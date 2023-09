Laat je niet misleiden door het bescheiden uiterlijk van de Samsung HW-Q800C. Binnenin al dat hoekige grijze plastic zit een fenomenaal krachtig multi-channel speakersysteem dat in staat is om de kwaliteit van audio beter tot zijn recht te laten komen dan welke andere soundbar in zijn klasse dan ook. Bovendien kun je optionele achterluidsprekers toevoegen.

Samsung HW-Q800B: review in een notendop

De Samsung HW-Q800C ziet weliswaar af van de achterluidsprekers en een deel van de grootte en kracht die je krijgt met Samsung's flagship Q990C soundbar, maar het pakket van een soundbar en de subwoofer biedt nog steeds meer kracht en echte kanalen (5.1.2 volgens Samsung) dan de meerderheid van de concurrerende soundbars die rond de officiële prijs van 849 euro zitten.

De Samsung HW-Q800C ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X, met twee opwaartse drivers om de hoge kanalen te leveren. Er is ook ondersteuning voor een breed scala aan muziekbestanden, zoals FLAC. Er is een HDMI passthrough en als je de soundbar gebruikt met een recente tv van Samsung kun je ook de luidsprekers laten samenwerken met behulp van Q-Symphony.

In de praktijk levert de Q800C spectaculair vermogen en uitstekende kanaalbesturing voor films en tv-programma's, net zo goed als de beste soundbars voor deze prijs. De bas is diep, de dialogen zijn helder en de ruimtelijke effecten zijn overtuigend (in de mate van het mogelijke zonder achterspeaker). Muziek klinkt echter niet zo premium als op de Sonos Arc, maar niet iedereen zal dat erg vinden.

Samsung HW-Q800C review: prijs en releasedatum

Verkrijgbaar sinds juni 2023

Prijs: 849 euro

De Samsung HW-Q800C werd wereldwijd gelanceerd in de zomer van 2023, met een oorspronkelijke prijs van 849 euro. Veel retailers bieden de soundbar aan voor minder dan de oorspronkelijke vraagprijs en dat slechts 3 maanden later. Door deze verlaagde prijzen ziet de Q800C er veel competitiever en aantrekkelijker uit.



Ter vergelijking: Samsung's vlaggenschip voor 2023, de Samsung HW-Q990C, biedt inbegrepen achterluidsprekers, een grotere en krachtigere hoofdcomponent van de soundbar en een enorm aantal 11.1.4 kanalen voor 1.499 euro. De prijs is lager dan die van de Sonos Arc en Sony HT-A7000, die beide geen subwoofer hebben.

Samsung HW-Q800C review: specs

Swipe to scroll horizontally Afmetingen Soundbar: 1111 x 60 x 120mm; Subwoofer: 210 x 403 x 403mm Speakerkanalen 5.1.2 Connectiviteit 1x HDMI input, 1x HDMI eARC support, digital optical, Wi-Fi, Bluetooth Dolby Atmos/DTS:X Ja Inclusief sub Ja Achterspeakers? Nee Functies Q Symphony, SpaceFit sound calibration, Hi-Res Audio Decoding, LED display, 4K HDR10+ en Dolby Vision passthrough

Samsung HW-Q800C review: functies

5.1.2 kanalen, 360 watt

4K HDR HDMI passthrough

Enkele functies exclusief voor Samsung-tv's

Het vermogen van 360W dat de HW-Q800C levert aan 5.1.2 echte (in plaats van virtuele) audiokanalen is behoorlijk indrukwekkend voor de gebruikeijke mid-range soundbars. Zo ook het feit dat je optionele achterluidsprekers kunt toevoegen, als je wilt upgraden naar een volledige surround sound ervaring. Die zijn voorzien van zowel naar op- als neerwaartse drivers om de aanwezigheid van de overhead effecten in Dolby Atmos-soundtracks te versterken.

De 5.1.2 kanalen zijn onderverdeeld in een middenspeaker, linker- en rechterspeaker, linker en rechter zijspeaker, twee opwaartse luidsprekers die in de bovenrand van de soundbar zijn ingebouwd en een baskanaal in de draadloze subwoofer. Je kunt ook meer luidsprekers aan het systeem toevoegen via Q Symphony, waarbij de luidsprekers in compatibele Samsung-tv's hun krachten kunnen bundelen met de soundbar om een groter, nauwkeuriger gedetailleerd geluidsbeeld te leveren.

