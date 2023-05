De 4 belangrijkste dingen waarop je moet letten bij de aankoop van een Dolby Atmos soundbar

Net zoals bij de meeste tech-producten tegenwoordig, kan het al gauw overweldigend voelen om een van de beste soundbars te kopen. Er zijn nu eenmaal zoveel verschillende opties die er bijna allemaal hetzelfde uitzien en alleen gemakkelijk kunnen worden onderscheiden door vreemd klinkende features, nietszeggende termen en willekeurige modelnummers. Veel mensen zullen inmiddels wel al gehoord hebben dat Dolby Atmos soundbars vooral een geweldige optie zijn, maar ook als je dat al weet, is het nog steeds lastig om te weten waar je vervolgens het eerste op moet letten.

Daarom hebben wij deze gids samengesteld. Hopelijk kunnen we zo wat mensen helpen om iets beter te begrijpen waar ze het meest op moeten letten bij de aanschaf van een Dolby Atmos soundbar. We gaan er in ieder geval van uit dat je al weet dat je een Dolby Atmos soundbar wil en dat je al (ongeveer) een budget hebt vastgesteld voor jezelf. We zullen je vervolgens helpen om erachter te komen wat voor soundbar je dan precies nodig hebt aan de hand van de belangrijkste praktische overwegingen en niet aan de hand van alle technische vaktermen.

Natuurlijk blijven sommige onderdelen vrij technisch, maar we zullen het zo goed mogelijk proberen uit te leggen en proberen aan te geven waarom bepaalde dingen belangrijk zijn voor de levensduur van je nieuwe soundbar. Ons belangrijkste doel hier is namelijk om je te helpen een soundbar te vinden waar je jarenlang plezier van kan beleven. Het is niet de bedoeling dat je al vrij snel spijt hebt van je keuze en je realiseert dat je beter iets anders had kunnen kiezen. Hieronder vind je dus de belangrijkste dingen om op te letten.

Echte 'omhooggerichte' speakers maken een verschil

Een van de belangrijkste dingen die Dolby Atmos toevoegt aan filmsoundtracks is een bepaalde "hoogte" in het geluid, naast de surround sound. De soundbars die hier het beste in zijn, gebruiken daarvoor dan ook 'omhooggerichte' speakers om dat effect te creëren. Zoals de naam ook al aangeeft, zijn dit soort speakers omhooggericht richting je plafond. Daardoor kan het geluid weerkaatst worden. Op die manier klinkt het dus alsof bepaalde geluidseffecten van boven je vandaan komen.

Sommige "goedkopere" Dolby Atmos soundbars zoals de Sonos Beam (Gen 2) of de Sony HT-G700 hebben geen omhooggerichte speakers. Dit soort speakers gebruiken dan wat slimme audioverwerkingstrucjes om het gevoel van hoogte toe te voegen vanuit de rest van de speakers. Dat klinkt op zich ook wel prima, maar het heeft niet hetzelfde effect als een soundbar met echte omhooggerichte speakers. Vrijwel alle high-end Dolby Atmos soundbars beschikken dan ook over omhooggerichte speakers, maar binnen de midrange en bij de goedkoopste modellen kan je daar niet zo zeker over zijn. Toch zijn er ook daar wel genoeg modellen te vinden met deze omhooggerichte speakers, zoals de Bose Smart Soundbar 600 en de Philips TAB8905.

Als je dus op zoek bent naar een Dolby Atmos soundbar, omdat je wil kunnen genieten van de indrukwekkende ruimtelijke audio waar de technologie om bekendstaat, zorg dan dat je voor een soundbar kiest waarbij vermeld staat dat er omhooggerichte speakers aanwezig zijn.

Hoeveel HDMI-poorten heb je nodig op de soundbar?

Twee HDMI-poorten is eigenlijk ideaal als je ook niet te veel wil betalen. (Image credit: Future)

Dolby Atmos soundbars moeten verbonden worden met je tv via een HDMI-poort om ook echt Dolby Atmos geluid te kunnen afspelen. Het gaat dan specifiek om een HDMI Arc- of eArc-poort en veel tv's hebben maar één van dit soort poorten, naast een aantal standaard HDMI-poorten. Meer heb je ook niet echt nodig, maar je moet er dus wel voor zorgen dat je je soundbar dan met deze poort verbindt.

Hier ontstaat echter het probleem: niet alle HDMI-poorten zijn even goed en die ene poort met Arc (of eArc) is meestal ook een van de beste HDMI-poorten op je tv (die het sterkste signaal aankan). Veel tv's hebben maar twee 'high-performance' HDMI-poorten en het is een beetje jammer als je die poort moet "verspillen" aan een soundbar.

Wat bedoelen we dan precies met een 'high-performance' poort? Dat hangt een beetje af van hoe oud je tv is. Op tv's die ouder dan ongeveer vier jaar zijn, is het misschien het geval dat twee van je HDMI-poorten ondersteuning hebben voor een 4K HDR-signaal en dat je er daarnaast bijvoorbeeld nog twee hebt die alleen een HD-signaal aankunnen. Dat wil niet zeggen dat het geen goede tv meer is, maar het probleem is dat je meteen een van die betere 4K-poorten kwijt bent als je er een Dolby Atmos soundbar mee moet verbinden en dat is vrij irritant.

