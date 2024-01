Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung HW-Q700C: review in een notendop

De Samsung HW-Q700C is net als de iets duurdere HW-Q800C een uitstekende soundbar om het geluid van je tv te upgraden en misschien ook wel een van de beste Dolby Atmos-soundbars die we hebben getest. Dit is, net als het iets duurdere model, in principe ook een middenklasse optie die je Dolby Atmos-geluid biedt via enkel een soundbar en subwoofer. Er zijn hier namelijk geen achterspeakers en hij is niet zo ongelofelijk krachtig als de premium HW-Q990C . Wat hem onderscheidt van de 800C is het 3.1.2-kanaals systeem is in plaats van 5.1.2-kanaals. Dit maakt het een goede optie voor mensen die in een relatief kleine ruimte een beter geluid willen dan ze uit hun tv krijgen. Net als bij alle Samsung-soundbars kan je hier gebruikmaken van extra features als je ook een moderne Samsung-tv hebt. Denk hierbij aan features zoals 'Q Symphony', wat we verderop nog verder uit zullen leggen.

Met een adviesprijs van 499 euro (al kan je hem regelmatig ook voor minder in huis halen) is dit een redelijk budgetvriendelijk model. Sommige mensen zullen waarschijnlijk wel de extra paar kanalen missen die op de 800C zitten, maar de 700C weet toch een luid, dynamisch en indrukwekkend geluid te leveren, waarbij vooral stemgeluiden goed naar voren komen. Als je achteraf toch nog liever wat extra kanalen en een authentiekere Dolby Atmos-ervaring wil, dan kan je ook nog een paar draadloze SWA-9500S-speakers toevoegen voor 279 euro.

De Samsung HW-Q700C biedt ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X en levert deze ruimtelijke audio via twee echte opwaartse drivers en niet via virtuele kanalen. De belangrijke hoogte-effecten voor ruimtelijke audio zijn hier dus ook aanwezig. Je kan deze soundbar verder uitstekend gebruiken voor het afspelen van je muziek. Hij ondersteunt namelijk een grote selectie bestandstypes, waaronder hi-res FLAC-bestanden. Dit is in de praktijk een erg degelijk audiosysteem en hij weet dan ook zeker het geluid van je tv een boost te geven en je een mooie thuisbioscoopervaring te bieden. De basniveaus zijn erg goed gezien het formaat, de Dolby Atmos-hoogte-effecten zijn zeer overtuigend voor deze configuratie en stemgeluiden worden kristalhelder weergegeven, zoals we eerder al aangaven.

Als je echter naar de prijs van de HW-Q800C kijkt, die inmiddels geregeld voor de adviesprijs van de Q700C te vinden is, vraag je je misschien af waarom je dan niet voor die hogere versie zou kiezen. In deze review willen we die vraag voor je beantwoorden.

Samsung HW-Q700C review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 499 euro

Uitgebracht in april 2023

De Samsung HW-Q700C werd wereldwijd gelanceerd in april 2023. Hij is inmiddels gezakt naar een adviesprijs van 499 euro.

Dat is echter de adviesprijs, maar je vindt deze soundbar regelmatig voor minder geld bij verschillende retailers en dat geeft hem een nog betere prijs-kwaliteitverhouding. De iets duurdere (en krachtigere) Q800C is echter ook geregeld in de aanbieding te vinden rond die prijs of zelfs nog minder, dus als dat model binnen je budget past wanneer je een nieuwe soundbar wil kopen, zouden we je zeker aanraden om daarvoor te kiezen.

De Q800C biedt namelijk een paar extra speakerdrivers voor een groter, breder geluid. Je kan natuurlijk echter ook eerst wat geld besparen door de Q700C te kopen en vervolgens later nog de optionele achterspeakers toevoegen voor een ware 5.1.2-kanaals surround sound-ervaring.

