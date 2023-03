(opens in new tab)

De Sonos Era 300 creëert meer ruimte in je muziek dan zijn directe concurrentie. Het geeft je een echt gevoel van ruimte met Dolby Atmos, en zelfs stereo krijgt meer breedte dan je voor mogelijk zou houden. Hij is niet geschikt voor liefhebbers van rust en we zouden graag wat meer bas willen, maar het is nog steeds een van de meest interessante luidsprekers die je kunt kopen.

Sonos Era 300: Review in een notendop

De Sonos Era 300 is de eerste speaker van het bedrijf met Dolby Atmos-ondersteuning, compleet met naar boven en zijwaarts gerichte speakers om ruimtelijke audio te creëren. Hij is veel groter dan de Sonos Era 100 en aanzienlijk kleiner dan de Sonos Five. Toch kan hij sterke ruimtelijke audio produceren.

De Sonos Era 300 is voor 499 euro ongetwijfeld een premium luidspreker, maar er zijn genoeg opties die duurder zijn en na deze review zijn we van mening dat de Era 300 alsnog een sterke prijs-kwaliteitverhouding heeft. Dankzij zijn drivers en audioverwerking levert hij een uitgebreider geluid dan elke enkelvoudige luidspreker die we tot nu toe hebben gehoord. Zelfs met stereomuziek (zonder Dolby Atmos) is er een duidelijk gevoel dat de linker- en rechterkanalen gescheiden zijn.

Met Dolby Atmos-muziek tilt de Sonos Era 300 dit alles naar een nieuw niveau. Geluiden worden naar links en rechts gestuurd, krijgen hoogte en bewegen als het ware rond de speaker. Dit alles klinkt bovendien geweldig. De details zijn scherp en er is een duidelijke focus op nauwkeurigheid. Kalmere, stillere muziek is daarentegen niet echt zijn ding. We hadden iets meer verwacht van het lagere bereik.

De toevoeging van Bluetooth werkt goed en maakt de speaker toegankelijker, terwijl Hi-Res Audio ook een geweldige toevoeging is. Bluetooth werkte voor ons zo vlot als maar kan. Houd de knop ingedrukt, blauw licht knippert op de voorkant, maak verbinding vanaf je apparaat. Klaar!

Als je niet gaat luisteren in Dolby Atmos, kan je de vraag stellen of je al dat extra geld wel moet uitgeven tegenover de Sonos Era 100. Wij zijn bereid om ook in dit scenario die meerprijs neer te tellen, dankzij de algemene uitgestrektheid en extra controle in de audio. Als je een enkelvoudige speaker wil die de kamer niet gewoon vult met luide muziek, maar de audio ook echt richting geeft, dan is de Era 300 ideaal.

Sonos Era 300 review: Prijs en beschikbaarheid

Verkoop start op 27 maart 2023

Adviesprijs van 499 euro

Goedkoper dan de Sonos Five (579 euro)

De prijs van de Sonos Era 300 van 499 euro is verre van goedkoop en gaat zelfs verder dan de Apple HomePod 2, die eveneens voor Dolby Atmos-audio is ontwikkeld. Hij is wel goedkoper dan de Sonos Five, die overigens beschikbaar blijft in het aanbod van Sonos.

In tegenstelling tot de Sonos Era 100, die eerder een herontworpen Sonos One is, introduceert de Era 300 een geheel nieuw niveau van ruimtelijke audio, helderheid en rijke bas.

Sonos Era 300 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 4x tweeters, 2x woofers Amplificatie 6x Class D amps Afmetingen 160 x 260 x 185 mm Connectiviteit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5mm line-in en Ethernet via adapter) Streaming Sonos-app, Apple AirPlay 2 Spraakbesturing Alexa, Sonos Voice Control Andere features Dolby Atmos, Sonos multi-room bediening, integratie in Sonos thuisbioscoop, stereokoppeling

Sonos Era 300 review: Features

Naar boven en zijwaarts gerichte drivers voor Dolby Atmos

Ondersteuning voor Bluetooth en 3,5mm-kabel via adapter

Vormt 7.1.4-kanaalssysteem met Sonos Arc

Laten we beginnen met de luidsprekers in de Sonos Era 300. Interessant is dat Sonos voor het grootste deel heeft gekozen voor compressiedrivers, die veel moeilijker te integreren zijn in kleine luidsprekers dan standaard dynamische drivers. Toch kunnen ze efficiënter zijn en zijn ze gemakkelijker af te stellen voor gericht geluid en hebben ze minder vervorming.