De subwoofer heeft een indrukwekkend grote driver van 8 inch, maar mist het akoestische element voor een vloeiendere, bredere basverspreiding die je wel krijgt met de sub in Samsung's Q990C soundbarpakket.

De Q800C ondersteunt een indrukwekkende serie aan audio, variërend van Dolby Atmos en DTS:X multi-channel mixen tot basis surround sound, stereo en een breed scala aan muziekbestandsindelingen, waaronder FLAC, AIFF, AAC, ALAC, WAV, WMA, OGG en MP3.

Ook Spotify Connect, Apple AirPlay 2 en Tidal Connect worden ondersteund. De draadloze connectiviteit van de soundbar strekt zich uit tot Wireless Dolby Atmos, waarbij de soundbar draadloos Dolby Atmos-signalen kan ontvangen van compatibele Samsung-tv's zonder HDMI. Houd er wel rekening mee dat de Atmos-signalen die op deze manier worden geleverd in een gecomprimeerde indeling zijn, in plaats van de lossless True HD Atmos-indeling waarvan je kunt genieten als je het bij een bekabelde verbinding houdt.

De Q800C is uitgerust met Samsungs nieuwste Adaptive Sound-systeem, dat is ontworpen om scènes in realtime te analyseren en het geluid automatisch op de meest effectieve manier te presenteren. Dit is afhankelijk van de inhoud en factoren zoals het volumeniveau waarop je de soundbar hebt ingesteld. De belangrijkste nieuwe innovatie van dit nieuwste Adaptive Sound-systeem is dat stemmen helderder klinken als je op een laag volume luistert.

Er is nog meer stemverbetering in de vorm van de Active Voice Amplifier, die continu de geluidsomgeving in je kamer kan analyseren en automatisch nadruk kan leggen op stemgeluid als er veel omgevingsgeluid is.

Gamers kunnen ondertussen genieten van de nieuwe Game Mode Pro-functie van de Q800C. Deze modus past de audiopresentatie aan om een dynamischer en driedimensionaal geluidsbeeld te creëren, zodat je makkelijker kunt bepalen waar bepaalde geluiden vandaan komen. De soundbar kan zelfs automatisch overschakelen naar de gamemodus als je tv dat ook doet (mits de tv een Samsung-model is met ondersteuning voor Game Hub-menu's).

Gamers moeten er wel rekening mee houden dat het HDMI passthrough systeem van de Q800C geen 120Hz 4K video of variabele refresh rates ondersteunt. Dergelijke functies zijn zeldzaam in de soundbarwereld, hoewel sommige soundbars van Sony ze wel ondersteunen, waaronder de Sony HT-A7000.

Features score: 4,5/5

Samsung HW-Q800C: audio

Verbluffende kracht, maar ook een verfijning

Uitstekende helderheid en detail, zelfs in drukke scènes

Geweldige Dolby Atmos

Na veel tijd te hebben doorgebracht met de Q990C, voelen we ons genoodzaakt om te beginnen met de opmerking dat we onmiddellijk de surround sound-ervaring misten die werd geboden door de bijgeleverde achterluidsprekers van dat vlaggenschip. Hoewel de Q800C, uitstekend werk levert door al zijn kanalen te laten tellen, blijft het geluid vrij resoluut voor en ongeveer naast je.

Maar natuurlijk is dit te verwachten met een soundbar en subwoofer, dus het is vrij onredelijk om de Q800C op die basis te bekritiseren. Zeker gezien het feit dat hij minder dan de helft kost van de Q990C. Als we kijken hoe de Q800C het doet in vergelijking met andere 2-delige modellen bij filmsoundtracks, is het eerste wat opvalt hoe krachtig hij is. Het geluid brult voor je uit en projecteert een soundstage die zelfs grote woonkamers kan vullen, zonder dat het geluid vervormd wordt.

Het middenbereik is top, zowel wat betreft dynamisch bereik als de hoeveelheid impact en bas om grote actiemomenten te ondersteunen. Het gaat echter niet alleen om agressie, want hij is ook in staat om aan de vele veranderingen in een goede filmsoundtrack te voldoen.