Samsung HW-Q700C review: specs

Swipe to scroll horizontally Afmetingen: Soundbar: 1.182 x 468 x 272 mm; Subwoofer: 205 x 353 x 302 mm Speakerkanalen: 3.1.2 Connectiviteit: 1 x HDMI-input, 1 x HDMI eARC-ondersteuning, digitale optische poort, Wi-Fi, Bluetooth Dolby Atmos/DTS:X: Ja/Ja Subwoofer inbegrepen: Ja Achterspeakers inbegrepen: Nee Features: Q Symphony, SpaceFit Sound, Hi-Res Audio Decoding, LED-display, 4K/HDR10+, Dolby Vision-passthrough

Samsung HW-Q700C review: features

3.1.2-kanalen

4K HDR HDMI-passthrough

Exclusieve features voor mensen met een Samsung-tv

Het 3.1.2-kanaals speakersysteem van de Samsung HW-Q700C bestaat uit een centrale speaker, twee tweeters, twee opwaartse drivers en een draadloze 6,5-inch subwoofer. Samen hebben al deze speakers een vermogen van 320W. Dit is weer een manier waarop de Q700C verschilt van Samsungs duurdere modellen. De Q800C en Q990C worden allebei geleverd met een 8-inch subwoofer die je kamer kan laten schudden met lage frequenties. Een grotere subwoofer is vooral handig in grotere ruimtes, maar is gauw overkill als jouw woonkamer, slaapkamer of welke andere ruimte dan ook aan de kleine kant is. De 6,5-inch subwoofer die je bij de 700C krijgt, weet nog steeds goed te presteren en we hadden tijdens het testen dan ook niet het gevoel dat we bas misten.

Als je een compatibele Samsung-tv hebt, dan kan je het totaal aantal audiokanalen van je set-up overigens vergroten door de ingebouwde speakers samen te laten werken met de speakers van de soundbar via Q Symphony. Het idee hierachter is dat je zo een groter, gedetailleerder geluid kan creëren, omdat je echt alle beschikbare speakers gebruikt. Compatibele Samsung-tv's die tussen 2021 en 2023 zijn verschenen kunnen bovendien 'SpaceFit Sound'-kalibratie gebruiken. Hierbij wordt er een microfoon in de tv gebruikt om het geluidssysteem automatisch voor jouw ruimte te kalibreren. Op de Q800C en Q990C zit 'SpaceFit Sound Pro'. Dat is in principe dezelfde feature, maar deze variant werkt ook als je geen Samsung-tv hebt.

Er is hier ondersteuning voor de meeste audioformaten, waaronder Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital Plus en Dolby True HD. Wil je muziek luisteren via de soundbar? Dan is het goed om te weten dat er ondersteuning aan boord is voor AAC-, WAV-, FLAC-, MP3- en ALAC-audiobestanden. Waar het op neerkomt, is dus dat de Samsung HW-Q700C in principe alles kan afspelen wat je maar wil afspelen.

Aangezien er ook wifi aan boord is, kan je muziek direct op de soundbar afspelen via Spotify Connect, Apple AirPlay 2 en Tidal Connect. Er is ook ondersteuning voor Amazon Alexa, maar Alexa zit niet ingebouwd, dus daarvoor heb je wel een los Alexa-apparaat nodig.

Samsung heeft deze midrange soundbar van zijn volledige aanbod aan audio-technologieën voorzien en dat toont dus de Q700C vrijwel alleen fysiek verschilt van andere soundbars uit de Q-serie. Je krijgt hier bijvoorbeeld ook features zoals 'Adaptive Sound 2.0'. Deze feature analyseert op intelligente wijze de content die je aan het kijken bent, of het nu sport, een film of het nieuws is, en past de audio hier automatisch op aan.

Er is ook nog een speciale audiomodus voor gamers genaamd de 'Game Mode Pro'. Deze modus moet ervoor zorgen dat verschillende geluiden accurater worden gepositioneerd, zodat je bijvoorbeeld beter hoort wanneer een andere speler achter je staat. Wat wel jammer is voor gamers, is dat de Samsung HW-Q700C geen 4K/120Hz-signaal door kan sturen. Er is wel ondersteuning voor 4K-passthrough, maar niet met de hoogste refresh rates. Als je dus het meeste wil halen uit je Xbox Series X of PS5, dan moet je die consoles op een HDMI 2.1-poort op je tv zelf aansluiten en vervolgens de audio via eARC naar je soundbar laten versturen.

Features: 4,5/5

Samsung HW-Q700C review: audio

Verrassend diepe bas uit de draadloze subwoofer

Kristalheldere stemweergave is echt een hoogtepunt

Indrukwekkend, maar niet compleet authentiek Dolby Atmos-effect

De Samsung HW-Q700C nam in onze testruimte de plaats in van de veel krachtigere en veel duurdere JBL Bar 1300 . Die JBL-soundbar heeft overigens wel echte achterspeakers en kan daardoor een ware Dolby Atmos-ervaring leveren. We waren dus zeker benieuwd om te zien hoe goed Samsungs soundbar in vergelijking zou presteren. Uiteindelijk waren we onder de indruk van het resultaat.

