De best Dolby Atmos soundbars 2023: een audio-upgrade voor ieder budget

Included in this guide:

Met de best Dolby Atmos soundbars kan je genieten van je favoriete films en series op een veel meeslependere en natuurlijkere manier dan via de speakers die in je tv zelf zitten.

Dolby Atmos is een surround sound-audioformat. Elk individueel geluid wordt hierbij ook opgenomen als een individueel geluid. Denk daarbij aan een hond die blaft of een helikopter die ergens overheen vliegt. Die individuele geluiden kunnen vervolgens gepositioneerd worden in een 3D-ruimte, in plaats van dat ze gewoon aan een specifieke speaker in je speakersetup worden gekoppeld. Dit format biedt ook ondersteuning voor hoogte-kanalen en audiokanalen om je heen.

Dit betekent dat als je een helikopter op beeld over je heen ziet vliegen, dat het ook echt klinkt alsof er een helikopter over je heen vliegt. Geluiden worden aan de hand van wat je op het scherm ziet dus ook geplaatst waar ze realistisch gezien vandaan zouden komen in de echte wereld. Dit zorgt voor veel meer precisie en een groter effect dan standaard surround sound.

De beste Dolby Atmos soundbars zijn zeker het overwegen waard als je een echte thuisbioscoopervaring wil creëren voor het bekijken van je favoriete films en series. Deze soundbars leveren niet net zo'n fantastische weergave van Dolby Atmos soundtracks als de beste AV-ontvangers in combinatie met een surround sound-speakersysteem, maar zo'n setup neemt ook veel meer ruimte in beslag, maakt gebruik van een hele hoop kabels en kan ook heel erg duur zijn. De beste soundbars hebben dus zeker hun voordelen. Het is wel goed om te weten dat Dolby Atmos niet alleen in de vorm van een soundbar te krijgen is. Zo zijn we namelijk ook benieuwd wat de Sonos Era 100 & 300 gaan betekenen binnen de wereld van 'home entertainment'.

De meeste soundbars van bekende merken hebben tegenwoordig Dolby Atmos-ondersteuning ingebouwd, waaronder modellen van LG, Samsung, Sonos, Sony en nog veel meer. Er zijn soundbars in allerlei soorten en maten en met allerlei verschillende features, hoewel Dolby Atmos soundbars trouwens meestal wel een iets groter formaat hebben, omdat er wel speaker-drivers nodig zijn voor alle 3D-effecten.

Natuurlijk ondersteunt niet elke nieuwe soundbar Dolby Atmos, maar het is hoe dan ook aan te bevelen om je tv te upgraden met een soundbar, of deze nou over Atmos beschikt of niet. De ontwikkeling van schermtechnologie in de beste tv's heeft ervoor gezorgd dat deze displays door de jaren heen steeds dunner zijn geworden en dat betekent dat er minder ruimte over is voor goede speakers. Soundbars zijn daarom een goede oplossing voor dat probleem en Dolby Atmos soundbars leveren dan ook nog eens een extra krachtige thuisbioscoopervaring.

Beste Dolby Atmos soundbars 2023: onze favorieten

(Image credit: Future)

1. Samsung HW-Q930B De beste Dolby Atmos soundbar voor de meeste mensen Our expert review: Specificaties Afmetingen: 1.110,7 x 60,4 x 120,0 mm (B x H x D) Speaker-opstelling: 9.1.4 Geclaimd speakervermogen: Onbekend Aansluitingen: HDMI-input (eARC), optisch in, Wi-Fi, Bluetooth De beste deals van vandaag Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Bekijken bij Expert.nl (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Meest meeslepende Dolby Atmos soundbar voor minder dan 1.000 euro + Krachtig, maar genuanceerd en gebalanceerd geluid + Uitgebreid aantal audiokanalen Redenen om te vermijden - Duur vergeleken met "normale soundbars" - Niet geweldig voor muziek

Samsung maakt uitstekende soundbars, van vrij dure modellen tot de meer betaalbare midrange-apparaten zoals de Samsung HW-Q930B.

Met deze soundbar zien we Samsung ook een nieuwe aanpak nemen voor Dolby Atmos. Tot nu toe hebben alleen de flagship soundbars van het bedrijf meer speakers gekregen dan alleen de soundbar zelf en een subwoofer. Met de HW-Q930B krijg je nu echter naast die twee onderdelen ook nog twee achterspeakers.

