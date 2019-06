Google Nest Hub review

In 2015 deed Amazon met de originele Amazon Echo als eerste groot technologiebedrijf een gooi naar de centrale plek in je slimme huis. Sindsdien heeft een serie Echo-producten voor slimme huizen ervoor gezorgd dat we slimme spraakassistenten niet meer in onze scifi-fantasieën tegenkomen, maar in onze woonkamers.

Maar Amazon is tegenwoordig niet meer het enige technologiebedrijf dat topproducten voor smart homes maakt. Naar onze mening zijn de slimme assistenten die Google aanbiedt, net zo goed.

In de afgelopen paar jaar hebben deze twee bedrijven het ene naar het andere product gelanceerd om te proberen ons hart te veroveren. Hun laatste pogingen daartoe - de Amazon Echo Show (nu in de tweede generatie) en de Google Nest Hub - behoren op dit moment tot de beste smart home devices die er zijn.

Disclaimer: Deze smart home hub heette eerst de Google Home Hub. Sinds half mei heeft Google de productnaam verandert naar de Google Nest Hub en eveneens ondersteuning voor Nederlands toegevoegd. De naam is ook de enige wijziging, qua hardware en software is er niets veranderd ten opzichte van het "origineel".

De overeenkomsten tussen de Echo Show van Amazon en de Nest Hub van Google zijn bijna griezelig van vormgeving tot eigenschappen lijken de twee veel op elkaar. Zelfs sommige stemcommando's zijn hetzelfde als je het woord 'Alexa' vervangt door 'Hey, Google'.

Door deze overeenkomsten voelt het alsof je de Google Home al eerder hebt gebruikt, maar toch heeft hij ook unieke nieuwe functies. Bijvoorbeeld de Google Foto's galerij, die je foto's automatisch bijwerkt, en Home View, waarmee je je slimme huis in één oogopslag helemaal in beeld hebt en dat gewoon een beetje Google aan alles toevoegt.

Alles is met elkaar verbonden via zowel de Google Assistent, die nu slimmer is dan toen we hem de vorige keer op de Google Home Max en de Google Home Mini zagen, in de Google Home-app voor iOS en Android, die je nodig hebt om apparaten aan elkaar te koppelen.

Met deze eenvoud en intelligentie in combinatie met de functionaliteit van de speakers zelf heb je alles in huis om een must-have smart home-ecosysteem te bouwen, dat slechts enkele tekortkomingen heeft.

Bron afbeelding: TechRadar

Prijs en verkrijgbaarheid

De Google Nest Hub (toen nog Home Hub) is op 22 oktober 2018 gelanceerd en is intussen eenvoudig verkrijgbaar via bekende (web)shops zoals Coolblue en Media Markt. De adviesprijs ligt op 129 euro, wat ongeveer 30 euro meer is dan de Google Home smart speaker.

De Google Nest Hub is niet alleen relatief goedkoop als je hem met Google Home vergelijkt, maar hij is ook goedkoop in vergelijking met zijn belangrijkste concurrent, de Amazon Echo Show.

Bron afbeelding: TechRadar

Design

We beginnen met de afmetingen van de Home Hub. Op de persfoto lijkt het anders, maar de Home Hub is verrassend klein: slechts 178,5 x 118 x 67,3 mm (l x h x d). Hij is zelfs zo klein dat het scherm ongeveer het formaat heeft van een grote telefoon of kleine tablet, en de voet is zo tenger dat hij gewoon in je handpalm past.

Misschien vraag je je af of dat niet veel te klein is, maar het product is verrassend goed gebouwd. Hij voelt robuust aan en hoewel het scherm zou kunnen breken als het met iets zwaars in contact komt, maakten we ons helemaal geen zorgen toen hij op onze keukenplanken en eettafel stond.

Bron afbeelding: TechRadar

En zelfs als je bang bent dat er iets mee gebeurt, zul je hem waarschijnlijk toch niet al te ver weg willen plaatsen, het 7-inch HD-touchscreen biedt dichtbij een uitstekend beeld. Van een afstand ziet het beeld er een stuk minder spectaculair uit.

