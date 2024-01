Waarom de Sonos Arc 2 onze meest verwachte tv upgrade van 2024 is

Een recent rapport heeft naar verluidt gelekt wat Sonos in zijn 2024 line-up heeft staan, en het gaat onder andere om een nieuwe high-end soundbar waarvan we aannemen dat het de Sonos Arc 2 is.

Hoewel de beste soundbars fysiek niet veel zijn veranderd sinds de lancering van de originele Sonos Arc in 2020 zijn er wel veel upgrades geweest aan de technische kant. De concurrentie heeft de manier waarop ze geluid overbrengen verder ontwikkeld, evenals de functies die ze bieden, en we zien zelfs een aantal interessante stappen om soundbars volledig draadloos te maken zonder kwaliteitsverlies.

Bovendien heeft Sonos in 2022 het bedrijf Mayht overgenomen, dat er trots op was luidsprekerdrivers te kunnen maken die een fractie kleiner zijn dan de huidige technologie, maar net zo krachtig.



Dit verwachten we van de Sonos Arc 2:

1. Het wordt draadloos

Uiteraard is Sonos altijd toonaangevend geweest op het gebied van draadloze audio, maar de soundbars van Sonos vereisen nog steeds een HDMI- of optische verbinding met de eigenlijke tv. In de komende jaren zul je echter zien dat veel bedrijven dit onderdeel laten vallen. Nieuwere Samsung soundbars, zoals de Samsung HW-Q990C, kunnen al volledig draadloos gebruikt worden. De soundbars van LG werken in de tussentijd draadloos met hun tv's via een Wowcast HDMI-adapter.



We hebben ook de nieuwe versie van DTS Play:Fi gezien die draadloze Dolby Atmos-audio kan bieden, en Dolby Atmos' eigen nieuwe FlexConnect-technologie. Draadloos thuisbioscoopgeluid is dus absoluut in aantocht en Sonos moet daaraan meedoen.

Het enige probleem hier is de ondersteuning voor draadloos streamen vanaf je TV. Sonos zou natuurlijk een HDMI-dongle kunnen maken, maar het voordeel dat Samsung biedt met zijn systeem is dat je geen HDMI-poort hoeft te gebruiken voor alleen je audio. Dat gemak zal een groot verkoopargument zijn voor deze dingen.

Sonos kan dus proberen samen te werken met tv-fabrikanten zodat de Sonos-soundbars werken met hun toestellen.

Of Sonos kan de route van Apple volgen door een streamingskastje te maken dat draadloos samenwerkt met zijn luidsprekers.

2. Iets kleiner

De Sonos Arc met een lage televisie, plaatsing is niet ideaal. (Image credit: Future)

De Sonos Arc is een behoorlijk apparaat. Ik heb geen problemen met de breedte, aangezien de Arc net zo groot is als de beste 55-inch tv's en hij is ontworpen voor dat formaat of groter. Ik heb geen probleem met de diepte, maar hij is iets te groot.

Er zijn een heleboel tv's met prachtige lage standaards die genoeg ruimte bieden voor de meeste soundbars om eronder te zitten zonder dat de tv aan het zicht wordt onttrokken, maar de Sonos Arc heeft veel weg van de persoon die voor je gaat staan bij een concert waardoor je alleen nog maar de bassist kan zien van de band.

Het goede nieuws is dat Sonos de ideale manier heeft om de Arc een beetje kleiner te maken - de Mayht-speakertechnologie waar we het al over hebben gehad. Dit kan theoretisch hetzelfde vermogen bieden terwijl het minder ruimte inneemt. En nu we het er toch over hebben...

3. Meer speakers

Er is hier veel ruimte voor meer drivers, toch? (Image credit: Sonos)

Een optie voor Sonos, als het merk gebruik maakt van de luidsprekertechnologie van Mayht, is om nog meer luidsprekers te plaatsen in ruwweg hetzelfde pakketje. Dit kan een heleboel voordelen hebben, waaronder de mogelijkheid om meer gerichte kanalen toe te voegen en mogelijk nog meer helderheid en dynamisch bereik te bieden.

