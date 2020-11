Apple HomePod Mini review

Dit is de speaker voor iedereen die het slimme ecosysteem van Apple in huis wil halen, of reeds een abonnement op Apple Music heeft. Hij is goedkoper dan veel mensen verwachtten, heeft een geweldig geluid en een elegant ontwerp voor een relatief lage prijs. Siri en de volledige smarthome-ervaring kunnen nog wel wat werk gebruiken, zelfs nu de Homepods al even op de markt zijn.

Review in één minuut

Apple heeft een nieuwe zet gedaan in het smart speaker-landschap, met het inkrimpen van de grote HomePod en het leveren van de nieuwe, meer compacte HomePod Mini.

Dit is een van de goedkoopste toestellen die Apple ooit op de markt heeft gezet: de prijs in dollars is 99 dollar, en via grijze import is het apparaat verkrijgbaar vanaf 129 euro. Dat is voor Apple-begrippen nog altijd betaalbaar, al moet het wel concurreren met speakers die soms een vijfde van die prijs kosten, met de Amazon Echo Dot of Google Nest Mini als grootste rivalen.

Apple gelooft echter dat een combinatie van de persoonlijke assistent Siri en een geweldige geluidskwaliteit hen de nodige overwinning zal opleveren - en er zijn een aantal indrukwekkende dingen bij deze kleine smart speaker.

Om te beginnen is er het opstartproces - je hebt een iPhone of iPad nodig om de HomePod Mini te gebruiken, en je kan gewoon jouw toestel naast de nieuwe HomePod Mini houden en de verbinding vindt direct vanzelf plaats.

Alle Wi-Fi-wachtwoorden en accounts worden gesynchroniseerd, en als je twee speakers samen opstelt, vormen ze automatisch een paar (als je dit bevestigt). Het vraagt letterlijk seconden om alles op te stellen.

Het is ook een leuke speaker om naar te kijken, met een klein, bolvormig ontwerp dat veel minder plaats vraagt dan de originele HomePod.

(Image credit: TechRadar)

De gewoven stoffen bescherming vloeit mooi over in de achtergrond, en de bovenkant gloeit met een zacht licht - al wensen we wel dat er een optie was om dit te dimmen of af te zetten 's nachts, als je luistert naar kalmerende muziek terwijl je in slaap valt.

Voor ons is de geluidskwaliteit de hoofdreden om de HomePod Mini te kopen. Het klinkt geweldig voor een speaker van dit kleine formaat, en het voelt aan als de juiste mix van prijs en geluidskwaliteit. De bas is niet te zwaar, stemmen lopen niet verloren in de rest van het geluid en als je twee mini's met elkaar koppelt, dan is de stereo-ervaring heel immersief.

Als je echter geen abonnement hebt op Apple Music, dan ben je vrij beperkt als het op muziekstreaming aankomt. Je kan niet aan de HomePod Mini vragen om iets van Spotify af te spelen - dat kan je enkel via AirPlay, en hier moet je jouw smartphone gebruiken in plaats van de meer eenvoudige methode van aan Siri te vragen om liedjes te spelen met jouw stem. Je hebt dus gewoonweg een abonnement nodig om volledig gebruik te kunnen maken van jouw HomePod Mini.

Een van de grootste problemen die we zijn tegengekomen, was bij ons gebruik van de HomePod als een slimme stemassistent. Het werkt het beste als jouw familie beschikt over meerdere Apple-toestellen, maar de controle van jouw smarthome-toestellen met je stem loopt soms mis.

Het viel meerdere keren voor dat lichten zich aan en uit schakelden op commando, waarbij er dan een lamp of stopcontact willekeurig aan bleef, waardoor we een tweede commando moesten doorgeven zodat het zich uiteindelijk uitschakelde. Als je stemcommando's niet perfect werken van de eerste keer, dan wordt het gebruik van een smart speaker al snel een frustrerende ervaring.

Als je echter graag werkt met Siri en reeds een Apple Music-abonnee bent, dan is de aankoop van enkele HomePod Mini's een eenvoudige keuze. De geluidskwaliteit is buitengewoon voor deze grootte, en de verbinding met de smart home van Apple is vrij sterk, ondanks enkele probleempjes.

HomePod Mini prijs en releasedatum

(Image credit: TechRadar)

De HomePod Mini kost 99 dollar bij zijn lancering op 16 november in de Verenigde Staten. Via de grijze import is het apparaat wel al bij enkele retailers beschikbaar, waarbij de prijs schommelt rond de 129 euro.

