Audioverbetering ten opzichte van de Sonos One is minder groot dan verwacht

De Sonos Era 100 is bijna de ideale kleine, flexibele speaker. Hij levert een breed geluid, beschikt over Bluetooth, Wi-Fi en een line-in optie, biedt ondersteuning voor veel verschillende muziekstreamingdiensten, kan met stembediening worden bestuurd en hij kan zo luid worden als maar nodig is. De bas is wel iets minder verfijnd dan op de meeste Sonos-producten en door zijn hogere prijs vergeleken met zijn voorganger, de Sonos One, is hij toch wel iets minder aantrekkelijk.

Sonos Era 100: Review in een notendop

De Sonos Era 100 is in principe de vervanger voor de Sonos One, de compacte speaker die we al sinds zijn release in 2016 aanbevelen als de beste keuze voor de meeste mensen. "Weet dat maar eens te overtreffen", zou je misschien denken. Toch is dat de Era 100 gelukt door zich te focussen op de grootste klachten die mensen hadden over de Sonos One.

De Sonos Era 100 kan een breder geluidsprofiel creëren, waardoor één speaker nu beter een ruimte kan vullen dan voorheen. Ook is er meer bas toegevoegd voor een voller dynamisch bereik en beschikt de Era 100 ook over Bluetooth, waardoor je nu op nog meer manieren draadloos naar muziek kan luisteren. Je kan echter dit keer ook via een audiokabel naar muziek luisteren, want met een USB-C-adapter heb je ook een 3,5mm line-in tot je beschikking. Is de beste draadloze speaker op de markt zojuist nog beter geworden op vrijwel elk vlak?

Ja... soort van. De bas heeft niet zo'n grote upgrade gekregen als we hadden verwacht en de prijs is hoger dan die van de Sonos One (in sommige regio's zelfs veel hoger). Met die hogere prijs plaatst deze speaker zich ook dichter bij meer high-end speakers en de geluidskwaliteit is nou ook weer niet zo dramatisch veranderd dat deze prijsverhoging echt goed te verantwoorden is.

We zijn nog steeds wel van mening dat de Era 100 de plaats verdient als de draadloze speaker waar de meeste mensen tevreden mee zullen zijn. Dat komt door zijn uitstekende heldere en gedetailleerde geluid. Toch is het niet zo'n makkelijke aanrader als de Sonos One en Sonos One SL.

Sonos Era 100 review: Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds 28 maart 2023

Adviesprijs van 279 euro

3,5mm line-in/Ethernet-adapter als optionele toevoeging

De Sonos Era 100 is eind maart 2023 gelanceerd en is beschikbaar voor 279 euro. Dat is toch weer een iets hogere prijs dan de Sonos One, waarvoor de Era 100 eigenlijk als vervanging dient. Dat oudere model kost namelijk 229 euro en de goedkopere variant, de Sonos One SL, kost "maar" 199 euro.

Die prijs is een beetje jammer, omdat prijsverhogingen (momenteel) sowieso vervelend zijn, maar ook omdat dit de nieuwe speaker dichter bij de prijsklasse plaatst van de meer high-end speakers, zoals de Apple HomePod 2 van 349 euro, die over meer speakers en Dolby Atmos beschikt.

De Sonos One (en specifiek de One SL) zat mooi net boven de prijs van apparaten als de Amazon Echo, maar onder de "serieuzere" speakers. De Era 100 valt misschien een klein beetje uit de toon in deze nieuwe prijsklasse.

Sonos Era 100 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 2x tweeters, 1x midwoofer Amplificatie 3x Class D amps Afmetingen 120 x 183 x 131 mm Connectiviteit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3,5mm line-in en Ethernet via adapter) Streaming Sonos-app, Apple AirPlay 2 Spraakbesturing Alexa, Sonos Voice Control Andere features Sonos multi-room bediening, integratie in Sonos thuisbioscoop, stereokoppeling

Sonos Era 100 review: Features

Schuin gerichte tweeters voor een extra breed geluid

Bluetooth- en Wi-Fi-audio ingebouwd

3,5mm line-in en Ethernet kunnen worden toegevoegd via een adapter

Het doel van de Sonos Era 100 is om een stereogeluid te leveren met een enkele speaker, zonder dat je per se op een hele specifieke locatie voor de speaker moet staan. Verder was het ook de bedoeling om een rijker basgeluid toe te voegen dan op de Sonos One aanwezig was. Daarop merkte je namelijk zelfs dat akoestische muziek niet helemaal tot zijn recht kwam zonder een wat vollere bas.