Op nieuwere tv's betekent een 'high-performance' poort waarschijnlijk een HDMI 2.1-poort (of meerdere), met ondersteuning voor 120Hz om optimaal te kunnen gamen met je PS5 of Xbox Series X. Veel relatief moderne tv's beschikken dan ook weer maar over twee HDMI 2.1-poorten, dus als dat bij jou het geval is, ben je er meteen weer een kwijt als je een soundbar toevoegt.

Nu zijn we eindelijk bij de oplossing voor dit probleem beland: veel soundbars beschikken tegenwoordig gelukkig ook over twee of meer HDMI-poorten. Op die manier kan je toch nog een videosignaal versturen via de HDMI eARC-poort. De soundbar functioneert dan dus als 'passthrough' voor een videosignaal vanuit een ander apparaat. In de praktijk heb je dan dus geen last van het feit dat die ene poort op de tv zelf al in gebruik is. Het is wel belangrijk om te weten dat er nog maar heel weinig soundbars zijn met een HDMI 2.1 120Hz passthrough-functie. De meeste van deze poorten kunnen wel gewoon 4K HDR doorsturen naar de tv, maar voor gamers is het wel van belang om hier op te letten.

Dit is zelfs nog beter als je een oudere tv hebt zonder ondersteuning voor Dolby Atmos. Je kan dan namelijk een streaming-box met ondersteuning voor Dolby Atmos, zoals de Apple TV 4K (2022), in je Dolby Atmos soundbar pluggen en deze kan dan alsnog een Atmos-signaal afspelen en de beperkingen van je tv dus omzeilen. Je kan dan genieten van een nieuw high-end geluid, zonder een nieuwe high-end tv.

Let dus zeker op het aantal HDMI-poorten die op een soundbar zitten. Als het er maar één is, dan is het handig om je af te vragen of je nu (of in de toekomst) niets anders meer wil verbinden met de HDMI-poort op je tv. Als je daar over twijfelt, kan je misschien beter voor een soundbar met twee poorten of meer gaan (dan heb je misschien straks zelf meer poorten tot je beschikking dan voorheen.

Subwoofer of niet?

Hoeveel audioboxen wil je in je kamer hebben staan en hoe vol wil je dat je geluid is? Dat zijn een aantal belangrijke dingen om je af te vragen. Een soundbar met een losstaande subwoofer biedt namelijk een groter bereik dan zonder een subwoofer, dus dat is beter als je een echt thuisbioscoopeffect wil creëren. Als je vooral gewoon een duidelijker geluid wil en niet al te veel ruimte hebt, dan kan je misschien beter voor een 'alles-in-één' soundbar kiezen, zonder losse subwoofer.

Zelfs als je voor die laatste optie kiest, is het wel van belang dat je checkt of de soundbar zelf dan over specifieke subwoofer-onderdelen beschikt. Het is namelijk nog steeds belangrijk om een goed basgeluid te hebben als je het volledige effect van filmsoundtracks wil kunnen ervaren.

Er zijn dan ook zeker een aantal high-end alles-in-één soundbars te kopen, die een vrij krachtige bas hebben, zoals de Sonos Arc of de Sony HT-A7000. Je hebt dus niet per se een veel slechtere ervaring als je geen losstaande subwoofer hebt, maar de opties met een meegeleverde subwoofer bieden over het algemeen wel een betere prijs-kwaliteitsverhouding, Het is namelijk gemakkelijker voor audiobedrijven om een losstaande simpele box te ontwikkelen in plaats van die technologie te integreren in een bestaande soundbar.

Een subwoofer kan een grote impact hebben op filmsoundtracks, maar je moet dat grote apparaat ook ergens in je kamer kwijt kunnen. (Image credit: Future)

Wil je ooit achterspeakers gebruiken?

Veel soundbars kunnen tegenwoordig ook samenwerken met een paar achterspeakers om zo een echt surround sound systeem te creëren. In sommige gevallen, zoals bij de Samsung HW-Q930B, worden die achterspeakers meegeleverd bij de soundbar. Ze zitten dan samen met de soundbar en subwoofer in de doos, maar andere opties, zoals Sonos-soundbars of de midrange Samsung HW-Q700B, worden niet met achterspeakers geleverd. Soms zijn ze echter wel compatibel met draadloze (of bedrade) speakers die je los kan kopen en eventueel dus ook later nog aan je setup kan toevoegen.

Hou dat dus in gedachten wanneer je een nieuwe soundbar gaat kopen. Als het je mooi lijkt om ooit een echte thuisbioscoopsetup samen te stellen, dan kan je óf nu de hele setup kopen óf kijken of een soundbar kan worden verbonden met draadloze achterspeakers, die je later nog kan kopen en toevoegen. Op die manier hoef je in ieder geval niet ook nog eens een nieuwe soundbar te kopen wanneer je wil upgraden naar een betere set-up.

Als je zeker weet dat je geen achterspeakers nodig hebt, dan hoef je hier niet op te letten. Koop dan gewoon wat het beste voor jou is aan de hand van de andere tips hierboven.

Natuurlijk zijn er nog meer dan genoeg andere dingen om op te letten bij de aanschaf van een nieuwe Dolby Atmos soundbars, zoals of je er muziek naar kan streamen. Dat soort dingen zijn echter niet essentieel. We hopen dat als je deze gids aanhoudt, het kiezen van de juiste soundbar voor jou iets gemakkelijker is geworden en dat je nu niet met een soundbar eindigt waar je spijt van krijgt, omdat hij belangrijke features mist.

Vergeet ook niet onze koopgidsen van de beste tv's en de beste beamers voor thuis te bekijken als je op zoek bent naar meer upgrades voor je thuisbioscoop.