Deze soundbar levert een 9.1.4-kanaals geluidssysteem, die maar twee kanalen mist ten opzichte van het Q990B-topmode met zijn 11.1.4-opstelling. Dat maakt dit voor ons de beste Dolby Atmos soundbar, zeker voor zijn prijs.

Tijdens onze tests waren we erg onder de indruk van de HDMI-passthrough met ondersteuning voor de Dolby Vision en HDR10+ HDR-formats, en voor de Dolby Atmos en DTS:X audioformats. Dat is momenteel het beste wat je thuis kan krijgen qua beeld- en geluidstechnologieën.

We vonden het geluid echt van een hoger kaliber dan dat van de voorgaande Samsung-soundbars die alleen een subwoofer naast de soundbar zelf hadden. Nu zijn er ook achterspeakers van goede kwaliteit aan de opstelling toegevoegd en dat zorgt ervoor dat het geluid nog meeslepender wordt en zich niet alleen maar aan de voorkant van de ruimte bevindt.

Wij zijn nog geen andere soundbar met een vergelijkbare prijs tegengekomen die kan concurreren met de Samsung HW-Q930B. Ook hebben we nog niet eerder zo'n krachtige meeslepende surround sound-ervaring meegemaakt in een soundbar binnen deze prijsklasse. Het kost je toch echt veel meer geld om een nog betere soundbar te krijgen. Als je echter toch nog iets betere prestaties wil en ook bereidt bent om daar meer geld voor uit te geven, kijk dan ook verder hieronder eens naar de fantastische Samsung HW-Q990B.

Lees meer: Samsung HW-Q930B review

(Image credit: Sony)

2. Sony HT-G700 De beste betaalbare Dolby Atmos soundbar met subwoofer Our expert review: Specificaties Afmetingen: Soundbar: 980 x 64 x 108 mm (B x H x D); Subwoofer: 192 x 387 x 406 mm Speaker-opstelling: 3.1 Geclaimd speakervermogen: 400W Aansluitingen: HDMI met eARC x 1, HDMI-input x 1, optisch x 1, Bluetooth De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Bekijken bij Kamera-express.nl (opens in new tab) Redenen om te kopen + Indrukwekkend breed en groots geluid + Dolby Atmos- en DTS:X-ondersteuning + 4K HDR HDMI-passthrough Redenen om te vermijden - Kan niet echt heel "hoog" geluid creëren - Niet zo dynamisch als duurdere opties

We denken dat de Sony HT-G700 een uitstekende balans heeft van features, prijs en de grootte van zijn geluid. Je krijgt met deze optie een Dolby Atmos soundbar en een draadloze subwoofer en de soundbar heeft een goed formaat voor bij tv's van 48 inch of groter.

Zoals we gewend zijn bij Sony-apparaten, krijg je meer dan alleen een goed stereogeluid. Hij beschikt natuurlijk over Dolby Atmos-ondersteuning om überhaupt op deze lijst te kunnen staan. Daarnaast is er ook ondersteuning voor DTS:X. Sony gebruikt verder zijn uitstekende geluidsverwerking en andere trucjes om een geluid te creëren dat je helemaal omver kan blazen. Het geluid gaat veel verder dan de randen van je tv, maar de positionering van geluiden en de richtingen van bepaalde geluiden klinken nog steeds erg accuraat. We vinden hem niet zo goed klinken als de Sonos Arc, die je hieronder terugvindt, maar het is toch een erg goede keuze.

De subwoofer levert ook een diep basgeluid, dat de Sonos Arc niet in zijn eentje kan evenaren en we vonden stemmen ook erg duidelijk overkomen, zelfs tijdens chaotische actiescènes (zonder dat de 'speech-boosting'-modus aan staat).

Er zijn wel een aantal minpunten. Ze zijn er geen omhooggerichte speakerkanalen aanwezig en dat maakt de Atmos-ervaring soms toch wel wat minder indrukwekkend, vergeleken met onze Sony AV-versterker met zijn specifieke Atmos-speakers. Verder is het geluid ook wel iets minder dynamisch bij bijvoorbeeld grote explosies en intense soundtracks dan de Sonos Arc en de Samsung HW-Q800A, maar hij is dan ook veel goedkoper. Voor de prijs creëer je hiermee dus alsnog een fantastische thuisbioscoopervaring.