De Sonos Era 100 beschikt over een nieuwe ovale woofer voor de bas en de middentonen, aangevuld met twee schuin gerichte tweeters daarboven: eentje naar links gericht en eentje naar rechts. Er zit een hoek van 100 graden tussen de twee tweeters en ze hebben allebei een 'waveguide'-frame waarmee het geluid over 180 graden (per tweeter) wordt verspreid. Dat betekent volgens Sonos dat de tweeters samen een bereik van 270 graden hebben.

Bluetooth-audio is ook eindelijk aanwezig. Dat was namelijk iets dat miste op de Sonos One. Het gaat om Bluetooth 5.0, maar Sonos zegt dat ze dat in de toekomst kunnen upgraden naar 5.2 om extra features mogelijk te maken. Je kan de nieuwe speaker dus ook gewoon met vrijwel alles verbinden, zonder dat het specifiek via de Sonos-app moet werken. Achterop de speaker zit een knop waarmee je heel gemakkelijk kan pairen.

Voor dagelijks gebruik zal je waarschijnlijk wel eerder gebruikmaken van de de Wi-Fi-audio met de Sonos-app voor toegang tot de extra functies die deze verbinding mogelijk maakt. Je kan zoals gebruikelijk namelijk ook weer via de Sonos-app muziek afspelen van vrijwel alle bekende muziekstreamingdiensten. Als je een Apple-apparaat gebruikt, kan je ook nog streamen via Apple AirPlay 2.

Net als de Sonos One is dit ook een smart speaker, maar er is op de nieuwe speaker alleen ondersteuning voor Alexa en de 'Voice Control' van Sonos zelf (die alleen je muziek kan bedienen en geen informatie naar de cloud verzendt). Google Assistant is helaas niet meer beschikbaar.

De USB-C-poort op de achterkant van het apparaat kan worden gebruikt om via een adapter een 3,5mm line-in- of Ethernet-verbinding toe te voegen. Dat maakt de Era 100 nog flexibeler, maar je moet wel nog los adapters kopen als je gebruik wil maken van deze feature.

Features: 4,5/5

Sonos Era 100 review: Geluidskwaliteit

Bas is sterk, maar soms ook een beetje ongecontroleerd

Kan enorm luid worden, zonder te veel te vervormen

Het brede geluid is geweldig, maar is niet zo goed als echt stereogeluid

De geluidskwaliteit van de Era 100 is indrukwekkend. Dat komt gedeeltelijk door het feit dat de speaker meteen al heel expressief klinkt. Sonos zet meestal hard in op een gedetailleerd geluid en dat is ook hier weer het geval. De Era 100 kan kleine onderdelen van een nummer naar voren halen en ze de precisie geven die ze nodig hebben om echt tot hun recht te komen. De speaker kan ook extra dynamisch klinken, wanneer dat nodig is voor de wat scherpere en helderdere geluiden in de mix.

Vooral stemmen en hoge tonen worden heel goed weergegeven. Ze klinken energiek en realistisch. Dat is echter niets nieuws, want de Sonos One leverde hetzelfde effect en deze speaker werd dan ook in de zes jaar sinds zijn lancering niet overtroffen op dat vlak (voor die prijs).

Het verschil met de Sonos One op dit gebied zit hem in de "breedte". Het upgraden naar twee tweeters, die allebei naar een andere kant zijn gericht, heeft voor een breder geluidsprofiel gezorgd. Niet dat Sonos voorheen een slecht, heel beperkt geluidsprofiel had, maar de Sonos Era 100 behoudt wel iets beter de kwaliteit van de mix dan de Sonos One wanneer je er niet recht voor staat.