We zijn ons testproces begonnen met het streamen van Lightyear op Disney Plus en de openingsscène van die film toonde meteen al aan dat de HW-Q700C meer kracht kan leveren dan je zou verwachten van een soundbar van dit formaat. Toen de raket van Buzz door de ruimte vloog, wist de subwoofer voor een mooie rommelende bas te zorgen, waardoor het duidelijk overkwam hoe krachtig de straalaandrijving van zijn ruimteschip is. De bas rommelde zelfs zo erg dat we het volume maar wat lager hadden gezet, zodat de buren het niet hoorden.

De soundbar zelf wist ook indrukwekkende prestaties te leveren. Wat goed nieuws was voor Samsung (en slecht nieuws voor JBL), was dat dialogen veel helderder klonken op deze soundbar dan op die van JBL. Het maakte niet uit welke film of serie we uitprobeerden, stemmen werden altijd kristalhelder weergegeven. We hebben vervolgens ook nog eens de 'voice enhance'-feature aangezet om te testen of dat nog een verschil zou maken en dat was zeker zo. Wanneer deze feature aanstaat vallen de andere audio-elementen wel een beetje weg bij de dialogen, dus over het algemeen lieten we die feature uitstaan.

Op het gebied van Dolby Atmos-effecten hadden we te maken met gemixte resultaten. De Samsung HW-Q700C-soundbar wist onze ruimte wel te vullen met een geluid dat ook vanuit de hoogte kwam en tijdens het grote gevecht aan het einde van Avengers: Endgame klonk het dan ook alsof de verschillende ruimteschepen en ruimtewezens zich naast en achter ons bevonden. Als je het effect echter vergelijkt met dat van een soundbar met achterspeakers (of een volledig thuisbioscoop-speakersysteem), merk je duidelijk een verschil.

Dat is ook wel te verwachten. De HW-Q700C heeft nu eenmaal geen fysieke achterspeakers en daardoor moet hij met zijn opwaartse speakers een ruimtevullend geluid creëren en dat is vrij lastig. Het geluid van achteren is dus niet heel indrukwekkend, maar je krijgt hier wel een ruimtelijker effect dan bij een soundbar die alleen speakers heeft die naar voren zijn gericht.

Realistisch gezien is dit maar een klein minpunt. We waren namelijk over het algemeen wel heel erg onder de indruk van de audioprestaties op de Q700C. Hij kon zonder problemen de hele kamer vullen met geluid en we hadden het volume zelfs relatief laag staan tijdens onze gehele testperiode. We hebben het geluid wel een paar keer harder gezet om te zien hoe de soundbar presteert bij hogere volumes en ook toen waren we dus weer verbaasd over hoe krachtig deze relatief compacte soundbar (met subwoofer) wel niet is.

Voor muziek luisteren is dit ook een uitstekende soundbar, maar het streamen van muziek verliep niet altijd zonder problemen. Ten eerste kregen we het niet voor elkaar om muziek vanaf een iPhone of MacBook naar de soundbar te streamen via Apple AirPlay. AirPlay herkende de soundbar wel, maar kon er simpelweg niet mee verbinden. We hebben de Q700C zelfs uit de SmartThings-app verwijderd (en ook losgekoppeld van het wifinetwerk) om hem vervolgens weer opnieuw te verbinden en hopelijk het probleem op te lossen, maar dat werkte helaas nog niet.

Om muziek op de soundbar af te spelen, moesten we in dit geval dus nummers vanuit Apple Music naar een gekoppelde Apple TV streamen. Toen dat eenmaal gelukt was, merkten we dat het ruimtevullende geluid niet alleen bij films en series voor een mooie ervaring zorgt, maar ook bij muziek. De soundbar en de subwoofer werkten goed met elkaar samen en dat zorgde ervoor dat de bas bijvoorbeeld nooit de rest van de muziek overstemde.

Het ruimtelijke effect verdwijnt natuurlijk wel wanneer je muziek afspeelt die niet in Dolby Atmos beschikbaar is. Ook dan gaat de Q700C nog steeds goed om met muziek. Hij lijkt ongeveer op hetzelfde niveau te zitten als de Q800C wanneer je de 'Adaptive Sound Mode' hebt geactiveerd. Deze modus remixt stereogeluid naar een 'multi-channel'-geluid en dat effect werkt hier ongeveer even goed als bij de Q800C. Nummers krijgen hierbij net genoeg extra ruimte en verliezen niet te veel details.