Lees meer: Sony HT-G700 review

(Image credit: Sonos)

3. Sonos Arc De beste Dolby Atmos soundbar voor Sonos-fans Our expert review: Specificaties Afmetingen: 1.141,7 x 87 x 115,7 mm (B x H x D) Speaker-opstelling: 5.0.2 Geclaimd speakervermogen: Onbekend Aansluitingen: HDMI-input (ARC), 'optisch naar HDMI'-converter, Bluetooth, Ethernetpoort, 802.11b/g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, IR-ontvanger De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Hifiklubben NL (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Dolby Atmos, TrueHD en Dolby Digital Plus + Discrete alles-in-één soundbar + Geweldige surround sound en muziekweergave Redenen om te vermijden - Je hebt wel een tv van 55 inch of groter nodig - Geen HDMI-passthrough

Sonos heeft het voor elkaar gekregen om een heel surround sound-geluidssysteem in zijn Arc-soundbar te stoppen.

De Sonos Arc gebruikt Dolby’s nieuwste TrueHD- en Dolby Digital Plus-audiocodecs om de best mogelijke lossless audiokwaliteit te leveren, die momenteel beschikbaar is op de nieuwste Blu-rays en op de meest populaire streamingdiensten. We waren enorm onder de indruk over hoe deze soundbar Dolby Atmos gebruikt om zijn 3D-geluid te verbeteren. Geluiden lijken echt vanuit allerlei hoeken te komen. Dit effect vonden we heel erg overtuigend tijdens onze tests, hoewel het natuurlijk niet net zo meeslepend is als het ophangen van speakers op je plafond, maar het is wel veel simpeler om een soundbar te installeren dan zo'n setup.

We vonden het ook erg fijn dat het instellen van dit Sonos-apparaat erg eenvoudig was. Je hoeft maar een paar stappen te doorlopen in de smartphone-app en je kan hem vervolgens ook nog eens heel gemakkelijk verbinden met andere Sonos-speakers. De minimalistische aansluitingsopties en de alles-in-één-constructie zorgen voor een gestroomlijnd design. Dit is dan waarschijnlijk ook wel de beste Dolby Atmos soundbar die je vandaag de dag kan kopen.

Hij is zeker niet goedkoop en de de Samsung HW-Q930B-soundbar bovenaan deze lijst is een betere optie voor als je wat geld wil besparen, maar als je toch al een fan bent van Sonos-producten, dan denken we dat ook jij onder de indruk zal zijn van de indrukwekkende surround sound van deze soundbar.

Lees meer: Sonos Arc review

(Image credit: Future)

4. Samsung HW-Q990B De beste soundbar een premium Dolby Atmos-ervaring Our expert review: Specificaties Afmetingen: Soundbar 1.232 x 69,5 x 138 mm; Subwoofer 220 x 413 x 410 mm; Achterspeaker 129,5 x 201,3 x 140,4 mm (B x H x D) Speaker-opstelling: 11.1.4 Geclaimd speakervermogen: Niet vermeld Aansluitingen: 1x HDMI eARC, 2x HDMI-input, 1x optisch, Bluetooth, Wi-Fi De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Fantastische Dolby Atmos-positionering + Geweldige connectiviteit Redenen om te vermijden - HDMI-passthrough ondersteunt geen 4K/120Hz - Muziek klinkt niet zo goed als films

De Samsung HW-Q990B is Samsung's high-end Dolby Atmos soundbarsysteem uit 2022. In principe is dit ook gewoon de geüpgradede versie van de Samsung HW-Q950A en dat is zeker niet verkeerd als je op zoek bent naar een wat goedkopere soundbar. Net als de HW-Q950A levert ook deze soundbar een 11.1.4-kanaals geluid, dat naar boven en om je heen wordt gepositioneerd. Het volledige geluid wordt gecreëerd door een combinatie van de soundbar, een subwoofer en twee draadloze achterspeakers.

Er zijn wel een aantal grote verbeteringen toegevoegd vergeleken met zijn voorganger. Zo merkten we dat de nieuwe 'akoestische lens' op de subwoofer het geluid beter verspreidt door de ruimte. Verder hebben de achterspeakers ook een nieuw ontwerp om de precisie van de omhooggerichte drivers te verbeteren. Ook is er nu de 'Space Fit' automatische kamercompensatie. Deze zorgt ervoor dat het geluid gedetailleerd blijft, terwijl het door de ruimte gereflecteerd wordt. Over het algemeen is het geluid gewoon verbeterd en opnieuw ontwikkeld.