Hoe krachtig en uitbundig de belangrijkste soundbarcomponent van de Q800C ook is, de details vallen nooit weg in het geluidsbeeld. Integendeel, de gevoeligheid van de 11 drivers van de Q800C zorgt samen met een uitstekende aansturing van de vijf hoofdkanalen en twee opwaartse kanalen voor een uitzonderlijk geluidsbeeld waarin details zowel mooi geplaatst als goed uitgebalanceerd zijn. We merken niet dat specifieke details of effecten te helder worden of worden overstemd door lage tonen.

De 8-inch driver van de sub bereikt enorme dieptes in de lage frequenties die actiescènes een enorm gevoel van schaal en gewicht geven. Maar het beste van alles is misschien wel de manier waarop de subwoofer flexibel genoeg is om te voorkomen dat hij dof of overheersend klinkt.

Tot zover zijn er geen problemen, maar hoe zit het met muziek. Dat is namelijk niet de sterkste kant van Samsung-soundbars. Gelukkig is het meteen duidelijk dat de Q800C een merkbare verbetering is ten opzichte van zijn voorgangers.

Zang is schitterend neergezet en zit perfect in het hart van een indrukwekkend wijd geluidsbeeld (als je luistert met de Standard preset die stereomixen in hun oorspronkelijke vorm laat) zonder te helder of overweldigd te klinken door de rest van de mix. Trackdetails en lagen worden ook helder weergegeven. Dit zorgt voor een geluid dat niet geforceerd of uit balans aanvoelt.

Deze sterke punten gelden voor de meeste, zo niet alle, soorten muziek. Hij is niet langer alleen goed met pop, zware bas of relatief rustige muziek. Ook de manier waarop de subwoofer van de Q800C bijdraagt aan het afspelen van muziek is sterk verbeterd. Hij is veel subtieler, past zich aan met zijn input en voegt bas toe die geïntegreerd aanvoelt met het geluid dat uit de soundbar komt.



Muziek afspelen met de Q800C is beter dan met de vorige generaties Samsung soundbars, dankzij de Adaptive Sound-modus. De Q800C zorgt bijna voor een kamervullend concertzaalgevoel, terwijl de balans en het "gevoel" van het originele nummer consistenter worden behouden.

Geluidskwaliteit score: 5/5

Samsung HW-Q800C review: design

Afwerking van grijs metallic plastic

Schuin ontwerp oogt industrieel

Klein genoeg voor 50-inch tv's, ideaal voor 55-inch en hoger

Het hoofdonderdeel van de Samsung HW-Q800C soundbar lijkt veel op andere soundbars, en met 1,11 meter is hij niet al te groot om onder je tv te plaatsen. Dit is iets minder breed dan de gemiddelde 55-inch tv en is vrijwel precies de breedte van een 50-inch tv, zoals de Samsung Q90C.



De metalen afwerking van de Q800C ziet er op een industriële manier aantrekkelijk uit. De soundbar zelf en bijbehorende subwoofer hebben een iets grijzere kleur dan de zwarte afwerking van hun voorgangers uit 2022. Hierdoor zien de twee componenten er wat saaier uit, maar ook minder "zwaar".



De soundbar heeft een zeer hoekige look die wordt benadrukt door de scherpte van de randen en de puntige look van de uiteinden. Sommigen hadden misschien liever een zachtere look gezien. De hoek van de uiteinden heeft natuurlijk ook een praktisch aspect, omdat het de soundbar in staat stelt de plaatsing van de zijkanaaleffecten te optimaliseren.



De subwoofer is in feite niet meer dan een grote, hoekige, grijze houten kist met aan één kant een met vilt beklede 8-inch driver en aan de achterkant een opening om te ventileren.

Design score: 4/5

Samsung HW-Q800C review: set-up & gebruiksgemak

SpaceFit-kamerkalibratie werkt automatisch

Eenvoudig te bedienen via app of afstandsbediening

Onze sub koppelde niet automatisch, dus we moesten het handmatig doen

Normaal gesproken zijn Samsung-soundbars heel eenvoudig in te stellen, maar bij de Q800C ging het niet zo soepel als gewoonlijk omdat de subwoofer en soundbar elkaar niet automatisch detecteerden. Dit leidde tot een vrij ingewikkeld handmatig verbindingsproces. De kans is echter groot dat niet iedereen dit probleem heeft.



