combinatie met 16GB LPDDRX5 RAM. Zoals aangegeven, kan je de Legion Go hier uitsluitend vinden met 512GB opslag en als je dat verder wil uitbreiden, heb je een microSD-kaart nodig. Je verwacht daarom gelijkaardige prestaties als bij de ASUS ROG Ally met dezelfde processor en hoeveelheid RAM.

Toch weet Lenovo het beter te doen dan ASUS. De ROG Ally werd geprezen om zijn lichte, compacte vormfactor, maar had daardoor een minder geavanceerde ventilatie. Het gigantische formaat van de Legion Go is gelukkig nuttig en maakt een betere ventilatie mogelijk. Er zit namelijk een luchtrooster achteraan voor extra doorstroom en alle hete lucht wordt door het roostertje bovenaan naar buiten geblazen.

De afneembare controllers hebben verder een erg lage input lag. Voor wie niet weet hoe Hi-Fi Rush werkt: het is een ritmische hack & slash game waar alles op de beat van de muziek moet gebeuren. Zie het als een soort van Guitar Hero waarbij je met je gitaar slaat op robots. Wil je gevechten winnen, dan moet je niet alleen op het juiste moment tijdens een combo maar ook op de beat van de muziek op de juiste knoppen drukken. Zowel bevestigd als los zit er amper vertraging op de controllers. Ik kon op X drukken wanneer de twee cirkels op het scherm overlapten en niet een halve seconde daarvoor, zoals bij de Nintendo Switch.

De Lenovo Legion Go kan zeker niet elke game met 144fps bij 1.600p draaien, aangezien de AMD Ryzen Z1 Extreme zijn limieten heeft. Draait een game echter vlot de eerste vijf minuten, dan zal die de komende vijf uur even vlot blijven draaien. Na meerdere uren Hi-Fi Rush op 144fps bij 800p was er geen sprake van oververhitting of frame drops. Ook Forza Horizon 5 op zowel lage als medium instellingen werkt goed als je kan leven met 60 fps. Hoewel de game lage instellingen aanraadde en de framerate inderdaad gemiddeld rond de 59fps lag, haal je met medium instellingen en ray tracing ingeschakeld, nog een stabiele 51fps.

Prestaties en software: 4,5/5

Lenovo Legion Go review: batterij

Iets meer dan een uur in performance mode

Iets meer dan drie uur in power-saving mode

Laadt wel snel op in slaapstand

Het enige waar Lenovo niets over kwijt wil, is de batterijduur van de Legion Go. Veel meer dan "gamesessies kunnen langer duren zonder te moeten opladen" wordt niet meegedeeld en ook de product experts vermeden dit onderwerp. Nu ik de handheld zelf heb kunnen uitproberen, is het duidelijk waarom daar heel weinig over gecommuniceerd wordt. Dat mooie scherm en die krachtige ventilator hebben best wat stroom nodig en ondanks het hoge gewicht van de Legion Go, is de batterijduur teleurstellend laag.

Als je van plan bent om altijd en overal met de performance mode op 144Hz te gamen, dan heb ik één advies: koop een grote powerbank. Ik lieg niet als ik zeg dat de batterij letterlijk elke minuut met één procent naar beneden ging bij Hi-Fi Rush in performance mode. Dit is game die ik niet wil spelen bij 60Hz, aangezien ik bij 144Hz al met moeite alle timings juist krijg. Het gevolg is dat je na 1,5 uur een stopcontact moet zoeken. Iets casual zoals Pokémon XD: Gale of Darkness in de power-saving mode maakte de situatie niet bepaald beter, want daar was ik na een uur gameplay ongeveer 30 procent van de batterij kwijt en dat leverde een grandioos totaal van drie uur gebruikstijd op. Ter vergelijking: dat komt overeen met de minimumtijd die Valve aangeeft voor de Steam Deck OLED.

Opladen gaat gelukkig wel snel met de meegeleverde USB-C-oplader. Na ongeveer een uur laden in slaapstand zit de batterij al voor meer dan de helft vol. Ook opladen in power-saving mode gaat nog vrij snel, maar als je oplaadt in de performance mode, dan heb je na een halfuur misschien vijf à tien procent bijgeladen. Houd er ten slotte rekening mee dat opladen langer duurt als je de controllers draadloos hebt gebruikt. Die moeten namelijk opladen terwijl ze bevestigd zijn aan de Legion Go.

Batterij score: 2/5

Moet je de Lenovo Legion Go kopen?

Koop hem als...

Je veel pc-games hebt Omdat de Legion Go een volwaardige versie van Windows 11 heeft, werken alle pc-games.

Je niet altijd aan je bureau wil gamen De Legion Go is een ideale manier om op de bank verder te gamen.

Je soms op een groter scherm wil gamen Door de afneembare controllers en twee USB-C-poorten kan je de Legion Go snel op een groter scherm aansluiten.

Koop hem niet als...

Je vooral onderweg wil gamen Door de teleurstellende batterijduur is de Legion Go niet ideaal voor lange reizen.

Je een lichte gaming handheld wil Door het hoge gewicht en grote formaat is de Legion Go niet voor iedereen comfortabel.