Het resultaat is een soundbar met de meest volledige en meeslepende surround sound-ervaring die we ooit hebben gehoord (zelfs op de beste Dolby Atmos soundbars). De manier waarop het geluid van een film boven je of om je heen wordt geplaatst is echt ongeëvenaard. Het geluid klinkt zo vol en groots, zonder te "zwaar" te klinken. Het geluid kan heel krachtig of juist heel subtiel klinken, aan de hand van wat je op een bepaald moment nodig hebt.

Lees meer: Samsung HW-Q990B review

(Image credit: Samsung)

5. Samsung HW-Q700B De beste budgetvriendelijke Dolby Atmos soundbar voor Samsung Q Symphony-tv's Our expert review: Specificaties Afmetingen: 1.110,7 x 60,4 x 120,0 mm Speaker-opstelling: 3.1.2 Geclaimd speakervermogen: 320 W Aansluitingen: HDMI-input, HDMI-output, optisch, USB, Wi-Fi, Apple AirPlay 2 De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Dynamische audioprestaties + Dolby Atmos- en DTS:X-ondersteuning + HDM- input voor een externe bron Redenen om te vermijden - Q-Symphony werkt alleen op specifieke Samsung-tv's - Er ontbreken drivers die naar de zijkant gericht zijn

Als je al een Samsung-tv hebt, die over Q Symphony beschikt, dan is het aan te raden om zeker ook de Samsung Q700B Dolby Atmos soundbar te overwegen. Q Symphony is Samsung's high-end audiotechnologie, die ervoor zorgt dat het geluid van je tv en het geluid van je soundbar worden gesynchroniseerd. Zo kan je je tv-speakers dus ook als extra kanalen gebruiken. Deze technologie zit tegenwoordig in de meeste midrange en high-end Samsung-tv's.

Als je een Q Symphony-tv met de Samsung Q700B soundbar combineert, dan kan je echt een geluidsmuur creëren. We hebben bijvoorbeeld met zo'n setup naar de Netflix-film The Gray Man gekeken in onze review en we waren toen zeer onder de indruk van de duidelijke dialogen en het volle, ruimtelijke geluid.

Ook zonder een Samsung-tv kan je nog een erg goed geluid krijgen uit de Samsung Q700B soundbar. Dit 3.1.2-geluidssysteem biedt ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, en daarnaast beschikt hij over een HDMI-input en -output. We vonden de HW-Q700B ook redelijk geschikt als speaker voor het beluisteren van muziek.

Andere soundbars op deze lijst bieden misschien een meer premium audio-ervaring, maar daar betaal je ook al gauw dubbel zo veel voor. De Samsung Q700B levert daarentegen een geweldige prijs-kwaliteitverhouding en qua prestaties en functionaliteit is hij sterker dan je zou verwachten.

Lees meer: Samsung WH-Q700B review

(Image credit: Bose)

Als je op zoek bent naar een Dolby Atmos soundbar die een groots geluid kan leveren vanuit een compact en betaalbaar apparaat, dan is de Bose Smart Soundbar 600 zeker het overwegen waard.

Deze soundbar beschikt over echte omhooggerichte speakers, waarmee je Atmos-hoogte-effecten kan creëren en dat zien we niet vaak bij de meer budgetvriendelijke soundbars. In onze review merkten we op dat muziek en geluidseffecten erg ruimtelijk werden weergegeven en dat het geluid dus breder werd gepresenteerd dan mogelijk lijkt uit zo'n compact apparaat. Zelfs muziek klonk goed gebalanceerd en de het stereogeluid wordt ook goed gescheiden en dat is iets dat veel soundbars niet voor elkaar krijgen.

Tijdens onze tests vonden we de duidelijkheid van dialogen ook erg opvallend. De Bose Smart Soundbar 600 heeft niet zo'n diep basgeluid als sommige andere soundbars met een inbegrepen subwoofer, maar hij biedt nog steeds een erg meeslepend geluid bij het bekijken van films en series.

Dit is een goede keuze voor als je op zoek bent naar een relatief goedkope soundbar, maar ook als je iets zoekt voor in een kleinere ruimte. Hij heeft een redelijk compact design voor een alles-in-één-soundbar.

