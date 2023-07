Samsung HW-Q990C soundbar review

De Samsung HW-Q990C levert de toonaangevende kracht en immersie waar de soundbars van het merk al jaren om bekend staan. Het is een ongelooflijke thuisbioscoopervaring, waarbij je echt wordt ondergedompeld in meeslepende Dolby Atmos. De prestaties hebben een kleinere sprong gemaakt dan we gewend zijn, maar de verbeteringen zijn op de juiste gebieden gebeurd.

Samsung HW-Q990C: review in een notendop

In tegenstelling tot eerdere premium soundbars van Samsung, verschilt de Q990C qua design niet van zijn voorganger, afgezien van een iets andere kleur. Een paar nieuwe functies maken de Samsung HW-Q990C een van de beste soundbars die je kan vinden.

Om te beginnen is er SmartThings Hub-functionaliteit toegevoegd zodat je andere apparaten in je huis kunt monitoren en bedienen. Er is ook ingebouwde ondersteuning voor Amazon Alexa om multi-room setups te creëren.

Er is ook een nieuw, meer geïntegreerd autokalibratiesysteem, terwijl aanpassingen aan de Adaptive Sound-modus van Samsung een levendiger, gedetailleerder geluid leveren bij lage volumes. Verder verbetert een nieuwe generatie van Samsung's Q Symphony de manier waarop de speakers in Samsungs tv's en soundbars samenwerken.

De belangrijkste kenmerken van zijn voorganger blijven behouden bij de Q990C. In de eerste plaats krijg je opnieuw 11.1.4 kanalen en de enorme 656W aan vermogen, die ervoor zorgen dat de Q990C niet opvallend beter klinkt. Hij klinkt eigenlijk net zo goed, wat een pluspunt is, aangezien hij hiermee tot de beste Dolby Atmos-soundbars behoort.

Het blijkt dat wat tuning door Samsung's geluidstechnici ook een aanzienlijke verbetering heeft opgeleverd bij het afspelen van muziek. Dat was dan ook nodig, aangezien dit het grootste probleem was bij de vorige versie.

Samsung HW-Q990C review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds mei 2023

Adviesprijs van 1.599 euro

De Samsung HW-Q990C soundbar is aangekondigd in mei 2023 en momenteel beschikbaar bij zowel Samsung zelf als verschillende retailers. Met zijn prijs van 1.599 euro is dit zonder enige twijfel een premium soundbar en het beste dat Samsung in zijn aanbod heeft. Ter vergelijking: hij is twee keer zo duur als de Sonos Arc of Sony HT-A5000.

Samsung biedt echter wel veel waar voor dit geld in de vorm van een vierdelig systeem met een toonaangevend aantal kanalen. Daarnaast heb je nog een soundbar die zich net onder de Q990C bevindt. Dan hebben we het over de HW-Q930C van 1.099 euro, die een kleinere, minder krachtige soundbar gebruikt, een paar kanalen weglaat, een meer 'standaard' subwoofer gebruikt, maar nog steeds achterluidsprekers bevat.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Samsung HW-Q990C review: Specs

Swipe to scroll horizontally Afmetingen Soundbar - 1309 x 595 x 277mm; subwoofer - 220 x 413 x 277mm; achterspeakers - 129,5 x 201,3 x 140,4mm Speakerkanalen 11.1.4 Connectiviteit 2x HDMI, 1x HDMI eARC, digitaal optisch, Wi-Fi, Bluetooth Dolby Atmos/DTS:X Ja/Ja Subwoofer in de doos Ja Achterspeakers in de doos Ja Features Q Symphony, Adaptive Sound, SpaceFit kalibratie, Voice Enhance Mode, Active Voice Amplifier, Hi-Res Audio Decoding, LED-display, HDR10+ en Dolby Vision pass through; SmartThings Hub; Amazon Alexa; Apple Airplay

Samsung HW-Q990C review: Features

16-kanalen voor echte Dolby Atmos

2x HDMI, maar geen 4K 120Hz passthrough

Nieuwe automatische kalibratie

De Q990C doet zijn naam als Samsungs vlaggenschip eer aan met indrukwekkende cijfers. Hij bevat 11.1.4 echte (in plaats van 'virtuele') kanalen, ondersteund door 656W vermogen dat door 22 afzonderlijke luidsprekers stroomt die zijn ingebouwd in vier afzonderlijke componenten: de soundbar, een stevige subwoofer en twee achterluidsprekers.