Hier krijg je een naar voren gerichte compressiedriver, een naar boven gerichte driver onder een hoek van ongeveer 10 graden en twee zijwaarts gerichte drivers (één links, één rechts) eveneens onder een hoek van ongeveer 10 graden. Dan zijn er nog twee zijwaarts gerichte woofers, links en rechts, in een configuratie die elkaar tegenwerkt. Dit betekent dat ze hetzelfde geluid afspelen en zorgen voor een rijke bas zonder overdreven trillingen.

Een verwerkingsplatform met 4GB RAM drijft de smart speaker aan en helpt bij de ruimtelijke Dolby Atmos audio. Je hebt ook Bluetooth 5.0, een USB-C-poort en je kunt een adapter aansluiten voor een 3,5mm-poort of Ethernet-aansluiting. Daarnaast krijg je nog Wi-Fi 6 voor muziekstreaming. Sonos zegt tot slot dat een upgrade naar Bluetooth 5.2 in de maak is en via een software-update zal arriveren.

Om Dolby Atmos te krijgen, moet je een compatibele muziekstreamingdienst in de Sonos-app gebruiken. Dit werkt niet via AirPlay of Bluetooth. Op dit moment krijg je dus twee opties: Amazon Music Unlimited of Apple Music. Wij hebben het hier getest met Amazon Music, aangezien Apple Music pas beschikbaar werd bij de start van de verkoop (27 maart). Amazon is ook de enige dienst die op dit moment Hi-Res Audio ondersteunt op de Era 300.

Het grote probleem is dat de Amazon-integratie in de Sonos-app verschrikkelijk werkt. Je kunt nauwelijks door muziek bladeren en het vertelt je niet of iets beschikbaar is in Dolby Atmos. In principe moet je de Amazon Music Unlimited-app gebruiken om Atmos-nummer te vinden, die je daarna opslaat in een playlist om die vervolgens te selecteren vanuit de Sonos-app.

De Era 300 is bovendien een smart speaker. Je kan kiezen voor een nuttige spraakassistent in de vorm van Amazon Alexa of voor de eenvoudige Sonos Voice Control gaan. Die laatste is in principe alleen nuttig voor muziek en verwerkt alle informatie lokaal, zodat gebruikers zich geen vragen kunnen stellen bij de privacy van het hele gebeuren. Als je liever geen enkele vorm van spraakbediening wil, kan je de mic eenvoudig dempen door een schakelaar op de achterkant.

Voor deze review hebben we één Sonos Era 300 getest, maar je kunt er twee koppelen of ze gebruiken als de achterste luidsprekers in een Sonos thuisbioscoop set-up. Dit creëert Sonos' meest uitgebreide surroundsysteem tot nu toe, met 7.1.4 kanalen (zeven surroundkanalen, vier hoogtekanalen en een subwooferkanaal als je een Sonos Sub of Sub Mini hebt). We hebben deze set-up niet zelf kunnen namaken, maar hebben hem wel in de demoruimte van Sonos gehoord. Meer daarover volgt hieronder.

De Sonos Era 300 ondersteunt tot slot een nieuw type 'TruePlay' tuning die niet alleen sneller werkt, maar ook op zowel Android als iOS beschikbaar is. De snelle versie speelt een geluid van je telefoon af, waarnaar de luidspreker luistert en zich aanpast aan de kamer. De klassieke TruePlay blijft wel beschikbaar en Sonos zegt zelfs dat dit nog steeds de beste resultaten oplevert.

