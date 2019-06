Als je aan het wachten was op een high-end smart speaker die voorzien is van een ingebouwde Google Assistant ondersteuning, en je bent niet erg happig op het matige geluid van de Google Home, Google Home Mini of de Chromecast Audio, dan zou de Google Home Max wel eens je nieuwe beste vriend kunnen worden.

De bovenmaatse speaker, met een adviesprijs van € 450, is ontworpen volgens de minimalistische styling van Google en is inderdaad niet één van de goedkoopste… hoewel de geluidskwaliteit helemaal is wat je voor dit bedrag kunt verwachten.

Wat willen we voor het volgende model? Google Home Max 2 introductiedatum, nieuws en specificaties

Het is in eerste instantie niet duidelijk voor wie de Google Home Max het beste geschikt is. Hij is niet briljant in zijn geluidskwaliteit, audiofielen zullen hem dus links laten liggen, zeker aangezien je een goede receiver en wat kleine speakers voor hetzelfde bedrag in huis kunt halen, maar we moeten toegeven dat de vastberadenheid van Google om topkwaliteit geluid te leveren en high-fidelity bestandstypes – waaronder FLAC, LPCM, en HE-AAC – zijn vruchten afwerpt. De geluidskwaliteit is heel erg goed.

Zoals altijd komt het neer op de bron - de speaker zelf bepaald voor een groot deel hoe de muziek zal klinken. Maar zelfs tijdens het streamen van muziek over Google Play Music klonk de Google Home Max vol genoeg om de kosten te rechtvaardigen.

Google Home Max prijs en lanceringsdatum

De Max kwam voor het eerst in Amerika op de markt op 11 december 2017 voor $399 en vanaf 16 mei 2018 heeft de slimme speaker zijn weg gevonden naar Canada. Australië was de volgende stop op het wereldtournee van de Google Max, waar hij op 9 augustus landde. Kort daarna, op 30 augustus, kon je hem in Groot Brittannië bestellen.

Deze route is vergelijkbaar van toen de originele Google Home voor het eerst werd geïntroduceerd. Net als de Max was deze speaker eerst exclusief voor Noord Amerika, waarna hij zijn weg vond over de andere werelddelen in ongeveer zes maanden tijd. In ons land is hij officieel nog niet verkrijgbaar, maar een import is zo gedaan. Bovendien zijn er al een aantal webshops waar je hem kunt bestellen.

Bron afbeelding: TechRadar

Ontwerp

The Home Max is een speaker die recht uit de catalogus van Libratone of Bang & Olufsen lijkt te komen. In andere woorden: hij ziet er robuust uit en zijn vorm is lastig te omschrijven. Tussen de vlakke rastergrillen en de crème behuizing, zorgt die afwezigheid van vormen er juist voor dat de speaker er heel erg stijlvol uitziet.

Als je hem naast de Google Home en de Google Home Mini bekijkt, is de Max gigantisch. Met een gewicht van 5,3kg en het formaat van, nou ja, een grote speaker, kun je zien dat de Google Home Max met stip de grootste en krachtigste speaker van de familie is.

Je kunt hem zonder problemen horizontaal of verticaal neerzetten, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je meubels beschadigen. Daar zorgt een meegeleverde magnetische steun wel voor, een goed idee dat de Max wat veelzijdiger maakt dan je in eerste instantie zou denken. Vooral als je zo nu en dan wisselt van indeling in huis maakt dit hem heel flexibel.

Bron afbeelding: TechRadar

Slim genoeg past de speaker zijn aanraakbediening aan op de manier waarop je hem hebt neergezet. Als je hem horizontaal plaatst, zorgt een swipe van links naar rechts voor het verhogen van het volume. Zet je de speaker rechtop, wordt de functie aangepast. Een swipe van je vinger naar beneden zal zorgen dat het volume juist gedempt wordt.

Net als de andere Google Home producten beschikt de Max over een aantal verschillende lichtsignalen die zichtbaar worden wanneer je “Hey Google” of “OK Google” zegt.

Als je meer van dit soort design elementen zoekt, zul je ze niet vinden, behalve de zes ingebouwde microfoontjes die rondom de Max zijn ingebouwd, alsook diens ingangen aan de achterkant van de speaker.

Aan de achterkant vind je ook een schakelaar waarmee je de microfoon kunt aanzetten of uitschakelen. Daarnaast vind je een tweede USB-C poort voor het opladen van, bijvoorbeeld, je Pixel 2 of een ander compatible apparaat.

