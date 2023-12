Steam Deck OLED is (nog steeds) de beste gaming handheld

Valve's Steam Deck, een baanbreker als het aankomt op handheld gaming sinds de aankondiging in de zomer van 2021, blijft zijn reputatie hooghouden. Ondanks snelle technologische vooruitgangen en nieuwe handheld consoles die op de markt zijn verschenen, blijft de Steam Deck de numero uno. De nieuwste versie, de Steam Deck OLED, behoudt de beste kwaliteiten van het origineel, maar brengt opmerkelijke verbeteringen die zijn toppositie verder verstevigen.

OLED is een sterke verbetering

Het recentelijk geïntroduceerde Steam Deck OLED-model schittert met zijn HDR OLED-display, dat een breder P3-kleurengamma, zuivere zwarttinten en een indrukwekkende piekhelderheid van 1.000 nits biedt. Dit is een aanzienlijke sprong ten opzichte van de 400 nits van de originele versie. Deze verbetering biedt niet alleen een mooiere visuele ervaring, maar zorgt ook voor een naadloze transitie van het scherm naar het frame.

De upgrade naar een refresh rate van 90 Hz, ten opzichte van de 60 Hz van het origineel, zorgt voor soepeler ogende gameplay, maar je hebt geen toegang tot variabele verversingssnelheden (VRR).

Een van de belangrijkste gebieden waar de Steam Deck OLED zijn voorganger overtreft, is de batterijduur. De batterijduur van de originele Steam Deck, met een piek van acht uur onder ideale omstandigheden, was een van de grootste nadelen van de originele versie. Het OLED-model pakt dit aan en belooft een 30 tot 50 procent langere batterijduur, afhankelijk van het gebruik.

Bovendien laadt het nieuwe model snel op en kan je de console van 20 tot 80 procent opladen in slechts 45 minuten. De verbeterde Wi-Fi-module is een andere belangrijke upgrade die de connectiviteit verbetert.

(Image credit: Valve)

Hardware kan sterker

Ondanks deze vooruitgang behoudt de Steam Deck OLED grotendeels dezelfde interne hardware als het origineel. Wellicht wel fijn om te weten voor de mensen die de eerste generatie Steam Deck hebben gekocht, en ik ben totaal niet lichtelijk salty. Deze strategische beslissing van Valve is niet alleen gunstig voor Steam Deck-eigenaren, maar ook voor game-ontwikkelaars. Omdat er geen grote veranderingen zijn in de hardware specs van het apparaat, kunnen ontwikkelaars die hun spellen hebben geoptimaliseerd voor de Steam Deck er zeker van zijn dat hun spellen even goed zullen presteren op beide modellen.

Valve heeft plannen voor een krachtigere Steam Deck in de toekomst, een die een generatiesprong belooft op grafisch gebied. Dit wordt echter pas over twee tot drie jaar verwacht. Voor nu staat de Steam Deck, met name het OLED-model, nog steeds aan de top van de markt ondanks de vele zogenaamde Steam Deck killers die op de markt zijn verschenen in de afgelopen anderhalf jaar.

Een van deze zogenaamde 'Steam Deck killers' is de ROG Ally die hardware-matig beter is dan de originele versie van de Steam Deck. De Steam Deck heeft een custom AMD Zen 2-chipset, een AMD RDNA 2-GPU en 16GB aan RAM. Games zoals Elden Ring draaien meer dan prima op de Steam Deck.

De ROG Ally heeft ook een custom Ryzen Z1-chip met de Zen 4-architectuur en die maakt ook nog eens gebruik van AMD's grafische RNDA 3-technologie. De Steam Deck gebruikte RDNA 2 en dat liep al top. Je krijgt ook een Full HD-scherm met een refresh rate van 120Hz.

Toch heeft de Steam Deck een gigantisch voordeel ten opzichte van de ROG Ally en sommige andere handheld consoles. De Nintendo Switch is het niet eens waard om te behandelen in dit artikel, want de Steam Deck kan alles wat de Switch kan en meer.

Deze mantra kan je eigenlijk toepassen op alle zogenaamde Steam Deck killers, want het grootste voordeel van de Steam Deck is de naadloze integratie met SteamOS en daarmee natuurlijk de gehele Steam-ecosfeer. Ja, op de ROG Ally kan je ook toegang krijgen tot Steam, maar bij de Steam Deck draait praktisch alles om de Steam-integratie en alles werkt hier dus net iets soepeler.

(Image credit: Future)

De Steam Deck, in zowel zijn originele als OLED-varianten, blijft de beste handheld console op de markt. De combinatie van een hoogwaardig display, verbeterde batterijduur en sterke gameprestaties, samen met de unieke revolutionaire aanpak van Valve, zorgen ervoor dat de Steam Deck de beste keuze blijft voor liefhebbers van handheld gaming.