Toch heeft zo'n klein schermpje ook wel weer zijn voordelen.

Foto's, vooral als ze met een telefoon gemaakt zijn, zien er op een kleiner scherm fantastisch uit. Als Google voor een groter scherm had gekozen, bijvoorbeeld tussen de 10 en 12 inch, zouden foto's niet zo intens of duidelijk weergegeven worden als op de Nest Hub.

Zoals gezegd rust het scherm op een voet die het display in een prettige hoek zet. Het uiterlijk wordt aangevuld door een gekleurde schermrand, die bij de met stof beklede voet past en in vier kleuren verkrijgbaar is: roze, zwart, wit en pastelblauw. Aan de achterkant vind je een stroomingang, volumeregeling en een schakelaar om de microfoon aan of uit te zetten, meer niet. Het typische minimalisme van Google.

Over minimalisme gesproken: het grootste verschil tussen de Home Hub en de Amazon Echo Show is dat de eerste géén 5MP-camera heeft, er zit helemaal geen camera in. Google heeft daartoe besloten om privacybezwaren weg te nemen, maar dit heeft wel als nadeel dat je geen videogesprekken kunt voeren, dat wil zeggen de andere persoon jou niet kan zien.

Dat lijkt een vreemde ontwerpkeuze, maar Google wilde ervoor zorgen dat je de Nest Hub net zo goed in je slaapkamer als op de keukentafel kunt gebruiken, zonder je af te vragen of hij misschien je intiemere momenten vastlegt. Hij heeft daarom een lichtsensor in plaats van een camera.

Met behulp van die lichtsensor kan het apparaat vaststellen dat het donker is in de kamer, waarna hij de helderheid van het scherm aanpast. Google noemt dit lichtbewustzijn van de speaker 'Ambient EQ'. Het apparaat past niet alleen zijn helderheid aan aan die in de kamer (waardoor de speaker beter opgaat in de sfeer van je huis), maar hij kan ook de kleurtemperatuur aanpassen en het scherm in een klok veranderen wanneer het tijd is om het licht uit te doen.

In de praktijk betekent dit dat de speaker wanneer hij op je nachtkastje staat en je naar bed gaat, de output van blauw licht zal verlagen, en hij het display automatisch naar een bijna onzichtbaar niveau zal bijstellen wanneer je het licht uit doet.

Omgekeerd zal hij, wanneer je hem bij een raam in het daglicht zet, de helderheid opvoeren, naar maximaal 400 nits. Die waarde is prima voor foto's, maar video's zien er dan niet optimaal uit (hier komen we verderop in deze review nog op terug).

Bron afbeelding: TechRadar

Instellen en Google Assistent

Voordat je aan je smart home-avontuur kunt beginnen, moet je je nieuwe apparaat instellen. Voor de Google Nest Hub moet je de Google Home-app downloaden of, voor sommigen van jullie: opnieuw installeren. Als die eenmaal stevig op zijn plaats zit op het mobiele apparaat naar keuze, tik je vervolgens op het plus-icoontje dat onder de kop 'Home' zit, om de app naar Made by Google-apparaten in de omgeving te laten zoeken. Na een kort koppelingsproces moet je de kamer selecteren waarin de Hub zich bevindt en voeg je, voor zover je die tegelijk met de Nest Hub hebt aangeschaft, nieuwe slimme apparaten toe.

Het hele installatieproces duurt maar een paar minuten en dankzij de geweldige nieuwe gebruikersinterface van Google Home is het instellen van extra apparaten eenvoudiger dan ooit.

Trouwens, als je nog niet eerder slimme apparaten hebt gekocht of nog geen keuze voor een bepaald smart home-ecosysteem hebt gemaakt, dan heeft Google sterke argumenten voor zijn Google Assistent en Made by Google-platforms, die nu met meer dan 5.000 slimme apparaten van 400 bedrijven samenwerken, en met zo'n tiental Google-apparaten.