Het idee achter dit aantal kanalen (waaronder vier naar boven gerichte drivers) is echte Dolby Atmos en DTS:X leveren. Deze twee zaken zorgen voor een ervaring die jou in het midden van een geluidsbubbel plaatst. Hierbinnen kan je duidelijk horen waar bepaalde geluiden vandaan komen (ruimtelijke audio) en waar ze zich bevinden. Dit creëert een meeslepend effect dat je normaal alleen in de bioscoop krijgt.

De Q990C maakt ook indruk met zijn aansluitingen. Zo krijg je een HDMI passthrough met twee ingangen en één uitgang. Hier is eveneens ondersteuning voor zowel HDR10+ als Dolby Vision HDR, naast basisformaten HDR10 en HLG.

Het is jammer dat de HDMI's geen ondersteuning bieden voor de 4K 120Hz passthroughs die de nieuwste consoles en pc's kunnen leveren. Samsung heeft echter wel gaming features in de soundbar verwerkt, waaronder een Game-preset die specifieke ruimtelijke effecten verbetert, zodat het makkelijker is om te zien waar vijanden zich bevinden. Je kunt wel je 4K 120Hz-console rechtstreeks aansluiten op elke tv die HDMI eARC ondersteunt en op die manier Dolby Atmos doorgeven aan de Q990C.

De Q990C ondersteunt veel meer bronnen dan alleen de fysieke aansluitingen, waaronder Apple AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, AAC, WAV, FLAC, AIFF, MP3, OGG en ALAC hi-res. Alle functies hierboven waren echter ook te vinden op de Samsung HW-Q990B uit 2022. Waar zitten de verschillen dan?

De twee belangrijkste verbeteringen zijn het nieuwe SpaceFit Sound Pro autokalibratiesysteem en de nieuwe tuning voor muziek. Ten eerste kalibreert Samsung eindelijk de subwoofer en andere luidsprekers van het systeem samen in plaats van een apart systeem te gebruiken voor de lage tonen. Het activeren van deze functie heeft meteen een positief effect op het geluid en vanaf dat moment zal het systeem het geluid continu monitoren om te compenseren voor mogelijke veranderingen in de kamer.

De Q990C maakt ook gebruik van nieuwe Q-Symphony (3e gen.) technologie, waarbij de speakers van tv gecombineerd worden met de soundbar in plaats van vervangen. Deze nieuwe versie maakt gebruik van alle luidsprekers in zowel de tv als de soundbar en stelt de soundbar in staat om gebruik te maken van de AI-audioverwerking in de tv.

Ook nieuw voor de Q990C is ingebouwde ondersteuning voor Alexa en de mogelijkheid om Alexa-apparaatgroepen in te stellen, wat handig is voor multi-room audio. Tot slot kun je de Q990C gebruiken met de SmartThings-app om andere apparaten te bedienen, dankzij de nieuwe SmartThings Hub.

Features score: 4,5/5

Samsung HW-Q990C review: audio

Het aantal kanalen van de HW-Q990C geeft aan dat deze soundbar vooral gericht is op films en series. Net als zijn voorganger maakt hij die belofte waar.

De meest opvallende eigenschap is het vermogen om een uitzonderlijk meeslepende en volledige surround sound te creëren die je een volwaardige Dolby Atmos-ervaring geeft. De zijdelings en naar boven gerichte drivers in de twee achterluidsprekers en de soundbar bundelen hun krachten om ervoor te zorgen dat het geluid feilloos en accuraat is.

Ruimtelijke effecten worden uitzonderlijk nauwkeurig gepositioneerd en vooral met de automatische SpaceFit-kalibratie. De combinatie kracht, gevoeligheid en projectie van de verschillende drivers betekent dat het geluidsbeeld altijd rijk, gedetailleerd en overtuigend overkomt.