Een upgrade die nog een veel grotere invloed heeft op het algehele geluid is de uitbreiding van het basgeluid. De woofer is nu 25 procent groter en dat is ook te merken. De bas doet wat het moet doen. Je voelt hem nu een stuk beter wanneer je bijvoorbeeld naar elektronische muziek luistert en instrumenten zoals de piano klinken ook iets realistischer met de extra galm die de bas toevoegt.

Dat nieuwe basgeluid kan echter wel een beetje ongecontroleerd klinken. Niet zo erg dat je niet meer van de speaker kan genieten, maar dit is iets dat we niet van Sonos hadden verwacht. Het luisteren naar de bas op deze speaker kan je een beetje vergelijken met iemand die de afwas nogal hardhandig aan het opruimen is. Er wordt misschien niets gebroken, maar je zou willen dat ze iets voorzichtiger zouden zijn. Bij hogere volumes zal je minder last hebben van dit gevoel (vanaf 30 procent ongeveer), dus dat is fijn, maar je blijft het toch altijd nog wel een beetje horen.

Als je wat meer betaalt voor een HomePod 2 of een Sonos Era 300, dan krijg je dezelfde soort diepte in de bas, maar dan klinkt alles ook iets strakker en beter gecontroleerd. Toch is het een groot pluspunt dat het geluidsprofiel van de Era 100 in de buurt komt bij het geluidsprofiel van die duurdere speakers.

Als we deze speaker dan toch al aan het vergelijken zijn met de HomePod 2 (omdat ze enigszins vergelijkbaar zijn qua prijs, formaat en hun algemene doel), dan zullen we ook maar benoemen dat de HomePod wel iets natuurlijker klinkt. Ook krijg je dus een strakker basgeluid en Dolby Atmos-ondersteuning als je wat meer geld uitgeeft voor de HomePod. Toch blijft Sonos wel de meest flexibele speakers leveren met al hun handige features.

We zouden je niet aanraden om de Sonos Era 100 te kopen vanwege het stereo-effect dat wordt gecreëerd door de schuin gerichte drivers. Als je er recht voor zit, dan hoor je wel de scheiding tussen de verschillende onderdelen van stereo-muziek, maar het effect is redelijk subtiel en het is dus misschien niet echt iets waar je de gehele aankoop op moet baseren.

Uiteindelijk zijn we wel van mening dat de Era 100 een verbetering is qua geluid vergeleken met de Sonos One, maar de upgrade is niet zo groot als we hadden verwacht. De bas klinkt niet heel strak en als je al een paar Sonos One-speakers hebt en je overweegt om ze te vervangen met twee van deze speakers voor een rijker basgeluid, dan zouden we je eerder aanraden om het geld aan een Sonos Sub Mini uit te geven en om daarmee je speakeropstelling uit te breiden.

Toch is dit over het algemeen een leuke speaker, die de verschillende onderdelen van nummers goed kan weergeven en dat met zijn compacte formaat. Hij kan overigens ook verrassend (misschien zelfs verontrustend) luid worden, zonder dat het vreselijk klinkt.

Geluidskwaliteit: 4/5

Sonos Era 100 review: Design

Iets groter dan de Sonos One

Modern, simplistisch design

Beschikbaar in het zwart en in het wit

Hoewel de Era 100 iets zwaarder is dan de Sonos One, beschikt de speaker alsnog over een redelijk compacte behuizing. Je kan hem gewoon op een plank kwijt, zonder dat hij meteen de hele plank in beslag neemt. Het ovale design past bij de huidige trend van Sonos-producten en de harde speakergrille die om de hele speaker heen zit is gelukkig heel gemakkelijk af te stoffen.

Bovenop de speaker vind je de touchbediening, met knoppen om naar het volgende en vorige nummer te gaan, de muziek te pauzeren en verder te spelen, samen met een soort ingedeukte lijn in het midden van de speaker om het volume te bedienen. Ook is er een klein gaatje waar de microfoon zich bevindt. Achterop vind je een schakelaar waarmee je de microfoon volledig uit kan schakelen, een knop voor het pairen via Bluetooth en de USB-C-poort.

De Era 100 is beschikbaar in het zwart en in het wit. Het zijn allebei redelijk neutrale kleuren die niet heel erg opvallend zijn, maar juist redelijk goed in de omgeving kunnen opgaan. Dat is waarschijnlijk ook waar de meeste Sonos-klanten naar op zoek zijn.