Dit is al wel veel goedkoper dan de originele Apple HomePod, die in Europa 349 euro kostte bij de release in 2018. Het uitrollen van de nieuwe HomePod Mini wil zeggen dat je fantastische kortingen op de Apple HomePod mag verwachten bij de aankomende Black Friday deals of Cyber Monday koopjes.

Het is tamelijk ongewoon voor Apple om zijn producten zo betaalbaar te maken, dus misschien hoopt het bedrijf dat mensen er meer dan eentje kopen - zoals gezegd, twee toestellen geven een leuk stereo-geluid.

HomePod Mini opstelling

(Image credit: TechRadar)

Het Apple HomePod Mini opstartproces is ongelofelijk eenvoudig - het is veruit het makkelijkste dat we voor eender welke smart speaker hebben gezien, zeker als je ervoor nog geen smart speaker in huis hebt gehad en denkt dat het opstartproces ingewikkeld is.

Van zodra dat je het toestel uit de doos hebt genomen en in het stopcontact hebt gestoken, begint er een lichtje te branden bovenaan de speaker. Hou je iPhone dicht tegen de HomePod Mini en je krijgt een notificatie die je vraagt om te verbinden - als je hierop tikt, dan activeer je de camera, die je kan gebruiken om het draaiende licht bovenaan te vinden.

Van zodra je dit hebt gevonden, dan moet je enkele keren tikken om belangrijke informatie over te brengen naar het toestel - zaken zoals het Wi-Fi-netwerk zijn cruciaal, aangezien dat de manier is waarop de HomePod Mini communiceert met de wereld rond zich. Bovendien is het leuk om niet nog eens op zoek te moeten gaan naar jouw Wi-Fi-wachtwoord.

Ook wordt jouw Apple ID gesynchroniseerd, samen met de keuze of je het toestel informatie wil laten bijhouden voor jou, of gepersonaliseerde info toe staat voor andere mensen in jouw (reeds afgebakende) huishouden.

Dit wordt allemaal geregeld via de Home-app op jouw iPhone, en hier wordt je ook gevraagd of je de Mini aan een kamer wil toewijzen (zodat je kan vragen om muziek in de slaapkamer af te spelen). Ook kan je hem hier verbinden met een andere speaker als je een even aantal HomePod Mini's hebt - wederom, dit zal automatisch worden gedetecteerd door jouw iPhone, en je krijgt een optie om ze te combineren te zien.

HomePod Mini ontwerp

(Image credit: TechRadar)

Het ontwerp van de HomePod Mini is - en we vinden het lastig om het zo te moeten zeggen - heel Apple. Het is ingetogen, minimaal en aantrekkelijk - het ziet eruit zoals onze verwachtingen als je iemand vraagt om een kleine speaker van Apple te tekenen.

Misschien zouden ze het bolvormige ontwerp wel fout hebben, dat het toestel in staat stelt om geluid in 360 graden rond zich voort te brengen. Dit zien we ook in de nieuwe Echo 2020 van Amazon, dus het is duidelijk de mode, maar de grootte van de HomePod Mini (of het gebrek daaraan) maakt dit vooral indrukwekkend als je de geluidskwaliteit mee in je achterhoofd houdt, waar we zodra op terugkomen.

De kleine bol heeft een platte onderkant, en ook al weegt hij genoeg om niet zomaar omgestoten te worden, toch verschilt hij stevig van de originele HomePod. Dat gebrek aan gewicht zorgt er ook voor dat je je geen zorgen moet maken dat hij sporen achterlaat op het oppervlak waar hij op staat, zoals wel het geval was bij de grotere HomePod.

De speaker heeft een grijze of witte bekleding, afhankelijk van jouw keuze, en de kabel past in een USB-C-oplaadblok (dat gelukkig mee in de doos zit, wat niet het geval is met de recente iPhone 12-reeks).

Gezien dat dit oplaadblok €25 kost, kan je hier een besparing maken, nu je deze ook kan gebruiken om jouw iPhone snel op te laden - al zal je hier de HomePod Mini voor moeten uittrekken terwijl je dit doet.

Het is jammer dat Apple de HomePod Mini niet draagbaar heeft gemaakt, met een kleine batterij binnenin zoals de Sonos Move - maar dat zou het toestel hebben vergroot en het toestel minder indrukwekkend hebben gemaakt. Het past zo discreet in huis, maar ziet er ook leuk uit bovenom een nachtkastje of in het midden van een plank.

HomePod Mini geluidskwaliteit

(Image credit: TechRadar)

Als er een enkele reden is om de HomePod Mini te kopen, dan is het de geluidskwaliteit. We zeggen dit niet vaak over Apple-producten, maar op dit vlak krijg je echt waar voor je geld.

