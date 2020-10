Google belooft verbeteringen in geluidskwaliteit ten opzichte van de Google Home smart speaker. Hoewel de verbetering zeker merkbaar is, het resultaat is nog niet volledig waar we op hoopten. Het doet zijn werk als smart speaker echter wel goed, met dank aan goede microfoons en een heldere spraakuitvoer. Het is ook zeker goed genoeg om wat achtergrondmuziek mee af te spelen.

Review in twee minuten

De Nest Audio is de opvolger van Google's eerste smart speaker: de Google Home. In de vier jaar sinds het product op de markt is, blijkt er veel veranderd in de wereld van smart speakers.

In deze periode hebben we verschillende andere speakers en smart displays van Google gezien. Het bedrijf heeft zelfs de naam veranderd om deze producten te integreren met het Nest-merk. Ook is er een oceaan aan smart speakers van andere merken met Google Assistant-integratie ontstaan.

Dit betekent dat Google niet alleen een nieuw product op de markt brengt dat beter moet zijn dan het oudere model. De Nest Audio moet ook concurreren met soortgelijke producten van Harman Kardon, Sonos, LG, JBL en nog veel meer.

Waarschijnlijk is dit een van de redenen waarom de audiokwaliteit voor Google zo'n groot focuspunt was. Zo erg zelfs, dat Google het woord 'Audio' in de naam van het product heeft verwerkt. Hierdoor is het echter alleen maar teleurstellender dat de geluidskwaliteit niet voldoet aan onze verwachtingen.

Bij het afspelen van ongecompliceerde popmuziek klinkt het product prima. Bij andere genres is er echter wel een gebrek aan details in de hoge tonen en middentonen hoorbaar. Hierdoor mist het geluid aan sprankeling en klinkt het gedempt.

Aan de positieve kant functioneert de Google Nest Audio wel goed als smart speaker. De stem van de assistent is luid en duidelijk hoorbaar. Spraakopdrachten worden goed opgepikt. Het apparaat komt ook met enkele handige functies, zoals een spraakoproep via Google Duo. Hierdoor kun je in contact blijven met familie.

Als smart speaker werkt de Google Nest Audio goed. Als geluidskwaliteit voor jou belangrijk is, bieden sommige andere smart speakers op de markt een betere luisterervaring.

Prijs en releasedatum

Google Nest Audio specs: Connectiviteit: 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Speakers: 75mm woofer, 19mm tweeter Processor: Quad Core A53 1.8 GHz Afmetingen: 175 x 124 x 78 mm Gewicht: 1.8 kilo

De Google Nest Audio is nu beschikbaar om te pre-orderen via de Google Store en andere grotere verkooppunten. De release van het apparaat vindt plaats op 15 oktober.

De smart speaker heeft een prijskaartje van €99,99 en is verkrijgbaar in de kleuren 'krijt' en 'houtskool', wat eigenlijk neerkomt op lichtgrijs en donkergrijs. Deze prijs is lager dan de originele lanceringsprijs van de Google Home, die nu niet meer te verkrijgen is via Google zelf.

De Google Nest Hub is voor een vergelijkbare prijs beschikbaar. Als geluidskwaliteit niet jouw hoogste prioriteit is, is de Google Nest Mini ook beschikbaar voor een stuk minder geld. Als je de geluidskwaliteit wel belangrijk vindt, is de Sonos One of Google's eigen Home Max misschien een meer geschikte keuze voor jou.

De vier iconische LED's geven licht als je "Hey Google" zegt. (Image credit: TechRadar / Truls Steinung)

Ontwerp

70 procent gerecyclede materialen

Simpel en subtiel ontwerp

Goede touch-knoppen

Hoewel de Nest Mini van vorig jaar hetzelfde ontwerp hield als de Home Mini dat het verving, kiest Google dit keer voor een compleet nieuw ontwerp.

Het volledige apparaat is bedekt in de stof die we kennen van de andere smart speakers van Google. Het simpele ontwerp werkt goed bij de kleinere smart speakers, maar in dit geval leidt het tot een karakterloos geval op je tafel. Aan de andere kant is het ontwerp erg discreet, waardoor het goed in de meeste interieurs moet passen, zonder al te veel op te vallen.

Het is ook goed om te benadrukken dat de nieuwe Nest Audio gemaakt is van 70 procent gerecyclede materialen. Volgens Google houdt elke unit 1,2 PET-flessen buiten de stort, wat natuurlijk positief is.

Hoewel je dit niet kunt zien aan het ontwerp, bevinden zich drie touch-knoppen op de bovenkant van de speaker. Deze laten je het volume veranderen en het geluid stoppen of hervatten.

De enige fysieke knop op de speaker is de schakelaar aan de achterkant, waarmee je de microfoon kunt muten. Hiermee voorkom je dat de Nest Audio meeluistert wanneer je dit niet wil.

Daarnaast zijn er vier herkenbare LED's te zien aan de voorkant. Deze geven licht wanneer je de Google Assistant hebt geactiveerd.

De enige fysieke schakelaar op de Nest Audio laat je de microfoon muten. (Image credit: TechRadar / Truls Steinung)

Audioprestaties

Verbeterde basweergave

Mist details in middentonen en hoge tonen

Pikt spraakopdrachten goed op

De audiokwaliteit lijkt een van de belangrijkste focuspunten van Google te zien als het gaat om de Nest Audio. Volgens Google kan de speaker 75 procent harder dan de Google Home. Ook biedt het 50 procent meer bas. Dit zou kunnen kloppen, maar we vinden niet dat het ook de verbetering in geluidskwaliteit levert waar we op hoopten.

