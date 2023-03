JBL Bar 1000 review

(opens in new tab)

Hoeveel geld je ook wil uitgeven aan een van de beste soundbars, je krijgt altijd hetzelfde ontwerp. Een lange balk die je voor je tv legt met eventueel een losse subwoofer en speakers die ernaast kunnen staan. Daar dacht JBL anders over toen het de JBL Bar 1000 onthulde. Op het eerste gezicht krijg je wederom een standaard soundbar met subwoofer... maar schijn bedriegt. De JBL Bar 1000 heeft namelijk twee afneembare speakers aan de zijkanten die je vrij in de ruimte kan plaatsen voor een unieke Dolby Atmos-ervaring.

Gedurende twee weken was de JBL Bar 1000 in mijn woonkamer aangesloten via HDMI eARC op de Philips OLED807 en heb ik hem met zoveel mogelijk verschillende soorten content getest. Dat ging van films met Dolby Atmos-ondersteuning zoals de eerste Transformers tot anime als Pokémon: Journeys en verschillende games op de PS5.

JBL Bar 1000: Prijs en beschikbaarheid

Aangekondigd in september 2022

Beschikbaar sinds januari 2023

Adviesprijs van 999,99 euro

De JBL Bar 1000 werd aangekondigd in september 2022 tijdens IFA. Sinds januari 2023 is hij beschikbaar om te kopen via de webshop van JBL of bij verschillende retailers in Nederland en België. De adviesprijs bedraagt 940,99 euro voor het volledige pakket.

Daarmee zit hij onder het prijspunt van de gelijkaardige LG S95QR en Samsung HW-Q990B. Het verschil is dat de speakers van deze soundbars niet afneembaar zijn en daarom in de buurt van een stopcontact moeten staan. De JBL Bar 1000 geeft je op dit vlak meer flexibiliteit voor een lagere prijs. De LG en Samsung geven je wel respectievelijk 9.1.5-kanaals en 11.1.4-kanaals audio, terwijl JBL het houdt bij 7.1.4-kanaals audio.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

JBL Bar 1000: Features

Dolby Atmos, DTS:X met MultiBeam surround

HDMI eARC

Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast en Bluetooth

De belangrijkste feature van de JBL Bar 1000 is zonder twijfel de afneembare speakers aan de zijkanten, die ik zo meteen ga bespreken. Afgezien daarvan ondersteunt deze 7.1.4-kanaals soundbar met 880W vermogen zowel Dolby Atmos als DTS:X met MultiBeam surround. Dat laatste zorgt ervoor dat de ruimtelijk audio verbeterd wordt. Naast deze audiostandaarden heeft de JBL Bar 1000 nog zijn eigen PureVoice Dialogue Enhancement. Dat zijn heel veel woorden om aan te geven dat de soundbar dialogen helderder moet laten klinken zodat je geen woord mist. Of het daarin slaagt, is natuurlijk iets helemaal anders.

Aansluitingen op de JBL Bar 1000 bestaan uit een HDMI eARC-poort, drie reguliere HDMI-aansluitingen, een optische ingang, usb-poort en ethernet-poort. Dat geeft je meer dan genoeg opties om apparaten aan te sluiten. Wie muziek rechtstreeks naar de soundbar wil streamen, kan dat doen via AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, Alexa en meer. De JBL One-app heeft daarnaast enkele ingebouwde diensten, waaronder Spotify en Tidal. Wil je spraakbediening? Dan kan dat met zowel de Google Assistent, Amazon Alexa als Siri.

Tot slot is het mogelijk om de afneembare speakers aan de muur te monteren met de beugels in de doos. JBL heeft er namelijk voor gezorgd dat je deze speakers met USB-C kan opladen wanneer ze losgekoppeld zijn. Dit is natuurlijk optioneel, aangezien de speakers ook opgeladen worden wanneer je ze terug vastklikt in de soundbar. Wat ik miste, was een manier om de resterende batterij in de speakers te controleren. De speakers gaan gemiddeld 25 uur mee wanneer ze volledig vol zijn en de enige manier om te erachter te komen dat ze bijna leeg zijn, is via een melding op het display van de soundbar met "rear speaker left/right battery low".

Features score: 4,5/5

JBL Bar 1000: Installatie

Ik meen het als ik zeg dat de JBL Bar 1000 de meest eenvoudige installatie heeft die ik ooit heb gezien. Om te beginnen, moest ik de soundbar aansluiten met HDMI eARC en de JBL One-app downloaden. De app herkende de soundbar meteen en vroeg me om te verbinden met het wifinetwerk waar mijn smartphone mee verbonden was. Even snel het wachtwoord invoeren en klaar is Kees... of Bram in dit geval. Ik ondervond geen enkel probleem en nadat de soundbar een vijftal minuten de firmware had bijgewerkt, kon het echte werk beginnen.

De app brengt je meteen op de hoogte van de afneembare speakers en gidst je door hun kalibratie. Ik werd gevraagd om de speakers op verschillende posities te plaatsen en telkens werd er een pulserend audiosignaal afgevuurd uit de speakers en de soundbar. Weer vijf minuten later was de kalibratie afgerond. Ik lieg niet als ik zeg dat ik langer bezig was met het uitpakken van de soundbar dan met de installatie/kalibratie via de app en dat gebeurt niet vaak.