Audio: 4,5/5

Samsung HW-Q700C review: design

Grijze plastic design ziet er meer premium uit dan het aanvoelt

Subwoofer is niet de mooiste die we ooit gezien hebben

Relatief compacte formaat past bij de meeste tv's

De Samsung HW-Q700C lijkt qua design heel erg op de andere soundbars uit Samsungs Q-serie. Je krijgt hier namelijk een soundbar met schuine randen, een grijze, plastic afwerking (die op metaal moet lijken) met een speakerrooster aan de voorkant en redelijk compacte afmetingen, waardoor hij gemakkelijk voor en onder een tv past. Hij is net zo breed en diep als de Q800C, maar iets minder hoog en daardoor past hij dus nog beter onder allerlei tv's.

Qua breedte is deze soundbar perfect voor tv's van 55 inch en groter. Zelf hebben we hem bijvoorbeeld onder de 65-inch LG OLED G3 geplaatst. Aangezien de bovenkant van de soundbar bedekt is met een rooster, hoef je je geen zorgen te maken om afleidende reflecties van het scherm op de soundbar. Er zit ook een klein LCD-display aan de rechterkant van de soundbar. Dit scherm geeft de audiobron weer (eARC, wifi, Bluetooth, etc.) en geeft ook aan wanneer er een Dolby Atmos-soundtrack wordt afgespeeld.

Aan de onderkant van de soundbar zitten twee uitsparingen. Een van die uitsparingen is voor de stroomkabel en de andere uitsparing zit op de plaats waar je je HDMI-kabels en/of digitale optische kabel aansluit. Wat ons opviel, is dat deze lay-out vooral erg goed past bij Samsungs eigen tv's, aangezien de meeste aansluitingen op Samsung-tv's zich aan de linkerkant bevinden.

We zijn iets minder blij met het design van de subwoofer. Hij is redelijk klein, dus hij zal niet per se heel erg opvallen in je kamer, maar de stoffen cover aan de voorkant geeft hem een beetje een verouderd design vergeleken met de soundbar zelf. Het zou fijn zijn als je de stof eraf zou kunnen halen, maar helaas.

Design: 4/5

Samsung HW-Q700C review: set-up en gebruik

Bediening via app of afstandsbediening

Een aantal streamingproblemen via AirPlay

We hadden verwacht dat het instellen van de Samsung HW-Q700C vrij probleemloos zou verlopen, maar er waren helaas toch wat kleine problemen. In eerste instantie hadden we niet door dat er maar één HDMI-input naast de HDMI eARC-poort zat. Toen we daar achter kwamen, moesten we dus alle externe apparaten weer aansluiten op de tv en de audio door laten sturen naar de soundbar. Toen dat allemaal gedaan was, dachten we dat alles meteen goed samen zou werken, maar dat was helaas niet het geval. Wat we daarmee bedoelen is dat de tv en de soundbar automatisch aan zouden moeten gaan wanneer we onze Apple TV aanzetten, maar gek genoeg duurde het een week voor dat plots gebeurde.

We werden op een gegeven moment ook verwezen naar Samsungs SmartThings-app. In die app kan je een digitale versie van de afstandsbediening terugvinden en hier kan je ook andere SmartThings-apparaten in je huis groeperen en samen laten werken. Het begin van dit instelproces verliep vrijwel vlekkeloos. De app detecteerde de Q700C in de kamer en we konden hier ons wachtwoord invullen om meteen verbonden te zijn met ons netwerk.

Een paar dagen later openden we de app weer om wat instellingen aan te passen en toen kregen we steeds een draaiend icoontje te zien voor het verbinding maken met de soundbar, maar hij wilde niet meer verbinden. De app gaf aan dat de soundbar uitstond, terwijl we er recht voor zaten en hij audio van een film afspeelde.

Nu zijn we overigens ook wel eens vergelijkbare problemen tegengekomen bij een JBL-soundbar. Deze verloor wel eens zijn netwerkverbinding en wist dan ook weer automatisch opnieuw verbinding te maken. In de tussentijd konden we de bijbehorende app voor die soundbar niet gebruiken om instellingen aan te passen. Misschien hebben wij gewoon vaak pech.

Recentelijk hebben we gelukkig helemaal geen problemen gehad met de Q700C. We merkten alleen dat er wat vertraging zat in het aanpassen van het volume met de afstandsbediening van onze Apple TV, maar met de officiële Samsung-afstandsbediening werkte het wel perfect.