Op de lijst van apparaten staan onder andere een aantal populaire televisiefabrikanten zoals Sony, LG en Vizio, smart light-producenten als Philips Hue, LIFX en TP-Link, en makers van slimme thermostaten, bijvoorbeeld Ecobee, Honeywell, Lux en andere. En die bedrijven en producten zijn nog maar het topje van de ijsberg van alles wat ondersteund wordt, terwijl ook voortdurend nieuwe merken en modellen aan het platform worden toegevoegd.

Maar van al deze producten werkt de Nest-productfamilie, inclusief de slimme thermostaat, beveiligingscamera en videodeurbelsysteem, het beste met de Google Nest Hub, wat meteen ook duiding geeft bij de naamsverandering.

Die laatste twee kunnen via een live feed naar de Google Nest Hub gestreamd worden, terwijl de eerste zowel via stemcommando's als via de gebruikersinterface op de Hub bediend kan worden. Als je nog geen smart home-producten hebt gekocht en aan het Made by Google-ecosysteem denkt, dan is dat zeker een overweging waard.

Bron afbeelding: Google

Google Assistent kan op tastbare producten gebruikt worden, maar ook in talloze apps en services. Dit zijn bijvoorbeeld kernproducten van Google zoals Google Agenda (Google Calendar) en Google Play Music, maar ook apps als Spotify.

Een van de grootste veranderingen die Google sinds de lancering heeft doorgevoerd is het integreren van YouTube Music in het apparaat. Hiermee kun je on demand muziek afspelen, zonder extra kosten en zonder een abonnement (maar natuurlijk wel met advertenties).

Als je de Google Nest Hub trouwens als concurrent van de Amazon Echo Show ziet, zul je blij zijn dat YouTube in zijn volledige vorm aanwezig is naast YouTube TV, het alternatief waar mensen hun kabeltelevisie-abonnement voor opzeggen. De Show kan dan misschien wel duizenden dingen, maar Google heeft voor kwaliteit gekozen en niet voor kwantiteit, met een klein aantal nuttige, logische partners en aanzienlijk minder shovelware.

Een ander belangrijk verschil tussen de videohubs van Amazon en Google zijn de slimme assistenten die in deze smart hubs zitten: Amazon heeft Alexa en Google heeft de Google Assistent.

De ene heeft in het algemeen wat meer intelligentie en een bredere kennis (we bedoelen de Google Assistent) en als we alleen naar de hoeveelheid kennis kijken, dan lijkt Google op veel meer vragen een antwoord te hebben. Dat lijkt misschien niet zo belangrijk, maar als je nieuwsgierig bent en/of jonge, leergierige kinderen hebt, dan kan dit van belang zijn bij de keuze van de juiste assistent voor jouw huis.

Prestaties

Precies hetzelfde zijn ze niet, maar de Google Nest Hub leent een groot deel van zijn uiterlijke kenmerken van Android TV. Veeg vanaf de screensaver naar rechts en dan zie je grote kaarten met informatie, die het grootste deel van de home-interface innemen en dingen als je agenda, het lokale weer, muziek- en videotips, maar ook het laatste nieuws weergeven.

Zodra je de Google Assistent om hulp of informatie vraagt, verdwijnt dat allemaal. Wat ervoor in de plaats komt, is afhankelijk van je vraag.

Als je de Google Assistent informatie over een locatie vraagt, dan verschijnen een kaart, contactinformatie, reviews en beschrijvingen van die plaatsen. Vraag je iets over een film, dan verschijnt informatie over de cast daarvan. Als je op één van de kaarten klikt, dan duik je daar dieper in en krijg je nog meer informatie te zien.

Het is bijna niet te geloven dat het Google gelukt is om elk zoekbegrip dat we maar kunnen bedenken, visueel weer te geven. Bijna alles wat we zochten, leverde minstens één afbeelding op, met wat basisinformatie erbij.