De stroomkabel van 2 meter is redelijk standaard voor dit soort speakers. Dat zal voor veel mensen ook wel lang genoeg zijn, maar een iets langere kabel zou toch ook wel fijn zijn.

Design: 4/5

Sonos Era 300 review: Prijs-kwaliteit

Heel helder en krachtig voor de prijs

Flexibeler dan veel rivalen

Over het algemeen maakt hij de prijs niet 100% waar

De Sonos Era 100 mag dan wel op elk vlak beter zijn dan zijn voorganger, maar we vinden de prijs nog steeds wel erg hoog. We zitten momenteel in een tijdperk (oftewel 'Era') van prijsverhogingen, dus een hogere prijs was wel te verwachten, maar als je bijvoorbeeld de smart speaker-functies niet nodig hebt (sowieso is niet iedereen daar een fan van), dan is de prijs toch wel echt veel hoger dan die van de Sonos One SL (hij is 40 procent duurder). We denken niet echt dat de speaker ook 40 procent beter is. Misschien komt er ook nog wel een Sonos Era 100 SL aan in de toekomst voor een iets lagere prijs, maar momenteel is dat model er nog niet.

Als je deze speaker als een iets goedkoper, flexibeler alternatief ziet voor de HomePod 2 (die ook niet vastzit aan het Apple-ecosysteem), dan biedt de Era 100 ineens toch een erg goede prijs-kwaliteitverhouding, ook al is het geluid iets beperkter.

Als je de Era 100 ziet als de langverwachte upgrade voor de Sonos One, die zes jaar geleden werd gelanceerd, dan voelt het als een minder goede prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt wel meer opties en een beter geluid bij die hogere prijs, maar in de wereld van technologie zijn we eigenlijk onderhand gewend om meer te krijgen voor hetzelfde geld. Bovendien is het geluid dus wel verbeterd, maar het verschil met de Sonos One is niet verbazingwekkend groot. Vergeet ook niet dat je nog meer moet betalen voor adapters als je gebruik wil maken van de 3,5mm line-in en Ethernet-functies.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Moet je de Sonos Era 100 kopen?

Swipe to scroll horizontally Features Het toevoegen van Bluetooth en een optionele 3,5mm line-in maakt dit een enorm veelzijdige speaker. 4,5/5 Geluidskwaliteit Heel helder en gedetailleerd met een goed bereik, maar de bas kan een beetje onhandig aanvoelen. 4/5 Design Redelijk compact met een simplistische afwerking en goede bouwkwaliteit. 4/5 Prijs-kwaliteit Het is een goede aankoop, maar de prijs is wel hoger dan we eigenlijk hadden gehoopt. 3,5/5

Koop hem als…

Je een kleine speaker zoekt met een vol geluid van hoge kwaliteit

De Era 100 kan heel luid worden, heeft een geweldig bereik van lage tot hoge tonen, verspreidt zijn geluid goed en kan echt tot het uiterste gaan als je dat nodig hebt.

Je flexibiliteit wil qua connectiviteit en aansluitingen

Via de Sonos-app kan je muziek van verschillende streamingdiensten streamen, maar je kan ook muziek afspelen op de Era 100 via AirPlay 2, Bluetooth en zelfs met een optionele adapter via 3,5mm line-in.

Koop hem niet als…

Je op zoek bent naar een volwaardig stereogeluid

Ondanks de schuin gerichte tweeters, kan de Era 100 alleen een zwakke vorm van stereogeluid creëren, maar dat haalt het niet bij een volwaardig stereogeluid.

Je geen fan van bas bent

De Era 100 heeft geen overdreven bas, maar de kwaliteit van ervan is wel iets minder verfijnd dan de kwaliteit van de rest van het geluidsprofiel, dus dat kan opvallen voor mensen die heel erg gefocust naar muziek luisteren.