In het geval van het toevoegen van meer kanalen, zouden we graag zien dat de Arc 2 vijf kanalen gaat leveren bij gebruik in een surroundsysteem, in plaats van de drie kanalen die de originele Arc levert. De Arc van de eerste generatie beweert een 5.0-kanaals systeem te zijn, maar daarbij worden er ook virtuele kanalen meegerekend.

In een surroundsysteem wordt er overgeschakeld naar drie echte kanalen, maar met meer schuine luidsprekers in de behuizing zou het systeem naar vijf echte kanalen kunnen gaan.

4. Meer bas

Een van de andere potentiële voordelen van het toevoegen van meer speakers is een stevigere bas zonder subwoofer. De huidige Sonos Arc heeft geen gebrek aan lage tonen, maar het verschil met het toevoegen van de Sonos Sub Mini of (vooral) de full-size Sonos Sub is overduidelijk. Als Sonos ervoor wil zorgen dat de Arc een geweldige standalone soundbar blijft, is meer bas een verstandige keuze.

De beste bas die ik heb gehoord van een soundbar met één unit is de Devialet Dione, en die bereikte dit met acht ingebouwde subwoofers, gerangschikt in vier sets van tegenover elkaar staande paren om trillingen te voorkomen. Sonos heeft veel ervaring met dit soort techniek; zo ontwerpt het zijn eigen subwoofers.

Maar hier wordt de technologie van Mayht nog interessanter: deze drivers zijn al tweezijdig en tegengesteld aan elkaar ontworpen. Dus waar Devialet acht grote drivers nodig had voor de bas, heeft Sonos mogelijk maar vier medium drivers nodig voor een vergelijkbaar effect, waardoor het interne ontwerp van de soundbar kleiner of flexibeler wordt.

5. Betere hoogtekanalen

De hoogte-kanalen zijn cruciaal voor het volledige Dolby Atmos-effect, dus laten we daar meer van horen van Sonos. (Image credit: Future)

De enige opmerkelijke tekortkoming in het geluid van de Sonos Arc zijn de Dolby Atmos hoogtekanalen. Ondanks het feit dat er echte upfiring drivers in zitten, is het niet zo prominent als meer betaalbare soundbars die je nu kunt krijgen, en dan hebben we het niet over recente soundbars. Toen we de Samsung HW-S800B testten in 2022, had de soundbar duidelijkere, meer directionele Dolby Atmos en kostte het minder.

We hebben geen andere klachten over de breedte en de algemene kwaliteit van het geluid van de Sonos Arc (hoewel deze ongetwijfeld zal verbeteren door vier jaar ontwikkeling), maar de hoogte-kanalen kunnen nog verbeterd worden.

6. TruePlay Quick Tuning

De Sonos-technologie voor kamerkalibratie, bekend als TruePlay, is alleen beschikbaar op iOS. Dit is altijd erg jammer geweest, ook al is er een rationele reden waarom, maar onlangs heeft Sonos een gedeeltelijke oplossing geïntroduceerd. Met de lancering van de Sonos Era 100 en Sonos Era 300 voegde Sonos TruePlay Quick Tuning toe, dat de microfoons op de speaker zelf gebruikt om te luisteren naar hoe een reeks tonen in je kamer klinkt en op basis daarvan hun output aanpast om reflecties uit te balanceren.

Tijdens het testen van Sonos' soundbars met en zonder TruePlay is er een merkbaar verschil in detail en precisie, wat vooral belangrijk is om gereflecteerde Dolby Atmos-effecten overtuigend te laten klinken. Sonos heeft me verteld dat TruePlay Quick Tuning niet zo effectief is als de volledig geavanceerde TruePlay tuning (waarbij je een minuut lang met je telefoon door de hele kamer moet zwaaien en hem in je ideale kijkpositie moet houden voor een gedetailleerde geluidscontrole), maar het zou veel beter moeten zijn dan niets, wat Android gebruikers met een Arc tot nu toe hebben gehad.