Voor de rest is de installatie vrij eenvoudig. Vooral als je de SmartThings-app installeert op je telefoon, die een mooi menusysteem biedt ter ondersteuning van de eenvoudige lay-out van de kleine, slanke afstandsbediening van de soundbar. De soundbar heeft ook ingebouwde ondersteuning voor Alexa en kan daarnaast werken met Google Assistant via externe apparaten.



Als laatste handige gebruiksvriendelijke truc kan de Q800C verbinding maken met recente Samsung-telefoons door de telefoon tegen de behuizing van de soundbar te tikken.

Er bevindt zich een rij aanraakgevoelige knoppen langs de bovenrand van de soundbar voor het geval je de telefoon of afstandsbediening niet bij de hand hebt, terwijl een LED-display aan de voorkant je helpt bij het bijhouden van basisinformatie zoals de ingang die je hebt geselecteerd en het geluidsformaat dat de soundbar ontvangt.



De installatie en dagelijkse optimalisatie van de Q800C wordt ook enorm geholpen door Samsung's nieuwste Space Fit automatische kalibratiesysteem, dat het geluid zeer effectief aanpast aan de indeling van je kamer en de instellingen regelmatig opnieuw controleert nadat je het voor het eerst in werking hebt gesteld, zodat je er niet steeds aan hoeft te denken.

Set-up & gebruiksgemak: 4/5

Samsung HW-Q800C review: prijs-kwaliteit

Voor deze prijs biedt geen enkel apparaat rijkere en krachtigere filmaudio

Voor muziekliefhebbers zijn er andere modellen in dezelfde prijsklasse met meer mogelijkheden

Ervan uitgaande dat je in de eerste plaats op zoek bent naar een soundbar om films en tv-programma's tot leven te brengen, biedt de Q800C een uitstekende prijs-kwaliteit.

Als je een soundbar wilt die meer gericht is op Hi-Fi, kan de Q800C worden overtroffen door sommige rivalen. Filmliefhebbers krijgen niets beters dan de Q800C voor deze prijs.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Moet ik de Samsung HW-Q800C kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Functies 4K 120Hz HDMI passthrough is eigenlijk het enige dat hier ontbreekt. 4,5/5 Audio Hoe groter de soundtrack, hoe meer de Q800C ervan smult. De muziek is ook verbeterd ten opzichte van het vorige model. 5/5 Design Industrieel grijs zal niet ieders smaak zijn, maar het ziet er wel classy uit. 4/5 Set-up & gebruiksgemak We hadden een probleem met draadloze synchronisatie, maar de meeste kopers zullen dat waarschijnlijk niet hebben. Buiten dat is het erg handig en gemakkelijk. 4/5 Prijs-kwaliteit Enorm vermogen, indrukwekkende helderheid en heel veel functies voor een prijs die in principe de directe concurrentie verslaat. 4,5/5

Koop hem als...

Je een uitzonderlijk krachtige en goed ontworpen soundbar voor films wilt hebben

We kunnen geen andere middenklasse soundbar bedenken die krachtige soundtracks van films en tv-programma's, vooral Dolby Atmos, krachtiger weergeeft dan de Q800C.

Je recent een Samsung-tv hebt gekocht

Q Symphony en draadloze Dolby Atmos overdrachtsfuncties maken de Q800C nog beter met een recente Samsung-tv.

Koop hem niet als...

Je liever naar muziek luistert dan films kijkt

Hoewel de Q800C verrassend goed klinkt met muziek, zijn er een aantal soundbars voor dezelfde prijs die nog beter klinken. Tenminste in stereomodus...

Je 4K 120Hz HDMI passthrough nodig hebt

Als je een TV met slechts twee HDMI 2.1 poorten en twee next-gen consoles hebt, kun je gefrustreerd raken door het feit dat de Q800C niet in staat is om 4K 120Hz signalen door te geven via de HDMI poorten.

Samsung HW-Q800C review: alternatieven

Sony HT-A5000

Prijs vergelijkbaar met de Q800C: deze soundbar is niet zo krachtig of basrijk als de Samsung als het aankomt op films, maar hij klinkt geweldig als het gaat om muziek en na een update bevat hij 4K 120Hz en VRR passthrough.