Sonos Era 100 review: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Sonos Era 300 alternatieven Sonos Era 100 Sonos One SL Apple HomePod 2 Sonos Era 300 Prijs 279 euro 199 euro 349 euro 499 euro Drivers 2x tweeters, 1x midwoofer 1x tweeter, 1x woofer 5x tweeters, 1x woofer 4x tweeters, 2x woofers Amplificatie 3x Class D amps 2x Class D amps Onbekend 6x Class D amps Afmetingen 120 x 183 x 131 mm 120 x 161 x 120 mm 142 x 168 x 142 mm 160 x 260 x 185 mm Connectiviteit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3,5mm line-in en Ethernet via adapter) Wi-Fi (802.11n), Ethernet Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.0 (niet voor audio) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3,5mm line-in en Ethernet via adapter) Streaming Sonos-app, Apple AirPlay 2 Sonos-app, Apple AirPlay 2 Apple AirPlay 2 Sonos-app, Apple AirPlay 2 Spraakbesturing Alexa, Sonos Voice Control Alexa, Google Assistant, Sonos Voice Assistant Siri Alexa, Sonos Voice Control Andere features Sonos multi-room bediening, integratie in Sonos thuisbioscoop, stereokoppeling Sonos multi-room bediening, integratie in Sonos thuisbioscoop, stereokoppeling Dolby Atmos-ondersteuning, Thread/HomeKit smart home hub, auto-kalibratie, stereokoppeling, integratie in Apple TV thuisbioscoop Dolby Atmos-ondersteuning, Sonos multi-room bediening, integratie in Sonos thuisbioscoop, stereokoppeling

(opens in new tab) Sonos One SL

Sonos is gestopt met de productie van deze speaker, maar hij is nog steeds beschikbaar tot de huidige voorraad op is. De Sonos One levert de beste helderheid in zijn prijsklasse en heeft een enorm goed gebalanceerd geluid. Hij beschikt misschien wel over minder bas dan de Era 100 en hij heeft geen mogelijkheden voor Bluetooth-verbindingen en spraakbesturing, maar voor deze lagere prijs is dit ongeveer het beste dat je kan krijgen. Lees hier onze volledige Sonos One SL review.

(opens in new tab) Apple HomePod 2

Als je al in het Apple-ecosysteem zit, dan is dit het beste alternatief voor de Sonos Era 100. Deze speaker heeft een vergelijkbaar formaat, meer speaker drivers en ondersteuning voor Dolby Atmos, maar hij kost dan ook wel wat meer. Over het algemeen klinkt de HomePod 2 iets ruimtelijker en natuurlijker dan de Sonos One. Hij wordt echter niet zo luid en hij heeft geen toegang tot Bluetooth of andere connectiviteitsopties naast het streamen via Wi-Fi. Lees hier onze volledige HomePod 2 review (opens in new tab).

(opens in new tab) Sonos Era 300

Als je op zoek bent naar een speaker met een strakkere bas en het soort stereo-effect uit een enkele speaker dat we hoopten te zien op de Era 100, dan is deze grotere Era 300 een geweldige keuze. Je zal er echter wel wat meer geld voor over moeten hebben. Lees hier onze volledige Sonos Era 300 review (opens in new tab).

Zo hebben we de Sonos Era 100 getest

Getest met muziek vanuit de Sonos-app, via AirPlay 2 en vanaf een laptop

Thuis gebruikt in dezelfde omgeving waar ook de alternatieven zijn getest

Getest gedurende een periode van een week, met in totaal een luistertijd van ongeveer 10 uur

We konden de Sonos Era 100 een week lang testen en we hebben hem eerst gewoon 15 uur muziek laten afspelen zonder hem specifiek te beoordelen (zodat hij een beetje kon "opwarmen"). Vervolgens hebben we via er via de Sonos-app muziek op afgespeeld. Daarbij draaiden we nummers vanuit Amazon Music Unlimited en Apple Music. Ook hebben we geluid vanuit verschillende bronnen naar de speaker gestreamd via AirPlay 2 (met een iPhone). Voor het testen van de Bluetooth-verbinding hebben we de speaker met een laptop verbonden en vanaf daar muziek afgespeeld.

We hadden de HomePod 2, Sonos One en Sonos Era 300 ook in dezelfde testruimte in huis staan, zodat we ze direct met elkaar konden vergelijken.

Je kan ook meer lezen over de TechRadar reviewgarantie.