We hebben al gezegd dat het ontwerp van de HomePod Mini lijkt op dat van de nieuwe Amazon Echo 2020 als een kleine bol, maar die speaker heeft geen geluid in 360 graden rond zich, wat Apple wel heeft met de nieuwe HomePod.

Het geluid wordt geleid van de interne driver naar de onderkant van de HomePod, waar het naar buiten wordt gestuurd voor een sterker geluid.

In de HomePod Mini zit de nieuwe S5 chipset, die volgens Apple 'computational audio' toelaat - met andere woorden, de HomePod zal het liedje dat speelt analyseren en de respons van de spreker daaraan aanpassen.

De mogelijkheid om de audio output aan te passen om de geluidskwaliteit in real time te verbeteren, plus het gebruik van een full-range driver en twee passieve radiatoren, zorgt voor een zeer indrukwekkende prestatie - en de resultaten spreken voor zich.

We hebben het met verschillende muzikale genres getest, en al levert het niet dezelfde slagkracht als de grotere HomePod, toch zit het er niet ver naast - en dat toestel is veel groter en duurder.

De hoge frequenties en stemmen zijn heel duidelijk in elk lied, en ze slagen zo door nummers met veel bas - alles dat we hebben getest, was goed gebalanceerd, en zelfs al klonk de bas soms sterk, het werd nooit overdonderend voor eender welk genre.

De middelste tonen waren effen, zeker in popliedjes, en het omhoog halen van het geluidsniveau bracht geen vervormingen met zich mee - bij het maximale volume was de kamer-vullende geluidservaring enkel versterkt.

(Image credit: TechRadar)

Het is wel een keertje voorgevallen dat, bij het gebruik van twee HomePod Mini's als een paar, ze lichtjes hun synchronisatie verloren, maar het herstarten van de toestellen loste dit op. Dit gebeurde vaker met de grotere HomePod een jaar geleden, dus we waren op onze hoede, maar het heeft zich slechts een keertje voorgedaan.

Enkelvoudige instrumenten, zoals de gitaar bij The Chain van Fleetwood Mac, of een een enkel instrument in Jupiter van Mozart, resoneerden heel goed - misschien is het enige puntje kritiek dat bij klassieke muziek instrumenten verloren liepen in het grotere orkest, maar dit was een kleine en eerder subjectieve opmerking.

Echte audiofielen zullen niet achterover vallen van de geluidskwaliteit, maar voor deze prijs en grootte is het een sterke en capabele speaker - Apple rekent er hier wat op dat de goede audiokwaliteit het grote verkooppunt wordt, en voor de gemiddelde muziekfanaat zal dit niet opvallen, zeker als je twee toestellen in paar hebt staan.

Music handoff, oftewel muziekoverdracht tussen toestellen, is een nieuwe functie die je niet op de grotere HomePod zal vinden, aangezien dit de Ultra Wideband chip gebruikt, dezelfde die in de iPhone 11 en iPhone 12 zit, om te weten of deze smartphones er naar wijzen.

Van zodra je dichterbij komt, kan je jouw smartphone die muziek speelt naar de HomePod Mini wijzen, en een kleine trilling zal je vertellen dat de muziek nu speelt op de speaker. Om de muziek terug te krijgen, moet je deze procedure gewoon herhalen en het zal zich opnieuw van de kleine HomePod naar jouw toestel overzetten.

Dit is een heel leuk proces, en eentje dat mensen die muziek willen overzetten als tovertruc blij zal maken (of voor zij die geen zin hebben om te knoeien met het AirPlay-icoon om hun muziek op een speaker te krijgen).

Er is wel iets waar we van willen dat Apple ons meer controle over geeft: het licht bovenaan de HomePod Mini staat aan als hij muziek speelt, en dat houdt steek - maar als je de speaker gebruikt om in slaap te vallen (door het afspelen van regengeluiden enzovoort), dan is dit vrij helder.

Apple heeft dringend een 'nachtmodus' nodig voor zijn speakers - als je in staat wil zijn om te zeggen 'Hey Siri, sleep tight' en niet te moeten luisteren naar het gegil van de HomePod die half het huis wakker wakker maakt en je kamer oplicht, terwijl je gewoon een klein streepje muziek wil.

Siri, HomeKit en Intercom

(Image credit: TechRadar)

Voor sommige mensen is de hoofdreden om een nieuwe HomePod mini te kopen niet de audiokwaliteit, hoe indrukwekkend ze ook is, maar de mogelijkheid om jouw smart home te verbinden met de wereld, zonder al teveel gedoe.