Er zijn genoeg streamingopties aanwezig, waaronder AirPlay 2 en Chromecast, het instellen via de app is heel eenvoudig en alles is verpakt in een mooi alles-in-één-pakket. We vonden dit een erg indrukwekkende soundbar toen we onze review schreven, maar het is vooral de prijs die van de Bose Smart Soundbar 600 een Dolby Atmos soundbar met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maakt.

Lees meer: Bose Smart Soundbar 600 review

(Image credit: Sonos)

Als je niet heel veel ruimte hebt voor een soundbar, dan is de Sonos Beam (Gen 2) de beste compacte Dolby Atmos soundbar die je kan kopen. Door zijn kleinere formaat kan je hem over het algemeen vrij gemakkelijk onder je tv kwijt, of je hem nu op een tv-standaard neerzet of aan de muur bevestigd. Met zijn stijlvolle design zal hij ook niet snel uit de toon vallen bij de rest van je apparaten. Hij is (net) compact genoeg om te passen bij 32-inch tv's, maar is vooral geschikt voor bij tv's van 40 tot 50 inch.

Tijdens onze tests vonden we dit duidelijk een verbetering ten opzichte van de originele Sonos Beam-soundbar, dankzij zijn virtuele Dolby Atmos, HDMI eARC-ondersteuning en een vernieuwd design.

We waren wel teleurgesteld door het gebrek aan omhooggerichte tweeters, die je nodig hebt voor een "echt" Dolby Atmos-geluid. Als gevolg daarvan vonden we de de hoogte van het geluid dus ook niet zo indrukwekkend klinken als op de Sonos Arc. Wel levert de Sonos Beam (Gen 2) een breed geluidsbeeld en meeslepende audioprestaties. Het geluid is erg gedetailleerd en kan verrassend snel dynamisch schakelen tussen harde en zachte geluiden. Deze soundbar is net zo goed voor muziek als voor films.

Je kan muziek naar de soundbar streamen via Wi-Fi (AirPlay 2 of het draadloze systeem van Sonos zelf en hij functioneert zelfs als smartspeaker, dankzij de ingebouwde Amazon Alexa en Google Assistant, waar je uit kan kiezen.

Natuurlijk biedt de Sonos Arc je een betere ervaring, maar deze kost dan ook meer geld en ruimte. Als een compacte soundbar die de basics allemaal redelijk goed beheerst, is de 2e generatie Sonos Beam zeker een aanrader.

Lees meer: Sonos Beam (Gen 2) review

(Image credit: TechRadar)

Als je een goed alternatief voor de Sonos Arc zoekt, met een vergelijkbare prijs, dan is de Bowers & Wilkins Panorama 3 soundbar een geweldige keuze om Dolby Atmos aan je setup toe te voegen.

Deze stijlvolle soundbar was erg leuk om te testen. Hij biedt een erg filmisch 3.1.2-kanaals geluid, Dolby Atmos-ondersteuning en heel veel bedieningsopties, waaronder touchbediening op de soundbar zelf.

Tijdens het reviewen van de soundbar vonden we dat hij meeslepend, krachtig en dynamisch klonk, zonder het natuurlijke geluid en de samenhang van het geluid op te offeren. Dat is namelijk waar Bowers & Wilkins bekend om staat. Het geluidsbeeld is breed en ruimtelijk, ook al had de Dolby Atmos-feature wel iets overtuigender mogen zijn. We kregen namelijk niet hetzelfde gevoel van een echt "hoog" geluid, dat we wel bij andere high-end soundbars zoals de Samsung HW-Q990B soundbar kregen, of bij een paar speakers die aan het plafond hangen.

Toch zorgt Atmos er wel voor dat het geluid meer driedimensionaal klinkt en de soundbar klinkt ook nog eens net zo goed bij het afspelen van muziek als bij het afspelen van films. Met Spotify Connect, AirPlay 2 en Bluetooth (met aptX Adaptive) zijn er meer dan genoeg connectiviteitsopties. Helaas is er geen HDMI-passthrough aanwezig, maar dat is maar een relatief klein minpunt voor een soundbar die verder zo rijk aan features is.