Het bioscoopgevoel van de Q990C met DTS:X en vooral Dolby Atmos wordt nog versterkt door hoe luid het kan worden zonder een spoor van vervorming, gezoem of gekraak. Je oren geven het wellicht eerder op dan de luidsprekers van de Q990C.

Zelfs de meest schrille hoge tonen slagen erin om niet te scherp te klinken, het middenbereik is uitgebreid, expressief en in staat om snel te schakelen bij intense actiescènes. De bas van de subwoofer is daarnaast diep, levendig (zonder overheersend te worden) en responsief. Het ongebruikelijke Acoustic Lens-ontwerp van de subwoofer, waarbij een diffuse 'plaat' een paar centimeter boven de 8-inch driver zit, helpt ook om de uitzonderlijk rijke, diepe bas vloeiender en gelijkmatiger door de ruimte te verspreiden.

Ondanks de indrukwekkende bas die de subwoofer kan bereiken, voelen de lage frequenties helemaal niet dof en vloeien ze naadloos over in het geluid van de soundbar.

Audio score: 5/5

Samsung HW-Q990C review: Design

De HW-Q990C wordt geleverd met maar liefst vier afzonderlijke componenten, dus meet vooral eerst hoeveel plaats hebt. Niets is vervelender dan een soundbar kopen en vervolgens opmerken dat je eigenlijk niet voldoende plaats hebt om hem correct te installeren.

De soundbar zelf is zwaarder, breder en groter dan de meeste, hoewel hij nog steeds onder het scherm van de huidige Samsung tv's past zolang ze 55 inch of groter zijn. Je kan de soundbar ook met andere tv's gebruiken, maar dan mis je natuurlijk Q Symphony dat de speakers van de tv en soundbar samenvoegt. Als je van plan bent om zoveel geld uit te geven aan een soundbar, wil je natuurlijk wel alle features kunnen gebruiken.

Hij maakt aan beide uiteinden een scherpe hoek naar achteren om plaats te bieden aan zijdelings gerichte luidsprekers, waardoor hij een opvallende, maar stijlvolle vorm heeft. De achterluidsprekers hebben ook een indrukwekkend ontwerp, met een verrassend kleine voetafdruk als je bedenkt dat ze elk drie afzonderlijke drivers bevatten. Ze hebben een schuine bovenkant om de naar boven gerichte drivers naar voren te richten en ze staan op kleine voetjes die ongewenste trillingen tegengaan.

De subwoofer is een grote, lompe doos, zoals je zou verwachten op basis van het geluid dat hij kan produceren. De lens die boven de grote driver uitsteekt, geeft hem een meer verfijnde, high-tech look dan de gemiddelde sub.

Op het eerste gezicht ziet elke luidspreker in het Q990C pakket er hetzelfde uit als bij de Q990B uit 2022. Nadere inspectie onthult dat de Q990C een iets grijzere afwerking heeft dan het metallic zwart van zijn voorganger.

Design score: 4/5

Samsung HW-Q990C review: set-up en gebruik

Samsung is in de loop der jaren steeds beter geworden in zijn stabiele draadloze verbindingen tussen de verschillende onderdelen van zijn soundbars. We zijn dan ook blij te kunnen zeggen dat we tijdens onze testperiode geen enkele storing hebben gehoord.

De luidsprekers verbinden allemaal onmiddellijk zonder enige handmatige invoer wanneer je de onderdelen van het systeem voor het eerst aansluit. Het is ook handig dat de Q990C een LED-display heeft aan de voorkant, zodat je het kan zien vanop de bank. Bij sommige soundbars zit dit bovenaan en daar zie je natuurlijk niets van tenzij je boven de soundbar gaat hangen.

Je kunt kiezen hoe je de Q990C bedient. Om te beginnen wordt hij geleverd met een overzichtelijke afstandsbediening, maar hij ondersteunt ook eenvoudige spraakbediening met Amazon Alexa. Als je de voorkeur geeft aan een meer 'visueel' besturingssysteem, kun je gebruik maken van Samsung's SmartThings-app op je telefoon. Hiermee kan je de soundbar ook eenvoudig verbinden met het internet. In de bovenrand van de soundbar zijn ook een paar basisknoppen te vinden.