Features score: 5/5

Sonos Era 300 review: Audio

Sterke stereo voor enkelvoudige speaker

Uitstekende Dolby Atmos

Bas kan beter

De audio van de Sonos Era 300 zit boordevol details, maar gaat ook dieper voor lage tonen zonder de fijnere punten te overstemmen. Hoge tonen zweven door de lucht en stemmen in het middengebied komen duidelijk en natuurlijk door in het geluidsbeeld.

Maar nog belangrijker is dat dit alles gebeurt in wat misschien wel het meest goed verspreide geluidsbeeld is dat we ooit uit een enkelvoudige luidspreker hebben gehoord. Dingen die centraal moeten staan, komen inderdaad uit de luidspreker, maar al het andere krijgt genoeg ademruimte. De Sonos Era 300 slaagt er zelfs in om audio links of rechts van je te positioneren ondanks dat het een enkele speaker is.

Als je Welcome to the Machine beluistert, komen de beukende mechanische geluiden uit ruimtes aan de zijkanten van de luidspreker. In de opening van Mr Brightside komen de harmonische gitaren duidelijk van links, waarna de drums duidelijk rechts aanslaan, met de stem verspreid over het midden.

Ruimtelijke audio gaat niet alleen zijwaarts trouwens, vooral wanneer er Dolby Atmos bij komt kijken. De geluidsspreiding is groter en breder dan bij eender welke andere enkele speaker. De Era 300 kan heel goed overweg met allerlei soorten muziek. Op subtielere momenten kan hij bijvoorbeeld twee stemmen in een duet gescheiden houden, zoals bij Elton John en Dua Lipa in Cold Heart.

We zeggen niet dat het geluid helemaal perfect is, zeker niet voor deze prijs. De bas is zeer goed gecontroleerd en mooi gebalanceerd, maar slaat niet zo diep als verwacht. De Apple HomePod 2 kan bijvoorbeeld diepere bas produceren. De bas wordt wel beter bij hogere volumes. De Sonos Era 300 wil op zijn minst op 30% volume staan. Als je daaronder komt, wordt de balans duidelijk zwakker.

Ondanks al ons enthousiasme hierboven, waren we nog meer onder de indruk toen we hem hoorden in een thuisbioscoopopstelling met de Sonos Arc en Sonos Sub. Sonos beschrijft het als een 7.1.4 systeem, terwijl elk vorig Sonos surround systeem hooguit 5.1.2 haalde. Helaas konden we deze set-up alleen horen in de demoruimte van Sonos, aangezien we één Sonos Era 300 toegestuurd kregen voor deze review.

Toch kunnen we op basis van die demo zeggen dat het een gamechanger is voor de Sonos Arc. Het grootste probleem met de Arc in vergelijking met de allerbeste Dolby Atmos soundbars is dat het hoogte-effect niet zo indrukwekkend is, maar als je de twee Sonos Era 300 speakers toevoegt, verandert dat. Tijdens de demo was het hoogte-effect duidelijk en dynamisch, verschoof het naar voren en naar achteren, of van links naar rechts, zoals de film nodig had.

De beweging van geluiden over de achterkanalen is een dramatische verandering. Afzonderlijke delen van het geluid worden veel beter en nauwkeuriger tussen de twee achterluidsprekers verdeeld, maar ze geven geluiden ook beter door aan de Arc zelf. Daardoor ontstaat het gevoel dat je aan alle kanten omringd bent door luidsprekers, in plaats van één voor en twee achter.

Audio score: 4,5/5

Sonos Era 300 review: Design

Kleiner dan de Sonos Five

Ontwerp past niet bij het algemene Sonos-design

Beschikbaar in het zwart of wit

De vorm van de Era 300 lijkt op een dikke zandloper die op zijn zijkant ligt, maar dat is voornamelijk uit noodzaak. Om Dolby Atmos te creëren met een enkele speaker moeten de interne onderdelen op een bepaalde manier geplaatst worden.

Je vraagt je nu misschien af of je de Era 300 niet gewoon rechtop kan zetten zodat je een normale zandloper hebt, maar dat kan dus niet. De speaker zet je bij voorkeur ook niet in een kast of op het middelste schap van een rekje. Zowel de boven- als zijkanten mogen namelijk niet afgedekt zijn, aangezien dat zowel de stereo als Dolby Atmos negatief beïnvloedt.