Je kan de Panorama 3 ook verbinden aan een multiroom-systeem samen met de Bowers & Wilkins Zeppelin, Formation of andere Panorama speakers. Deze functie werd echter pas later via een software-update toegevoegd, dus die hebben we zelf nog niet kunnen testen.

Lees meer: Bowers & Wilkins Panorama 3 review

(Image credit: Future)

9. Philips B8905 Fantastisch Dolby Atmos-geluid voor een lage prijs Our expert review: Specificaties Afmetingen: Soundbar 1.120 x 64 x 113; Subwoofer 230 x 400 x 407 Speaker-opstelling: 3.1.2 Geclaimd speakervermogen: 600W Aansluitingen: HDMI eARC, Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2, optisch De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Kamera-express.nl (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Precieze en sterke Dolby Atmos-positionering + Direct uit de verpakking geweldige duidelijkheid bij stemmen + Twee HDMI-passthrough-poorten, plus Wi-Fi + Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding na een prijsverlaging. Redenen om te vermijden - Bas staat een beetje los van de rest van het geluid - Lagere middentonen klinken een beetje zwak - Enigszins verwarrende menu's

De Philips B8905 (ook wel de Philips TAB8905) is een grote Dolby Atmos soundbar, die in de eerste instantie gelanceerd werd voor ongeveer dezelfde prijs als de dure soundbars van Sonos en Samsung. Toen was dit al een indrukwekkend apparaat, maar na een flinke prijsverlaging vanuit de fabrikant, bevindt deze soundbar zich nu in dezelfde prijsklasse als veel midrange soundbars. Veel van deze soundbars verslaat hij dan ook met gemak.

Deze Philips is het meest geschikt voor bij tv's van 55 inch of groter en hij levert tot 600W met zijn 3.1.2-speakersysteem. Qua Dolby Atmos-geluid komt hij ongeveer overeen met veel duurdere soundbars. Deze soundbar heeft de sterkste implementatie van Atmos die we in de midrange prijsklasse voorbij hebben zien komen. Stemmen worden ook erg duidelijk weergegeven en dat is altijd erg belangrijk voor een tv-speaker. Verder beschikt de B8905 over twee HDMI-passthrough-poorten, Wi-Fi-streaming en Bluetooth. Dat zijn dan ook allemaal aantrekkelijke features voor een soundbar.

Hij is echter niet perfect. De subwoofer klinkt niet echt alsof hij geïntegreerd is bij de rest van het geluid en daardoor is de bas soms iets te sterk aanwezig. Je kan deze wel enigszins verminderen met de afstandsbediening, maar dat laat ook meteen zien hoe verwarrend de menu's af en toe wel niet kunnen zijn.

Ondanks deze minpunten is de Philips B8905 alsnog een erg indrukwekkende soundbar met geweldige Dolby Atmos-prestaties, die net zo goed zijn als de prestaties bij veel duurdere modellen. Ben je op zoek naar een grote soundbar, die een groots geluid levert voor een relatief lage prijs? Dan is deze zeker het overwegen waard.

Lees meer: Philips B8905 review

(Image credit: Denon)

Er zijn veel grote, dure Dolby Atmos soundbars om uit te kiezen, maar er zijn ook genoeg goedkopere, compacte modellen om het geluid van je tv mee te upgraden. De Denon Home Sound Bar 550 zit een beetje tussen die twee uitersten in. Je krijgt dus Dolby Atmos-geluid in een compacte behuizing.

Het is een compacte, goed gespecifieerde soundbar met een subtiel design, maar een geluid dat allesbehalve subtiel is. Hij biedt meer dan genoeg verschillende connectiviteitsopties, een geweldige audiokwaliteit (inclusief hi-res audio en een vorm van ruimtelijke audio) en is ook erg geschikt als muziekspeaker.

Het geluid van de Denon is redelijk hoofd en breed en dat zorgt voor een meeslepende en vermakelijke luisterervaring. We merkten echter ook dat je deze soundbar niet al te hard moet zetten. Als je dat doet dan klinkt de Home 550 nogal gauw te agressief.

Het is niet de beste Dolby Atmos soundbar die je kan kopen. De ruimtelijke effecten zijn prima, maar niet spectaculair. Voor een compacte soundbar levert hij echter wel een goed geluid en een goede selectie aan handige features.

Lees meer: Denon Home Sound Bar 550 review

Dolby Atmos soundbars FAQ

Hoe kies je de beste Dolby Atmos soundbar?