In dat opzicht is de HomePod Mini een handig toestel. Toen het werd aangekondigd met de iPhone 12 weidde Apple veel uit over hoe Siri een geweldige assistent is die je makkelijk helpt op je smartphone, in je auto en als je door je huis loopt.

Als je 's ochtends wakker wordt en vraagt om het nieuws af te spelen, dan krijg je een update van wat er gebeurt van een lokaal radiostation. Vraag hem om jouw slimme verlichting aan te passen of slimme stopcontacten aan of uit te schakelen (zolang ze deel uitmaken van jouw thuisnetwerk) en het zal ze zoals gevraagd aan en uitschakelen.

Dit zijn allemaal zaken die de HomePod ook aankon drie jaar geleden, en Siri heeft in die periode eigenlijk weinig vooruitgang geboekt als slimme assistent.

Er zijn een paar handige functies bijgekomen, maar het hangt wat af van hoe geïntegreerd je bent met de verschillende Apple apps. Je moet de standaard kalenderapplicatie gebruiken om te vragen welke afspraken er aan zitten te komen, en Apple Maps moet zijn ingesteld om meer te weten te komen over het verkeer naar jouw werk.

Dingen vragen zoals 'Hey Siri, wat is mijn update vandaag?' geven je het weeroverzicht, afspraken en het laatste nieuws als een kleine podcast, maar dit hebben we niet veel gebruikt.

Dit zijn meestal dingen die je al op je smartphone doet, in plaats van het te vragen aan jouw slimme speaker die mogelijk andere mensen wakker maakt.

Het omgaan met Siri is vrij comfortabel, met een meer natuurlijke stemcadans die er de voorbije maanden in is geslopen - dit is ook iets waar Google en Amazon mee bezig zijn met hun stemassistenten, en dat maakt een groot verschil.

(Image credit: TechRadar)

Waar we nog wel wat verbeteringen willen zien, is de smart home-integratie van Apple. Het is niet moeilijk om toestellen te verbinden met jouw slimme opstelling (al moet je wel enkele stappen door), maar vaak liep het hier ergens mis toen we probeerden om onze slimme toestellen aan en uit te schakelen.

Het aantal keren dat we de melding kregen dat het toestel niet reageerde bij het vragen aan Siri om een reeks lampen aan en uit te schakelen werd frustrerend, zeker omdat het na enkele keren vragen wel werkte.

Misschien is het een overbelast Wi-Fi-netwerk, of Siri die niet juist reageert, maar het deed ons het vertrouwen in het systeem verliezen en we besloten om dan maar alles manueel uit te schakelen - de HomePod Mini moet sneller reageren en iets meer consistent zijn in zijn functionaliteiten.

Wat ook nieuw is bij de HomePod Mini, is de Intercom-functie, wat je in staat stelt om Siri in te schakelen om via jouw smartphone of HomePod boodschappen te sturen naar andere HomePod speakers in jouw huis.

Het is nogal oncomfortabel in het gebruik, omdat we merkten dat we voortdurend onze tekst repeteerden om ervoor te zorgen dat het correct werkte. Deze functie wordt uitgebreid in de komende maanden - je zal in staat zijn om boodschappen te sturen naar alle toestellen die zich in een huishouden bevinden, of het nu een iPhone of AirPods zijn, dus je zal aankondigingen kunnen sturen naar jouw familie van ver en weten dat iedereen ze heeft gehoord.

Dit zou een probleem kunnen zijn - als er iemand ergens een conversatie heeft in een kamer en je komt de sfeer wat verpesten met een intercombericht, dan is het nogal indringend. We verstaan waarom Apple dit heeft toegevoegd, maar we hebben dit bij het testen echter weinig gebruikt.

Koop het als…

Jouw familie iPhones gebruikt De HomePod Mini is leuk als je alleen woont, maar het kan meerdere gebruikers aan en komt tot zijn recht in een groter huishouden.

Je een abonnement hebt op Apple Music Je hebt Apple Music nodig als je liedjes wil bedienen met jouw stem - dat is belangrijk bij het comfort van de HomePod Mini.

Je goed bevriend bent met Siri Siri is voor sommigen leuk en speciaal, en voor anderen dan weer gewoon vervelend - als je er goed mee overweg kan, dan zal je iets meer genieten van de HomePod Mini.

Niet kopen als…

Je Android gebruikt Dit is een speaker die deel uitmaakt van het Apple ecosysteem. Als je geen iPhone hebt, maar wel echt graag een HomePod wil, dan kan je je hier rond hacken, maar dat is verre van ideaal.

Je er geen twee van wil kopen De HomePod Mini is zoveel sterker als je er twee bij elkaar zet - het geluid van de stereo-opstelling verbetert de ervaring echt.