Het grote minpunt voor mij was de lengte van de meegeleverde kabels. Ik ben iemand die kabels graag achter het tv-meubel verstopt. Er zit een stekkerdoos in mijn tv-meubel waar alle apparaten op aangesloten zijn, maar de stroomkabels die JBL meelevert waren in dit geval net iets te kort om achter de tv door te trekken. Nu is dat niet het einde van de wereld, want voor nog geen tien euro kan je deze algemene stroomkabel vinden in de lengte die je nodig hebt.

Installatie score: 4,5/5

JBL Bar 1000: Audiokwaliteit

Dolby Atmos en surround sound zijn geniaal

Dialogen mogen helderder

Erg beperkte audio-instellingen in de app

Na de kalibratie van de afneembare speakers van de JBL Bar 1000 was het meteen tijd voor een eerste test en de doorwinterde filmkenner hier in huis (oftewel mijn partner) besloot om dat te doen met niets minder dan de eerste Transformers-film op Netflix. Het eerste kwartier van die film heeft de nodige hoeveelheid actie met rondvliegende helikopters en natuurlijk de gigantische robot die alles aan flarden schiet met zijn buitenaards wapenarsenaal.

Hier vielen meteen twee dingen op. Het eerste ding is dat elke explosie, elke beweging van de helikopter en elk schot duidelijk in onze woonkamer gepositioneerd waren. Het tweede ding is dat de gesproken audio daarentegen veel minder duidelijk was. Ik ging in de app kijken of ik de PureVoice Dialogue Enhancement ergens handmatig kon aanzetten, maar dat was niet zo. Die staat blijkbaar standaard ingeschakeld.

Dat brengt me naadloos bij misschien wel het grootste probleem van de JBL Bar 1000 en dat zijn de audio-instellingen in de app. Hierboven zie je enkele screenshots die duidelijk maken dat je niet meer krijgt dan een heel eenvoudige equalizer en een volumeschuiver voor de afneembare speakers. De oplossing voor het probleem bij Transformers was snel opgelost door de slider voor de middentonen helemaal naar boven te trekken. Toen ik daar toch was, besloot ik om de audio van de afneembare speakers op het hoogste niveau te zetten. Na die twee aanpassingen was het geluid voor mij perfect.

Dit zijn de enige twee manieren om de audio van de JBL Bar 1000 aan te passen naar je eigen smaak. Van een unieke soundbar als deze verwacht ik echter meer. Zo mis ik een uitgebreidere equalizer en eventueel de optie om verschillende audioprofielen op te slaan voor bepaalde scenario's. Bij games is het bijvoorbeeld niet altijd nodig dat dialogen en stemmen extra naar voren komen.

Jammer genoeg heeft niet elke film of serie Dolby Atmos-support. Hoewel films als Transformers dus optimaal zijn voor de JBL Bar 1000, wil ik soms gewoon een aflevering Pokémon Journeys kijken. Hier merkte ik duidelijk een verschil door het gebrek aan Dolby Atmos-support. Stemmen komen nog steeds van de soundbar zelf, terwijl andere geluiden verdeeld worden tussen de soundbar en afneembare speakers, maar het ruimtelijk gevoel is sterk verminderd.

De PS5 biedt eveneens geen ondersteuning voor Dolby Atmos in games, maar hier werd ik wel aangenaam verrast. Ik had niet verwacht dat de JBL Bar 1000 zo'n goede ruimtelijke audio tijdens games zou produceren. Tijdens het spelen van Wild Hearts hoorde ik duidelijk fluitende vogels links of rechts van me in een bosachtige omgeving. Wanneer er een rivier of waterval in de buurt was, kon ik ook horen of die links of rechts van mij lag. Hetzelfde is van toepassing op acties van tegenstanders en teamgenoten. Ik kon erg nauwkeurig horen waar iedereen zich bevond en dat zorgde op zijn beurt voor de nodige voordelen tijdens het gamen.

Audiokwaliteit score: 4,5/5

Moet je de JBL Bar 1000 kopen?

Koop hem als...

Je echt Dolby Atmos Surround Sound wil

Dankzij de twee afneembare speakers krijg je echt Dolby Atmos Surround Sound en geen virtuele poging tot surround sound.

Je een gebruiksvriendelijke soundbar wil

Zelfs een kind kan de installatie van de JBL Bar 1000 tot een goed einde brengen. De app werkt erg eenvoudig en ook als dit je eerste soundbar is, zal alles vlot verlopen.

Koop hem niet als...

Je een kleine ruimte hebt voor je tv

De JBL Bar 1000 komt het beste tot zijn recht als je de afneembare speakers juist plaatst in de kamer. Heb je niet genoeg ruimte om ze op de correcte plaats te zetten, dan verliest de soundbar zijn grote pluspunt.

Je audio-instellingen tot in de puntjes wil bedienen

Voor sommigen zal het eenvoud van de app een pluspunt zijn, maar voor anderen zal het zeker een minpunt zijn. De audio-instellingen zijn hier erg beperkt.

JBL Bar 1000 alternatieven

De Samsung HW-Q990B doet eigenlijk meer dan de JBL Bar 1000 voor een iets hogere prijs. Het grote verschil is dat de twee speakers hier afneembaar zijn en altijd in een stopcontact moeten zitten.