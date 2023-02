De HomePod 2 biedt helder, gedetailleerd en goed gebalanceerd geluid... als je genoeg andere Apple-apparaten in huis hebt tenminste. De nieuwe Matter smart home-ondersteuning en temperatuur/vochtigheidssensoren zijn leuk, maar niet baanbrekend. Siri blijft daarnaast achterop hinken tegenover Google en Alexa, maar muziekliefhebbers die in het Apple-ecosysteem geworteld zitten, kunnen genieten van topklasse geluid met Dolby Atmos-ondersteuning.

Apple HomePod 2: review in een notendop

De HomePod 2 is de tweede generatie van de originele smart speaker van Apple. Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd te zijn en na onze review kunnen we melden dat hij inderdaad niet veel nieuws te bieden heeft.

In vergelijking met de concurrentie is de HomePod 2 een relatief kleine speaker (wel groter dan de HomePod mini natuurlijk) die toch verrassend sterk geluid kan produceren. De audio is energiek, detailrijk, dynamisch en bevat een natuurlijke, diepe bas. Als je er twee combineert in een stereosysteem, krijg je een nog groter en gedurfder geluid.

Erg toegankelijk is de HomePod 2 helaas niet. De enige manieren om audio af te spelen zijn via de Siri of AirPlay 2. Er is geen Bluetooth, geen Chromecast, geen Spotify Connect en geen aux-in. De enige manier om audio naar de luidspreker te sturen is vanaf Apple-apparaten.

Siri kan nu met meerdere muziekdiensten werken en verbinding maken met je Apple-account om dingen te doen als agenda-items toevoegen. Over het algemeen blijft Siri minder nuttig dan Alexa en Google Assistant op vlak van algemene vragen en opdrachten.

Als je echter een volledig Apple-huis hebt met Apple Music om te genieten van zijn geüpgradede Dolby Atmos, dan is de HomePod 2 wel een goede keuze.

Apple HomePod 2 review: Prijs en lanceringdatum

De HomePod 2 kwam op vrijdag 3 februari 2023 uit voor een adviesprijs van 349 euro. Er zijn twee beschikbare kleuren, Middernacht (zwart) en Wit.

De prijs is hoog in vergelijking met de meeste smart speakers. Zo is de Sonos One aanzienlijk goedkoper, evenals de Google Nest Audio. Voor de prijs van één HomePod heb je makkelijk twee (of zelfs drie) andere smart speakers.

De HomePod is bijgevolg relatief duur in vergelijking met rechtstreekste concurrenten. Het goedkopere alternatief is de HomePod mini, maar die geeft je minder sterke audio en het grote pluspunt van de HomePod is net die audio.

Apple HomePod 2 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Afmetingen 142 x 168 x 142 mm Gewicht 2,3kg Speakers 4-inch woofer, vijf tweeters Connectiviteit Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 (alleen voor smart home features) Streaming Apple AirPlay 2 Spraakassistent Siri Smart home features Thread/Matter, Apple HomeKit, thermometer, vochtigheidssensor

(Image credit: Future)

Apple HomePod 2 review: Features

Siri & AirPlay 2 voor muziek

Dolby Atmos, inclusief voor Apple TV 4K

Matter-ondersteuning met ingebouwde thermometer en vochtigheidssensor

De functies van de nieuwe HomePod liggen heel dicht bij het origineel. Het is een smart speaker met wifi die door Siri wordt aangestuurd, inclusief de mogelijkheid om muziek te streamen via AirPlay 2. Je kunt Siri gebruiken om nummers te spelen van Apple Music en enkele andere streamingdiensten. Er zijn echter geen andere opties om audio af te spelen (zelfs geen bluetooth) waardoor deze speaker meteen afvalt als je geen Apple-apparaten in huis hebt.

De nieuwe HomePod is voorbereid op Dolby Atmos-muziekondersteuning van Apple Music, inclusief Spatial Audio. Het zal geluiden tegen je muren kaatsen en zo proberen meer diepgang eraan te geven. Dolby Atmos komt extra goed van pas als je een Apple TV hebt, omdat je twee nieuwe HomePods kunt gebruiken als alternatief voor een soundbar. De Apple TV (4K) kan de volwaardige audio naar de HomePod sturen, inclusief Dolby Atmos 3D-audio.

De HomePod 2 ondersteunt ook lossless audio voor Apple Music. Dit is helaas de enige manier waarop je Hi-Res-muziek kan krijgen. AirPlay 2 biedt bijvoorbeeld geen ondersteuning voor lossless audio. De HomePod 2 heeft verder een ultra-wideband chip en kan detecteren wanneer een iPhone 11 of nieuwer dichtbij is voor vlottere verbinding.