Bron afbeelding: TechRadar

En niet alleen Search heeft deze visuele update gehad, belangrijke diensten van Google zoals YouTube, Foto's en Maps zijn geoptimaliseerd om op basis van de zoekopdrachten die je met je stem geeft zowel relevante audio-feedback als visuele feedback te geven.

Elke daarvan zouden we uitgebreider kunnen bespreken, maar geloof ons: Google levert al zijn first-party services met een tact en zorg die je bij de eerste generatie van een product niet vaak ziet. Zelfs sommige third-party services werken uitstekend, hoewel vele daarvan niet zo'n complete en natuurlijke ervaring bieden als de eigen, first-party apps van Google.

Maar één service is in ieder geval meer aandacht waard: YouTube, een van de belangrijkste services van de Nest Hub.

YouTube op de Home Hub gebruiken gaat goed, maar ook weer niet. Als je weet wat je zoekt, bijvoorbeeld hoe je pasta moet maken of de laatste video van je favoriete streamer, dan kun je dat gewoon aan de Google Assistent vragen. Maar als je wat dieper moet graven, kan dat lastig worden. De Nest Hub toont drie video's tegelijk op het scherm, dus het kan een paar minuten duren voordat je gevonden hebt wat je zoekt.

Dat is geen dealbreaker, op de smart speaker hub van Amazon is YouTube alleen maar via de webbrowser te bereiken, maar zo intuïtief als naar je computer lopen en daarin iets opzoeken is het nu ook weer niet.

Hetzelfde kunnen we over de Google Cast-functionaliteit van de Nest Hub zeggen: daarmee kun je video's naar je televisie (als die die functie heeft) of naar de Chromecast streamen (waarbij dit handig is als je weet wat je zoekt en het eenvoudiger is om gewoon je smartphone te pakken als je het niet weet). Het geldt ook voor kooktips: de meeste recepten die we zagen bestonden alleen in tekstvorm en we moesten aparte zoekopdrachten geven als we bijvoorbeeld niet wisten hoe we de groente moesten blancheren of vis moesten uitbenen.

Niet dat dat met de Amazon Echo Show beter gaat, want dat is niet zo, maar het zou mooi zijn geweest om al deze dingen, die je afzonderlijk kunt doen, in een geïntegreerd proces te kunnen uitvoeren.

Bron afbeelding: TechRadar

Nu we het toch over geïntegreerde processen hebben, willen we de innovatiefste features noemen: Home View, de instelling van de gebruikersinterface waarmee je elk aangesloten apparaat in je huis kunt zien, Ambient EQ én de screensaver van Google Foto's. Ze zijn duidelijk, leuk en functioneel, en voegen echte functionaliteit toe aan wat anders een generiek 'me too'-product had kunnen zijn.

Audiovisueel gezien komt de speaker iets minder goed uit de verf. Op het 7-inch scherm van de Nest Hub komen YouTube-video's niet zo goed tot hun recht. Hoewel de audio goed genoeg is voor een paar songs tijdens het afwassen, heeft deze zeker niet de helderheid of het bereik waarmee je je muziekcollectie graag beluistert.

Er zijn wel manieren om deze problemen iets te verkleinen (zowel in de Nest Hub als in de Google Home-app vind je bijvoorbeeld een EQ-schuifknop om bastonen aan de anders vrij dof klinkende audio toe te voegen), maar in het algemeen is dit apparaat gewoon niet bedoeld als eerste keuze voor het bekijken van programma's of het luisteren naar muziek.

Bron afbeelding: TechRadar

Wie zou hem kunnen gebruiken?

De Echo Show van Amazon is een interessant apparaat waarmee je tegelijkertijd alles en niets met kunt doen, maar met de Google Nest Hub kun je duidelijk een beperkt aantal dingen doen, en andere niet.