Er zijn twee aansluitingen aan de achterkant, eentje voor de voeding en een USB-C-ingang. Je vindt hier ook de Bluetooth-schakelaar en muteknop voor de microfoon. Bovenaan krijg je aanraakbediening. Je kan nummers overslaan, afspelen/pauzeren en het volume aanpassen.

Hij is er tot slot in het zwart of wit, zoals we vaker zien bij Sonos. De grille is helemaal van hard materiaal, waardoor hij makkelijk af te stoffen is.

Design score: 4/5

Moet je de Sonos Era 300 kopen?

Swipe to scroll horizontally Features Wi-Fi, Bluetooth, Dolby Atmos, line-in optie, spraakbediening... het is er allemaal. 5/5 Audio Gedetailleerd geluid met ongelooflijk goede positionering bij stereo of Dolby Atmos audio. 4,5/5 Design Eenvoudig en stijlvol, hoewel het hoekige ontwerp ongebruikelijk is voor Sonos. 4/5 Prijs-kwaliteit Hij levert de beste prestaties op dit prijspunt, maar dat prijspunt is vrij hoog. 4/5

Koop hem als...

Je een kwalitatieve, veelzijdige speaker wil

De Sonos-app biedt ondersteuning voor verschillende streamingdiensten, AirPlay 2, Bluetooth, line-in (via adapter), Dolby Atmos, Hi-Res Audio... en dat alles uit een enkele speaker.

Je Dolby Atmos wil

Uit een enkele luidspreker is dit de beste ruimtelijke audio die we ooit hebben gehoord, evenals de beste stereo.

Je het beste Sonos surroundsysteem wil

We hebben geen langdurige test gedaan van twee Sonos Era 300 speakers en een Sonos Arc in een surround set-up, maar we hebben het wel kort gehoord. Het verschil is hier enorm in vergelijking met een duo Sonos One speakers.

Koop hem niet als...

Je 100% betrouwbare audio wil

De Sonos Five blijft de belangrijkste luidspreker van Sonos gericht op gebruikers die puur hifi-geluid willen. De Era 300 is van hoge kwaliteit, maar haalt het niveau van de Five toch niet helemaal.

Je een rustig achtergrondmuziekje wil

De Sonos Era 300 is als een sportwagen die pas goed rijdt als hij harder dan 100 km/u gaat. Hij moet minimaal op 30% volume staan om de beste geluidsbalans te bereiken. Het volume gaat daarnaast erg hoog.

Sonos Era 300 review: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Sonos Era 300 alternatieven Sonos Era 300 Apple HomePod 2 Sonos Five Prijs 499 euro 349 euro 649 euro Drivers 4x tweeters, 2x woofers 5x tweeters, 1x woofer 3x tweeters, 3x midwoofers Amplificatie 6x Class D amps N/A 6x Class D amps Afmetingen 160 x 260 x 185 mm 142 x 168 x 142 mm 203 x 364 x 154 mm Connectiviteit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3,5mm line-in en Ethernet via adapter) Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.0 (not audio) Wi-Fi (802.11n), Ethernet, 3,5mm line-in Streaming Sonos-app, Apple AirPlay 2 Apple AirPlay 2 Sonos-app, Apple AirPlay 2 Spraakbesturing Alexa, Sonos Voice Control Siri Alexa, Sonos Voice Control Andere features Dolby Atmos support, Sonos multi-room bediening, Sonos home theater optie, stereokoppeling Dolby Atmos, HomeKit smart home hub, automatische kalibratie, stereokoppeling, Apple TV thuisbioscoop set-up Sonos multi-room bediening, stereokoppeling, Sonos thuisbioscoop set-up

(opens in new tab) Apple HomePod 2

Apple HomePod 2

Dit is alleen een optie als je al in het Apple ecosysteem zit, want hij werkt niet met andere apparaten. Maar dit is een andere grote Dolby Atmos speaker en de best klinkende speaker van dit formaat. Hij kost daarnaast minder dan de Sonos Era 300.