Om eerlijk te zijn klinkt de Nest Audio redelijk goed als je naar ongecompliceerde popmuziek luistert, zoals The Weeknds Blinding Lights. Soortgelijke nummers worden goed weergegeven en de bas is zeker aanwezig. Dit zorgt voor een solide basis, zonder overweldigd te worden.

Als we de Nest Audio naast de kleine, draagbare JBL Flip 5 leggen, merken we dat de laatste wel aanzienlijk lagere frequenties kan leveren. We begrijpen daarom niet waarom Google er niet in is geslaagd om meer uit de kan van deze nieuwe speaker te halen.

Ingewikkeldere nummers bezorgen de speaker meer uitdaging. Het verrassende eraan is dat het niet de bas is die teleurstelt. De hoge tonen missen de sprankeling waar we op hoopten. Het geluidsbeeld klinkt daarom wat gedempt.

Op hetzelfde moment hebben de middentonen een gebrek aan details, bijvoorbeeld als je luistert naar een klassieker als Fleetwood Macs Rhiannon. De vocalen krijgen hierdoor niet de focus die ze verdienen, terwijl de details worden ondergesneeuwd door de lagere tonen.

Het gebrek aan hoge tonen kan worden opgelost door deze instelling iets hoger te zetten in de Google Home-app. Echter is er geen aanpassing mogelijk voor de middentonen. Eigenlijk kun je vrij weinig doen aan het gebrek aan details.

Het verhogen van het volume zorgt wel voor wat hogere tonen, maar introduceert ook een nieuw probleem. Het geluid wordt namelijk ruw en korrelig. We ervaarden dit vooral bij het luisteren naar Björks Army of Me. De vocalen kregen een onplezierige korrelige toon, die er echt niet hoort te zijn.

Voor de duidelijkheid: de geluidskwaliteit is echt niet super slecht. De Nest Audio kan je een plezierige luisterervaring bieden bij een matig volume. Maar voor iets meer geld heb je een speaker die veel meer bas en sprankelende hoge tonen kan bieden, zonder die ruwheid.

Als smart speaker werkt de Nest Audio ontzettend goed. De stem van de assistent komt duidelijk en helder uit het apparaat. Ook als je niet dichtbij de speaker bent kun je de stem goed verstaan. De microfoon kon onze stem ook goed oppikken, zelfs bij luide muziek en andere geluiden in de kamer.

The top of the speaker contains three touch sensitive surfaces that let you control volume and playback. (Image credit: TechRadar / Truls Steinung)

Gebruikerservaring en functies

Eenvoudige installatie

Stereokoppeling

Automatische toonregelaar

Het installeren van je Google Nest Audio doe je door middel van de Google Home-app. Het verbinden van het apparaat met Wi-Fi en het instellen van de instellingen voor de Google Assistant werkt snel en gemakkelijk. Vanaf dit moment kun je beginnen met het geven van spraakopdrachten. Zo kun je vragen stellen of muziek laten afspelen. Als je al gebruik maakt van een slimme assistent, doet deze precies wat je ervan verwacht.

Via de Google Home-app kun je de smart speaker koppelen aan een specifieke kamer in je huis. Dit is handig als je meerdere audioapparaten in verschillende ruimtes in je huis hebt staan. Je kunt filters instellen en een nachtmodus activeren. Het is ook mogelijk om twee Nest Audio-apparaten aan elkaar te koppelen voor stereo. Andere Nest-speakers leveren in combinatie met de Nest Audio enkel mono-geluid.

Een andere ondersteunde functie is de mogelijkheid om vanaf je telefoon met de smart speaker te bellen. Zo kun je in contact blijven met je kinderen en ze in de gaten houden als je de deur uit bent. Ook kunnen jouw kinderen met jou in contact komen door dit aan de speaker te vragen.

De Google Nest Audio heeft een automatische toonregelaar (equalizer). Het geluid wordt hierdoor aangepast aan het soort geluid dat wordt afgespeeld, bijvoorbeeld muziek of een gesprek in een podcast. Omdat dit automatisch op de achtergrond gebeurt, is het moeilijk te zeggen wat er precies wordt aangepast. Het levert in ieder geval geen verbetering op in de geluidskwaliteit bij het luisteren van harde muziek. Stemmen klinken hierdoor echter wel duidelijk en helder.

Is de Google Nest Audio iets voor mij?

Afbeelding 1 van 4 This is the Chalk version of Google Nest Audio. In the US it's also available in the colours Sage, Sand and Sky. (Image credit: Google) Afbeelding 2 van 4 Sand (Image credit: Google) Afbeelding 3 van 4 Sky (Image credit: Google) Afbeelding 4 van 4 Sage (Image credit: Google)

Koop het als...

Je een simpele en compacte smart speaker wil

De Nest Audio neemt weinig ruimte in beslag en valt niet op. Deze smart speaker past overal in huis.

Je een smart speaker in je keuken of slaapkamer wil

De Nest Audio is als audio-apparaat goed genoeg voor de keuken of slaapkamer. Het levert echter niet genoeg volume voor grotere ruimtes.

Je een goede smart speaker wil

Hoewel de geluidskwaliteit bij het luisteren van muziek niet geweldig is, blijft de Nest Audio uitermate geschikt als smart speaker. De stemuitvoer is helder en duidelijk. Ook bevat het een goede microfoon om jouw stem goed mee te verstaan.

Koop het niet als...

Je een goede geluidskwaliteit wil

De geluidskwaliteit van de Nest Audio is goed genoeg voor het beluisteren van popmuziek op de achtergrond. Maar als je een audiofiel bent, zal je waarschijnlijk teleurgesteld worden door het gebrek aan details.

Je een ruimte wil vullen met geluid

De Nest Audio is niet ontworpen om een grote ruimte met geluid te vullen. Als het geluid te hard staat, klinkt het ruw.