We zagen in het Google evenement van oktober 2017 ook dat de Home Max deze USB-C poort kan gebruiken om een Ethernet dongle aan te kunnen sluiten, zodat je een betrouwbaarder bedraad netwerk kunt opzetten. De speaker beschikt bovendien over een vertrouwde 3,5mm jack om bedraad en analoog naar muziek te kunnen luisteren.

Bron afbeelding: TechRadar

Prestaties

Google heeft goed geluisterd naar de markt en heeft met de Max een speaker op de markt gebracht die de wat veeleisendere muziekliefhebber tevreden kan stellen. Het is een goede aanvulling op de Home, die een verbazend goede geluidskwaliteit leverde en de Home Mini, die prima werkte, maar het liefst in combinatie met een andere Cast-compatible speaker. Met een naam als “Max” verwacht je natuurlijk heel wat - muziekliefhebbers spitsen hun oren alvast bij het horen van zo'n naam.

Om te weten of de Max zijn naam waard is, moet hij niet alleen dezelfde Google Assistant leveren waar we zo van zijn gaan houden (nou ja - meestal), maar moet hij ook een geweldig geluid leveren.

Het goede nieuws is dat, zolang je er de fysieke ruimte en het budget voor hebt, deze speaker alle tests met vlag en wimpel haalt. Het geluid is warm en rijk, vanaf het moment dat je hem inschakelt.

Maar wat als je in een kleiner appartement woont? Is de Max in dat geval te krachtig? Kleine ruimtes zijn perfecte plekken om Smart Sound uit te proberen, Googles algoritme waarmee de speaker zijn instellingen automatisch aanpast om de beste resultaten te leveren naar de betreffende ruimte. Om dat te kunnen doen, maakt de speaker gebruik van de ingebouwde microfoontjes.

Bron afbeelding: TechRadar

Klink dat bekend in de oren? Dat kan kloppen, aangezien Apple er eerder over sprak met diens Apple HomePod. Hoewel je bij de Google Home Max geen geluidssignaal te horen krijgt op het moment dat de speaker klaar is met kalibreren... dus hoe weet je dan dat de Smart Sound geactiveerd is?

Dat hebben we nog niet uitgevogeld, maar zo lang de muziek goed klinkt, gaan we er van uit dat de functie zijn taak met verve volbrengt.

Zowel op zachte als luide volumes krijg je een goede kwaliteit muziek te horen. De tuner doet goed zijn werk om zowel de hoge als de lage tonen niet over elkaar struikelen en elkaars podium niet afpakken.

Met de Home Max gebruik je jouw stem om muziek te activeren, maar je kunt alles ook regelen op je iPhone, Android smartphone of tablet door op de Cast-knop te klikken vanuit je favoriete streaming app. ok al is hij niet in staat om 360-graden geluid rond te sturen als de Apple HomePod.

Gelukkig konden we opdrachten aan Google Assistant geven op onze normale spreekstem, zelfs wanneer de muziek harder stond dan eigenlijk de bedoeling was.

Bron afbeelding: TechRadar

Oordeel

Kun je ooit te ver gaan met Google Home apparaten, zelfs als je een heel klein huis hebt? De Google Home Max bewijst dat het antwoord 'nee' is.

Hoewel de Max fors is van formaat, laat hij ook zien hoe veelzijdig hij is. De Max levert een geweldig mooi en uitgebalanceerd geluid en dankzij de Smart Sound klinkt hij goed in iedere omgeving waar je de speaker neerzet.

Googles grote speaker is in feite een stuk eleganter dan hij zou moeten zijn, waarbij vooral de magnetische steun en de automatisch aanpassende aanraakbediening opvallen. Hij ziet er ook mooi genoeg uit om er naar te kijken als je er op let, maar aan de andere kant neutraal genoeg om op te gaan in zijn omgeving.

Het belangrijkste kritiekpunt op de Max is zijn prijs. Met een prijs van € 450 is hij best fors - je zou voor dat geld makkelijk een Google Home kunnen kopen en deze kunnen aanvullen met een soundbar, voorzien van Google Chromecast Audio of Chromecast.

Aan de andere kant - als je echt een muziekliefhebber bent, weet je ook dat de prijs van de Max nog lang niet op het niveau is van de meeste speakers waar audiofielen voor gaan.