Set-up en gebruik: 4/5

Samsung HW-Q700C review: prijs-kwaliteit

De krachtigere Q800C kost niet veel meer

Optionele achterspeakers kunnen goed van pas komen, maar kosten dus extra

De Samsung HW-Q700C is een interessante soundbar. Aan de ene kant is het een redelijk budgetvriendelijke soundbar (vaak ook voor minder geld te vinden dan zijn adviesprijs) die het geluid van je tv een boost kan geven. Helaas zit de Q800C met betere specs vaak in dezelfde prijsklasse door kortingen. Dat model vonden wij de beste midrange soundbar van 2023. Je hoeft dus niet per se veel meer uit te geven voor een nog krachtigere soundbar. Soms is die Q800C zelfs voor minder geld te vinden als Samsung of een andere retailer een aanbieding heeft. Welke kan je dan het beste kopen?

Als je alleen maar ruimte hebt voor een soundbar en een subwoofer en je je budget een tikkeltje kan verhogen, dan zouden wij de Samsung HW-Q800C aanraden vanwege zijn extra drivers. Als je kamer groot genoeg is, dan is de HW-Q700C plus de optionele achterspeakers ook zeker een uitstekende keuze voor een mooie, overtuigende Dolby Atmos-ervaring.

Als je budget wat strakker is en je toch zoveel mogelijk waar voor je geld wil krijgen, dan is de Samsung HW-Q700C op zichzelf nog steeds een uitstekende soundbar.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Moet je de Samsung HW-Q700C kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Features Groot aanbod handige features en aansluitingen, maar het gebrek aan 4K/120Hz-passthrough zal voor sommigen jammer zijn. 4,5/5 Audio Verbazingwekkend krachtig, maar verwacht geen optimale Atmos-ervaring. 4,5/5 Design Redelijk onopvallend en slim design vergeleken met veel andere lange zwarte soundbars. De subwoofer is ook gemakkelijk te verbergen in je kamer. 4/5 Set-up en gebruik Werkte niet altijd even goed samen met de bijbehorende app, maar over het algemeen toch wel heel simpel om in te stellen en te gebruiken. 4/5 Prijs-kwaliteit Geweldige prestaties voor deze prijs, maar voor iets meer geld kan je modellen (van onder andere Samsung zelf) krijgen met betere specs. 4/5

Koop hem als...

Je een goedkope eerste stap wil maken naar een thuisbioscoop De Q700C levert prestaties die je niet zou verwachten van een soundbar van dit formaat en met deze specs. Hij kost ook niet belachelijk veel.

Je een compatibele Samsung-tv hebt Je kan de Q700C natuurlijk in combinatie met elke tv gebruiken, maar als je al een recente Samsung-tv hebt, dan kan je genieten van extra features zoals Q Symphony en SpaceFit-kalibratie.

Koop hem niet als...

Je de Q800C kan betalen De Samsung HW-Q800C kost maar net iets meer geld dan de Q700C (soms zelfs ongeveer evenveel of minder) en die is in vrijwel elk opzicht beter.

Je een optimale Atmos-ervaring zoekt De Q700C weet goed extra hoogte te creëren in de mix, maar voor een ware surround sound-ervaring kan je beter een soundbar met losse achterspeakers aanschaffen.

Zo hebben we de Samsung HW-Q700C getest

Getest gedurende een periode van twee weken

Getest met film- en tv-content, gestreamd via Apple TV en ingebouwde tv-apps

Muziek gestreamd via Bluetooth en vanuit de Apple TV

De Samsung HW-Q700C-soundbar stond onder een 65-inch LG G3 OLED TV in een centrale positie in onze testruimte. Hierdoor hadden de tweeters ook genoeg ruimte om hun geluid mooi te verspreiden. De subwoofer plaatsten we tegen dezelfde wand als de tv aan de rechterkant van de soundbar. We hebben de Q700C niet kunnen testen met de optionele achterspeakers.

De meerderheid van de Dolby Atmos- en 5.1-content die we hebben getest, werd gestreamd in de vorm van films en series op Netflix en Disney Plus via een Apple TV 4K. We hebben onder andere Lightyear, Avengers: Endgame en Money Heist getest.

Voor het afspelen van muziek hebben we vooral nummers via Apple Music op dezelfde Apple TV 4K gestreamd. Daarnaast hebben we ook nog wat nummers gestreamd via Bluetooth vanaf een iPhone 13 Pro.