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

Als je een prachtige, dunne, nieuwe 4K-tv hebt, dan durven we te wedden dat het ingebouwde geluid niet net zo indrukwekkend is als de tv zelf. Dat betekent dat het kiezen van de beste soundbar voor jouw tv (en jouw ruimte) de beste optie is om meer uit je favoriete films en series te halen. Maar hoe kies je nou de beste Dolby Atmos soundbar voor jou?

Het eerste wat je je af moet vragen is waar je hem gaat plaatsen. De meeste van de soundbars op deze lijst zijn relatief dun en stijlvol en zijn ontworpen om vrij plat tegen een muur of een thuisbioscoopsetup aan te kunnen staan (of hangen). Het is dus sowieso handig om een plek uit te kiezen voor de nieuwe soundbar en te zorgen dat hij daar inderdaad ook zal passen. Met dat in gedachten, kan je op zoek gaan naar een soundbar die ook specifiek goed bij jouw tv past.

De langwerpige Sonos Arc-soundbar is bijvoorbeeld speciaal ontworpen voor bij grotere schermen, dus deze ziet er misschien een beetje vreemd uit onder een kleinere 50-inch tv. Je moet dus weten hoe groot je huidige tv is en hoeveel ruimte je over hebt om deze afmetingen te vergelijken met de afmetingen van de soundbar die je wil kopen.

Het is ook handig om van tevoren te weten wat voor aansluitingen je nodig hebt. De meeste moderne soundbars verbind je met HDMI, maar je kan veel soundbars ook met een optische kabel verbinden. Wat is nou precies het verschil tussen die twee opties? Nou, het zijn allebei opties voor het versturen van de audio van je tv naar je soundbar, maar HDMI kan audio met een hoge resolutie versturen, zoals Dolby Atmos. Als je dus de meest premium, meeslepende luisterervaring wil, dan moet je ervoor zorgen dat er een HDMI-poort op je soundbar zit én dat er een HDMI ARC-poort ('audio return channel') op je tv zit om de apparaten op die manier met elkaar te verbinden.

Als je op zoek bent naar een alternatieve methode voor een soundbar, dan kan je ook kijken naar bijvoorbeeld het 'Sony HT-A9 Home Theater System'. Deze bestaat uit vier speakers die draadloos met elkaar communiceren via een kleine box (iets groter dan een Apple TV). Samen creëren deze speakers nog eens 12 "denkbeeldige" Dolby Atmos-speakers.

Heb je een iPhone of een iPad? Dan kan je ook specifiek op zoek gaan naar speakers met AirPlay-ondersteuning. Daarmee kan je direct vanaf je Apple-apparaten muziek naar je speaker sturen. Zo creëer je ruimtevullend geluid vanaf je telefoon, zonder dat je een hele complexe setup nodig hebt. Sommige van dit soort speakers zijn klein en draagbaar, maar er zijn ook meer dan genoeg soundbars met AirPlay-ondersteuning.

Soundbar FAQs

Zijn Dolby Atmos soundbars het waard? Als je echt op zoek bent naar de meest meeslepende soundbar-ervaring, dan zijn ze het zeker waard, vooral de iets duurdere modellen. Deze soundbars zijn ontworpen om ruimtelijk geluid te creëren met 3D-effecten. Dat betekent dat er speakers in zitten met drivers die in allerlei verschillende richtingen staan en ze beschikken over geavanceerde geluidsverwerking om het effect te optimaliseren. Het is fijn dat sommige goedkopere soundbars ook toegang hebben gekregen tot Atmos-audiokwaliteit, maar dat is echter wel minder essentieel, want deze soundbars kunnen meestal niet echt dezelfde "koepel van geluid" creëren als de duurdere modellen.

Wat zijn de belangrijkste features van een Dolby Atmos soundbar? Elke Dolby Atmos soundbar moet HDMI ARC of HDMI eARC gebruiken om het geluid van je tv naar de soundbar te krijgen. Dat is de enige manier om een Atmos-geluid te versturen. Verder beschikken de meest effectieve Atmos-soundbars ook over omhooggerichte drivers. Het gaat dan om twee (of meer) speakers die naar boven staan, naast de speakers die gewoon naar voren zijn gericht. Een van de grootste features van Dolby Atmos is namelijk ook dat het "hoogte" kan toevoegen aan je audio en niet alleen maar surround sound. Omhooggerichte drivers zijn de beste manier om dit op een soundbar voor elkaar te krijgen. Sommige Dolby Atmos soundbars hebben geen omhooggerichte drivers, maar gebruiken slimme digitale audioverwerking om die hoogte in het geluid te simuleren. Dat is echter nooit zo effectief als echte drivers die in de hoogte zijn gericht.