Natuurlijk zal de meeste controle bestaan uit het aan- en uitzetten en het aanpassen van het volume. Dankzij HDMI-CEC kan je dat gewoon doen met de afstandsbediening van je tv. Een laatste leuke bijkomstigheid is de ondersteuning voor Tap Sound. Als je een recente Samsung-smartphone hebt, kan je door een simpele tik op de soundbar muziek afspelen.

Set-up & gebruik: 4,5/5

Moet je de Samsung HW-Q990C kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Features Zolang je geen 4K 120Hz passthrough nodig hebt, is de Q990C uitzonderlijk goed uitgerust. Vooral de reeks geluidsformaten en het ongeëvenaarde aantal audiokanalen zijn indrukwekkend. 4.5/5 Audio Geen enkele andere soundbar produceert zo'n volledig gevormde en meeslepende Dolby Atmos. 5/5 Design Met zijn vier componenten is de Q990C meer aanwezig in je woonkamer dan de meeste soundbars, maar hij is nog steeds compact in verhouding tot het enorme geluid dat hij produceert. 4/5 Set-up en gebruik Alle vier de componenten worden automatisch aangesloten na de eerste installatie en er zijn besturingsopties in overvloed. 4.5/5 Prijs-kwaliteit Hij is niet goedkoop, maar zijn geld wel waard. 4/5

Koop hem als...

Je ongelooflijke Dolby Atmos/DTS:X wil

Met 11.1.4 kanalen en meer dan 600W, creëert de Q990C een ware koepel van geluid om je heen, waarin hij perfect alle ruimtelijke effecten weergeeft die Dolby Atmos en DTS:X soundtracks zo speciaal maken.

Je een soundbar voor films zoekt

Hoewel de Q990C met gemak het beste vlaggenschip is dat Samsung heeft gemaakt op het gebied van muziek, blijft zijn belangrijkste focus films. Als je vooral muziek wil luisteren, zijn er betere keuzes.

Koop hem niet als...

Geld een probleem is

De Q990C is zijn geld waard, maar het blijft enorm veel geld.

Je echt 4K 120Hz HDMI passthrough wil

Als je een Xbox Series X, PS5 of gaming pc hebt, is het gebrek aan 4K 120Hz passthrough via HDMI misschien een probleem. Soundbars die dat wel kunnen zijn op dit moment echter extreem zeldzaam.

Samsung HW-Q990C: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung HW-Q990C LG S95QR Sony HT-A7000 Samsung HW-Q930C Afmetingen Soundbar - 1309 x 595 x 277mm; subwoofer - 220 x 413 x 277mm; achterspeakers - 129,5 x 201,3 x 140,4mm Soundbar - 1200 x 63 x 135mm; subwoofer - 201,7 x 407 x 403mm; achterspeakers- 159 x 223 x 142mm Soundbar - 1300 x 80 x 142mm Soundbar - 1187 x 585 x 277mm Speakerkanalen 11.1.4 9.1.5 7.1.2 9.1.4 Connectiviteit 2x HDMI in, 1x HDMI out met eARC, digitale optische audio, Wi-Fi, Bluetooth 2x HDMI in, 1x HDMI out, Wi-Fi, Bluetooth 2x HDMI in, 1x HDMI out met eARC, Wi-Fi, Bluetooth 1x HDMI in, 1x HDMI out met eARC, digitale optische audio, Wi-Fi, Bluetooth Dolby Atmos/DTS:X Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

LG S95QR

Met 15 geluidskanalen en 818W vermogen is deze LG S95QR de rechtstreekse rivaal van de Q990C. Hij mist een paar kanalen, maar het geluidsbeeld is zelfs groter dan dat van Samsung. Hoewel dit geschikt is voor grote kamers, kan het iets minder meeslepend aanvoelen.

Lees de volledige LG S95QR review

Sony HT-A7000

Het huidige vlaggenschip van Sony bestaat uit één soundbar zonder accessoires in de doos. Hij biedt echter nog steeds 7.1.2 kanalen en 500W, waardoor het een van de meest filmisch klinkende losse soundbars is. Je kunt ook optionele achterspeakers/subwoofers toevoegen en hij heeft 4K 120Hz passthrough.

Lees de volledige Sony HT-A7000 review