Dit maakt het instellen tot slot heel eenvoudig: zet de HomePod 2 aan met je iPhone in de buurt en er verschijnt een pop-up die je vraagt om de bovenkant van de HomePod in het zicht van de camera te brengen. Dan zal de HomePod een geluid afspelen om zich te identificeren bij de iPhone en daarna ben je klaar. Hij wordt automatisch gekoppeld met je iCloud-account en krijgt toegang tot je Apple Music-abonnementen.

(Image credit: Future)

Voor smart home-liefhebbers is de HomePod 2 nog beter. Hij ondersteunt Thread en Matter, twee next-gen protocollen zijn die werken met meer accessoires dan ooit. De Apple HomeKit mag natuurlijk niet ontbreken. Je hebt hierdoor genoeg mogelijkheden voor automatiseringen en integraties met andere smart home apparaten.

Hij heeft ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensoren, die vooral handig zijn voor slimme verwarming/airconditioning of luchtbevochtigers. Open Apple's Woning-app en je kunt deze info zien in de optie 'Klimaat' bovenaan. Tijdens onze tijd met de HomePod werd de temperatuur gek genoeg weergegeven binnen een bepaald bereik (bijvoorbeeld 17-19 ° C). De luchtvochtigheid heeft ook de neiging zich binnen een bereik te bevinden, maar in onze ervaring was dat slechts twee procent (63-64%). Dit is geen ramp, maar wel vreemd gezien de aanwezigheid van specifieke sensoren.

Siri werkt hier redelijk goed, is zeer snel en nauwkeurig om commando's op te pikken en antwoorden van het internet komen snel. Ze geeft wel nog steeds vreemde antwoorden op eenvoudige muziekvragen. We vroegen om "Blue Monday te spelen". "Playing Blue Monday", antwoordde Siri onmiddellijk. We verwachtten New Order, maar in plaats daarvan speelde de HomePod 2 een nummer genaamd Here By the Grace of God van Greg Hester.

We vroegen Siri hoe het weer morgen zou zijn en ze zei dat Locatiediensten nog niet waren geactiveerd. Dat was wel zo, maar wellicht nog niet lang genoeg om volledig gesynchroniseerd te zijn. Dus Siri vroeg voor welke plaats we het weer wilden horen. Dat zeiden we, waarop Siri wat feitjes over de plaats begon te vertellen en daarna vroeg ze of we meer wilden horen. Het weer graag...

Siri is goed met zeer duidelijke commando's binnen bepaalde structuren. Het kan verzoeken aannemen om berichten te versturen en je kan eenvoudige agenda-items toevoegen. Daarnaast kan Siri verschillende stemmen herkennen zodat meerdere mensen items aan hun eigen agenda kunnen toevoegen of van hun eigen Apple Music-account muziek kunnen afspelen.

Het heeft gewoon niet dezelfde vooruitgang geboekt als andere spraakassistenten en is niet veel meer dan een afstandsbediening voor de HomePod. Wie gewoon een speaker met spraakbediening wil en voornamelijk op zoek is naar de beste audiokwaliteit, zal weinig problemen ondervinden. Wil je daarentegen een slimme assistent die dingen voor je kan doen? Dan zijn er betere opties.



Features score: 3/5

(Image credit: Future)

Apple HomePod 2 review: Audio

Betere voor klassieke muziek dankzij betere helderheid in de middentonen

Gebalanceerd geluid (maar minder bas dan het origineel)

Dolby Atmos is meer uitgesproken, vooral als je twee speakers hebt

Belangrijke opmerkingen voor gebruikers van de originele HomePod: de nieuwe versie is niet zo luid als het origineel. De HomePod 2 op ongeveer 50% van het maximale volume en kwam overeen met 33% op het origineel. Geen paniek, want hij kan nog steeds luid genoeg worden om een hele kamer te vullen.

Qua audio, klinken de hoge tonen helder, zijn de middentonens voldoende uitgedrukt en is de bas gewichtig maar gecontroleerd. Het eerste wat opviel, waren echt de hoge tonen. De zang wordt duidelijker uit de rest van de mix getild en je kan elk instrument afzonderlijk horen.

Aan de andere kant is de bas iets meer resonant, maar iets minder punchy. In het middengebied krijgen individuele instrumenten verder iets meer ruimte om te ademen tijdens bijzonder drukke momenten. Niet elk nummer profiteert hiervan, maar het was vrij duidelijk wanneer dat wel zo was. Het geluid is in zekere zin agressiever en gerichter dan bij het origineel. Het origineel verspreidt het stereogeluid meer en bij de nieuwe versie komt de audio duidelijk vanuit één punt.

Overschakelen naar Dolby Atmos toont wat er veranderd is bij de HomePod 2... afhankelijk van je positie. Een enkele originele HomePod doet weinig met Atmos, maar de nieuwe positioneert duidelijk geluiden in de mix. De HomePod 2 is in staat om geluiden rond te sturen zoals Apple dat nog nooit gedaan heeft.

(Image credit: Future)

Twee HomePods 2 in een stereoset geeft de audio een ongelooflijke boost en ontgrendelt de echte kracht van de HomePod 2. Dolby Atmos is het helemaal anders op de manier. Door ze in stereo voor je te plaatsen (in de juiste ruimte), kunnen ze een unieke ervaring geven. Instrumenten komen van opzij of zelfs iets achter je, een ervaring die zelfs de beste Dolby Atmos soundbars niet overtuigend voor elkaar krijgen.

Dit loopt grotendeels door in het gebruik met een Apple TV 4K. De HomePods zijn geweldig in het toevoegen van ruimtelijke audio, vooraal in de hoogte. Het nadeel is de dat HomePod ook fysiek hoger is dan de gemiddelde soundbar. Dat is geen probleem als je genoeg plaats hebt om ze naast je tv te zetten. Heb je die plaats niet, dan kan je ze niet voor je tv zetten zoals een soundbar, aangezien het beeld zo geblokkeerd wordt.

In vergelijking met de Sonos Beam (2e gen.) waren wij van mening dat de twee HomePods 2 het zelfs iets beter deden. Vooral in de hoogte waren ze beter, maar zelfs in de breedte durven we ze superieur te noemen. Wanneer je muziek luistert, vooral met Dolby Atmos, is er geen twijfel mogelijk dat de HomePods het beter doen.

Audio score: 4,5/5

(Image credit: Future)

Apple HomePod 2 review: Design

Beschikbaar in het zwart of wit

Lampjes aan de bovenkant zijn een leuke touch

Korte kabel

De nieuwe HomePod 2 ziet er bijna hetzelfde uit als de originele HomePod, met zijn ronde vorm en met stof beklede buitenkant. De stof ziet er mooier uit dan plastic of een soortgelijke afwerking en reflecteert geen licht. Aan de bovenkant zit gekleurd lampje dat brandt als er muziek wordt afgespeeld. Info over welk nummer er afgespeeld wordt, zie je echter niet. Het is dus letterlijk gewoon een lampje en geen scherm.

Een nuttige verandering is dat de voedingskabel niet meer permanent is bevestigd en dat je hem eruit kan halen. Dat kan handiger zijn bij de installatie of als je zelf een langere kabel aansluiten. De meegeleverde kabel is ongeveer 1,5 meter, wat aan de korte kant is.

Design score: 4/5

(Image credit: Future)

Apple HomePod 2 review: Prijs-kwaliteit

Geluid is uitstekend voor de prijs

Beperkte toegankelijkheid maakt hem moeilijker aan te raden

Ondanks dat de HomePod 2 een enorme hoeveelheid opties en leuke functies biedt, is dit alleen waar voor een beperkte groep gebruikers. Heb je de Apple TV 4K (2022), die zelfs populair is bij mensen die geen andere Apple-producten hebben, dan kan een opstelling met twee HomePods te moeite waard zijn. Met bluetooth en/of een aux-in zou de HomePod 2 meteen een groter publiek kunnen aanspreken.

Zoals hij nu is, is het een alles-of-nietsverhaal. Het is ofwel een geweldige aankoop voor trouwe Apple-gebruikers of een slechte aankoop voor alle anderen. De HomePod 2 is zeker geen slechte speaker, maar heeft gewoon een beperkt doelpubliek.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Moet je de HomePod 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Apple HomePod 2 Features Geen Bluetooth of aux-in. Mogelijkheden voor integratie in een smart home systeem, maar Siri blijft achterlopen op de rest. 3/5 Audio Groot, expressief, gedetailleerd en rijk geluid. Nog beter als je er twee gebruikt in stereomodus. 4,5/5 Design Minimalistisch ontwerp. Meer kleuren en een langere kabel zouden welkom zijn. 4/5 Prijs-kwaliteit Als je de juiste Apple gebruiker bent, is dit dé speaker voor jou. 4/5

Koop hem als...

Je het meeste uit Apple Music wil halen Met Siri, lossless audio en Dolby Atmos is de HomePod gemaakt om te profiteren van Apple Music.

Je groots geluid wil in een klein pakket De HomePod 2 is vrij klein in vergelijking met enkele alternatieven, maar verpakt een enorme hoeveelheid kracht en helderheid.

Je geworteld bent in het Apple-ecosysteem Omdat Apple AirPlay 2 en Siri de enige manieren zijn om muziek af te spelen, is de HomePod 2 ideaal voor mensen met alleen Apple-producten.

Koop hem niet als...

Je wil streamen via iets anders AirPlay



Android-smartphones, Windows-laptops, een aux-kabel... Geen van die opties werkt om muziek op de HomePod 2 af te spelen. Het is AirPlay of niets.