Heb ik een Dolby Atmos soundbar met een losstaande subwoofer nodig? Sommige soundbars zijn alles-in-één-systemen. Deze soundbars bevatten alle speakers die ze nodig hebben om een Dolby Atmos-signaal weer te geven binnen de behuizing van de soundbar zelf. Andere soundbars worden geleverd met een bijbehorende subwoofer. Dat is een speaker die speciaal ontworpen is om voor de bas en de lage frequenties te zorgen in (Atmos-)soundtracks. In de meeste gevallen verbind je deze subwoofers draadloos met de soundbars en je kan ze daardoor dicht bij de soundbar en de tv plaatsen of ergens achter je meubels verbergen. Heb je een soundbar met een draadloze subwoofer nodig? Niet per se. De systemen die er wel een hebben, leveren meestal een meer impactvolle bas en ze kunnen meestal ook wat luider worden dan de alles-in-één-opties. Sommige alles-in-één-systemen op onze lijst, zoals de Sonos Arc en Beam (Gen 2) of de Bose Smart Soundbar 600, kunnen worden geüpgradede met een draadloze subwoofer die je los kan verkrijgen. Je kan in dat geval dus ook eerst de soundbar uit proberen en altijd nog een subwoofer toevoegen als je dat nodig vindt.

Heb ik een Dolby Atmos soundbar met draadloze surround-speakers nodig? Sommige Dolby Atmos soundbars worden ook geleverd met draadloze surround sound-speakers. Deze zorgen voor een nog meeslependere audio-ervaring. Deze extra speakers zijn niet per se nodig, want veel Dolby Atmos soundbars worden ontworpen om sowieso al een omhullend geluid te creëren, waarbij het geluid veel breder klinkt dan de breedte van je tv, maar onze tests hebben wel laten zien dat de systemen met dit soort extra speakers betere prestaties leveren dan soundbars zonder extra (achter)speakers. Net als met de optionele draadloze subwoofers, zie je bij veel Dolby Atmos soundbar-fabrikanten zoals Sonos, Bose, Samsung, LG en Sony ook dat ze dit soort draadloze surround sound-speakers los aanbieden. Ook deze kan je dus altijd nog later toevoegen aan je setup als je de prestaties wil verbeteren.

Zo testen we

Zo hebben we de beste Dolby Atmos soundbars getest

We hebben door de jaren heen honderden audioapparaten getest en ook veel van de beste soundbars en de beste Dolby Atmos soundbars. Dit betekent dat we weten waar we op moeten letten bij soundbars, wat voor audioprestaties we kunnen verwachten en hoe de specs vergelijken met de concurrentie.

Er zijn een aantal belangrijks dingen waar we rekening mee houden bij het testen van Dolby Atmos soundbars. De eerste is, zoals je misschien wel zou verwachten, het geluid. Levert de speaker inderdaad wat hij belooft en levert hij ook echt een meeslepende Dolby Atmos-ervaring? We nemen de tijd om de claims van de fabrikanten te vergelijken met onze eigen ervaringen bij het luisteren naar verschillende soorten content.

Het design is ook erg van belang. We vergelijken het design van soundbars met dat van andere soundbars die we eerder hebben getest. Zo komen we een beetje te weten of het een aantrekkelijk design is voor mensen en of het naast of onder de meeste tv's past. We weten ook dat de gebruikservaring net zo belangrijk is als het design. Daarom letten we ook goed op het installatieproces. We zijn het inmiddels gewend om audiotechnologie in te stellen, maar we willen apparaten aanbevelen die iedereen vrij snel in kan stellen.

We letten ook op verdere slimme of simpelweg andere extra features die misschien fijn zijn om te hebben. Dat soort dingen kunnen namelijk je beslissing tussen verschillende apparaten beïnvloeden. Uiteindelijk hebben we de soundbars hierboven gekozen, omdat ze het beste van de Dolby Atmos-technologie laten zien en ook de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden.