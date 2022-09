Sonos Sub Mini aangekondigd als betaalbare uitbreiding voor soundbars

Sonos heeft zijn Sub Mini officieel aangekondigd en dit is de upgrade waar veel Sonos-gebruikers op zitten te wachten. Deze kleinere versie met dual-driver ontwerp neemt minder plaats in dan de reguliere Sonos Sub en kost daarnaast minder.

De Sonos Sub Mini is verkrijgbaar vanaf 6 oktober en heeft een adviesprijs van 499 euro. Hij zal verkrijgbaar zijn in wit of zwart, zoals we gewend zijn van Sonos.

Het ronde ontwerp zijn we daarentegen niet gewend bij Sonos-producten, maar het past goed bij de algemene look van Sonos. De ovale uitsnede heeft bijvoorbeeld dezelfde vorm heeft als de Sonos Beam en Sonos Ray als je ze van bovenaf bekijkt.

Hij is zo'n 30 centimeter hoog en heeft een doorsnede van zo'n 22 centimeter, waardoor hij makkelijk bovenop je tv-meubel kan staan. Zoals je zou verwachten, sluit hij draadloos en naadloos aan op je bestaande Sonos-systeem. Er is zelfs een NFC-vlak aan de bovenkant waarop je met je telefoon kunt tikken voor een nog snellere installatie. Tot slot is er nog een ethernetpoort aanwezig.

Sonos zegt dat de Sonos Sub Mini wordt aanbevolen in combinatie met Sonos Beam, Sonos Ray of Sonos One. Hoewel hij werkt met Sonos Arc of Sonos Five, hebben deze modellen al een sterke ingebouwde bas, waardoor de Sub Mini niet helemaal tot zijn recht kan komen. Voor de duidelijkheid: hij werkt met elke soundbar hierboven, maar Sonos raadt hem gewoon niet aan voor de Arc en Five.

(Image credit: Sonos)

Wanneer je de Sub Mini op je systeem aansluit, zal je soundbar zijn geluidsprofiel wijzigen, zodat de sub de lagere frequenties aankan waarvoor hij is ontworpen. Dit moet zorgen voor een naadloze overgang.

Sonos geeft je ook een handmatige EQ-optie als je wilt aanpassen hoe zwaar de bas is en de Sub Mini werkt met TruePlay tuning. Dan moet je wel de hele kamer opnieuw instellen, als dat al gebeurd zou zijn.

Analyse: Force-canceling mag niet ontbreken

Net als de grote Sonos Sub, is de Sub Mini ontworpen rond met force-canceling dual-driver ontwerp. Er zijn twee zes-inch woofers (elk aangedreven door hun eigen klasse-D versterker) die tot 25Hz gaan. Ze staan in het midden recht tegenover elkaar zodat ze alle ongewenste extra trillingen kunnen wegwerken.

(Image credit: Sonos)

Wanneer je een grote driver hebt, zoals een woofer, die veel lucht voorwaarts laat bewegen door trillingen, veroorzaakt dit reactietrillingen in de tegenovergestelde richting. Dit is wat een grote subwoofer doet rammelen en schudden, wat niet goed is voor de geluidskwaliteit.

Bij een force-cancelling ontwerp zijn twee identieke luidsprekerdrivers die precies hetzelfde geluid afspelen, precies tegenover elkaar geplaatst. De twee sets trillingen heffen elkaar op, zodat je krachtig geluid krijgt zonder gerammel. Dankzij deze set-up heeft Sonos de Sub Mini zo klein kunnen maken. Het enige belangrijke nadeel is dat je maar één unit in je opstelling kunt hebben, terwijl je twee gewone Subs kan koppelen.