In de tijd die we met de unit hebben doorgebracht, zagen we een duidelijke use case voor drie soorten gebruikers: Studenten, ouderen en smart home-enthousiastelingen die zó veel apparaten in huis hebben dat ze de namen ervan niet meer kunnen onthouden.

Studenten hebben vaak weinig tijd en veel vragen; daarom zal de Home Hub met de prominente plek voor Google Agenda ze bevallen. Die heeft een vaste plaats op het hoofdscherm van de app en zou ze altijd bij de les moeten houden.

Bovendien hoeven ze zich geen zorgen te maken dat pa en ma onverwacht langskomen als ze al bezoek hebben. 's Avonds past het apparaat het licht geleidelijk aan, zodat ze na een drukke dag goed kunnen slapen.

Bron afbeelding: TechRadar

Voor oudere familieleden is het apparaat, als het eenmaal is ingesteld, een fantastische digitale fotolijst, die beter werkt dan alle andere die we ooit hebben gezien. Foto's die we 's middags met onze smartphone hadden gemaakt, werden via Google Foto's direct naar de cloud geüpload en verschenen dan binnen een uur of twee op de Nest Hub. Dit in combinatie met de eenvoudige belfunctie via Duo betekent dat zelfs je oudste familieleden contact met je kunnen houden als je ver weg bent.

Last but not least is de Nest Hub interessant voor smart home-enthousiastelingen die (te) veel apparaten hebben aangeschaft.

Als je niet meer weet hoeveel lampen je hebt of de namen van al je slimme schermen niet meer kunt onthouden (zoals wij), dan kan het Home Menu van de Hub daar een prima oplossing voor zijn, want dat laat je zien welke apparaten allemaal aangesloten zijn, in welke kamers ze zich bevinden en of ze op dat moment aan of uit zijn. Dit is een belangrijk verschil, want je kunt dan commando's gebruiken als "schakel de tv in deze kamer uit" of "doe het licht in de woonkamer aan en je hoeft geen namen als 'TPLINK LAMP 7' of 'Sengled B8EFS' meer te onthouden.

De Nest Hub is minder geschikt voor liefhebbers van audiovisuele kwaliteit die beslist in elke kamer van het huis een uitstekende beeldkwaliteit willen hebben, en voor families die contact met elkaar houden door wekelijks te videochatten en korte, belangrijke drop-ins te houden. Als jij tot één van deze groepen behoort, dan is de - weliswaar wat duurdere - speaker van Amazon waarschijnlijk een betere keuze.

Bron afbeelding: TechRadar

Eindoordeel

Bij de Google Nest Hub ontbreekt een aantal functies dat de Amazon Echo Show wel heeft, en dat zijn vrij belangrijke functies: dat het scherm vrij klein is, betekent dat je films beter in de woonkamer kunt kijken. Het apparaat is fantastisch voor foto's, maar doet gewoon geen recht aan de meeste video's.

Maar het grootste verschil is zonder twijfel het feit dat de Nest Hub geen camera heeft. We waarderen het dat Google daarmee kennelijk onze privacy wil beschermen, maar sommige mensen zullen toch teleurgesteld zijn dat ze op de Hub niet met hun dierbaren kunnen videochatten.

Gelukkig wordt dit alles gecompenseerd door een aantal hele belangrijke features zoals Home View en de integratie van Google Foto's - én, zelfs als het niet het mooiste scherm is dat we ooit hebben gezien, het is toch prima alternatief als je ervoor staat te koken.

Voor de bovengenoemde doelgroepen, en voor vele anderen aan wie we nu nog niet hebben gedacht, biedt de Google Nest Hub verrassend veel waar voor zijn geld: het is een slimme speaker met een praktisch touchscreen en biedt slimme oplossingen om je hele huis vanuit één punt te beheren.

Natuurlijk heeft de Echo Show zijn voordelen (vooral op audiovisueel gebied), maar verreweg de meeste mensen beginnen hun smart home net op te bouwen, en daarvoor zouden we toch de Nest Hub aanraden.